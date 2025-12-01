About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Logo Peralatan LG AI dengan teks AI bergradasi pada latar belakang hitam

Dapur Gaya Baru
dengan LG AI Core-Tech

Chipset AI Core-Tech dengan sirkuit ungu menyala dan memancar pada latar belakang papan sirkuit gelap

Esensi
Peralatan Dapur LG AI

Dirancang untuk bekerja secara efisien, merespons secara intuitif, dan menyederhanakan kontrol sehari-hari.

Ikon chip AI warna merah muda dan ungu pada latar belakang gelap
Kinerja Adaptif

Disesuaikan dengan kebiasaan harian untuk kinerja yang andal dan perawatan dapur yang disesuaikan.

Ikon colokan listrik warna merah muda dan ungu pada latar belakang gelap
Efisiensi Energi

Secara otomatis mengelola penggunaan daya sepanjang hari untuk penghematan energi yang lebih cerdas.

Ikon rumah pintar bentuk rumah warna merah muda dan ungu pada latar belakang gelap
Konektivitas

Pantau dan kendalikan peralatan dapur Anda kapan saja dan di mana saja dengan aplikasi LG ThinQ.

Logo AI Kulkas LG dengan teks AI bergradasi

AI hingga Inti,
Kesegaran Optimal

AI Core-Tech mengoordinasikan pendinginan di sekitar rutinitas Anda—membantu menjaga kesegaran dengan presisi alami.

Ilustrasi kulkas LG dengan sistem penyimpanan dan pendinginan minuman yang terlihat, terhubung ke ikon prosesor AI

Ilustrasi kulkas LG dengan sistem penyimpanan dan pendinginan minuman yang terlihat, terhubung ke ikon prosesor AI

Inverter AI

Dibuat untuk Stabilitas,
Dikalibrasikan oleh AI

Didukung oleh analisis pola cerdas, Kompresor Inverter LG AI menyempurnakan kecepatan motor untuk pendinginan yang stabil dan efisien—memberikan kontrol yang presisi dan keandalan yang tahan lama.

Ilustrasi ungu transparan yang bersinar dari kompresor kulkas berteknologi AI untuk menunjukkan komponen internal

Ilustrasi ungu transparan yang bersinar dari kompresor kulkas berteknologi AI untuk menunjukkan komponen internal

AI Fresh

Kesegaran Waktu Puncak, Siap Disajikan

Berdasarkan analisis penggunaan selama tiga minggu, fitur ini menurunkan suhu hingga 1°C sebesar dua jam sebelum waktu puncak—menjaga makanan tetap segar saat paling dibutuhkan1).

Daya Tahan

Performa andal yang Tahan Lama

Dengan rekayasa yang tahan lama dan diagnostik yang cerdas, Kompresor Inverter LG AI dirancang agar kulkas jadi awet & bebas masalah.

ThinQ™²⁾

Akses Total dalam Genggaman Anda

Mempelajari setiap pola agar Anda memperoleh pengalaman dapur yang teramat cerdas.

Menyesuaikan suhu dan energi untuk perawatan yang mudah.

Mendengarkan dan merespons secara langsung untuk kehidupan yang lancar.

Pertanyaan Umum

Q.

Apa itu LG AI Core-Tech?

A.

LG AI Core-Tech mengintegrasikan kecerdasan buatan dengan teknologi utama seperti motor dan kompresor. Fitur ini memungkinkan pengendalian peralatan secara cerdas, mengoptimalkan kinerja, efisiensi energi, dan personalisasi pengguna.

Q.

Apa manfaat menggunakan peralatan LG AI?

A.

Peralatan LG AI menawarkan pengoperasian yang lebih cerdas, penghematan energi yang lebih baik, dan kinerja yang dipersonalisasi. Peralatan LG AI mempermudah tugas sehari-hari dengan mempelajari kebiasaan Anda dan mengotomatiskan berbagai fungsi utama, yang pada akhirnya meningkatkan gaya hidup Anda.

Q.

Apakah kulkas LG AI hemat energi?

A.

Ya, kulkas LG ThinQ™ dirancang untuk efisiensi energi. Kulkas LG AI menawarkan beragam fitur seperti mode hemat energi dan sistem pendingin canggih yang menjaga konsistensi suhu, membantu mengurangi konsumsi energi.

Penafian

1) AI Fresh

-"Smart Fresh Air” telah berganti nama menjadi “AI Fresh”; ini hanya perubahan nama dan tidak memengaruhi fungsionalitas produk.

-Untuk menggunakan fungsi 'AI Fresh', produk harus terhubung ke aplikasi 'LG ThinQ'.

Aplikasi LG ThinQ™ tersedia di ponsel pintar Android atau iOS yang kompatibel. Memerlukan koneksi data ponsel dan Wi-Fi serta registrasi produk dengan LG ThinQ™. Lihat lg.com/id/support/lg-thinq/ untuk mengetahui fitur, kompatibilitas sistem, dan ketersediaan layanan yang mungkin berbeda menurut negara dan model.

2) ThinQ™

-EER 8,9 ('19Y) → EER 9,7 ('24Y)

-Saat menggunakan mode hemat energi Lv.2

-Mode hemat AI dapat disesuaikan dalam dua tahap (hingga 4,5% untuk tahap 1 dan hingga 20% untuk tahap 2), dan tingkat penghematan bervariasi tergantung pada peringkat energi dan spesifikasi produk.

-Tingkat penghematan AI untuk setiap tahap dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan aktual.

-Detail pengujian khusus untuk tingkat penghematan adalah sebagai berikut:

1.Model yang Diuji: M876AAA582

2. Kondisi Pengujian: Freezer pada suhu -18°C, Kulkas pada suhu 3°C, Tanpa Isi

3. Kondisi Pemasangan: Suhu ruangan 25°C, kelembaban 55%

4.Metode Pengujian: Dibuka 8 jam, tidak dibuka 16 jam Total waktu buka pintu selama jam buka: Kulkas 28 kali, Freezer 6 kali Hasil energi untuk setiap tahap mode hemat AI selama 3 hari dikonversi ke konsumsi energi 24 jam dan dibandingkan.

5. Saat menggunakan mode hemat AI, siklus penghilangan embun beku dan kecepatan kompresor dapat disesuaikan berdasarkan lingkungan sekitar. Penerapan tahap 2 dapat mengakibatkan peningkatan suhu internal freezer dan kulkas.

6. Hasil pengujian telah diverifikasi oleh TÜV Rheinland Inc. menggunakan metode pengujian yang ditentukan, tetapi hasil dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan sebenarnya.

7. Mode hemat AI hanya didukung melalui aplikasi LG ThinQ. Mungkin terdapat beberapa keterbatasan dalam hal lingkungan yang didukung dan metode penggunaan pada aplikasi ini.