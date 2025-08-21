Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
0.5 PK TURBOCOOL AC New Terminator Standard

0.5 PK TURBOCOOL AC New Terminator Standard

0.5 PK TURBOCOOL AC New Terminator Standard

K05NSA
Front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner {K05NSA}
Front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower
Left-side view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Left-side view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Left low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Left low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Right-side view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Right-side view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Right low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Right low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Right perspective view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Left perspective view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Detail view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner {K05NSA}
Front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower
Left-side view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Left-side view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Left low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Left low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Right-side view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Right-side view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Right low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Right low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Right perspective view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Left perspective view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Detail view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner

Fitur Utama

  • Hemat Energi dengan fitur Energy Save
  • Fitur Dual Swing
  • Garansi 10 Tahun Kompresor dan 3 Tahun Komponen
  • Anti Korosi Gold Fin
Lebih banyak

Tetap Sejuk Sempurna, Dengan Aliran Udara Fleksibel

Gambar aliran udara yang menyebar ke seluruh ruangan melalui fungsi dual swing pada AC LG.

DUAL Swing

Aliran udara yang fleksibel ke segala arah

Gambar yang menunjukkan AC LG memiliki daya tahan lebih baik dengan mencegah korosi melalui gold fins.

Gold Fin™

Lapisan anti karat dan tahan korosi untuk daya tahan lebih lama

DUAL Swing

Atur aliran udara dua arah agar sesuai dengan ruangan Anda

Sesuaikan aliran udara ke kiri dan kanan secara independen untuk menciptakan suasana ideal di setiap ruangan.

Video aliran udara yang menyebar ke seluruh ruangan melalui fungsi dual swing pada AC LG.

Gold Fin™

Performa tangguh yang lebih tahan lama

Dengan teknologi anti-korosi canggih dan kisi-kisi logam  berstandar TÜV, AC terlindungi dari kerusakan untuk pendinginan yang kuat dan tahan lama

Video yang menjelaskan bahwa AC dibersihkan secara otomatis melalui fungsi Auto Cleaning pada AC LG.

Auto Cleaning

Selalu segar dengan perawatan kering otomatis

Secara otomatis mengeringkan kelembapan di dalam unit, menjaga AC tetap segar dan higienis.

* Gambar dan video di atas disimulasikan dan dibuat untuk tujuan ilustrasi guna meningkatkan pemahaman. Mungkin terdapat perbedaan tergantung pada instalasi produk yang sebenarnya.

 

1) Gold Fin™

- TUV telah memverifikasi bahwa area korosi pada Gold Fin‍ tidak lebih dari 0,05% (lebih dari RN 9,5)

- Standar uji: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B 117 Salt Spray Test

- Sampel uji: Lembaran Fin AI (100㎛, 70 X 150㎜) + Lapisan organik (1,65g/㎡)

- Kondisi uji: (35±2)℃, pH 6,5~7,2, semprotan kabut garam NaCl (5±1)%, 5000 jam

- Hasil uji: Tidak lebih dari 0,05% rasio area korosi (lebih dari RN 9,5).

 

2) Garansi

Silakan periksa sebelum membeli karena masa garansi dapat bervariasi tergantung waktu pembelian dan produk.

 

3) Auto Cleaning

- Saat produk dimatikan, fungsi Auto Cleaning secara otomatis diaktifkan. Selama mode Auto Cleaning, produk beroperasi dalam mode kipas untuk jangka waktu tertentu guna membantu menghilangkan sisa kelembapan dari penukar panas.

 

- Kondisi pengeringan di dalam perangkat dapat bervariasi tergantung suhu atau kelembapan udara dalam ruangan.

 

- Untuk penggunaan awal, aktivasi fungsi melalui remote control diperlukan. Silakan lihat manual yang disertakan dengan produk untuk petunjuk detail.

FAQs

Q.

Bagaimana cara memilih AC yang sesuai untuk rumah saya? 

A.

Pemilihan AC yang tepat bergantung pada ukuran ruangan dan kebutuhan pendinginan Anda. LG menawarkan berbagai model dengan kapasitas seperti 0.5 PK, 1 PK, 1.5 PK, dan 2 PK. Untuk hasil terbaik, ukur ukuran ruangan Anda dan konsultasikan dengan profesional di toko elektronik terdekat. Tanyakan AC LG yang sesuai dengan ruangan dan fitur yang Anda butuhkan.

Q.

Bagaimana saya harus merawat AC saya?

A.

Untuk performa optimal, bersihkan atau cuci AC—termasuk filter, evaporator, dan saluran pembuangan—setidaknya setiap tiga bulan. Perawatan rutin membantu menjaga efisiensi pendinginan, mencegah debu dan bakteri menumpuk, serta memperpanjang usia unit.

