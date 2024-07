LG lança no Brasil a campanha global Ver Para Crer

São Paulo, 31 de julho de 2023 – A LG Electronics lança no Brasil a Campanha Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem, que já é sucesso na América Latina. O objetivo é destacar as tecnologias exclusivas da LG e gerar experimentação dos produtos para mostrar que uma vez que o cliente vê e usa esses produtos, apaixona-se e vira um consumidor fiel. A comunicação de marketing é orientada para a experiência do cliente com argumento de estabelecer uma posição como a marca no 1 no mercado de eletroeletrônicos.

“Temos anos de pioneirismo em tecnologia e inovação, desenvolvendo produtos que oferecem funcionalidades exclusivas. Por isso, a Campanha Ver Para Crer é um convite para que os consumidores experimentem os produtos LG e comprovem por meio do uso que a marca oferece a mais alta tecnologia, inovação e conectividade, com as características que Só a LG Tem“, explica Sonah Lee, head de Marketing Corporativo da LG do Brasil.

Com forte DNA ligado à inovação, a LG disponibiliza uma seleção de produtos com as mais avançadas tecnologias, como:

Além disso, o aplicativo LG ThinQ, uma plataforma exclusiva de inteligência artificial traz conectividade de forma fácil e tangível para todos. O uso da tecnologia facilita o dia a dia dos clientes e proporciona mais bem-estar e tempo para curtir com quem mais importa!

Confira os produtos e tecnologias que só a LG tem e que serão os destaques da campanha “Ver Para Crer” (Fotos: Divulgação/LG).

LG OLED evo G3: Painel surpreendente com 70% mais brilho

LG OLED evo G3 de 65 polegadas.

A LG Electronics é pioneira e líder global em tecnologia OLED há 10 anos. O grande destaque da LG OLED evo G3 fica para a tecnologia de Pixels que se autoiluminam, criando o Brightness Booster Max da LG, que permite que as Smart TVs da série G3 ofereçam incríveis 70%1 mais brilho, através de uma nova arquitetura de controle de luz e algoritmos de aumento de luz. A tecnologia LG OLED evo, geralmente já mais brilhante e nítida do que os displays OLED convencionais, está equipada com o novo processador inteligente α9 (Alpha9) Gen 6 da LG, que proporciona um brilho e uma precisão de cor melhorados, juntamente com uma clareza e detalhes surpreendentes. Além de potencializar o AI Sound Pro, resultando em um som surround de 9.1.2 canais virtuais, que tornam o som ainda mais envolvente.

Seguindo o conceito de cinema em casa, a linha LG OLED evo 2023 possui recursos dedicados para os apaixonados por filmes e séries. Dentre estas tecnologias, estão o conjunto da Dolby, que inclui o Dolby Vision IQ, que ajusta de modo inteligente a calibração da imagem quadro a quadro com base no gênero do conteúdo e na luminosidade do ambiente e o Dolby Atmos proporciona som surround multidimensional. Exclusivo das TVs LG, o Filmmaker Mode é outro recurso dedicado para cinema que quando ativo, o filme é exibido automaticamente na proporção de aspecto original, na taxa de quadros correta e o mais importante, com renderização de cores precisas, exatamente igual ao que o cineasta produziu.

Além disso, o modelo representa o design mais refinado de toda a linha e conta com um elegante One Wall Design, ou seja, a TV possui uma montagem nivelada na parede, para um visual polido e minimalista, que garante estilo e elegância para qualquer ambiente. Em relação à conectividade, a linha G3 dispensa o uso de controle remoto para receber comandos de voz: Basta dizer “Hi, LG”, que a TV ativará para controlar até eletrodomésticos.

Tamanhos disponíveis: 55’’ e 65’’ polegadas

Mais informações: https://www.lg.com/br/tvs/lg-oled55g3psa

¹A OLED G3 55/65” são até 70% mais brilhantes do que os OLED convencionais.

Geladeira Smart LG Side by Side InstaView Craft Ice UVnano – Revolução em tecnologia e espaço

Geladeira Smart LG Side by Side InstaView Craft Ice Uvnano

Representando a revolução em tecnologia e espaço, com espaço interno otimizado e design moderno, a Geladeira Smart LG Side by Side InstaView Craft Ice Uvnano agrega mais sofisticação e estilo à decoração do ambiente.

A geladeira conta com a tecnologia InstaView, um painel de vidro elegante que se ilumina com duas batidas, permitindo que os usuários vejam o interior sem abrir a porta, reduzindo a perda de ar frio e economizando energia. Para manter os alimentos frescos por mais tempo, vem equipada com diversas tecnologias, dentre elas o filtro Hygiene Fresh+, que elimina até 99,999% de bactérias e remove o mau odor.

A exclusiva máquina embutida Craft Ice permite fazer gelos em formato de esferas que derretem lentamente, mantendo o sabor e a refrescância dos drinks, transformando sua casa em um sofisticado bar. Outra evolução é a aplicação da tecnologia Uvnano no dispenser de água. O uso de luz ultravioleta garante a eliminação de até 99,99% das bactérias no bocal e certeza de água sempre pura para toda a família.

