We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Dapur Gaya Baru
dengan LG AI Core-Tech
Esensi
Peralatan Dapur LG AI
Dirancang untuk bekerja secara efisien, merespons secara intuitif, dan menyederhanakan kontrol sehari-hari.
AI hingga Inti,
Kesegaran Optimal
AI Core-Tech mengoordinasikan pendinginan di sekitar rutinitas Anda—membantu menjaga kesegaran dengan presisi alami.
Inverter AI
Dibuat untuk Stabilitas,
Dikalibrasikan oleh AI
Didukung oleh analisis pola cerdas, Kompresor Inverter LG AI menyempurnakan kecepatan motor untuk pendinginan yang stabil dan efisien—memberikan kontrol yang presisi dan keandalan yang tahan lama.
AI Fresh
Kesegaran Waktu Puncak, Siap Disajikan
Berdasarkan analisis penggunaan selama tiga minggu, fitur ini menurunkan suhu hingga 1°C sebesar dua jam sebelum waktu puncak—menjaga makanan tetap segar saat paling dibutuhkan1).
Daya Tahan
Performa andal yang Tahan Lama
Dengan rekayasa yang tahan lama dan diagnostik yang cerdas, Kompresor Inverter LG AI dirancang agar kulkas jadi awet & bebas masalah.
ThinQ™²⁾
Akses Total dalam Genggaman Anda
Mempelajari setiap pola agar Anda memperoleh pengalaman dapur yang teramat cerdas.
Menyesuaikan suhu dan energi untuk perawatan yang mudah.
Mendengarkan dan merespons secara langsung untuk kehidupan yang lancar.
Pertanyaan Umum
Q.
Apa itu LG AI Core-Tech?
A.
LG AI Core-Tech mengintegrasikan kecerdasan buatan dengan teknologi utama seperti motor dan kompresor. Fitur ini memungkinkan pengendalian peralatan secara cerdas, mengoptimalkan kinerja, efisiensi energi, dan personalisasi pengguna.
Q.
Apa manfaat menggunakan peralatan LG AI?
A.
Peralatan LG AI menawarkan pengoperasian yang lebih cerdas, penghematan energi yang lebih baik, dan kinerja yang dipersonalisasi. Peralatan LG AI mempermudah tugas sehari-hari dengan mempelajari kebiasaan Anda dan mengotomatiskan berbagai fungsi utama, yang pada akhirnya meningkatkan gaya hidup Anda.
Q.
Apakah kulkas LG AI hemat energi?
A.
Ya, kulkas LG ThinQ™ dirancang untuk efisiensi energi. Kulkas LG AI menawarkan beragam fitur seperti mode hemat energi dan sistem pendingin canggih yang menjaga konsistensi suhu, membantu mengurangi konsumsi energi.
Penafian
1) AI Fresh
-"Smart Fresh Air” telah berganti nama menjadi “AI Fresh”; ini hanya perubahan nama dan tidak memengaruhi fungsionalitas produk.
-Untuk menggunakan fungsi 'AI Fresh', produk harus terhubung ke aplikasi 'LG ThinQ'.
Aplikasi LG ThinQ™ tersedia di ponsel pintar Android atau iOS yang kompatibel. Memerlukan koneksi data ponsel dan Wi-Fi serta registrasi produk dengan LG ThinQ™. Lihat lg.com/id/support/lg-thinq/ untuk mengetahui fitur, kompatibilitas sistem, dan ketersediaan layanan yang mungkin berbeda menurut negara dan model.
2) ThinQ™
-EER 8,9 ('19Y) → EER 9,7 ('24Y)
-Saat menggunakan mode hemat energi Lv.2
-Mode hemat AI dapat disesuaikan dalam dua tahap (hingga 4,5% untuk tahap 1 dan hingga 20% untuk tahap 2), dan tingkat penghematan bervariasi tergantung pada peringkat energi dan spesifikasi produk.
-Tingkat penghematan AI untuk setiap tahap dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan aktual.
-Detail pengujian khusus untuk tingkat penghematan adalah sebagai berikut:
1.Model yang Diuji: M876AAA582
2. Kondisi Pengujian: Freezer pada suhu -18°C, Kulkas pada suhu 3°C, Tanpa Isi
3. Kondisi Pemasangan: Suhu ruangan 25°C, kelembaban 55%
4.Metode Pengujian: Dibuka 8 jam, tidak dibuka 16 jam Total waktu buka pintu selama jam buka: Kulkas 28 kali, Freezer 6 kali Hasil energi untuk setiap tahap mode hemat AI selama 3 hari dikonversi ke konsumsi energi 24 jam dan dibandingkan.
5. Saat menggunakan mode hemat AI, siklus penghilangan embun beku dan kecepatan kompresor dapat disesuaikan berdasarkan lingkungan sekitar. Penerapan tahap 2 dapat mengakibatkan peningkatan suhu internal freezer dan kulkas.
6. Hasil pengujian telah diverifikasi oleh TÜV Rheinland Inc. menggunakan metode pengujian yang ditentukan, tetapi hasil dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan sebenarnya.
7. Mode hemat AI hanya didukung melalui aplikasi LG ThinQ. Mungkin terdapat beberapa keterbatasan dalam hal lingkungan yang didukung dan metode penggunaan pada aplikasi ini.