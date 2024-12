Geniet nog meer van je vrije tijd met de nieuwste LG-producten voor thuisentertainment

Je huis zegt veel over wie je bent en wat je in het leven belangrijk vindt. Het is niet alleen een plek om te ontspannen, bij te komen van de stress op het werk en je volledig op je gemak te voelen, maar ook een ruimte voor entertainment. Met dit in het achterhoofd heeft LG op de IFA 2020 de nieuwste ontwikkelingen in het assortiment voor thuisentertainment gepresenteerd die de boodschap 'Life's Good from home' uitdragen.





De ultieme thuisbioscoop met OLED

Een van de prettigste dingen die je thuis kunt doen, is in je luie stoel gaan zitten om een filmmarathon te houden. Om het maximale uit je ervaring te halen en te proberen de magie van de bioscoop na te bootsen, heb je echter de juiste tv nodig.

Daarom is de FILMMAKER-modus van UHD Alliance aan het OLED-assortiment toegevoegd. Deze modus is ontworpen om je te laten ervaren wat de regisseur je wil tonen door het 'soap opera effect' uit te schakelen, waardoor haarscherpe films eruitzien alsof ze met een camcorder uit de jaren 90 zijn gefilmd. Ook kunnen andere beeld- en processorinstellingen worden aangepast. Het is niet verrassend dat deze nieuwe modus op de goedkeuring van een aantal beroemde regisseurs, zoals Christopher Nolan, Martin Scorsese en James Cameron kan rekenen.