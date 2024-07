A LG Electronics do Brasil Ltda. (LGE) está comprometida em proteger a sua privacidade. Atendemos as exigências legais para garantir a proteção de seus Dados Pessoais, por isso apresentamos para você nossa Política de Privacidade.

Esta Política de Privacidade tem a finalidade de explicar as formas como nós utilizamos, armazenamos, compartilhamos e protegemos os Dados Pessoais coletados a partir do uso da Loja Online LG.

Esta Política de Privacidade não se refere a informações coletadas offline, a informações publicadas ou fornecidas por terceiros ou a outros sites e serviços controlados pela LGE onde essa Política de Privacidade não seja publicada ou referenciada.

AO UTILIZAR A LOJA ONLINE LG, VOCÊ FICA CIENTE SOBRE COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SOBRE O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, POR FAVOR, NÃO USE A LOJA ONLINE LG.

A. Identificação do Controlador

Quando você utiliza a LOJA ONLINE LG, os Dados Pessoais coletados são controlados pela LG Electronics do Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 01.166.372/0001-55, com sede na Av. Dom Pedro I, W 7777, Piracangaguá, no Município de Taubaté, no Estado de São Paulo, CEP 12091-000, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no. 01.166.372/0001-55, e suas filiais dentro do Brasil, a menos que indicado o contrário.

B. O tratamento de Dados Pessoais na LOJA ONLINE LG

Esta Política de Privacidade se aplica somente às informações coletadas na LOJA ONLINE LG e não se aplica a informações coletadas pela LGE através de quaisquer outros meios.

"Dados Pessoais" são informações relacionadas a uma pessoa natural identificada ou identificável, como seu nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail, nome da empresa ou, em alguns casos, seu endereço IP, quando possível que seja relacionado a você.

Abaixo, descrevemos as principais hipóteses em que tratamos seus Dados Pessoais:

a) Dados de Navegação

Quais dados de navegação serão tratados?

Para navegação e utilização geral da LOJA ONLINE LG, não é necessário que o Usuário se identifique. Entretanto, quando você acessa o site, independentemente da realização de login, nós coletaremos dados relativos à sua navegação, como seu endereço de IP (Internet Protocol), tipo de navegador, aparelho e operadora de celular, posição geográfica e outros dados relativos aos usuários, com a finalidade de mensurar a performance da plataforma da LOJA ONLINE LG , avaliar as necessidades dos usuários, aprimorar a funcionalidade dos sites para os usuários e consumidores, bem como para cumprimento exigências previstas no Marco Civil da Internet (Lei n° 12.965/2014).

Além destes dados de navegação, a LOJA ONLINE LG também utiliza "cookies". Esta tecnologia nos ajuda a entender melhor o comportamento do Usuário, nos dizem quais partes de nosso site as pessoas visitaram e facilitam e medem a eficácia da publicidade e das pesquisas na web, entre outras funcionalidades. É possível, através de seu navegador de internet, desabilitar a utilização de cookies, entretanto, algumas funções e ferramentas do nosso site poderão ser limitadas em razão disso. Para mais informações, consulte a seção “O. Política de Cookies” desta Política de Privacidade.

Para que são utilizados os dados de navegação?

Os dados de navegação são analisados e utilizados para melhorar sua experiência, realização de mensuração de performance da plataforma da LOJA ONLINE LG, avaliação das necessidades dos usuários, aprimoramento da funcionalidade dos sites para os usuários e consumidores, bem como para incrementar a segurança da plataforma e dos usuários que utilizam o site. O tratamento de dados de navegação também tem como finalidade o atendimento às disposições do Marco Civil da Internet, o qual estabelece que todos os administradores deverão proceder à guarda dos dados dos usuários de internet registrados pelos provedores de aplicação, com o fito de se combater práticas ilícitas na rede, através da identificação de seus responsáveis.

b) Dados de Cadastro

Quais dados de cadastro serão tratados?

