Warisan yang telah teruji waktu tentang kepakaran LG terwujud dalam LG Core-Tech, inti dari Peranti Rumah LG, yang telah mendorong inovasi sejak tahun 1998. Lahir dari rekayasa pelopor dalam komponen utama peranti LG, Core-Tech terus berkembang melalui riset dan pengembangan tak kenal lelah. Didukung oleh Core-Tech, LG H&A memberi energi pada teknologi yang memperkaya hidup dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik untuk semua.

Teknologi AI saat ini digabungkan dengan Core-Tech, sehingga berkembang menjadi AI Core-Tech. Penggabungan ini memungkinkan kontrol cerdas komponen kunci, meningkatkan efisiensi energi, memastikan kinerja yang halus, dan memberikan solusi lebih pribadi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan.