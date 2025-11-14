Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
HILFREICHE TIPPS
Sind Waschtrockner ihr Geld wert?
- Erfahre, wie Waschtrockner funktionieren – einschließlich der zeitsparenden Funktionen, die sie so beliebt machen
- Entdecke einige wichtige Vorteile, die Waschtrockner im Vergleich zu einzelnen Waschmaschinen und Trocknern bieten
- Informiere dich über neue Spezifikationen, Programme und sogar KI-unterstützte Programme, die deinen Waschtag mit einem Waschtrockner erleichtern können
Viele Menschen stellen die gleiche Frage: Sind Waschtrockner eigentlich gut? In immer kleineren Wohnungen, wo Effizienz und Komfort eine wichtige Rolle spielen, ziehen diese Kombigeräte zunehmend als platzsparende Lösung für die tägliche Wäsche ein. Aber leisten sie wirklich genauso viel wie separate Waschmaschinen und Trockner?
Was ist ein Waschtrockner?
Ein Waschtrockner ist ein einzelnes Gerät, das sowohl wäscht als auch trocknet. Das heißt, du musst die nasse Wäsche nicht von einer Waschmaschine in einen Trockner umladen, sondern das Gerät führt beide Vorgänge automatisch aus: erst einen vollständigen Waschgang und dann den Trockengang.
Waschtrockner sind genau das Richtige für dich, wenn dir Komfort, Automatisierung und Energieeffizienz wichtig sind. Ein Knopfdruck genügt, und schon wartet nach kurzer Zeit frisch gewaschene und getrocknete Kleidung auf dich.
Wie unterscheiden sich Waschtrockner von separaten Geräten?
Wenn du überlegst, ob Waschtrockner eine gute Wahl für dich sind, solltest du wissen, wie sie sich von traditionellen Geräten unterscheiden.
Genieße den Komfort eines Kombigeräts
Wenn du ein Kombimodell hast, ist Schluss mit dem Umladen nasser Wäsche zwischen zwei Maschinen. Mit diesem Gerät sparst du Zeit und Arbeit.
Spare Platz mit einem einzigen Gerät
Kombigeräte nehmen weniger Platz in Anspruch – perfekt für Apartments, Wohnungen und kompakte Waschräume. Für jeden mit begrenztem Platzangebot bietet ein Waschtrockner eine bequeme und moderne Alternative zu zwei vollwertigen Maschinen.
Sind Waschtrockner für alle Stoffarten geeignet?
Highlights
Oft wird die Frage gestellt, ob Waschtrockner für alle Stoffarten geeignet sind. Dies hängt vom Modell ab, aber moderne Waschtrockner weisen eine beeindruckende Vielseitigkeit auf.
Die meisten Geräte verfügen über spezielle Einstellungen für verschiedene Stoffe und behandeln Baumwolle, Synthetik und Feinwäsche effektiv. Durch intelligente Sensoren werden Temperatur und Schleudergeschwindigkeit reguliert, um Kleidungsstücke beim Waschen und Trocknen zu schützen. 1
Herausforderungen
Allerdings ist kein Gerät perfekt. Größere Textilien wie Bettdecken oder sperrige Bettüberwürfen können für Waschtrockner eine Herausforderung sein. Waschtrockner haben in der Regel kleinere Trommeln, da sie die Wasch- und Trocknungsfunktionen in einem einzigen kompakten Gerät unterbringen müssen.
Der Trockengang kann außerdem im Vergleich zu eigenständigen Trocknern länger dauern. Die Ergebnisse sind allerdings zuverlässig für Alltagskleidung. Abhilfe kann geschaffen werden, indem du kleinere Ladungen wäschst oder große Textilien nach dem Waschen lufttrocknen lässt.
Pflege für verschiedene Stoffarten
Weiße Wäsche
Waschtrockner eignen sich dank temperaturgesteuerter Heißwasserzyklen gut, um strahlend weiße Wäsche zu erhalten. Wenn du längere Trockenzyklen einstellst, trägt dies dazu bei, die Wäsche weich und hygienisch zu halten.
Babybekleidung
Waschtrockner sind besonders effizient für häufige kleine Ladungen. Schonende Waschprogramme schützen empfindliche Stoffe und Programme zur Tiefenreinigung mit Dampf und Allergenentfernung (verfügbar bei ausgewählten LG-Modellen) für empfindliche Haut bieten zusätzlichen Schutz und Hygiene.2
Seide, Wolle und andere Feinwäsche
Waschtrockner eignen sich gut für empfindliche Textilien, wenn die richtigen Schon- oder Wollprogramme verwendet werden. Diese Zyklen helfen, Schrumpfen, Dehnen und Stoffschäden zu verhindern, indem sie niedrige Temperaturen und langsame Drehungen verwenden.
