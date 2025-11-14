Life's Good!

Bei der Frage, ob UHD oder Mini-LED besser ist, ist zu beachten, dass Mini-LED ein bereits hochauflösendes Display verbessert. Der Sprung von LED zu Mini-LED bringt spürbare Verbesserungen, darunter:

Höhere Spitzenhelligkeit ist ideal für helle europäische Wohnzimmer und Fernsehen bei Tageslicht

ist ideal für helle europäische Wohnzimmer und Fernsehen bei Tageslicht Verbesserte lokale Dimmung für stärkeren Kontrast und weniger Halo-Effekte

für stärkeren Kontrast und weniger Halo-Effekte Reichere Farbperformance bei Kombination mit Quantum-Dot-Schichten, die in QLED- oder QNED-Modellen zu finden sind

bei Kombination mit Quantum-Dot-Schichten, die in QLED- oder QNED-Modellen zu finden sind Bessere Bewältigung von HDR-Formaten wie Dolby Vision und HDR10

UHD bietet dir also die hohe Auflösung und Mini-LED steigert die Tiefe, Realitätsnähe und Klarheit.