Conforme exposto nesta Política de Privacidade, a utilização da span LOJA ONLINE LG não demanda o cadastro dos usuários, porém, para a utilização de algumas de suas funcionalidades, é necessário o tratamento de alguns Dados Pessoais. Assim, para garantir a transparência do tratamento de dados realizado na span LOJA ONLINE LG, informamos quais são os dados coletados para a realização de cadastro na plataforma: nome completo, CPF, endereço eletrônico, data de nascimento, telefone de contato, endereço completo com CEP. Para fins de mera realização de cadastro, não será solicitado dados bancários ou número de cartão de crédito, tendo em vista que estes dados só serão solicitados no momento da efetivação de uma compra.

Para que são utilizados os dados de cadastro?

Estes dados são coletados para sua identificação, para viabilizar a compra na plataforma digital, para realização do procedimento de entrega, emissão de nota fiscal, atendimento às disposições do Marco Civil da Internet (lei 12.965/2014), bem como para que possamos entrar em contato com você e atender eventuais solicitações. Caso você manifeste, no momento do cadastro, o interesse em receber e-mails publicitários, seus dados serão utilizados para envio de ofertas e realização de campanhas publicitárias. Entretanto, caso não deseje mais receber nossas ofertas em sua caixa de entrada, é possível solicitar a interrupção dos envios através de link disponibilizado em todas as mensagens enviadas por e-mail.

Com são compartilhados os dados de cadastro?

O compartilhamento de Dados Pessoais somente ocorrerá para o estrito cumprimento das finalidades previstas nesta Política de Privacidade. As principais hipóteses de compartilhamento de dados são:/p>

i) Com entidade pública ou delegada, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória;

ii) Com Operadores, para oferecimento de produtos ou serviços, relacionados às atividades principais da LOJA ONLINE LG;

iii) Empresas do mesmo grupo econômico da LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Taubaté, Estado de São Paulo, na Av. Dom Pedro I, W 7777, Piracangaguá, CEP 12090-00, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.166.372/0001-55, e filiais localizadas na Avenida Chucri Zaidan, no 940, 3o e 4o andares, Vila Cordeiro, CEP 04583-110, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 01.166.372/0002-36, na R. Javari, no 1004, Distrito Industrial, no Município de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69075-110, inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.166.372/0008-21, Rua Henrique Schaumann, no 85, Bairro Jardim Paulista, CEP 05.413-020, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ?/MF -1.166.372/0006-60, Avenida das Nações Unidas, no 14.171, Torre B, 9o e 10o andares, conjuntos 901, 904, 1001, 1002, 1003 e 1004, Vila Gertrudes, CEP 04794- 000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 01.166.372/0003-17. O compartilhamento de Dados Pessoais se dá por necessidade operacional em decorrência do parque informático ser total ou parcialmente comum a todas as empresas.

c) Dados de Compras

Quais dados de compra serão tratados?

Quando você realiza uma compra em nosso site, coletamos informações relativas à sua compra, incluindo detalhes e valores dos produtos adquiridos, endereço de entrega, valor total da compra, forma de pagamento, dados de cartão de crédito ou débito, bem como são tratados os dados coletados no momento do cadastro.

Para que são utilizados os dados de compra?

Utilizamos seus dados de compra principalmente para que nós e nossos parceiros possamos concluir a venda, processar o pagamento e entregar o produto da forma escolhida por você. Estes dados são coletados para viabilizar a compra na plataforma digital, bem como para realização do procedimento de entrega, emissão de nota fiscal, atendimento às disposições do Marco Civil da Internet (lei 12.965/2014), prevenção à fraude e formação de perfil de consumo. De mesma forma, são coletados dados bancários e informações de cartões de crédito, para processamento de pagamentos, bem como para realização e efetivação da compra on-line.

