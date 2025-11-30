Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
HILFREICHE TIPPS
So nutzt du LG Channels auf deinem Smart TV
- Erfahre alles über LG Channels und wie es funktioniert.
- Lerne die einfache App kennen.
- Finde heraus, welche Inhalte dir zur Verfügung stehen.
- Entdecke, wie LG Channels das traditionelle Fernsehen ersetzen kann.
Du möchtest alle deine Lieblingsinhalte ohne separates Abonnement schauen? Der zu 100 % kostenlose Streaming-Dienst LG Channels hat alles, was du brauchst, an einem Ort – ganz ohne Tuner.
Was ist LG Channels und wie funktioniert die App?
LG Channels ist ein kostenloser Streaming-Dienst, der von LG bereitgestellt wird und eine grosse Auswahl an TV-Kanälen mit Live- und On-Demand-Inhalten bietet.
Die App ist Teil von webOS – dem eigenen Smart-TV-Betriebssystem von LG. Es ist also schon vorinstalliert, wenn du deinen LG TV einschaltest. Da die Inhalte sofort zum Abruf bereitstehen, ist kein TV-Tuner erforderlich.
Was sind die Vorteile von LG Channels?
Die Verwendung der integrierten LG Channels-App auf deinem LG TV hat verschiedene Vorzüge, zum Beispiel:
- Der Zugang ist vollständig kostenlos auf allen LG TVs.
- Du kannst viele verschiedene Inhalte anschauen, ob Filme, Sport, Nachrichten, Fernsehserien oder Live-Events.
- Es sind keine separaten Abonnements mehr nötig, wie dieser Trusted Reviews-Artikel zu den Vorteilen der App hervorhebt.2,3
So greifst du auf LG Channels auf deinem LG TV zu
Um etwas anschauen zu können, musst du nur diese einfachen Schritte befolgen:
1. Sorge dafür, dass dein Fernseher mit dem Internet verbunden ist
Nutze das WLAN oder ein Kabel, um deinen Fernseher mit deinem Internetrouter zu verbinden und kopple dein Gerät über die Einstellungen.4
2. Drücke auf deiner LG-Fernbedienung auf „Start“.
Dies führt dich auf den Startbildschirm deines Fernsehers, auf dem verschiedene Optionen und Apps angezeigt werden.5
3. Navigiere zur LG Channels-App
Um LG Channels auf deinem Smart TV zu finden, schaue nach einem weissen App-Logo mit einem orangefarbenen Icon, den Buchstaben CH in der Mitte und Pfeilen, die nach oben und unten zeigen.6
4. Inhalte auswählen und anschauen
Wähle auf dem angezeigten Bildschirm den Kanal aus, den du sehen möchtest. Achte ausserdem auf Banner mit LG Channels-Inhalten auf deinem LG-Startbildschirm. Du kannst einfach darauf klicken, um direkt zu den angezeigten Inhalten zu gelangen.7
Welche Kanäle stehen auf LG Channels zur Verfügung?
LG Channels bietet eine grosse Auswahl an kostenlosen Premium-Unterhaltungsangeboten – angefangen bei unserem eigenen Kanal, LG1, der eine Mischung der besten TV-Sendungen und Filme beinhaltet. Darüber hinaus können Zuschauer auf Hunderte Kanäle führender globaler und lokaler Partner zugreifen, von Drama und Unterhaltung über Nachrichten und Sport bis zu Lifestyle und vielem mehr.7
Welche Geräte unterstützen LG Channels?
Das Angebot ist eine TV-basierte Plattform mit dem Komfort einer mobilen App. Aktuell ist LG Channels auf allen LG TVs verfügbar, die im Jahr 2019 oder später produziert wurden, inklusive des OLED evo G5 und des QNED evo MiniLED.8
Wie erweitert sich das LG Channels Angebot weltweit?
LG Channels begann in Korea, wird mittlerweile aber von Millionen LG TV-Nutzerinnen und -Nutzern weltweit verwendet. Mit weltweit 4.000 verfügbaren Kanälen bildet es eine starke Konkurrenz zum traditionellen Fernsehen.
Die weltweiten Nutzungszeiten auf LG Channels steigen jährlich um 40 % und es sind weitere Erweiterungen und Optimierungen der Benutzeroberfläche geplant, damit den Nutzerinnen und Nutzern Inhalte angeboten werden können, die auf ihre individuellen Vorlieben zugeschnitten sind.9
Häufig gestellte Fragen
F: In welchen Ländern ist LG Channels verfügbar?
A: LG Channels ist in 33 Ländern verfügbar, darunter Grossbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, USA, Kanada, Mexiko, Australien, Japan, Südkorea, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Chile und Peru.10 In diesem Jahr sind ausserdem Singapur und Neuseeland dazugekommen.11
F: Ist LG Channels kostenlos?
A: Es gibt keine Abonnements oder Gebühren für LG Channels. Du musst also weder für das Angebot bezahlen noch eine teure Set-Top-Box anschaffen.12
F: Warum kann ich nicht auf LG Channels zugreifen?
A: Wenn du nicht auf LG Channels zugreifen kannst, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Überprüfe zuerst, ob dein Fernseher mit dem Internet verbunden ist. Wenn die Internetverbindung in Ordnung ist, versuche alle an deinen Fernseher angeschlossenen Geräte, die einen Konflikt verursachen könnten, zu trennen. Sollte sich das Problem auf diese Weise nicht lösen lassen, versuche, deinen Fernseher neu zu starten und die LG TV-Software zu aktualisieren. Sollte dies auch nicht funktionieren, überprüfe, ob du in deinem Konto angemeldet bist und ob dein Standort korrekt ist. Als letzte Möglichkeit kannst du deinen Fernseher auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Falls keine der Massnahmen erfolgreich ist, wende dich an den Kundensupport von LG. Das Team hilft dir gerne weiter.13
F: Kann ich LG Channels personalisieren oder ausblenden?
A: Du kannst LG Channels personalisieren, indem du die Liste der verfügbaren Kanäle sortierst oder bearbeitest oder eine Favoritenliste anlegst.14 Falls du die App nicht nutzen möchtest, kannst du sie unter Einstellungen > Alle Einstellungen > Kanäle ausblenden.4
LG Channels bietet dir eine fortschrittliche Möglichkeit, eine Vielfalt an Live- und On-Demand-Inhalten vollkommen kostenlos auf deinem LG Smart TV zu schauen, ohne Abonnement oder Set-Top-Box. Gehe einfach auf die vorinstallierte App und lasse die Beschränkungen des traditionellen Fernsehens hinter dir.
Life's Good!
