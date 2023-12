Les principales façons d’innover dans notre maison

Avec un enfant en bas âge, deux chiens et des emplois très exigeants pour maman et papa, notre famille a un mode de vie plutôt mouvementé. Le bien-être à la maison est donc important pour nous. Qu’est-ce que j’entends par « bien-être à la maison »? Dans ce cas, je parle de l’utilisation de la technologie intelligente et de la domotique pour gagner du temps et rendre notre vie un peu plus calme et saine. Grâce à notre partenariat avec LG, nous avons effectué modernisé bon nombre de nos appareils en accordant la priorité aux produits qui peuvent faire une grande différence pour notre famille. LG propose une variété d’appareils pour maison intelligente pour chaque pièce; nous ne manquons donc pas d’occasions pour simplifier nos tâches et améliorer notre bien-être général dans notre espace.

Salon

Nous passons beaucoup de temps dans le salon, et l’un des articles qui nous intéressent est l’AeroTower de LG. Récemment, nous avons visité la salle d’exposition de LG et avons été émerveillés par ce purificateur d’air novateur. Il n’est pas encore offert au Canada, mais nous avons hâte qu’il le soit!

L’AeroTower de LG présente une conception moderne, épurée et élégante et est doté d’un système de fonctionnement silencieux. De cette façon, vous ne vous rendrez même pas compte qu’il est allumé; cependant, dans notre famille, nous avons beaucoup d’allergies et nous remarquerions certainement la différence sur le plan de la qualité de l’air.

Pour rester dans le salon, comme nous sommes une famille qui aime les soirées cinéma à l’ancienne, nous avons fait un bon choix avec le téléviseur intelligent 4K OLED C1 de 69 po de LG. Parmi les avantages de ce téléviseur, citons son excellent système de traitement (avec Image IA Pro et Son IA Pro inclus), ses pixels OLED auto éclairés ainsi qu’une télécommande Magic qui facilite le passage des canaux aux plateformes de diffusion en continu.

Cela dit, un téléviseur avec d’excellents éléments visuels a besoin d’un son immersif, et c’est pourquoi nous avons jumelé notre téléviseur OLED à la barre de son SP9YA de LG. Cette combinaison est idéale lorsqu’Astrid et moi nous installons sur le canapé avec Auggie et Ace pour regarder un classique en famille, mais elle fait aussi une grande différence lorsque notre famille et nos amis viennent regarder la dernière nouveauté.

Salle de lavage

La lessive est une tâche assez importante lorsqu’il y a des petits à la maison : l’achat du WashTower de LG était une évidence pour nous, et la mère d’Astrid en a même acheté un aussi. Pour en revenir à l’idée du bien-être à la maison, nous aimons que le WashTower de LG se jumelle à l’application ThinQ, ce qui signifie que nous pouvons vérifier nos cycles sur nos téléphones, sans nous éloigner l’un de l’autre.

Il existe plusieurs autres caractéristiques qui nous ont convaincus de l’utilité du WashTower : la technologie d’IA nous fait gagner beaucoup de temps, car elle détecte la douceur du tissu et le volume de la brassée pour nous aider à sélectionner le meilleur cycle de lavage. La conception unique permet de gagner beaucoup d’espace dans notre salle de lavage, le panneau de commande central facile d’accès est parfait pour commencer une brassée et les cycles personnalisables avec l’application ThinQ nous permettent d’adapter les cycles de lavage ou de séchage pour répondre à nos nombreux besoins en matière de lessive. Maintenant, avec Auggie, nous devons laver plus de vêtements que jamais, et il nous donne des taches assez difficiles à traiter!

La maison entière

S’il est difficile de choisir notre innovation préférée de LG, l’aspirateur CordZero de LG figure haut sur la liste. C’est un appareil dont nous ne croyions pas avoir besoin, mais, maintenant, nous ne pouvons pas imaginer notre vie sans lui.

Cet aspirateur a complètement changé la façon dont nous nettoyons notre maison. Comme notre ancienne maison comptait quatre étages, nous en avions assez de traîner un aspirateur à fil dans la maison. Il nous fallait une éternité pour terminer le travail, et nous étions épuisés à la fin. Maintenant, avec l’aspirateur CordZero de LG, il y a une tour qui charge l’appareil pour nous, avec deux batteries rechargeables. De plus, l’aspirateur est doté de la technologie Kompressor exclusive à LG, qui comprime la poussière et les poils d’animaux pour doubler la capacité du bac. En prime, il vide automatiquement le bac à poussière pour nous.

Il est également doté d’un manche télescopique, qui nous permet d’atteindre tous les coins de notre maison. Il s’agit d’un détail important, puisqu’Auggie et Ace courent partout!

Nous apprécions notre relation avec LG

Ce ne sont là que quelques-unes de nos innovations favorites de LG. Nous aimons leur convivialité, leur conception soignée et leurs fonctions technologiques intelligentes. Nous avons hâte de découvrir les prochains produits que LG proposera et sommes impatients de vous en faire part!

-

La plupart des Canadiens connaissent Kevin comme la personnalité préférée des fans de Bachelor in Paradise. Il est cependant également pompier, père et créateur de contenu. Il offre à ses fans un accès privilégié à sa vie de mari et de nouveau papa, au fil de son quotidien. En matière de technologie, Kevin est avide d’information et consulte des revues pour éclairer les choix qu’il fait pour lui-même et sa famille. Il veut aider ses abonnés à ne plus se poser de questions en la matière, en établissant un lien entre les progrès technologiques et les besoins quotidiens des gens.

Kevin travaille en étroite collaboration avec LG Canada pour démontrer comment les investissements significatifs que l’entreprise réalise au niveau mondial, en écoutant ses clients et en faisant de la recherche et du développement (R et D), influencent les produits qui se trouvent dans nos foyers aujourd’hui.