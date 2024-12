Over de visie van LG op de toekomst van AI zei hij: "Wat we voor ons hebben, is niet alleen een verbetering van onze bestaande producten. Er bestaat weinig twijfel dat AI een fundamentele verandering zal brengen, niet alleen in de aard van wat we maken, maar ook in hoe we ons leven vormgeven en leven. "

Hij verdeelt LG’s standaard voor artificial intelligence in drie woorden: “evolutie, verbinden en openheid. Met deze drie eenvoudige ideeën beginnen we aan een nieuw hoofdstuk in de reis van LG om innovatie te leveren voor een beter leven. "