Liefern Waschtrockner eine gute Leistung?
Reinigungsleistung
Sind Waschtrockner denn nun gut beim Reinigen? Kurz gesagt, ja. Die meisten modernen Modelle entsprechen der Reinigungsfähigkeit von Standard-Frontladern. Sie bieten mehrere Programme, unterstützt durch Stofferkennung durch KI, wie AI DD®, die einen Deep-Learning-Algorithmus verwenden, um das Material deiner Kleidung zu erkennen und automatisch zu klassifizieren oder die richtige Bewegung zu wählen, je nachdem, ob du besonders empfindliche oder steife Textilien wäschst.4
Trocknungsleistung
Beim Trocknen verwenden Kombigeräte Kondens- oder Wärmepumpentechnologie, um Feuchtigkeit zu entfernen, ohne dass eine Belüftung erforderlich ist. Das Trocknen kann länger dauern und kleinere Ladungen sind oft hilfreich, aber die Leistung für kompakte All-in-one-Geräte ist beeindruckend. In einem Vergleichstest zwischen zwei Kombigeräten hat der LG WashTower einen vergleichbaren Weisswäschezyklus in 1 Stunde und 54 Minuten abgeschlossen, im Gegensatz zu 2 Stunden und 48 Minuten beim Konkurrenten.5
Häufige Missverständnisse über Waschtrockner
Oft wird angenommen, dass Waschtrockner nicht so gut sind wie separate Maschinen. Diese Ansicht ist jedoch veraltet.
Dank der neuesten Fortschritte sind Nachteile, die es früher gab, weitestgehend behoben:
- Verbesserte Trocknungseffizienz: Neue Wärmepumpensysteme verwenden niedrige, konstante Hitze und kontrollierten Luftstrom, um eine gleichmässige Trocknung ohne Stoffschäden zu gewährleisten.
- KI-Ladungserkennung: KI-Funktionen von Waschtrocknern können Zeit und Temperatur automatisch für bessere Ergebnisse anpassen. 4
- Energieeffizienz: Inverter-Motoren passen die Geschwindigkeit effizient an und das Öko-Trocknen nutzt Sensoren und geringere Hitze, um Energie zu sparen. Wenn du dich also fragst, ob Waschtrockner 2025 ihr Geld wert sind, kannst du dir sicher sein, dass sich die Technologie so weit entwickelt ist, dass diese Geräte eine gute Leistung bringen.
Top-Vorteile eines Waschtrockners
Einer der Hauptgründe dafür, dass Waschtrockner eine gute Wahl sind, ist ihr platzsparendes Design. Diese Geräte passen leicht in kleine Wohnungen, Unterbauinstallationen oder Waschräume mit begrenztem Platz.
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass die meisten modernen Geräte ohne Lüftungsschlitze auskommen, sodass keine externe Abluft erforderlich ist. Viele Modelle, einschließlich ausgewählter LG-Waschtrockner, verwenden KI-gesteuerte Zyklen und energieeffiziente Inverter-Motoren, um die Leistung zu optimieren und gleichzeitig Abfall zu minimieren. 3
Die Möglichkeit, automatisch in einem einzigen Zyklus zu waschen und zu trocknen, bietet unvergleichlichen Komfort. Starte eine Ladung, bevor du aus dem Haus gehst, und wenn du zurückkommst, wartet saubere, trockene Wäsche auf dich. Ein echter Vorteil für Haushalte, in denen viel los ist.
Fazit: Ist ein Waschtrockner das Richtige für dich?
Waschtrockner eignen sich für alle, die Komfort, Platzeffizienz und Energieeinsparungen schätzen. Sie sind ideal für Apartments, Wohnungen oder Häuser mit einem kleinen Waschraum. Sie waschen und trocknen in einem einzigen Zyklus und sparen so Zeit und Mühe. Sie bewältigen Alltagskleidung, Feinwäsche, Babybekleidung und moderate Ladungen effektiv – perfekt für Singles, Paare oder kleine Familien.
Waschtrockner sind jedoch weniger geeignet für große oder sperrige Textilien wie Bettdecken, schwere Bettwäsche oder sehr große Handtücher. Außerdem kann der Trockenvorgang länger dauern. Haushalte mit einem hohen Wäscheaufkommen sind besser mit separaten Waschmaschinen und Trocknern bedient.
Kombigeräte glänzen vor allem da, wo Platz, Komfort und moderate Ladungen im Vordergrund stehen.