Fechando o pacote de novidades, a geladeira conta com conectividade via aplicativo LG ThinQ e gavetas com controle de umidade, além de 10 anos de garantia no compressor Linear Inverter. Para mais informações, acesse https://www.lg.com/br/geladeiras/lg-gc-x257cshs.

Geladeira LG Top Freezer

Geladeira LG Top Freezer

Os modelos Top Freezer são a grande aposta da LG em 2023, e trazem alta tecnologia e economia de energia para uma fatia do mercado com uma faixa de preço mais acessível e grande volume. Os modelos estão disponíveis nas cores Inox, Platinum e Preto e entregam um design sofisticado com características que trazem valor para o cotidiano do consumidor. O DoorCooling+ é o grande diferencial do modelo preto. Por uma saída de ar estrategicamente posicionada próxima à parte lateral da porta, o eletrodoméstico consegue atingir o resfriamento completo até 35% mais rápido do que outros modelos, para manter os alimentos mais conservados.

A gaveta Fresh Zone é o compartimento ideal para a organização e conservação de frutas e legumes, porque preserva a umidade das hortaliças e colabora para alimentação saudável na rotina das famílias. Além disso, no modelo preto, os consumidores conseguem gelo fácil a qualquer momento, por meio de um dispenser com flexibilidade de posicionamento.

A nova linha de refrigeradores proporciona a máxima economia de energia e refrigeração constante e uniforme, possui motor com Compressor Inverter e foi avaliada com a nota máxima nos testes de eficiência energética do Inmetro, com o selo A+++. A análise verifica o desempenho dos produtos em termos de consumo de energia para classificar e indicar o volume de gastos na conta de luz do consumidor. A LG está comprometida a liderar o caminho em termos de tecnologia, inovação, sustentabilidade e experiência do cliente. Confira a linha de refrigeradores LG aqui.

Lavadora e Secadora Smart LG WashTower – Pense mais alto

Lavadora e Secadora Smart LG WashTower.

A lavadora e secadora de roupas em formato de torre LG WashTower foi desenvolvida para otimizar o espaço da lavanderia e facilitar o manuseio das roupas, além de possuir painel de controle central com interface fácil de operar e sistema de inteligência artificial AIDD. O produto possui portas de vidro temperado, elementos decorativos cromados e acabamento em aço escovado, com excelente durabilidade e alta resistência a arranhões. O produto contribui para um visual elegante na lavanderia, oferecendo harmonia para os ambientes, além de contar com o painel de controle central de fácil acesso, que posiciona os comandos da lavadora e secadora numa altura ideal para operação.

Por meio da Inteligência Artificial*, a LG WashTower detecta os tipos de roupas no cesto e escolhe o melhor padrão de lavagem e secagem, garantindo a máxima preservação dos tecidos e economizando tempo, energia, água e sabão. Também conta com ciclos de lavagem com vapor – para eliminação de 99,9% de vírus, bactérias, ácaros e alérgenos – e lavagem a seco, para higienização de peças delicadas. Tudo isso em um produto conectado, permitindo o download de ciclos adicionais e com pareamento Smart entre lavadora e secadora, onde o ciclo de secagem é automaticamente selecionado com base no ciclo de lavagem. Com capacidade de 17kg para lavagem e 16Kg para secagem, tem 10 anos de garantia do motor Direct Drive.

Para mais informações, acesse https://www.lg.com/br/lavadoras-de-roupa/lg-wk17vs6a

* O recurso de Lavagem com IA detecta materiais como algodão natural e fibras sintéticas, bem como a espessura do material. As especificações e recursos do produto podem variar dependendo do modelo ou região.

Closet Inteligente LG Styler

LG Styler Espelhado

O LG Styler é um closet inteligente, como um “sistema de cuidados para roupas” para uso residencial. Por meio da tecnologia TrueSteamTM da LG, o produto utiliza vapor para higienizar as roupas gentilmente e eliminar até de 99,9% dos alergénos e bactérias que podem causar alergia ou problemas respiratórios, com extrema eficiência e todo cuidado.

Com o LG Styler os consumidores ganharam mais tempo livre, sem abrir mão de estar com sua melhor aparência a cada manhã. Ao oferecer a profissionais atarefados outras formas de cuidar de suas roupas, o produto tem se tornado um item indispensável em casa.

A função Pants Crease Care faz vincos impecáveis nas calças e reduz os amassados na região do joelho, cintura e outras áreas. Já o seu sistema de suporte móvel agita as roupas de um lado para outro, abrindo a trama dos tecidos e suavizando as rugas com o poder do vapor.

Ele também promove secagem suave e delicada até para respingos de chuva nas suas roupas favoritas. O sistema de secagem em baixas temperaturas é perfeito para secar tudo, desde peças que pegaram uma garoa até um par de tênis molhados. O LG Styler também conta com a modernidade do aplicativo de conectividade LG ThinQ, que permite controlar tudo à distância de qualquer lugar. Possibilitando fazer download de ciclos e monitoramento geral da máquina, você pode checar o resumo das opções de lavagem e receber alertas de finalização. Mais informações no site https://www.lg.com/br/styler/lg-s3mfbn.