Com são compartilhados os dados de compra?

i) Com entidade pública ou delegada, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória;

ii) Com Operadores, para oferecimento de produtos ou serviços, relacionados às atividades principais da LOJA ONLINE LG;

iii) Empresas do mesmo grupo econômico da LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Taubaté, Estado de São Paulo, na Av. Dom Pedro I, W 7777, Piracangaguá, CEP 12090-00, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.166.372/0001-55, e filiais localizadas na Avenida Chucri Zaidan, no 940, 3o e 4o andares, Vila Cordeiro, CEP 04583-110, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 01.166.372/0002-36, na R. Javari, no 1004, Distrito Industrial, no Município de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69075-110, inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.166.372/0008-21, Rua Henrique Schaumann, no 85, Bairro Jardim Paulista, CEP 05.413-020, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ?/MF -1.166.372/0006-60, Avenida das Nações Unidas, no 14.171, Torre B, 9o e 10o andares, conjuntos 901, 904, 1001, 1002, 1003 e 1004, Vila Gertrudes, CEP 04794- 000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 01.166.372/0003-17. O compartilhamento de Dados Pessoais se dá por necessidade operacional em decorrência do parque informático ser total ou parcialmente comum a todas as empresas.

A lista acima não é exaustiva, mas fornece os principais exemplos de como seus Dados Pessoais podem ser tratados em razão da utilização da LOJA ONLINE LG. Caso não deseje que a LG colete seus Dados Pessoais ou não concorde com a Política de Privacidade da LOJA ONLINE LG, não utilize seus serviços nem forneça seus Dados Pessoais.

C. Fundamentos para o tratamento de Dados Pessoais

Para o tratamento de Dados Pessoais relacionados à LOJA ONLINE LG, se aplicam as seguintes bases legais de tratamento:

Dados de navegação Se não acompanhados ou vinculados aos seus Dados Pessoais, não se aplica a LGPD. Se acompanhados ou vinculados aos seus Dados Pessoais, a base jurídica é o cumprimento de obrigação legal (artigo 7o, inciso II, da LGPD), bem como o legítimo interesse do controlador (artigo 7o, inciso IX, da LGPD). Dados de Cadastro O legítimo interesse do controlador (artigo 7o, inciso IX, da LGPD), e a execução de procedimentos preliminares ao contrato de compra e venda a ser fechado entre as partes (artigo 7o, inciso V, da LGPD). Dados de Compra Execução de contrato (artigo 7o, inciso IX, da LGPD) e cumprimento de obrigação legal (artigo 7o, inciso II, da LGPD). Ações de publicidade com quaisquer dados acima mencionados O legítimo interesse do controlador (artigo 7o, inciso IX, da LGPD) ou mediante seu consentimento (inciso I do artigo 7o da LGPD).

D. Compartilhamento e Divulgação de Informações

Podemos compartilhar ou divulgar seus Dados Pessoais nos seguintes casos:

• Para prestar um serviço para você. Por exemplo, quando você realiza a aquisição de um produto por meio da LOJA ONLINE LG, poderemos compartilhar seus Dados Pessoais para realizar a cobrança e fornecer o item a você. Se você nos enviar uma pergunta por e-mail, poderemos usar seu endereço de e-mail para processar sua solicitação e responder à sua pergunta. Além disso, se você estiver participando de uma competição ou sorteio de prêmios, poderemos usar seus Dados Pessoais para cumprir os termos dessa promoção.

• À nossa controladora, subsidiárias e afiliadas, a fim de melhor atendê-lo. A LGE pode ter que compartilhar seus dados com essas partes para fornecer serviços solicitados por você ou para garantir que nossos serviços e produtos atendam às suas necessidades. Por exemplo, em alguns casos, pode ser exigido que a LGE transfira seus dados para nossa empresa matriz, na República da Coréia, para fornecer um produto ou serviço solicitado por você. Sempre que isso ocorrer, a LGE atuará em total conformidade com toda a legislação de proteção de dados aplicável.

• Para prestadores de serviços terceirizados não afiliados, agentes ou contratados independentes que nos ajudam a manter nossos Sites e fornecem outros serviços administrativos para nós (incluindo, entre outros, processamento e atendimento de pedidos, prestação de serviço ao cliente, manutenção e análise de dados, envio do de produtos ao cliente, comunicações em nome da LGE e coleta de inscrições, seleção de vencedores e realização de prêmios para concursos, sorteios e outras promoções). Procuramos garantir que esses terceiros não afiliados não usem os Dados Pessoais para nenhum outro propósito além de fornecer os serviços administrativos pelos quais são responsáveis.

