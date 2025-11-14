Life's Good!

Einer der häufigsten Gründe, warum Wasser nicht aus einer Waschmaschine abläuft, ist ein verstopfter Pumpenfilter. In vielen Frontlader-Waschmaschinen dient der Pumpenfilter dazu, Schmutz wie Fusseln, kleine Kleidungsstücke, Münzen, Haarnadeln und Waschmittelreste aufzufangen. Wenn der Filter verstopft ist, kann das Wasser nicht effizient durch die Pumpe fliessen, was dazu führt, dass die Trommel am Ende eines Zyklus gefüllt bleibt.

Normalerweise befindet sich der Pumpenfilter hinter einer kleinen Zugangsklappe an der Vorderseite unten an der Maschine. Wenn du dieses Teil regelmässig überprüfst und reinigst, kannst du verhindern, dass Probleme beim Abpumpen des Wassers entstehen.