Layar ultralebar 21:9 mencapai titik manis antara skala imersif dan ruang meja yang praktis. Untuk judul MOBA, RPG, atau AAA, format lebih lebar ini akan menyingkap lebih banyak medan dan UI dalam sekilas, dengan layar lengkung yang unggul dalam kenyamanan tampilan. UltraGear menawarkan beragam monitor 21:9 di semua ragam ukuran, sehingga Anda dapat menemukan yang paling pas untuk pengaturan Anda.

Lebih suka tampilan tradisional? Jelajahi jajaran monitor 16:9 UltraGear yang dibangun untuk presisi dan kecepatan. Pilih rasio aspek yang sesuai dengan cara Anda bermain.