NEGÓCIO DE COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS DA LG ASSINALA O 10.º ANIVERSÁRIO E AFIRMA-SE COMO LÍDER DA INDÚSTRIA

A LG Electronics acaba de comemorar o 10.º aniversário da criação da Vehicle Component Solutions (VS) Company, com uma cerimónia em Seul sob o tema Driving Better Future Mobility, que contou com a presença de mais de três mil colaboradores. Neste evento, o presidente da LG VS Company, Eun Seok-hyun, partilhou a Vision 2030, uma iniciativa ousada para garantir a posição da empresa enquanto líder global do mercado de soluções para automóveis até ao início da próxima década.



“O superavit das vendas que alcançámos no ano passado é uma prova da sólida estrutura de negócios que a nossa empresa tem vindo a construir nos últimos 10 anos”, afirma Eun Seok-hyun. “Vamos tornar-nos num líder global na indústria de componentes de veículos elétricos (EV), conduzindo a era dos EVs e dos veículos autónomos através de inovação ao nível da tecnologia e do design.”



O CEO da LG, William Cho, fez também uma participação especial no evento com uma mensagem inspiradora de encorajamento: “alcançámos este marco significativo graças à confiança dos nossos clientes e à dedicação das nossas equipas. A LG VS Company continuará a apostar na inovação, esforçando-se para melhorar a mobilidade futura”.



Desde o nascimento da VS Company em 2013, a LG nutriu continuamente o seu negócio de autopeças, encarando-o desde o início como um dos principais impulsionadores do crescimento futuro. Uma década depois, a LG encontra-se a fortalecer a sua posição no mercado global de peças para automóveis com base no crescimento consistente em três áreas principais: as soluções de infotainment da LG VS Company; a LG Magna e-Powertrain, uma joint venture com a Magna International para desenvolver e produzir tecnologia de powertrain EV; e os sistemas de iluminação de veículos do ZKW Group.



A LG VS Company obteve com sucesso um lucro operacional pela primeira vez no segundo trimestre de 2022, marcando uma reviravolta após 26 trimestres consecutivos negativos. No ano passado, a empresa registou vendas na ordem dos 8.649,6 mil milhões de wons coreanos e um lucro operacional de 169,6 mil milhões de wons coreanos. O ano de 2022 também terminou com uma carteira de encomendas e projetas no valor total de aproximadamente 80 biliões de wons coreanos.



O infotainment, que combina informação relativas à condução e entretenimento, oferece ao condutor e aos passageiros do veículo experiências otimizadas no carro. O coração de qualquer EV, o powertrain – incluindo o motor, o inversor e o conversor – gera e transmite energia. Localizado na frente do carro e integrando peças elétricas e sensores, o sistema de iluminação em veículos inteligentes desempenha um papel vital na manutenção da segurança na estrada.



No centro dos negócios da empresa encontra-se o sistema de infotainment do veículo (IVI), que tira partido de telemática avançada (módulo de comunicação do veículo) e um sistema de cockpit digital (unidade principal). A solução de telemática da LG garantiu um impressionante share de 22,4% neste segmento de mercado no primeiro trimestre de 2023; por sua vez, o sistema de mercado registou um share de mercado de dois dígitos desde 2021.



Os parceiros globais da LG partilharam mensagens de vídeo inspiradoras e de parabéns que foram exibidas no evento de Seul:



Ahn Hyung-ki, vice-presidente sénior do Electronics Development Center & Mobility Technology Center do Hyundai Motor Group, afirmou que “a LG demonstrou um grande compromisso com a criação de produtos melhores, capazes de responder consistentemente às nossas solicitações, dando soluções para desafios difíceis. Esperamos que a LG VS Company e a Hyundai continuem a trabalhar juntas para liderar a indústria automóvel”.



Kwon Hae-young, vice-presidente do Infotainment Development Center do Hyundai Motor Group, referiu que “participar com a LG na cerimónia conjunta de produção em massa em 2018 foi especialmente memorável para mim. Gostaria de agradecer à equipa de desenvolvimento da LG pela sua paixão e dedicação à nossa colaboração contínua”.



Jeff Morrison, vice-presidente de Global Purchasing e Supply Chain da General Motors (GM), aproveitou para “dar os sinceros parabéns à LG VS Company no seu 10.º aniversário. A LG tem sido um fornecedor de confiança para a GM desde antes da criação oficial da VS Company e há provou há muito tempo o seu compromisso em ajudar as nosas marcas a fornecer experiências diferenciadas no veículo. Juntos permanecemos comprometidos com o desenvolvimento de tecnologias inovadoras que otimizem a experiência de condução e que promovam a segurança na estrada”.



Por fim, Julien Battiston, head da Software Defined Vehicle (SDV) Product Line da Renault, disse que “a LG tem engenheiros de software muito talentosos e um modelo de negócios flexível. Espero que, juntos, possamos gerar ainda mais sucesso”.