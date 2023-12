Se o Verão é sinónimo de festivais de música, este ano os festivais de música serão sinónimo de comemoração dos 20 Anos da LG em Portugal. A parceira tecnológica do Super Bock Super Rock e do MEO Sudoeste pelo 7.º ano consecutivo está de parabéns e vai fazer a festa no Palco LG by Rádio SBSR.FM e no Palco LG by Mega Hits, que vão voltar a marcar presença este ano nestes dois festivais produzidos pela Música no Coração.



Homenageando o passado, a empresa vai celebrar 20 anos de experiência e crescimento no país com um calendário de iniciativas especiais ao longo deste ano sob uma campanha única com os olhos postos no futuro. E será esse mesmo futuro que estará em destaque nos dois Palcos LG com o mote “O Futuro é Super”, na 27.ª edição do Super Bock Super Rock, que volta nos dias 13 a 15 de julho à Herdade do Cabeço da Flauta, junto à Praia do Meco em Sesimbra, e “O Futuro é Teu” na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, que recebe de 09 a 12 de agosto a 25ª edição do MEO Sudoeste.



Funcionando como um conceito agregador de todas as iniciativas levadas a cabo este ano, o mote da campanha de celebração dos 20 anos da LG em Portugal, deixa logo adivinhar qual o rumo, o tom e o posicionamento que a empresa pretende manter e ainda reforçar ao longo dos próximos anos no país. Com “O futuro é…”, a empresa reconhece o percurso feito até então, mas desvendando a sua visão do que está por vir. E o que aí vem inclui a diversidade, a inovação e a sustentabilidade que serão elementos-chave de um futuro sem limites, que pode ser imaginado, moldado e criado.



E são precisamente estes elementos-chave que marcam a presença da LG uma vez mais nestes festivais e são parte integrante da festa do 20º aniversário da marca em Portugal. Mantendo a tradição de apostar na cultura e nos talentos que agora estão a iniciar a sua carreira no mundo da música no nosso País, os Palcos LG by Rádio SBSR.FM e LG by Mega Hits darão voz à diversidade e à igualdade a quem ousou imaginar, moldar e criar o seu futuro, promovendo para os artistas que subirão a estes palcos pela primeira vez “um futuro sem limites”.



O futuro é… Igualdade e Diversidade

É com este mote bem presente que os festivaleiros do Super Bock Super Rock e do MEO Sudoeste vão poder assistir à atuação de um inédito coletivo de artistas emergentes que numa primeira fase será composto inteiramente por mulheres. O Coletivo Sounds of All Colors, composto por quatro elementos, nasce do concurso LG WOMEN’S SINGER CONTEST, aberto em exclusivo a artistas femininas, que foi promovido entre 22 de março e 20 de abril pela LG e a Big Appetite 4 Music, responsável pelo projeto #OneStep4MusicFest, com o propósito de descobrir novos talentos no panorama nacional que, através de diversos concursos anuais, ganham a oportunidade de pisar, pela primeira vez, um grande palco dedicado à música nacional, numa parceria com a Música no Coração.



Tendo por objetivo descobrir e promover os artistas emergentes de bandas, cantores a solo, DJs e produtores de música eletrónica, bailarinos a solo ou em grupo de danças urbanas, o projeto #OneStep4MusicFest deste ano tinha como temática o Combate à Discriminação Racial e à Desigualdade de Género que agora será corporizada por um poderoso conjunto de mulheres cujo “Futuro é ilimitado”.



“A inclusão, a diversidade e a igualdade são temas que estão na ordem do dia e na LG acreditamos que esta deve ser também a nossa luta. Após vários anos a promover os jovens talentos nacionais, chegou a hora de darmos um passo em frente rumo à diversidade e à igualdade também nos line-ups dos festivais de verão. Por essa razão, apoiámos este concurso, que descobriu um universo feminino repleto de estrelas em ascensão no panorama musical português que agora vai ter o palco que merece”, afirma Hugo Jorge, Marketing Director da LG Portugal.



E se para a LG, a valorização do talento nacional e a descoberta de novos valores para a música e cultura portuguesa fazem parte do seu passado, do seu presente e do seu futuro, num ano em que a marca celebra os seus 20 anos e o seu percurso de inovação em Portugal, o LG Cool Spot, ou a garantia da melhor sombra e pontos de carregamento do campismo do MEO Sudoeste, e a lavandaria LG, que marcou de forma disruptiva a vida dos festivaleiros, não poderiam deixar de se juntar à festa que conta ainda com a presença, pelo segundo ano consecutivo, dos LG Stage Rechargers, para que nunca falte a bateria a todos os que estiverem na linha da frente dos palcos LG.



Com os olhos postos no futuro, mas honrando o seu passado em todas as iniciativas em que está ou vai estar envolvida neste ano de celebração, a LG vai voltar a disponibilizar na Herdade do Cabeço da Flauta, junto à Praia do Meco, em Sesimbra, e na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, os LG Meeting Spots. Uma referência no Super Bock Super Rock e no MEO Sudoeste, à semelhança do trabalho desenvolvido pela LG nos últimos 20 anos para apoiar a cultura e o talento nacional, que se destaca pelo “nosso compromisso contínuo com a inovação e a aprendizagem, e acima de tudo, pelo esforço em promover as pessoas que todos os dias nos ajudam a construir esta marca e esta empresa, e que têm um futuro ilimitado diante de si”, reforça Hugo Jorge, Marketing Director da LG Portugal.