• Para cumprir a lei ou, de boa-fé, acreditar que tal ação é necessária para estar em conformidade com os requisitos legais ou cumprir o processo legal que nos é servido, proteger e defender nossos direitos ou propriedade, incluindo os direitos de propriedade da LGE ou agir em circunstâncias urgentes para proteger a segurança pessoal de nossos usuários finais.

• A terceiros como parte de qualquer processo de reorganização societária, incluindo, entre outros, fusões, aquisições e vendas de todos ou substancialmente todos os nossos ativos.

• Para proteger contra possíveis fraudes, podemos verificar com terceiros as informações coletadas desses sites. No decorrer dessa verificação, podemos receber Dados Pessoais de tais prestadores de serviços.

• Para parceiros estratégicos, agentes, profissionais de marketing de terceiros ou outras partes não afiliadas. Essas partes podem usar seus Dados Pessoais para entrar em contato com uma oferta ou anúncio relacionado a um produto ou serviço. Sempre que isso ocorrer, você será devidamente informado.

• Exceto conforme descrito nesta Política de Privacidade ou no momento em que solicitamos as informações, não compartilhamos ou divulgamos seus Dados Pessoais a terceiros.

E. Coleta e uso de informações de crianças menores de 18 anos

A LOJA ONLINE LG não se destina à utilização por menores de idade, de modo que a LG Electronics do Brasil Ltda não coleta ou solicita Dados Pessoais de ninguém com menos de 18 anos ou conscientemente permite que tais pessoas usem a LOJA ONLINE LG. Se você tem menos de 18 anos, por favor, não tente se registrar na LOJA ONLINE LG ou nos enviar quaisquer Dados Pessoais.

F. Transferência Internacional de Informação

Se você optar por nos fornecer seus Dados Pessoais, a LGE poderá transferir essas informações para suas afiliadas e subsidiárias ou para terceiros, além-fronteiras, e do seu país ou jurisdição para outros países ou jurisdições ao redor do mundo que podem não ter os mesmos dados leis de proteção como seu país, caso seja necessário e sempre de acordo com as disposições desta Política de Privacidade.

Ao fornecer seus Dados Pessoais, você fica ciente sobre:

• O uso de seus Dados Pessoais para os usos identificados acima, de acordo com esta Política de Privacidade; e

• A possibilidade de transferência de seus Dados Pessoais para um país fora do seu país de residência, conforme descrito acima.

Adotaremos as salvaguardas necessárias para garantir que seus Dados Pessoais sejam tratados com segurança e de acordo com esta política e as leis aplicáveis. Para mais informações sobre essas salvaguardas, entre em contato conosco.

G. Opção de não recebimento (opt-out)

De tempos em tempos, nós nos comunicamos com os usuários que se inscrevem na LOJA ONLINE LG via e-mail, mensagem de texto, push notification, propaganda através do Widget LG e outros. Por exemplo, podemos entrar em contato para confirmar sua solicitação, para enviar aviso de pagamentos, para enviar informações sobre as alterações aos nossos produtos e serviços, para convidar para eventos e promoções da LG, ações de relacionamento e outras divulgações, conforme exigido por lei.

As comunicações enviadas por e-mail pela LG possuem a opção de descadastramento. Assim, caso você não deseje mais receber comunicados da empresa, basta solicitar sua exclusão.

Todavia, é importante destacar que algumas das comunicações são realizadas em razão de contratos mantidos entre você e a LG, bem como em virtude de obrigações legais e regulatórias da LG e, nestas hipóteses, o descadastramento pode não ser possível ou, quando se possível, pode trazer prejuízos a você, como a falta de informação sobre alterações em nossos produtos ou serviços.

