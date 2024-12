De LG SIGNATURE TwinWash™-wasmachine: tijdloos ontwerp en revolutionaire technologie

Centum System-technologie

Met de nieuwe 'Centum System'-technologie kun je veel minder trillingen en minder lawaai verwachten. Dat is het resultaat van twintig jaar onderzoek en ontwikkeling op het gebied van wastechnologie. Het is zelfs mogelijk dat je vergeet dat de machine is ingeschakeld. Je beschikt dus in feite over de luxe van stilte.

Een andere handige functie: zelfdosering

Dankzij de zelfdosering plaats je gewoon het wasgoed en de wasverzachter in grote hoeveelheden in de machine. De TwinWash™-technologie doet de rest! Je wasmachine doseert automatisch – en tot wel twintig ladingen – de vereiste producthoeveelheid overeenkomstig het specifieke programma dat je hebt geselecteerd! Er is dus nooit meer sprake van overdosering of extra afval!



Geloof het of niet, je TwinWash™ is via wifi verbonden met je smartphone



De TwinWash™-wasmachine is voorzien van de SmartThinQ™-technologie. Dit betekent dat je je machine kunt starten via je smartphone en dat je altijd de status van je was kent – zelfs als het waspoederbakje leeg is! Daarnaast kun je ook overal de hoeveelheid water en elektriciteit die wordt verbruikt bijhouden als je je zorgen maakt over je energieverbruik.

De deur die je open kunt drukken - een handig designelement dat je gaat waarderen

Dankzij het intuïtieve ontwerp van de 'opendrukdeur' kun je gemakkelijk bij de wasmachine, ook al heb je je handen vol was! Zo open je je TwinWash™ met maar een klein beetje druk. Dankzij de brede deuropening is het laden maar een fluitje van een cent. Zelfs die dikke quilt past nu!



Onderzoek en ontwikkeling heeft geloond



LG zet zich al jaren in om hoogwaardige producten te maken. Met de LG SIGNATURE TwinWash™-wasmachine is ons werk nu echt in vervulling gegaan. De TwinWash™ is gemaakt van uitstekende materialen, zoals emaille, keramiek en gehard glas, heeft een elegant en tijdloos ontwerp en is tegelijkertijd ergonomisch en comfortabel.





Life's good!