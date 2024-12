De duurzame toekomst van LG: de kracht van verpakking

Eén belangrijk aspect van duurzame verpakking is het gebruik van gerecycled of biologisch afbreekbaar plastic. De betrokkenheid van LG bij het verminderen van plastic afval is duidelijk terug te zien in de gebruikte verpakkingsmaterialen. In 2021 heeft LG Electronics (LG) zijn doelstelling bekendgemaakt om in 2030 bijna 600.000 ton gerecycled plastic te gebruiken en zo de koolstofuitstoot te verminderen.3

Daarnaast neemt LG maatregelen om in 52 landen elektronisch afval in te zamelen en te recyclen.4 Het LG Chilseo Recycling Center in Zuid-Korea dat in 2001 zijn deuren opende, zamelt niet alleen elektronisch afval in, maar gebruikt het ingezamelde kunststof om nieuwe componenten te maken. Ze worden gebracht naar de aangrenzende fabriek voor huishoudelijke apparatuur van LG. Zo vinden ze hun weg naar nieuwe producten zoals koelkasten.