H. Fóruns, Salas de Chat e Outras Áreas Públicas

Observe que qualquer informação que você incluir em uma mensagem publicada em qualquer painel de revisão de produtos, sala de bate-papo, fórum ou outra área de publicação pública estará disponível para qualquer pessoa com acesso à Internet. Se você não deseja que as pessoas saibam seu endereço de e-mail, por exemplo, não o inclua em nenhuma mensagem publicada publicamente.

I. Sites De Terceiros

Esta declaração se aplica apenas às informações tratadas em razão da utilização da LOJA ONLINE LG. Os sites da LOJA ONLINE LG podem conter links para outros sites não controlados pela LGE. Não nos responsabilizamos pelas práticas de privacidade ou pelo conteúdo desses outros sites. Sempre que acessar sites de terceiros, verifique seus Termos de Uso e Política de Privacidade e, caso não concorde com suas disposições, não utilize os seus serviços.

K. Segurança

Nenhuma transmissão de dados pela Internet pode ser garantida como 100% segura. Consequentemente, não podemos garantir a segurança de qualquer informação que você nos transmita e você fica ciente de que qualquer informação que você transfere para a LGE é feita por seu próprio risco.

Depois de recebermos a sua transmissão, fazemos esforços razoáveis para garantir a segurança em nossos sistemas. Utilizamos firewalls para proteger suas informações contra acesso, divulgação, alteração ou destruição não autorizada. No entanto, observe que isso não garante que essas informações não possam ser acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas pela violação de tais firewalls e software de servidor seguro.

Se soubermos de uma violação dos sistemas de segurança, podemos tentar notificá-lo eletronicamente para que você possa tomar as medidas de proteção apropriadas. Ao usar a LOJA ONLINE LG e fornecer Dados Pessoais para nós, você fica ciente que podemos nos comunicar eletronicamente com você em relação a questões de segurança, privacidade e administrativas relacionadas ao uso desses sites. Podemos publicar um aviso em nossos sites se ocorrer uma violação de segurança. Também podemos enviar um e-mail para você no endereço de e-mail que você nos forneceu. Dependendo de onde você mora, você pode ter o direito legal de receber uma notificação por escrito sobre uma violação de segurança.

L. Política de descarte

A LGE adota medidas razoáveis para garantir que seus Dados Pessoais não sejam armazenados por mais tempo que o necessário para atingir as finalidades descritas nesta Política de Privacidade ou do que o requerido pela legislação aplicável.

Podemos manter uma forma anonimizada de seus Dados Pessoais, os quais não podem ser mais relacionados a você, para fins estatísticos, sem limite de tempo, na medida em que tenhamos interesse legítimo e legal em fazê-lo.

M. Direitos do titular

Conforme garantido pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), você tem o direito de solicitar: (i) a confirmação sobre existência de tratamento de seus Dados Pessoais; (ii) acesso a todas as informações pessoais que mantemos sobre você; (iii) que quaisquer Informações Pessoais incompletas, inexatas ou desatualizadas que mantemos sejam corrigidas; (iv) a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018); (v) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto; (vi) a eliminação dos Dados Pessoais tratados com seu consentimento; (vii) informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais nós realizamos o uso compartilhado de dados; (viii) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; (ix) revogar os consentimentos fornecidos para que nós tratemos seus Dados Pessoais.

Para que você possa exercer seus direitos com maior agilidade, nós criamos o Portal da Privacidade da LG, disponível em: https://www.lg.com/br/suporte/lgpd, onde você pode realizar suas requisições relacionadas ao tratamento de Dados Pessoais de forma facilitada.

Para que seja possível receber, analisar e responder requisições, é necessário que você indique qual o tipo de sua solicitação, o departamento a que se refere e a descrição do que você pretende, bem como seu nome completo, telefone e e-mail, os quais são necessários para identificar você e atendermos ao seu requerimento. Em alguns casos, quando necessário para confirmar sua identidade ou compreender sua requisição, a LG poderá entrar em contato para solicitar mais informações ou esclarecimentos.

