Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur aérothermique ?

L'efficacité d'un produit est indiqué par son étiquette énergie qui diffère selon les régions*. Dans l'UE, les classes d'efficacité énergétique sont divisées en 5 niveaux pour les pompes à chaleur et en 7 niveaux pour les ballons d'eau chaude exprimés par des lettres, D et G étant les moins bons et A le meilleur. Des couleurs sont également utilisées pour renforcer ces niveaux, le rouge représentant les mauvaises performances et le vert l'efficacité maximale. La classe énergétique des pompes à chaleur air-eau va de A+++ à D et celle des ballons d'eau chaude de A+++ à G. La gamme THERMA V R32 de LG a une classe énergétique de A+++. Cela signifie qu'elle est capable de chauffer efficacement une maison et de produire de l'eau chaude toute l'année.

*L'étiquette énergie est basée sur le Règlement délégué (UE) N° 811/2013 de la Commission, du 18 février 2013 et la gamme de pompes à chaleur LG THERMA V R32 a une classe énergétique de A+++ pour le chauffage de locaux à 35°C de température de sortie d'eau chaude et jusqu'à A++ pour le chauffage de locaux à 55°C de température de sortie d'eau chaude. Pour plus d'informations, consultez l'étiquette énergie de chaque modèle LG THERMA V sur la page d'accueil LG https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

Ensuite, l'efficacité énergétique saisonnière (dit ETAS et exprimée en %), est le rapport entre la demande de chauffage sur une saison et la consommation annuelle d'énergie pour la fournir. L'ETAS est notamment utilisé pour évaluer le montant de la prime coup de pouce chauffage*. Enfin, le coefficient de performance chauffage (dit COP) est le rapport entre la quantité de chaleur produite et l'électricité consommée par la pompe à chaleur. Plus il est élevé, plus la pompe à chaleur est efficace**. Par exemple un COP de 5,04 indique que pour 1 kWh d'électricité consommée, la pompe à chaleur air-eau restitue 5,04 kWh de chaleur. Efficace !

En termes d'efficacité énergétique, il y a un autre point à considérer. Les pompes à chaleur fonctionnent mieux dans les climats chauds ou modérés. En général, lorsque la température devient plus froide, les pompes à chaleur peuvent perdre en performance et en efficacité. Néanmoins, les solutions de pompes à chaleur LG sont capables de fournir du chauffage à des températures extérieures aussi basses que -25°C***.

*Pour la prime coup de pouce chauffage, le niveau de performance des pompes à chaleur air-eau moyenne et haute température doit être supérieur ou égal à 111%. Cette prime est également conditionnée aux ressouces du foyer. Source : https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation

**Source : https://librairie.ademe.fr/cadic/3260/guide-pratique-installer-une-pompe-a-chaleur.pdf

***La plage de température extérieure pour le mode chauffage est indiquée dans la plage de fonctionnement du livret technique du produit. Cependant, en général, lorsque la température extérieure est plus basse, la capacité, l'efficacité et la température maximale de sortie d'eau seront également inférieures à celles d'un fonctionnement à température extérieure normale.