Life's Good!

Vielleicht hast du schon einmal gehört, dass manuelle Massnahmen dazu beitragen können, die durchschnittliche Lebensdauer, Energieeffizienz und allgemeine Leistungsfähigkeit deines Kühl- oder Gefrierschranks zu verbessern. Solche Ratschläge solltest du allerdings immer hinterfragen, denn es gibt in diesem Bereich mehr Mythen, als du vielleicht denkst.

Mythos: Das Gerät zu überfüllen, ist die beste Methode, um die grösstmögliche Menge an Lebensmitteln zu kühlen.

Fakt: Ein ungehinderter Luftstrom ist wichtig, um die maximale Effizienz des Geräts und die Kühlzirkulation zu gewährleisten. Deshalb sollte immer etwas Platz zwischen den Lebensmitteln gelassen werden, vor allem im Gefrierfach.

Mythos: Du kannst die Temperatur deines Kühlschranks oder Gefrierschranks nur direkt am Gerät ändern.

Fakt: Mit einer KI-integrierten Smart-App wie LG ThinQ kannst du die Temperatur auch ganz einfach per Smartphone einstellen.

Mythos: Eine Temperatur einzustellen, die unter dem empfohlenen Bereich liegt, hält die Lebensmittel besonders frisch.

Fakt: Eine niedrigere Temperatur ist nicht gleichbedeutend mit einer längeren oder besseren Aufbewahrung. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, halte dich an die von den Experten empfohlene Temperatur für deinen Haushalt.

Mythos: Durch die Anpassung der Gerätetemperatur an Umgebungsschwankungen können die Lebensmittel frisch gehalten werden.

Fakt: Durch eine konstant gleiche Temperatur kann sich das Gerät stabilisieren und die aktuellen Einstellungen optimal nutzen. Zu häufige Änderungen können den Energieverbrauch erhöhen und mehr schädliche als nützliche Auswirkungen haben.

Mythos: Du musst die Temperatur häufig ändern, um Lebensmittel frisch zu halten.

Fakt: Tatsächlich ist eine stabile Temperatur entscheidend, um Lebensmittel optimal frisch zu halten. LG Modelle mit LINEAR Cooling™ reduzieren Temperaturschwankungen auf ±0,5 Grad.4