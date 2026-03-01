AeroMini

AeroMini

AS30GGW10
Tampak depan AeroMini dengan lampu mati AS30GGW10.ABAE
Tampak depan AeroMini dengan lampu nyala AS30GGW10.ABAE
Tampak kanan dari AeroMini dengan lampu mati
Tampak kanan dari AeroMini dengan lampu nyala
Tampak kiri dari AeroMini dengan lampu mati
Tampak kiri dari AeroMini dengan lampu nyala
Tampak kanan dari AeroMini
Tampak kiri dari AeroMini
Tampak miring dari AeroMini
Tampak atas dari AeroMini dengan lampu mati
Tampak atas dari AeroMini dengan lampu nyala
Filter AeroMini dan komponen cover
Detail tampak bawah dari AeroMini
Bukaan penutup bawah AeroMini
Melepaskan filter AeroMini dari bawah
Fitur Utama

  • Refined Design
  • Space Saver
  • 360 Degree Purification
  • Powerful Air Filtration
  • Low Noise
  • 'Accessories
Lebih banyak

Air Purifier Mini untuk Ruangan Kecil

LG AeroMini diletakkan diatas meja dapur yang putih dengan dinding keramik

Minimal Design

LG AeroMini putih di ruangan, dengan garis biru melengkung diatasnya yang menggambarkan sirkulasi udara bersih

Pembersihan 360˚

LG AeroMini di meja dengan notebook, memperlihatkan "25dB" dan suara wave untuk menonjolkan kinerja yang sunyi.

Nyaman dengan suara yang sunyi

Smartphone yang menampilkan aplikasi indoor PM2.5 history di samping air purifier LG dengan ikon koneksi Wi-Fi.

Pantau Kualitas Udara

Design Elegan

Design Modern untuk Melegkapi Ruang Anda

Sillhouette yang ramping dan minimalis, berfungsi sebagai elemen interior yang menyatu secara alami di berbagai tampak ruang.

Hemat Ruang

Ukuran Kecil, Hemat Tempat

Dirancang 21% lebih hemat ruang lantai dan 30% lebih rendah dari model 360˚ Hit konvensional, sehingga mudah ditempatkan dimana saja.¹⁾

Sebuah air purifier LG putih diletakkan di atas meja samping tempat tidur, dengan ukuran 215mm lebar, 360mm tinggi, dan 250mm kedalaman, ditampilkan di kamar tidur yang terang.

Pembersihan 360°

Membersihkan udara dari setiap sudut ruangan

Rasakan pembersihan udara 360° di berbagai ruang, seperti ruang bermain anak, kamar tidur, atau kantor rumah—di mana pun Anda menginginkan udara segar.

Air purifier LG putih ini berada di atas karpet putih di kamar bayi, menjaga udara tetap bersih di sekitar anak yang bermain dengan balok kayu dan mainan lainnya di rak.

Filtrasi Udara yang Kuat

Filter Berlapis untuk Udara yang lebih Bersih

Dengan filter H tiga lapis, air purifier ini mampu menangkap 99,999% partikel debu super halus hingga sekecil 0,01 µm, sekaligus menyaring 99,8% bakteri, 98,5% virus, dan 99,9% jamur di udara²⁾. Udara di rumah pun terasa lebih bersih dan sehat.

Hening dan Nyaman

Suara Tenang, Tetap Nyaman Saat Bekerja

Dengan suara hanya 25dB³⁾, air purifier ini bekerja dengan sangat tenang, sehingga Anda bisa tetap fokus belajar, bekerja, atau bersantai. Cukup letakkan di meja, dan nikmati udara bersih tanpa gangguan.

Sebuah air purifier LG AeroMini putih diletakkan di atas meja, dengan ilustrasi menunjukkan tingkat kebisingannya yang rendah, hanya 25dB—lebih hening dari siulan dan setara dengan gemerisik daun.

Accessories

Ciptakan Gayamu Sendiri

Kreasikan air purifier-mu dengan berbagai aksesoris, menggunakan leather handle, tempat bunga, atau meja tambahan, untuk menciptakan tampilan yang pas dengan ruangmu.

Seseorang sedang membawa air purifier LG warna mint dengan pegangan kulit cokelat, menampilkan desain ringkas dan mudah dibawa di rumah.
Sebuah air purifier LG hitam matte diletakkan di atas meja rias putih, dilengkapi vas perak elegan dengan satu bunga tulip kuning, di samping botol-botol parfum.
Air purifier warna cream dengan meja ungu diatasnya, menampung smartphone di sebuah ruangan terang dengan cahayya matahari dan pot besar
Sebuah air purifier LG warna mint dengan tali kulit cokelat diletakkan di atas meja kayu, di samping secangkir teh putih, di sebuah ruangan terang dengan sinar matahari.
Sebuah air purifier LG putih diletakkan di atas meja samping tempat tidur kayu, berfungsi sekaligus sebagai elemen dekorasi dengan vas perak yang menampung dua bunga oranye, di kamar tidur yang cerah oleh sinar matahari.
LG ThinQ™

Mulai Hidup Pintar dengan LG ThinQ™

Dengan aplikasi LG ThinQ™ ⁵⁾,kita bisa monitor kualitas udara dan kontrol air purifier secara real-time

Sebuah air purifier LG putih diletakkan di atas lantai kayu, dikelilingi tanaman hijau yang rimbun, di sebuah ruangan terang dan lapang dengan cahaya matahari alami.

