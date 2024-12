Bezoekers hadden tijdens MWC 2017 in Barcelona de gelegenheid om de langverwachte LG G6 met eigen ogen te zien. De nieuwste telg in de reeks smartphones van LG werd verbeterd en aangepast om de voordelen van het superbrede scherm van het apparaat te maximaliseren. De LG G6 wordt geleverd met een QHD+ FullVision®-display van 5,7": een uiterst groot scherm met een breedte van 71,9 mm. De G6 is daarbij ook nog eens dunner dan apparaten met een breedte van 5,5". De body heeft een schermverhouding van 18:9; het scherm bedekt 80% van de telefoon. De LG G6 werd ontworpen om maximaal comfort en maximale compatibiliteit te garanderen voor bestaande en toekomstige digitale inhoud. Deze ongelooflijke smartphone biedt een echt ergonomisch ontwerp, zodat het erg comfortabel in de hand ligt. Hij is verkrijgbaar in de weelderige kleuren 'Astro Black', 'Ice Platinum' en 'Mystic White'. De combinatie van glas en metaal met exclusieve kleuren en materialen is niet alleen geweldig, maar past ook nog eens bij de duurzaamheid van deze elegante telefoon. De LG G6 is voorzien van Gorilla Glass 5 aan de achterzijde en Gorilla Glass 3 aan de voorzijde.

Met de LG G6 is LG een heel nieuw hoofdstuk in de smartphonesector begonnen voor wat betreft afmetingen. De mobiele telefoon is de eerste ter wereld met een verhouding van 18:9 en HDR 10 en Dolby Vision, waardoor de gebruikerservaring niets anders dan pure luxe is. Vanaf nu heb je onbeschrijfelijk, meeslepend entertainment in je broekzak en kun je dankzij de compatibiliteitsmodus van de LG G6 een breed scala aan video's bekijken. De compatibiliteitsmodus stelt je in staat om de schermweergave te optimaliseren zodat de 18:9-verhouding perfect past zonder dat de resolutie van de video wordt aangetast. Het scherm met zijn 18:9-verhouding is ook ideaal voor multitasking: hij kan perfect worden opgesplitst in 2 schermen, waardoor je smartphone over twee virtuele schermen tegelijkertijd beschikt.