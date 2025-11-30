Life's Good!

A: Wenn du nicht auf LG Channels zugreifen kannst, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Überprüfe zuerst, ob dein Fernseher mit dem Internet verbunden ist. Wenn die Internetverbindung in Ordnung ist, versuche alle an deinen Fernseher angeschlossenen Geräte, die einen Konflikt verursachen könnten, zu trennen. Sollte sich das Problem auf diese Weise nicht lösen lassen, versuche, deinen Fernseher neu zu starten und die LG TV-Software zu aktualisieren. Sollte dies auch nicht funktionieren, überprüfe, ob du in deinem Konto angemeldet bist und ob dein Standort korrekt ist. Als letzte Möglichkeit kannst du deinen Fernseher auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Falls keine der Massnahmen erfolgreich ist, wende dich an den Kundensupport von LG. Das Team hilft dir gerne weiter.13