Conceito de lavanderia inteligente da LG Electronics está presente na Casa Morena na CASACOR 2023

Ambiente é um convite a natureza orgânica na maior mostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina. Foto: MCA Estudio/CASACOR.



São Paulo, 06 de agosto de 2023 – A LG Electronics, parceira tecnológica exclusiva pelo sexto ano consecutivo da CASACOR 2023, apresenta suas soluções em eletroeletrônicos na Casa Morena - Corpo e Morada do arquiteto Tufi Mousse. O conceito de lavanderia inteligente com design sofisticado da linha de produtos da LG compõe o espaço, que propõe reflexões sobre os dilemas contemporâneos que influenciam os modos de vida da morada e o reflexo de autenticidade. O projeto é um convite à natureza orgânica na maior mostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina, que acontece até o dia 6 de agosto no Conjunto Nacional.

“A união dos produtos da LG com a arquitetura no ambiente da CASACOR cria um espaço interativo e imersivo, onde funcionalidade e design se complementam, mostrando o potencial de soluções sustentáveis e com inteligência para os desafios contemporâneos”, afirma Rodrygo Silveira, Gerente de Produtos de Linha Branca da LG do Brasil.

Os produtos de linha branca da LG Electronics contribuem para a experiência tecnológica do projeto. Complementam a decoração a LG WashTowerTM Objet; as caixas de som portáteis LG XBOOM GO XG5 e LG XBOOM GO XG7, que deixam o ambiente personalizado devido a ótima acústica, e, por fim, o LG Styler na cor branca. Pensando no controle da temperatura de forma prática e eficiente, o ar-condicionado LG Split Dual Inverter Voice Artcool também está presente com alta performance tecnológica e design impecável.

A Casa Morena tem 152 metros quadrados e recebe boa parte da luz natural durante o dia por conta da posição que ocupa no roteiro da mostra paulistana. O escritório faz bom uso dos raios de sol que evidenciam a cuidadosa seleção de materiais texturizados, sublinhando as formas arredondadas do mobiliário escolhido em contraste com o elegante tom acastanhado ao fundo, que lembra a cor da pele.

"O tratamento especial elaborado para o projeto luminotécnico traz o efeito de luz natural para o ambiente. Luz e materiais estão conectados de forma inseparável”, conta Tufi Mousse.

Na sutileza dos materiais empregados, o escritório cria a identidade do simulacro e instiga os sentidos do corpo à percepção mais aflorada. A combinação costura sensações despertadas a partir da presença dos elementos originais e industriais, como o revestimento frio aplicado nas paredes em harmonia com a limpidez da madeira natural no piso.

“Osinteligentes e modernos produtos da LG Eletronics complementam o espaço de uma forma que mantém a ideia de corpo e morada facilitando o uso dos produtos, devido a praticidade e tecnologia que os aparelhos garantem para o cotidiano”, complementa o arquiteto.

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site da LG na CASACOR, válido na Loja online até 20 de agosto de 2023. Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

Sobre o escritório Tufi Mousse:

Com mais de duas décadas de atuação do escritório Tufi Mousse Arquitetura no mercado nacional, essa será a quarta participação na mostra CASACOR/São Paulo. A linguagem arquitetônica é pautada na inovação na forma de projetar com base nos critérios limpos e funcionais sintonizados ao perfil de cada cliente.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36a edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

