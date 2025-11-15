Welche Lebensmittel gehören in den Kühlschrank?

Auf welche Temperatur sollte man den Kühlschrank einstellen?

Das richtige Lagern im Kühlschrank: Was kommt wohin?

Wie man Reste vom Feiertagsessen korrekt lagert

Die Minimierung von Lebensmittelabfällen für eine nachhaltige Küche

Wie lagert man Lebensmittel richtig im Gefrierschrank?

Ganz gleich, ob du Fleisch oder vielleicht nur Fisch isst, dich vegetarisch oder sogar vegan ernährst – die riesige Auswahl an Produkten, die uns ganzjährig zur Verfügung steht, kann das Lagern von Lebensmitteln zur echten Herausforderung machen.

Doch mit ein paar Infos – und dank der zuverlässigen Technologien von LG Kühlschränken – kann jeder Mensch die Kunst der Lebensmittellagerung beherrschen. Und zwar rechtzeitig für das Feiertagsessen.

Wo fängt man also an? In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Fragen und bieten Experten-Tipps zur Lebensmittellagerung, damit deine Lebensmittel länger frisch bleiben und du Abfälle reduzieren kannst.