Gambar dan video di atas disusun untuk tujuan ilustrasi agar lebih mudah dipahami. Penampilan produk dapat berbeda tergantung pada kondisi pemasangan di lingkungan nyata.

1) Hemat Ruang

Mengurangi penggunaan area lantai sekitar 21% dan 30% lebih rendah dibandingkan model 360˚ Hit konvensional.

Luas lantai model 360˚ Hit konvensional (Φ315mm): ±77.926 mm²

Luas lantai model AeroMini (Φ250mm): ±61.562 mm²

2) Filtrasi Udara yang Kuat

Menghilangkan 99,999% partikel debu ultra-halus hingga 0,01 µm

Laporan: CT26-001937K

Tanggal uji: 26 Januari 2026

Laboratorium: Korea Conformity Laboratories (KCL)

Kondisi uji: Ruang purifikasi 30 m³, suhu 23±3℃, kelembapan 50±10% RH

Hasil: 99,999% partikel debu hilang setelah 35 menit 45 detik dengan mode angin kencang

Standar referensi: SPS-KACA 002-0132:2022

Reduksi bakteri di udara

Laporan: 25-084495-01-1

Hasil: 99,8% Staphylococcus epidermidis di ruang 60 m³ setelah 60 menit (mode angin kencang)

Reduksi virus di udara

Laporan: 25-084495-01-2

Hasil: 98,5% Staphylococcus epidermidis di ruang 60 m³ setelah 30 menit (mode angin kencang)

Reduksi jamur di udara

Laporan: CT25-103754K

Hasil: 99,9% jamur Aspergillus brasiliensis di ruang 30 m³

Hasil uji di atas diperoleh di laboratorium dan dapat berbeda jika kondisi lingkungan nyata berubah.

3) Suara Rendah

Tingkat kebisingan hanya 25 dB saat mode tidur aktif.

Hasil uji internal LG: AeroMini memiliki tingkat kebisingan terendah 24,4 dB (mode angin kencang)

Hasil uji dapat berbeda tergantung kondisi lingkungan.

4) Aksesori

Warna produk dan aksesori dapat berbeda tergantung negara atau wilayah penjualan.

5) LG ThinQ™

Membutuhkan koneksi internet.

Fitur LG ThinQ™ memerlukan koneksi Wi-Fi.

Koneksi Bluetooth dibutuhkan untuk pengaturan awal dan pemasangan perangkat.