Sempre que forem coletados dados para viabilizar o atendimento do seu exercício dos direitos aqui mencionados, tais informações serão utilizadas somente para esta finalidade, bem como para manter registro dos atendimentos realizados pela LGE e cumprir leis e obrigações regulatórias aplicáveis.

Consideraremos as informações fornecidas por você e responderemos a sua requisição dentro de 30 dias.

N. Detalhes De Contato Do Encarregado de Proteção de Dados

Comentários e dúvidas sobre esta Política de Privacidade são bem-vindos. Nos empenhamos em proteger sua privacidade e tomaremos todas as medidas razoáveis para manter suas informações seguras.

Para qualquer dúvida relacionada ao tratamento de seus Dados Pessoais pela LGE, você pode entrar em contato com nosso Encarregado de proteção de dados, GetGlobal International, Data Protection Officer a serviço da LGE, no seguinte endereço de e-mail: dpobr@lge.com.

Além disso, você pode entrar em contato conosco por escrito pelo correio, no seguinte endereço:

LG Electronics do Brasil Ltda. Av. Dr. Chucri Zaidan, no 940, 3o e 4o andar, Bloco B, Vila Cordeiro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04583-110

O. Política De Cookies

A LOJA ONLINE LG utiliza cookies. Abaixo, você pode descobrir mais sobre cookies e como controlá-los.

Ao utilizar a LOJA ONLINE LG, você fica ciente do uso de cookies de acordo com esta Política de Cookies. Caso não deseje o uso desses cookies, desative-os seguindo as instruções nesta Política de Cookies.

O QUE SÃO OS COOKIES

Cookies são arquivos de texto que contêm pequenas quantidades de informações que são baixadas no seu computador ou dispositivo móvel quando você visita um site. Os cookies são enviados de volta ao site de origem em cada visita subsequente ou a outro site que reconheça esse cookie. Os cookies são úteis porque permitem que um site reconheça o dispositivo de um usuário.

Os cookies realizam vários trabalhos diferentes, como permitir que você navegue entre as páginas com eficiência, lembrando suas preferências e melhorando geralmente a experiência do usuário. Eles também podem ajudar a garantir que os anúncios que você vê online sejam mais relevantes para você e seus interesses.

Para obter mais informações sobre cookies, incluindo como ver quais cookies foram configurados no seu dispositivo e como gerenciar e excluí-los, visite http://www.allaboutcookies.org/.

a) Cookies primários

Os cookies primários são definidos pelo site visitado pelo usuário, cujo endereço aparece na janela da URL.

b) Cookies de terceiros

Cookies de terceiros são definidos por um domínio diferente daquele visitado pelo usuário. Se um usuário visitar um site e uma empresa diferente enviar as informações usando esse site, ele estará na presença de cookies de terceiros. A LGE não tem acesso ou controle sobre cookies, “web bacons” e outras tecnologias de rastreamento usadas em sites de terceiros que o usuário pode acessar a partir do Site. A LGE se isenta de qualquer responsabilidade relacionada a esse respeito. O usuário é convidado a verificar a política de privacidade de sites de terceiros acessados a partir do Site para conhecer as condições aplicáveis ao processamento de Dados Pessoais.

c) Cookies de sessão

Esses cookies são armazenados temporariamente e são excluídos quando o usuário fecha a janela de navegação.

d) Cookies persistentes

Os cookies persistentes são armazenados no dispositivo dos usuários entre as sessões do navegador, permitindo que você se lembre de suas preferências ou ações do usuário em um site. Eles podem ser usados para finalidades diferentes, por exemplo, para lembrar preferências e escolhas ao usar um site ou para exibir anúncios que possam ser de interesse para o usuário.

e) Cookies essenciais

Estes cookies são estritamente necessários para o funcionamento do Site, sem o uso desses cookies, algumas partes do site não funcionarão. Elas incluem, por exemplo, cookies que permitem o acesso a áreas protegidas do Site, que não coletam informações para fins de marketing e não podem ser desativadas.

f) Cookies analíticos e de desempenho

Esse tipo de cookie permite reconhecer e contar o número de visitantes e ver os movimentos dentro do site para melhorar seu funcionamento, por exemplo, garantindo que os usuários encontrem facilmente o que estão procurando. Esses cookies não coletam informações que possam identificar você. Todas as informações coletadas são anônimas.