Gambar dan video di atas disusun untuk tujuan ilustrasi agar lebih mudah dipahami. Penampilan produk dapat berbeda tergantung pada kondisi pemasangan di lingkungan nyata.

 

1) Hemat Ruang

Mengurangi penggunaan area lantai sekitar 21% dan 30% lebih rendah dibandingkan model 360˚ Hit konvensional.

Luas lantai model 360˚ Hit konvensional (Φ315mm): ±77.926 mm²

Luas lantai model AeroMini (Φ250mm): ±61.562 mm²

 

2) Filtrasi Udara yang Kuat

Menghilangkan 99,999% partikel debu ultra-halus hingga 0,01 µm

Laporan: CT26-001937K

Tanggal uji: 26 Januari 2026

Laboratorium: Korea Conformity Laboratories (KCL)

Kondisi uji: Ruang purifikasi 30 m³, suhu 23±3℃, kelembapan 50±10% RH

Hasil: 99,999% partikel debu hilang setelah 35 menit 45 detik dengan mode angin kencang

Standar referensi: SPS-KACA 002-0132:2022

Reduksi bakteri di udara

Laporan: 25-084495-01-1

Hasil: 99,8% Staphylococcus epidermidis di ruang 60 m³ setelah 60 menit (mode angin kencang)

Reduksi virus di udara

Laporan: 25-084495-01-2

Hasil: 98,5% Staphylococcus epidermidis di ruang 60 m³ setelah 30 menit (mode angin kencang)

Reduksi jamur di udara

Laporan: CT25-103754K

Hasil: 99,9% jamur Aspergillus brasiliensis di ruang 30 m³

Hasil uji di atas diperoleh di laboratorium dan dapat berbeda jika kondisi lingkungan nyata berubah.

 

3) Suara Rendah

Tingkat kebisingan hanya 25 dB saat mode tidur aktif.

Hasil uji internal LG: AeroMini memiliki tingkat kebisingan terendah 24,4 dB (mode angin kencang)

Hasil uji dapat berbeda tergantung kondisi lingkungan.

 

4) Aksesori

Warna produk dan aksesori dapat berbeda tergantung negara atau wilayah penjualan.

 

5) LG ThinQ™

Membutuhkan koneksi internet.

Fitur LG ThinQ™ memerlukan koneksi Wi-Fi.

Koneksi Bluetooth dibutuhkan untuk pengaturan awal dan pemasangan perangkat.

FAQs

Q.

Seberapa ringkas air purifier ini?

A.

Air purifier mini ini mudah ditempatkan di area kecil, seperti meja samping tempat tidur atau sudut ruangan. LG AeroMini memiliki jejak kaki 250mm dan tinggi hanya 360mm, sehingga sangat cocok untuk ruang hidup yang terbatas. Sebagai air purifier portabel, Anda bisa memindahkannya dengan mudah dari kamar tidur ke dapur atau area kerja.

Q.

Ruang seperti apa yang paling cocok untuk air purifier ini?

A.

LG AeroMini menyatu dengan mulus di ruang sehari-hari tanpa memakan banyak tempat. Ia pas diletakkan di meja samping tempat tidur, meja kerja, meja dapur, atau di dekat area hewan peliharaan Anda, sehingga fleksibel untuk berbagai sudut rumah.

Q.

Seberapa efektif filtrasi udara pada air purifier ini?

A.

Meskipun ukurannya ringkas, LG AeroMini memiliki performa filtrasi udara yang kuat. Dengan pre-filter dan HEPA filter, ia mampu menangkap partikel ultra-halus hingga 0,01 µm dengan efisiensi 99,999%. Sistem multi-filtrasinya juga membantu mengurangi zat berbahaya di udara, termasuk 99,99% bakteri, 99,0% virus, dan 99,0% jamur.

Q.

Seberapa sering filter harus diganti?

A.

Siklus penggantian filter adalah satu tahun, berdasarkan penggunaan 10 jam per hari. Saat filter perlu diganti, notifikasi otomatis akan muncul. Anda juga bisa mengeceknya langsung di produk atau melalui aplikasi LG ThinQ⁵⁾. Siklus penggantian dapat berbeda tergantung lama penggunaan dan kondisi lingkungan.

Q.

Bisakah saya menyesuaikan air purifier sesuai preferensi saya?

A.

Ya! LG AeroMini hadir dengan aksesori opsional seperti pegangan kulit, tempat bunga, dan meja tambahan. Cukup pasang aksesori DIY yang Anda suka untuk menyesuaikan tampilan dengan gaya dan ruang Anda.

Q.

Bagaimana cara memantau kualitas udara secara real-time?

A.

Anda bisa memantau kualitas udara di sekitar air purifier kapan saja. LG AeroMini dilengkapi sensor kualitas udara yang menampilkan kondisi udara secara real-time, hasilnya dapat dilihat langsung di layar atau melalui aplikasi smartphone.

Q.

Apakah saya bisa mengontrol air purifier lewat ponsel?

A.

Ya! Dengan koneksi Wi-Fi, Anda dapat mengontrol dan memantau air purifier melalui aplikasi LG ThinQ. Pantau kualitas udara secara real-time dan dapatkan notifikasi saat filter perlu diganti, langsung dari ponsel Anda.

Cetak
