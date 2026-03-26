83 Zoll LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026

1)*Die Helligkeit kann je nach Modell, Bildschirmgröße und Marktregion variieren.

*Laut internen Messungen ist die maximale Helligkeit 3.2 x heller als ein konventioneller LG OLED @ 3 % Fenster.

*3.2 x heller gilt für die 83/77 Zoll Modelle der OLED C6-Serie.

3)*Das LG OLED Display ist von Intertek für 100 % Farbtreue zertifiziert, gemessen nach CIE DE2000 mit 125 Farbmustern.

*Die Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft die CGV des DCI-P3-Farbraums, das von Intertek unabhängig überprüft wurde.

*LG OLED-Displays sind von UL für perfektes Schwarz und perfekte Farben verifiziert.

*Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungsumgebung variieren.

4)*Nur OLEDs verfügen über die Zertifizierung für reduziertes blaues Licht (RPF40).

5)*Im Vergleich zu den OLED evo-Vorjahresmodellen mit alpha 9 Gen8 4K AI-Prozessor.

6)*AI Picture Pro funktioniert auch mit urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

7)*Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

8)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

9)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New-Programm-fähigen OLED TV-/MRGB TV-/QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modellen, ab Modelljahr 2022.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-AI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

10)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Keyword-Vorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Das „In dieser Szene“-Menü ist nur in Ländern verfügbar, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Das „On Now“-Menü ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Das „Generative AI“-Menü ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

11)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für die 2026er OLED TV-, MRGB TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle.

12)*Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

13)*Die LG-Shield-Zertifizierung kann je nach Modell variieren.

*Der Installationsschutz schließt App-Installationen aus ungewöhnlichen Quellen außer LG Apps usw. aus.

*Reguläre Software-Updates sind für einen kontinuierlichen 5-Jahres-Schutz erforderlich.

*Datenschutz und Verschlüsselung sind bei normaler Nutzung gesichert.

14)*Das webOS Re:New-Programm ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

15)*Bietet schnellen Zugriff auf die AI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte AI-Funktionalität.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote-Fernbedienung sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

16)*Funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 165 Hz unterstützen.

*NVIDIA G-Sync kompatibel mit RTX 20, RTX 30, RTX 40 und GTX 16 Grafikkarten. Ältere GPUs unterstützen keine G-Sync-Kompatibilität.

17)*LG OLED-Displays wurden von Intertek für eine Reaktionszeit von 0,1 ms (grau zu grau) und qualifizierte Gaming-Leistung zertifiziert.

18)*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Gaming- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Nur die 83/77/65/55/48 Zoll Modelle der OLED G6-Serie haben eine ClearMR 10000-Zertifizierung.

*ClearMR ist ein Zertifizierungsprogramm der VESA zur Bewertung der Bewegungsunschärfe von Bildschirmen.

19)*Ein Abonnement ist erforderlich. Serviceangebote können je nach Abonnement variieren.

*Nur verfügbar für die Modell-Serien LG OLED evo W6, G6, C6 und der MRGB96-Serie.

*Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land variieren.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

20)*Bluetooth Ultra Low Latency gilt nur für ausgewählte 2026er LG TVs. Die ULL-Steuerungsfunktion wird nur bei Verbindung mit kompatiblen Geräten unterstützt.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

*Der Gaming Controller muss separat erworben werden.

21)*Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Ein Gamepad muss separat erworben werden.

22)*Die tatsächliche Installation kann je nach Montagebedingungen variieren.

23)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Es ist eine einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

25)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

26)*Die generative AI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicher-Spezifikationen verwendet wird.

27)*Die Funktion wird aktiv, wenn du bei deinem Google Fotos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

28)*Die Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

29)*Die Bewegungssensoren sind nur bei den Modell-Serien des OLED evo W6 und G6 erhältlich.

30)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

31)*LG unterstützt „Matter“ Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

32)*Der Filmmaker Ambient Mode ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*Es wird der Filmmaker Ambient Mode mit Dolby Vision unterstützt.

*Der Filmmaker Ambient Mode startet automatisch auf AppleTV+ und der Amazon Prime Video-App.

*Der Filmmaker Ambient Mode ist nur bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

33)*Das „In This Scene“-Menü ist nur in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

34)*Das passende Sound Suite-Modell kann je nach Land, Region und TV-Modell variieren.

*Die Soundbar ist separat erhältlich.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bei Anschluss an eine Soundbar werden bis zu 13.1.7-Kanäle unterstützt. Unterstützte Kanalkonfigurationen können je nach Soundbar-Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.