As informações coletadas pelos cookies do Google Analytics serão transmitidas e armazenadas pelo Google nos servidores nos Estados Unidos da América, de acordo com sua política de privacidade. Para ver a política de privacidade e cookies do Google, você pode acessar: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt. Você pode recusar os cookies do Google Analytics por meio do link: https://policies.google.com/faq?hl=pt.

g) Cookies funcionais

Esses cookies são usados para reconhecer um usuário que retorna para visitar o site, permitindo que você personalize o conteúdo e lembre-se de suas preferências (por exemplo, o idioma ou a região selecionada). Esses cookies não coletam informações que possam identificar você. Todas as informações coletadas são anônimas.

h) Compartilhando cookies nas Redes Sociais

Esses cookies facilitam o compartilhamento de conteúdo do site por meio de redes sociais, como Facebook e Twitter. Para visualizar a política relativa de privacidade e cookies, visite

i) Cookies de perfilamento / publicidade

Este tipo de cookies é usado para exibir anúncios destinados a usuários que visitaram anteriormente este site. Nosso site usa cookies do Google Adwords. Para ver a política de privacidade e cookies do Google, você pode acessar https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt. Você pode desativar os cookies do Google Adwords em https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl= pt-BR A tabela a seguir relaciona

A tabela a seguir relaciona os tipos de cookies usados no Site e sua descrição e funcionalidade, incluindo a duração.

