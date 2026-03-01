1 PK TURBOCOOL AC Standard New Terminator Basic

* Gambar dan video di atas disimulasikan dan dibuat untuk tujuan ilustrasi guna meningkatkan pemahaman. Mungkin terdapat perbedaan tergantung pada instalasi produk yang sebenarnya.
1) Gold Fin™
- TUV telah memverifikasi bahwa area korosi pada Gold Fin tidak lebih dari 0,05% (lebih dari RN 9,5)
- Standar uji: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B 117 Salt Spray Test
- Sampel uji: Lembaran Fin AI (100㎛, 70 X 150㎜) + Lapisan organik (1,65g/㎡)
- Kondisi uji: (35±2)℃, pH 6,5~7,2, semprotan kabut garam NaCl (5±1)%, 5000 jam
- Hasil uji: Tidak lebih dari 0,05% rasio area korosi (lebih dari RN 9,5).
2) Garansi
Silakan periksa sebelum membeli karena masa garansi dapat bervariasi tergantung waktu pembelian dan produk.
3) Auto Cleaning
- Saat produk dimatikan, fungsi Auto Cleaning secara otomatis diaktifkan. Selama mode Auto Cleaning, produk beroperasi dalam mode kipas untuk jangka waktu tertentu guna membantu menghilangkan sisa kelembapan dari penukar panas.
- Kondisi pengeringan di dalam perangkat dapat bervariasi tergantung suhu atau kelembapan udara dalam ruangan.
- Untuk penggunaan awal, aktivasi fungsi melalui remote control diperlukan. Silakan lihat manual yang disertakan dengan produk untuk petunjuk detail.