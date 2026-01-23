We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Beauty Fresh Package: 32㎡ AeroHit Air Purifier & Puricare Dehumidifier
Products in this Bundle: 2
Ramping namun kuat: Solusi pemurnian udara
Filter Aero V
Aliran Udara Ganda dan Clean Booster
Desain yang ramping dan premium
Pembersih udara yang mudah dibersihkan
Pemurnian 360 derajat
LG PuriCare™ memurnikan udara 360° di sekitar Anda, ke segala arah, di mana pun Anda meletakkannya.
*Pembersih udara dapat memurnikan hingga 32㎡ dengan filter asli.
Udara segar dari atas hingga ke bawah
Clean Booster mengeluarkan udara bersih lebih dari 5,5 meter, mencakup setiap sudut ruangan Anda.
UVnano
Kipas angin bersih untuk udara bersih
Sinar UVnano menghilangkan 99,998% bakteri berbahaya²⁾ pada permukaan bilah kipas, menjaganya tetap higienis.
Ionizer
Membebaskan ruang Anda dari bakteri
Dengan ionizer udara, zat-zat berbahaya dinetralkan, memastikan lingkungan yang bersih dan sehat³⁾.
Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda
Pilih filter yang disesuaikan dengan gaya hidup Anda dan kelola kualitas udara dengan mudah.
Filter Khusus Hewan Peliharaan
Filter Khusus Asap
Filter Khusus Memasak
Filter Khusus Formaldehida
Filter Khusus Allergen
Ciptakan Suasana Alami di Setiap Ruangan
Dehumidifier LG Puricare™ cocok untuk berbagai ruang dan keadaan. Desain, warna, dan material selaras dengan hampir semua interior.
Ini adalah warna white rose gold yang elegan
Dirancang untuk Kehidupan yang Lebih Baik
Performa yang Kuat
Kekuatan menyerap kelembapan berlebih dengan cepat
Dengan cepat memeriksa tangki air ketika dehumidifier berhasil menyerap 30 liter air dari udara
Menampilkan operasi Kompresor DUAL Inverter di dalam dehumidifier yang ditampilkan dalam ukuran besar.
Penyerapan Lebih Cepat, Energi Lebih Sedikit
Dibandingkan dengan kompresor inverter konvensional, Kompresor DUAL Inverter memerlukan waktu operasi yang lebih sedikit, meningkatkan efisiensi energi.
*Perbandingan antara model LG (LD136FGD0, LD156QSD0)
- 52.8㎡ PuriCare™ AeroBooster Air Purifier
- LG Puricare Dehumidifier
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Area yang direkomendasikan (㎡)
52,8
Volume Udara (Tinggi/Rendah, CFM)
No
CADR (CMH)
411
CADR (CMM)
6,86
Warna
Putih Susu
Layar (Metode)
LED + Tombol Sentuh
Tingkat Energi
Model Tidak Perlu Standar Energi
Desain Eksterior
Tidak
Jenis Motor Kipas
Motor BLDC
Kebisingan (Tinggi / Rendah, dB)
52 / 21
Daya input (W)
55
Sumber Daya (V/Hz)
220V / 50Hz
Tegangan Terukur
DC 24 V
KEPATUHAN
Negara Asal
Korea
Tanggal Launching (YYYY-MM)
2025-04
Diproduksi Oleh (Pengimpor)
SEIL Co.,Ltd.
