LG Electronics firma parceria com 1° evento de e-sports a céu aberto de São Paulo

Arenas da final do evento terão monitores UltraGear para os jogadores não perderem nenhum lance dos jogos online. Foto: Divulgação LG.



São Paulo, 12 de junho de 2023 – A LG Electronics participa do primeiro evento de e-sports a céu aberto de São Paulo. A final do Open Air E-sports acontece no sábado (24), com entrada gratuita para o público, prêmios em dinheiro de até R$ 30 mil para as equipes concorrentes e a presença do pro player Nino Pavolini (ninexT), o maior fenômeno do cenário de FPS brasileiro, que possui diversos títulos e recordes batidos. A LG marca presença no campeonato de Valorant: os jogadores vão contar com monitores da linha gamer UltraGear para melhor desempenho durante os jogos online.

A LG Eletronics tem investido e incentivado o crescimento do e-sports no Brasil, dando oportunidade para pequenas equipes se popularizarem no meio gamer. "O universo dos jogos eletrônicos e o mercado gamer permanecem em constante expansão no Brasil e no mundo, e o interesse em seguir uma carreira profissional cresce a cada dia. A LG continua incentivando e abrindo oportunidades para que cada vez mais jogadores e fãs possam realizar esse sonho”, diz Leonardo Almeida, gerente sênior de IT e B2B da LG Brasil.

LG ULTRAGEAR

Os monitores da linha UltraGear são reconhecidos pelo mercado como um dos melhores e mais rápidos para gamers, oferecendo um dos menores tempos de resposta para que o jogador não perca nenhum lance dos games online.

O LG UltraGear 27GN750 oferece incrível tempo de resposta de 1ms, proporcionando comandos mais responsivos ao jogador. Na parte visual, tem detalhes em vermelho na parte traseira e design de três lados, praticamente sem bordas. É equipado com tela IPS de 27 polegadas e resolução Full HD (1920 x 1080) em aspecto 16:9 Widescreen, oferecendo impressionante qualidade de imagem e gama de cores sRGB 99% (típico) e HDR10, para que o usuário possa ver tudo que está acontecendo com clareza e realidade.

O produto conta ainda com taxa de atualização de 240Hz para frames com mais fluidez e com os recursos AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync. Para ainda mais vantagem durante os jogos, o novo UltraGear traz recursos gamers como o Black Stabilizer, Crosshair, Dynamic Action Sync e Motion Blur Reduction. O monitor também pode ser adequado ao estilo do usuário, permitindo ajuste de altura, inclinação e pivotagem.

Para conhecer toda a linha de monitores UltraGear, acesse o site.

O EVENTO

O Open Air E-sports está contando com fases online durante o mês de junho e a grande final do Ninext Rise, torneio de Valorant que reúne players e jogadores amadores do FPS (First Person Shooting) da Riot Games, acontece no Parque Villa Lobos, com entrada e inscrições gratuitas.

Agenda do Open Air E-sports:

1ª fase:

- Eliminatórias (06/03 e 06/04) Terá 128 equipes, sendo 5 pessoas por equipe.

- As 4 equipes que chegarem às semifinais serão consideradas vencedoras da 1a fase.

- Esta fase decorrerá ao longo de 2 dias de jogos intensos e não terá transmissão.

2ª fase:

- Grupos (08/06 e 10/06)

- 4 equipes vencedoras da 1a rodada

- 4 equipes profissionais (convidadas)

Semifinal (11/06)

Final (24/06)

Para saber mais sobre o evento, acesse o site.

# # #

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e

comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a

subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

# # #

LG ELECTRONICS – SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)