Q.

Apa manfaat perawatan yang ditawarkan AC LG?

A.

AC LG TURBOCOOL New Terminator dirancang untuk perawatan yang lebih mudah dan performa tahan lama. Fungsi Auto Cleaning secara otomatis mengeringkan kelembapan di dalam evaporator, menciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih nyaman dan higienis. Untuk ketahanan ekstra, lapisan anti-korosi Gold Fin™ membuat permukaan kondensor lebih tahan terhadap korosi, membantu menjaga performa dalam jangka waktu lebih lama. Untuk jaminan lebih, LG memberikan garansi 10 tahun pada kompresor dan 3 tahun pada komponen unit, memberikan performa andal dan nilai jangka panjang.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Tipe Produk

    Dipasang di Dinding

  • Tipe HVAC

    C/O

  • Konsumsi Daya Pendinginan Terukur/Min(W)

    370

  • Kelas Energi

    3 Bintang

  • ThinQ(Wi-Fi)

    N/A

  • Nano UV

    N/A

  • Pengion

    N/A

Semua Spesifikasi

GENERAL

  • Nilai Kapasitas Pendinginan/Min(W)

    1465 / -

  • Konsumsi Daya Pendinginan Terukur/Min(W)

    370

  • Dimensi Unit Indoor_PxLxT(mm)

    682x299x185

  • Berat Unit Indoor (kg)

    6,6

  • Dimensi Unit Outdoor_PxLxT(mm)

    593x453x230

  • Berat Unit Outdoor (kg)

    17,0

  • Tipe Produk

    Dipasang di Dinding

  • Tegangan Input Terukur (V, Hz)

    220, 50

  • Tipe Refrigeran

    R32

  • Kekuatan Suara (Pendinginan) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    35 / 31 / 29

  • Tipe HVAC

    C/O

  • Berat Unit Indoor (lb.)

    14,5

  • Berat Unit Outdoor (lb.)

    37,4

  • Tipe Produk II

    Menyala/Mati

PENDINGINAN

  • 4arah

    Atas-Bawah

  • Kontrol Arah Aliran Udara (Kiri & Kanan)

    Manual

  • Kontrol arah aliran udara (Atas & Bawah)

    Ya (6 Langkah)

  • Kecepatan Kipas

    6 Langkah

  • Pendinginan Daya

    Ya

  • Ai Air

    N/A

  • Kenyamanan Udara

    Ya

  • Turbo Mode

    Ya

PEMURNI UDARA

  • Layar Pemurni Udara

    N/A

  • Pengion

    N/A

  • Sensor PM1.0

    N/A

DEHUMIDIFIKASI

  • Dehumidifikasi

    Ya

HEMAT ENERGI

  • Layar Energi

    N/A

  • Kelas Energi

    3 Bintang

  • Penghematan Energi (Pendinginan)

    Ya

  • AI kW Manager

    N/A

  • Sensor Radar

    N/A

KENYAMANAN

  • Auto Restart

    Ya

  • Mode Kipas

    Ya

  • Operasi Sakelar Paksa

    N/A

  • Kebisingan Rendah

    Ya

  • Reservasi Menyala/Mati (24 Jam)

    Ya

  • Pengendali jarak jauh

    Ya

  • Diagnosis Pintar

    N/A

  • ThinQ(Wi-Fi)

    N/A

  • Deep Sleep

    N/A

  • Reservasi

    Ya

  • Sleep Timer+

    N/A

DESAIN

  • Warna (Bodi)

    Putih

  • Warna (Pembuangan)

    Putih

FILTER

  • Filter Debu Halus

    N/A

  • Pra-Filter

    Ya

  • Filter Debu Ultra Halus

    N/A

KEPATUHAN

  • Produsen (Importir)

    LG Electronics

  • Nama Model Produk

    S3NC0556WAA.AXWGLAE

  • Jenis Produk & Nama Model

    Indoor Unit (S3NC0556WAA)

  • Bulan Peluncuran (MM-YYYY)

    2025-08

HIGIENIS

  • Pembersihan Otomatis

    Ya

  • Nano UV

    N/A

  • Freeze Cleaning

    N/A

UNIT OUTDOOR

  • Nama Model Unit Outdoor

    K05NSA.UIN

BARCODE

  • Kode Batang (barcode)

    8806096502938

FUNGSI RAC B2B

  • Modul Pl485

    N/A

  • Kontak Kering

    N/A

  • Remote Kabel

    N/A

Apa yang orang katakan

Produk Kami