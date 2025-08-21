Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Laundry Didukung AI

Temui LG AI Core-Tech
dalam Mesin Cuci & Pengering

Simbol pink dan ungu melengkung yang mewakili teknologi AI LG ditampilkan di tengah.

 

 

LG mendefinisikan ulang AI sebagai 'Kecerdasan Penuh Kasih Sayang', yang menyoroti komitmennya pada pengembangan AI yang empati dan peduli guna menghadirkan pengalaman pelanggan yang luar biasa.

Kulkas, mesin cuci, AC, dan pencuci piring LG diletakkan di tengah dengan pencahayaan yang halus. Di bagian bawah, ditampilkan teks "AI to the Core" dengan simbol AI LG 2d.

Warisan yang telah teruji waktu tentang kepakaran LG terwujud dalam LG Core-Tech, inti dari Peranti Rumah LG, yang telah mendorong inovasi sejak tahun 1998. Lahir dari rekayasa pelopor dalam komponen utama peranti LG, Core-Tech terus berkembang melalui riset dan pengembangan tak kenal lelah. Didukung oleh Core-Tech, LG H&A memberi energi pada teknologi yang memperkaya hidup dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik untuk semua.

 

Teknologi AI saat ini digabungkan dengan Core-Tech, sehingga berkembang menjadi AI Core-Tech. Penggabungan ini memungkinkan kontrol cerdas komponen kunci, meningkatkan efisiensi energi, memastikan kinerja yang halus, dan memberikan solusi lebih pribadi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan.

Di sisi kiri, gambar menampilkan koil motor DD inverter yang terhubung dari Bumi ke Bulan, dengan panjang 30.373.920 km—cukup untuk 40 perjalanan pulang-pergi. Di bagian tengah, koil tampak dililitkan ke motor DD inverter. Di sisi kanan, chipset AI Core-Tech terhubung ke panel elektronik, dengan cahaya ungu memanjang keluar.

Tonggak Pencapaian dalam AI Core-Tech
Mesin Cuci

Panjang keseluruhan koil di Motor DD Inverter dapat merentang sejauh 40 perjalanan ke Bulan, yang mencerminkan eksperimen tak terhitung yang membawa ke Inti Spiral. Dengan menggabungkan perangkat keras lanjutan dengan teknologi AI, DD™ muncul sebagai AI Core-Tech revolusioner untuk mesin cuci.

Mesin cuci LG ditampilkan dengan tampilan transparan komponen AI DD, bersama dengan judul "AI Core-Tech in Washing Machine" dan emblem AI DD bergaya huruf 'DD, mewakili teknologi AI Direct Drive ditampilkan pada latar belakang gelap dengan batas pink dan ungu.

Mesin cuci LG diletakkan di tengah dengan tampilan depan, dan lampu drum bagian dalam dinyalakan.

AI DD™

 

AI DD™ mengombinasikan teknologi deep learning dengan Direct Drive 6 Gerakan untuk menganalisis jenis kain dan mengoptimalkan siklus pencucian. Sistem lanjutan ini menghasilkan enam gerakan drum unik, yang menyediakan perawatan yang disesuaikan untuk kain, sehingga meningkatkan efisiensi pencucian, dan meminimalkan kerusakan.

*Pendeteksian AI diaktifkan saat muatan di bawah 3 kg. 

*Pendeteksian AI tidak diaktifkan saat opsi Steam dipilih. 

*AI Wash seharusnya hanya digunakan dengan jenis kain serupa [tidak semua kain terdeteksi] dan deterjen yang sesuai. 

Gambar jarak dekat dari panel kontrol mesin cuci LG menyoroti tombol operasi dengan efek bercahaya.

*Produk sebenarnya mungkin berbeda dengan gambar yang ditampilkan.

Ikon daun yang terhubung ke colokan daya bercorak pink dan ungu yang mewakili efisiensi energi.
Efisiensi Energi

Hemat lebih banyak dengan kelas energi A-55%/A-40%/A-30%* melalui teknologi inverter kontrol presisi.

Ikon perisai dengan tulisan ‘10 tahun’ di dalamnya, ditampilkan dengan corak pink dan ungu, melambangkan daya tahan.
Daya tahan

Desain sederhana & lebih sedikit** suku cadang, dengan garansi 10 tahun, peningkatan daya tahan.***

Ikon seorang pembicara memancarkan gelombang suara bercorak pink dan ungu, yang melambangkan rendah kebisingan dan getaran.
Kebisingan & Getaran Rendah

Kebisingan yang rendah dengan koneksi motor langsung, seraya mengurangi getaran dengan komponen terintegrasi.

*55%/40%/30% lebih rendah dalam Indeks Efisiensi Energi dibandingkan dengan ambang batas minimal efisiensi energi kelas A sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Uni Eropa 2019/2014. Kelas energi A-55% mewakili peringkat efisiensi tertinggi dalam Mesin Cuci AI Baru kami. Tersedia untuk model tertentu.

**Sederhana dibandingkan dengan motor yang dipisahkan oleh sabuk dan katrol.

***Garansi 10 tahun hanya berlaku untuk motor Direct Drive.

Mesin pengering LG ditampilkan dengan tampilan transparan komponen AI Dual Inverter, bersama dengan judul "AI Core-Tech in Dryer" dan emblem AI Dual Inverter, yang menampilkan huruf 'D' di bagian tengah dikelilingi oleh dua panah yang membentuk putaran, ditampilkan pada latar belakang gelap dengan batas berwarna pink dan ungu.

