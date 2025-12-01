Penafian

1) AI Fresh

-"Smart Fresh Air” telah berganti nama menjadi “AI Fresh”; ini hanya perubahan nama dan tidak memengaruhi fungsionalitas produk.

-Untuk menggunakan fungsi 'AI Fresh', produk harus terhubung ke aplikasi 'LG ThinQ'.

Aplikasi LG ThinQ™ tersedia di ponsel pintar Android atau iOS yang kompatibel. Memerlukan koneksi data ponsel dan Wi-Fi serta registrasi produk dengan LG ThinQ™. Lihat lg.com/id/support/lg-thinq/ untuk mengetahui fitur, kompatibilitas sistem, dan ketersediaan layanan yang mungkin berbeda menurut negara dan model.

2) ThinQ™

-EER 8,9 ('19Y) → EER 9,7 ('24Y)

-Saat menggunakan mode hemat energi Lv.2

-Mode hemat AI dapat disesuaikan dalam dua tahap (hingga 4,5% untuk tahap 1 dan hingga 20% untuk tahap 2), dan tingkat penghematan bervariasi tergantung pada peringkat energi dan spesifikasi produk.

-Tingkat penghematan AI untuk setiap tahap dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan aktual.

-Detail pengujian khusus untuk tingkat penghematan adalah sebagai berikut:

1.Model yang Diuji: M876AAA582

2. Kondisi Pengujian: Freezer pada suhu -18°C, Kulkas pada suhu 3°C, Tanpa Isi

3. Kondisi Pemasangan: Suhu ruangan 25°C, kelembaban 55%

4.Metode Pengujian: Dibuka 8 jam, tidak dibuka 16 jam Total waktu buka pintu selama jam buka: Kulkas 28 kali, Freezer 6 kali Hasil energi untuk setiap tahap mode hemat AI selama 3 hari dikonversi ke konsumsi energi 24 jam dan dibandingkan.

5. Saat menggunakan mode hemat AI, siklus penghilangan embun beku dan kecepatan kompresor dapat disesuaikan berdasarkan lingkungan sekitar. Penerapan tahap 2 dapat mengakibatkan peningkatan suhu internal freezer dan kulkas.

6. Hasil pengujian telah diverifikasi oleh TÜV Rheinland Inc. menggunakan metode pengujian yang ditentukan, tetapi hasil dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan sebenarnya.

7. Mode hemat AI hanya didukung melalui aplikasi LG ThinQ. Mungkin terdapat beberapa keterbatasan dalam hal lingkungan yang didukung dan metode penggunaan pada aplikasi ini.