*Diuji oleh Intertek pada Juli 2024. Dibandingkan dengan siklus Katun, siklus Al Dry™ menunjukkan pengurangan 32,1% dalam waktu pengeringan dan berkurang 9,1% dalam konsumsi energi dengan muatan kain halus kombinasi seberat 3 kg (Kombinasi kemeja, blus, kaos oblong fungsional, rok sifon, celana pendek polister, dll.)(RH90X75V3N). Tergantung jenis dan ketebalan pakaian dan lingkungan, waktu atau konsumsi energi dapat bertambah dan hasilnya bisa berbeda-beda.
*Pendeteksian AI diaktifkan saat muatan di bawah 5 kg. AI Dry™ seharusnya hanya digunakan dengan jenis kain serupa [tidak semua kain terdeteksi].
**26%/15% lebih rendah dalam Indeks Efisiensi Energi dibandingkan dengan ambang batas minimal efisiensi energi kelas A+++ sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Uni Eropa 392/2012. Saat diatur ke program Eco. Kelas energi A+++-26% mewakili peringkat efisiensi tertinggi dalam Mesin Pengering AI Baru kami. Tersedia untuk model tertentu.
***Diuji oleh Intertek pada Juli 2024. Siklus TurboDry dengan muatan 5 kg (Kombinasi kemeja, kaos oblong 100% polister, kaos oblong 100% katun) dengan kandungan kelembapan awal 33% pada kondisi suhu 23℃. Waktunya mungkin berbeda tergantung pakaian dan lingkungan.
***Bergantung pada ketebalan, berat, dan karakteristik pakaian, muatan mungkin tidak sepenuhnya kering.