Mesin pengering LG ditempatkan di tengah ruangan minimalis dan terang.

AI DUAL Inverter™

 

Dengan AI, mesin ini mendeteksi berat dan tingkat kelembapan bahkan lebih tepatnya melakukan pengeringan dengan waktu dan temperatur yang dapat disesuaikan, menawarkan garansi 10 tahun.*

*Garansi 10 tahun untuk Kompresor/Motor - Garansi suku cadang ini berlaku hanya untuk kompresor/motor, akan dikenakan biaya teknisi. 

Gambar jarak dekat panel kontrol mesin pengering saat jari menekan tombol operasi di sisi kanan.

Ikon microchip dengan ‘AI’ di bagian dalam ditampilkan dengan corak pink dan ungu, melambangkan teknologi pengering AI.
AI Dry™

Optimalkan pengeringan dengan menyesuaikan jenis kain dan ukuran muatan untuk menghemat energi dan waktu secara efisien.*

Ikon daun yang terhubung ke colokan daya bercorak pink dan ungu yang mendorong efisiensi energi mesin pengering LG.
Efisiensi Energi

Energi dihemat dengan AI DUAL Inverter™, motor inverter, dan algoritma pemrograman yang optimal.**

Ikon speedometer dengan corak pink dan ungu melambangkan teknologi pengeringan cepat.
Pengeringan Cepat

AI DUAL Inverter™ mengompresi refrigeran untuk meminimalkan kehilangan panas, sehingga mempercepat waktu pengeringan.***

*Diuji oleh Intertek pada Juli 2024. Dibandingkan dengan siklus Katun, siklus Al Dry™ menunjukkan pengurangan 32,1% dalam waktu pengeringan dan berkurang 9,1% dalam konsumsi energi dengan muatan kain halus kombinasi seberat 3 kg (Kombinasi kemeja, blus, kaos oblong fungsional, rok sifon, celana pendek polister, dll.)(RH90X75V3N). Tergantung jenis dan ketebalan pakaian dan lingkungan, waktu atau konsumsi energi dapat bertambah dan hasilnya bisa berbeda-beda.

*Pendeteksian AI diaktifkan saat muatan di bawah 5 kg. AI Dry™ seharusnya hanya digunakan dengan jenis kain serupa [tidak semua kain terdeteksi].

**26%/15% lebih rendah dalam Indeks Efisiensi Energi dibandingkan dengan ambang batas minimal efisiensi energi kelas A+++ sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Uni Eropa 392/2012. Saat diatur ke program Eco. Kelas energi A+++-26% mewakili peringkat efisiensi tertinggi dalam Mesin Pengering AI Baru kami. Tersedia untuk model tertentu.

***Diuji oleh Intertek pada Juli 2024. Siklus TurboDry dengan muatan 5 kg (Kombinasi kemeja, kaos oblong 100% polister, kaos oblong 100% katun) dengan kandungan kelembapan awal 33% pada kondisi suhu 23℃. Waktunya mungkin berbeda tergantung pakaian dan lingkungan.

***Bergantung pada ketebalan, berat, dan karakteristik pakaian, muatan mungkin tidak sepenuhnya kering.

PERTANYAAN UMUM

Q.

Apa fungsi dari teknologi AI DD™ dalam mesin cuci lg?

A.

Mesin AI DD™ LG menggunakan teknologi pintar untuk secara terpisah menganalisis berat dan jenis kain laundry Anda. Hasilnya? Optimalisasi gerakan mesin otomatis oleh mesin Anda membantu melindungi kain, dengan memastikan pakaian berharga Anda terlihat terbaik lebih lama. Dengan teknologi 6 gerakan yang memanfaatkan AI, mesin cuci menyediakan pencucian yang efektif dengan lebih sedikit* suku cadang bergerak, dirancang untuk menjadikannya tahan lebih lama dan menghemat lebih banyak energi.

 

*Sederhana dibandingkan dengan motor yang dipisahkan oleh sabuk dan katrol.

Q.

Bagaimana cara kerja siklus Pencucian AI?

A.

Secara umum, Anda harus melihat label perlakuan pada pakaian Anda dan pilih siklus pencucian yang sesuai pada mesin Anda. Mesin Cuci LG dengan fungsi AI DD™* kemudian akan menimbang laundry Anda secara otomatis dan mendeteksi tingkat kelembutan untuk menentukan pola pencucian yang optimal dan menyesuaikan gerakan pencucian selama pencucian sekaligus. Jika Anda menghubungkan Mesin Cuci dan Pengering LG Anda, maka keduanya dapat bekerja sama untuk memastikan siklus yang sesuai dipilih pada Mesin Pengering tanpa perlu khawatir untuk memutar kenop.

 

*Pendeteksian AI diaktifkan saat muatan di bawah 3 kg. 

*Pendeteksian AI tidak diaktifkan saat opsi Steam dipilih. 

*AI Wash seharusnya hanya digunakan dengan jenis kain serupa [tidak semua kain terdeteksi] dan deterjen yang sesuai. 

Q.

Apa itu siklus AI Dry™?

A.

Siklus AI Dry™* adalah siklus yang mengeringkan pakaian ke kondisi optimalnya sesuai dengan karakteristiknya. Siklus ini mendeteksi berat, bahan, dan kelembapan laundry, dan secara otomatis mengatur suhu dan waktu pengeringan yang paling sesuai. 

 

*Pendeteksian AI diaktifkan saat muatan di bawah 5 kg. AI Dry™ seharusnya hanya digunakan dengan jenis kain serupa [tidak semua kain terdeteksi].