Tipe Produk (Nama Model)
AS55GGWX0.ABAE
DIMENSI & BERAT
Berat Produk (kg)
9,3
Dimensi Produk -PxTxL (mm)
240 x 997 x 240
Dimensi Kemasan -PxTxL (mm)
335 x 1063 x 330
Berat_Pengiriman (kg)
12,2
Berat_Bersih (g)
12200
FITUR
Child Lock
Ya
Bersih 360˚
Ya
Baterai
Tidak
Waktu Pengisian Daya Baterai
Tidak
Deteksi CO₂
Tidak
Mode Kipas / Langkah Peningkat Kebersihan
5 langkah (Otomatis/ Rendah/ Tengah/ Tinggi/ Turbo)
Mode Kipas / Langkah pemurnian
5 langkah (Otomatis/ Rendah/ Tengah/ Tinggi/ Turbo)
Alarm Penggantian Filter
Ya
Pengion
Ya
Pencahayan Suasana
Ya
Nyamuk Menjauh
Tidak
Layar Bau
Ya
Tampilan Kepadatan Partikel
Tidak
Pet Mode
Tidak
Mode Pemurnian/Mode Otomatis
Ya
Mode Pemurnian/Peningkat Kebersihan
Ya
Mode Pemurnian/Mode Ganda
Tidak
Mode Pemurnian/Mode Tunggal
Tidak
Mode Pemurnian/Mode Cerdas
Ya
Pengendali jarak jauh
Tidak
SENSOR
Debu (PM1.0) / Gas
Mode Tidur
Ya
Timer Tidur
Tidak
Indikator Cerdas (Kualitas Udara)
4 Langkah (Sangat Buruk → Baik) Merah/Oranye/Kuning/Hijau
Indikator Cerdas (Materi Partikulat)
Tidak
Daya Siaga (Di Bawah 1W)
Tidak
Waktu Penggunaan (Terisi Penuh Dayanya)
Tidak
UVnano
Ya
Sensor UWB
Tidak
Panduan Suara
Tidak
Nirkabel
Tidak
Fungsi Pengisian Daya Nirkabel
Tidak
FILTER
Kelas Filter
H13
Filter Pemurni Udara
Filter Aero Series V x2EA
FITUR CERDAS
Diagnosis Pintar
Ya
Otomatis Menyala/Mati
Ya
Status / Laporan AQI
Ya
Pemantauan Umur Filter
Ya
ThinQ(Wi-Fi)
Ya
Tipe USB
Tidak
AKSESORI
Roda Bergerak
Ya
SERTIFIKAT/PENGHARGAAN
Sertifikasi AAFA
Tidak
Sertifikasi BAF
Ya
AKSESORI
Aksesori Selang 5m
Tidak
Filter Kit Pembersih Udara
Jual Terpisah
Pengering Baju (Selang Gap)
Termasuk
Selang Pembuangan Berkelanjutan
Tidak
Pengering Sepatu (Selang Y)
Termasuk
SPESIFIKASI DASAR
Volume Udara (Tinggi/Rendah, CFM)
No
Tangki (Ukuran / Penuh, Liter)
5,0
Warna
Gold
Tipe Kompresor
Putaran Ganda
Area yang direkomendasikan (㎡)
No
Kapasitas Dehumidifikasi (Liter/hari)
19
Layar (Metode)
LED + Tombol Sentuh
Tingkat Energi
Grade 1
Jenis Motor Kipas
Motor BLDC
Kebisingan (Tinggi / Rendah, dB)
39 / 34
Daya input (W)
295
Sumber Daya (V/Hz)
220~240V / 50Hz
Tipe Refrigeran
R-134a
Muatan Refrigeran (g)
195
KEPATUHAN
Negara Asal
Cina
Tanggal Launching (YYYY-MM)
2024-11
Diproduksi Oleh (Pengimpor)
LG Electronics
Tipe Produk (Nama Model)
MD19GQGE0.AIN
DIMENSI & BERAT
Dimensi Produk -PxTxL (mm)
415 x 715 x 296
Dimensi Kemasan -PxTxL (mm)
481 x 785 x 362
Berat Produk (kg)
16,7
Berat_Pengiriman (kg)
19,2
FITUR
Sistem Pencairan Es Otomatis
Ya
Pembersihan Otomatis
Ya
Dehumidifikasi Otomatis
Ya
Hidupkan Ulang Otomatis
Ya
Dimatikan otomatis
Ya
Indikator Tangki Penuh
Ya
Lampu LED Tangki
Ya
Arah Penampungan Tangki
Samping
Child Lock
Ya
Pembuangan Berkelanjutan
Ya
Roda yang Mudah Bergerak
Ya
Konektor Pembuangan Eksternal
Ya
Penyesuaian Kecepatan Kipas
Ya
Pegangan
Ya
Kontrol Kelembaban
Ya
Tampilan Kelembaban
Ya
Pompa Dalam
Tidak
Pengion
Ya
Jet Dry
Ya
Mode Laundry
Ya
Operasi di Suhu Rendah
5℃
Sistem Proteksi Overheat
Ya
Gantungan Kabel Listrik
Ya
Pre-Filter
Ya (Dapat dicuci)
Pengamanan Siaga
Ya
SENSOR
Kelembaban / Suhu
Tipe Muatan Tangki Samping
Ya
Mode Senyap
Ya
Smart Dry
Ya
Mode Spot
Ya
Timer
1 - 8 jam
Tangki Transparan
Ya
UVnano
Ya
FITUR CERDAS
Pengatur Kelembaban
Ya
Penjadwal
Ya
Diagnosis Pintar
Ya
ThinQ(Wi-Fi)
Ya
