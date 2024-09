R32 Split 4/6 kW



Pour une efficacité énergétique optimale, il est important de s’assurer que le système de pompe à chaleur a la capacité requise pour le bâtiment où elle est installée. Les modèles Therma V R32 Split 4/6 kW ont des dimensions 29 % plus petites que les modèles existants et sont donc des solutions de plus petite capacité. 3) Aves ses modèles 4 kW et 6 kW, le Therma V R32 Split peut réduire la consommation globale d’énergie des plus petits bâtiments. Une pompe à chaleur surdimensionnée peut nécessiter d’être allumée et éteinte plus fréquemment, ce qui entraîne une surconsommation d’énergie pour une faible efficacité.



3) Basées sur R32 Split 5/7/9 kW (HU051MR U44, HU071MR U44, HU091MR U44)

Alors que les solutions à haut rendement sont nombreuses, la demande pour des solutions de petite capacité augmente elle aussi pour d’autres raisons. Une plus petite pompe à chaleur va également fournir des températures plus constantes et un meilleur confort pour les occupants d’un espace plus petit. Ces modèles compactes sont particulièrement adaptés pour les nouvelles constructions offrant peu d’espace pour les installer, et répondent ainsi à la demande des marchés européens.