Tipo decookies Nome do cookie Procedência Finalidade Duração Estritamente Necessário FRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, DOWN_JSESSIONID, MOBR_JSESSIONID, plbw, WMONID LG Manutenção da Sessão Sessão Analítico s_cc, s_sq, s_vi, s_invisit, s_nr, s_vnum, s_sv_sid, s_sv_s1, s_sv_p1 LG Se o Java script no navegador do usuário não funcionar, os cookies de terceiros (Site Catalyst) serão usados. Agregação de tráfego do site e comportamento do visitante 30 dias s_cc LG Se o Java script no navegador do usuário não funcionar, os cookies de terceiros (Site Catalyst) serão usados. Cookies lidos pelo código Java script para determinar se os cookies estão habilitados (é suficiente que esteja definido como "Ativo") Sessão s_sq LG Se o Java script no navegador do usuário não funcionar, os cookies de terceiros (Site Catalyst) serão usados. Esse cookie é definido e lido pelo código Java Script quando a funcionalidade ClickMap está ativada, contém informações sobre o link clicado anteriormente pelo usuário Sessão s_vi LG Se o Java script no navegador do usuário não funcionar, os cookies de terceiros (Site Catalyst) serão usados. Este cookie é usado para identificar um visitante único Persistente s_sv_sid LG Se o Java script no navegador do usuário não funcionar, os cookies de terceiros (Adobe Survey). Mantenha um número exclusivo para garantir o armazenamento correto de arquivos Java script usados para realizar a pesquisa no navegador Sessão s_sv_s1 LG Se o Java script no navegador do usuário não funcionar, os cookies de terceiros (Adobe Survey). Ele armazena os IDs das pesquisas que o visitante retornou clicando em "Mais tarde" quando for solicitado a fazer uma pesquisa. Ele Sessão armazena os IDs das pesquisas que podem levar à seguinte página da Web de um site. Armazena os IDs das pesquisas iniciadas. Memoriza o tempo que o sistema de votação começou a executar (para pesquisas postergadas) Sessão s_sv_p1 LG Se o Java script no navegador do usuário não funcionar, os cookies de terceiros (Adobe Survey). Armazena os IDs das pesquisas que você fez ou rejeitou. Armazena as informações para especificar se o visitante está dentro dos valores de amostragem. Ele armazena um número cada vez maior usado no momento da pesquisa que sai do site, para verificar se o visitante saiu do site. Armazena um sinalizador indicando se o visitante atingiu o nível específico pelo cliente e deve ser excluído da investigação adicional Persistente _utma Google Analytics Esse cookie é usado para determinar visitantes exclusivos do site e é atualizado toda vez que a página é visualizada. Além disso, o cookie tem um ID exclusivo que o Google Analytics usa para garantir a validade e a acessibilidade do cookie como uma medida de segurança adicional 2 anos _utmb Google Analytics Este cookie é usado para iniciar e continuar a sessão de um usuário com o site. Quando um usuário visualiza uma página do site, o código do Google Analytics tenta atualizar o cookie. Se não encontrar o cookie, um novo é criado e uma nova sessão é estabelecida 30 minutos _utmz Google Analytics Esse cookie armazena o tipo de referência usado pelo visor para acessar o site, por meio de um método direto, um link de referência, uma pesquisa ou uma campanha da Web, como um anúncio ou um link em um e -mail. Ele é usado para calcular o tráfego do mecanismo de pesquisa,campanhas de publicidade e navegação de página no site. O cookie é atualizado toda vez que você visualiza a página do site 6 meses Terceiros (SNS) pid (twitter) dat, local, c_usuário, L, lu, W, xs (Facebook) Twitter, Facebook Ações em Redes Sociais (SNS). Para ativar a função SNS, os cookies de identificação do usuário são inseridos nos sites do SNS. (Não inclui informações privadas) Sessão Funcional LG_COMPARE_CART LG Este cookie é usado para ativar a função de comparação Sessão Funcional LG_RECENTLY_VIEW LG Este cookie é usado para ativar as funções "Recent Views" Sessão Analítico s_vi_bikx78ecalgbkjkx, x, s_vi_gqfjh (as variáveis do cookie são definidas aleatoriamente) Catalisador do site Agregação de dados de tráfego do site e comportamento do visitante Sessão Funcional EMAIL_ADDR LG Este cookie é usado para lembrar o endereço de e- mail digitado pelos usuários; na próxima visita da página, o endereço de e-mail será inserido automaticamente no espaço Persistente Terceiro (Google Maps) NID, PREF Google Maps O Google Maps exibe e monitora seu uso Persistente Funcional pcVersion LG Este cookie lembra os usuários para selecionar a versão para desktop Sessão

Como alterar as configurações nos cookies

A maioria dos navegadores aceita cookies automaticamente, mas o usuário normalmente pode alterar as configurações para desativar essa função. É possível bloquear todos os tipos de cookies ou aceitar receber apenas alguns e desativar outros.

A seção "Opções" ou "Preferências" no menu do navegador permite que você evite receber cookies e outras tecnologias de rastreamento de usuários, e como obter notificações do navegador sobre a ativação dessas tecnologias. Como alternativa você também pode consultar a seção "Ajuda" da barra de ferramentas na maioria dos navegadores.

P. Alterações A Esta Política de Privacidade

Com as constantes evoluções que promovemos em nossos produtos e serviços, esta Política de Privacidade de tempos em tempos poderá mudar. Quando isso acontecer, no caso de uma alteração material no tratamento dos Dados Pessoais, você será informado e terá a oportunidade de analisar a Política revisada antes de decidir continuar usando a LOJA ONLINE LG. Reservamo-nos o direito de alterar esta Política de Privacidade de tempos em tempos, a nosso exclusivo critério. Quando o fizermos, também atualizaremos a data "Última atualização" na parte inferior desta Política de Privacidade.

Q. Legislação Aplicável / Local / Fórum

A presente Política de Privacidade será regida pelas leis do Brasil. Todas as disputas, controvérsias e divergências entre as partes decorrentes ou relacionadas com esta Política de Privacidade terão seu foro em São Paulo – SP. As partes renunciam a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Data de Vigência:

Data da Última Atualização:

Data da versão: 29.06.2021