1) Gold Fin™

- TUV telah memverifikasi bahwa area korosi pada Gold Fin‍ tidak lebih dari 0,05% (lebih dari RN 9,5)

- Standar uji: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B 117 Salt Spray Test

- Sampel uji: Lembaran Fin AI (100㎛, 70 X 150㎜) + Lapisan organik (1,65g/㎡)

- Kondisi uji: (35±2)℃, pH 6,5~7,2, semprotan kabut garam NaCl (5±1)%, 5000 jam

- Hasil uji: Tidak lebih dari 0,05% rasio area korosi (lebih dari RN 9,5).

2) Garansi

Silakan periksa sebelum membeli karena masa garansi dapat bervariasi tergantung waktu pembelian dan produk.

3) Auto Cleaning

- Saat produk dimatikan, fungsi Auto Cleaning secara otomatis diaktifkan. Selama mode Auto Cleaning, produk beroperasi dalam mode kipas untuk jangka waktu tertentu guna membantu menghilangkan sisa kelembapan dari penukar panas.

- Kondisi pengeringan di dalam perangkat dapat bervariasi tergantung suhu atau kelembapan udara dalam ruangan.

- Untuk penggunaan awal, aktivasi fungsi melalui remote control diperlukan. Silakan lihat manual yang disertakan dengan produk untuk petunjuk detail.