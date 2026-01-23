About Cookies on This Site

Beauty Fresh Package: 32㎡ AeroHit Air Purifier & Puricare Dehumidifier

Beauty Fresh Package: 32㎡ AeroHit Air Purifier & Puricare Dehumidifier

AS55GGWX0.MD19001
Front view of the LG PuriCare™ AeroBooster Air Purifier AS55GGWX0.ABAE
Front view of the LG PuriCare™ AeroBooster Air Purifier AS55GGWX0.ABAE

Fitur Utama

  • Aero V Filter
  • DUAL Airflow and Clean Booster
  • Slim and premium design
  • Large Capacity (19L)
  • UVnano™
  • Convenient Mobility
Lebih banyak
Products in this Bundle: 2
Front view of the LG PuriCare™ AeroBooster Air Purifier AS55GGWX0.ABAE

AS55GGWX0

52.8㎡ PuriCare™ AeroBooster Air Purifier
Back

MD19GQGE0

LG Puricare Dehumidifier
LG air purifier, featuring a slim, sleek design and elegant aesthetics for modern living spaces.

Ramping namun kuat: Solusi pemurnian udara

Ramping namun kuat: Solusi pemurnian udara

Filter Aero V

Aliran Udara Ganda dan Clean Booster

Aliran Udara Ganda dan Clean Booster

Desain yang ramping dan premium

Desain yang ramping dan premium

Pembersih udara yang mudah dibersihkan

Pembersih udara yang mudah dibersihkan

Filter Aero V

Pemurnian 360 derajat

LG PuriCare™ memurnikan udara 360° di sekitar Anda, ke segala arah, di mana pun Anda meletakkannya.

Pemurnian 360 derajat

*Pembersih udara dapat memurnikan hingga 32㎡ dengan filter asli.

Udara bersih dengan sistem multi-filtrasi

Penyaringan udara yang kuat

Udara bersih dengan sistem multi-filtrasi

Filter HEPA mengurangi debu, partikel sangat halus, kuman, virus, bau, jamur, dan bakteri¹⁾.

Aliran Udara Ganda dan Clean Booster

Udara segar dari atas hingga ke bawah

Clean Booster mengeluarkan udara bersih lebih dari 5,5 meter, mencakup setiap sudut ruangan Anda.

Udara segar dari atas hingga ke bawah

UVnano

Kipas angin bersih untuk udara bersih

Sinar UVnano menghilangkan 99,998% bakteri berbahaya²⁾ pada permukaan bilah kipas, menjaganya tetap higienis.

Ionizer

Membebaskan ruang Anda dari bakteri

Dengan ionizer udara, zat-zat berbahaya dinetralkan, memastikan lingkungan yang bersih dan sehat³⁾.

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda

Pilih filter yang disesuaikan dengan gaya hidup Anda dan kelola kualitas udara dengan mudah.

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda

Filter Khusus Hewan Peliharaan

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda

Filter Khusus Asap

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda

Filter Khusus Memasak

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda

Filter Khusus Formaldehida

Pemurnian udara yang dibuat untuk gaya hidup Anda

Filter Khusus Allergen

Menampilkan warna white rose gold yang elegan

Menampilkan warna white rose gold yang elegan

Lengkapi ruang Anda

Dehumidifier LG Puricare™ memiliki desain yang elegan untuk ruang yang bersih dan modern.

Ciptakan Suasana Alami di Setiap Ruangan

Dehumidifier LG Puricare™ cocok untuk berbagai ruang dan keadaan. Desain, warna, dan material selaras dengan hampir semua interior.

Ini adalah warna white rose gold yang elegan

Dirancang untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Menampilkan tangki air dari dehumidifier dengan kapasitas besar.

Kapasitas Besar

Menampilkan dehumidifier higienis yang dapat dikelola dengan bersih melalui lampu uv nano di dalam dehumidifier.

Penyerapan yang higienis

Menampilkan kemudahan dalam memindahkan dehumidifier melalui roda di bagian bawah dehumidifier.

Pergerakan yang Nyaman

Menampilkan layar mobile dan ikon yang memperkenalkan fungsi dehumidifier.

Kenyamanan Cerdas

Menampilkan logo Korea Brand Power Index, yang meraih tempat pertama selama tiga tahun berturut-turut.

Ranking 1 di Korea Brand Power Index

Ranking 1 di K-BPI 2014–2016 1selama 3 tahun berturut-turut

Menampilkan logo NCSI, yang meraih tempat pertama pada tahun 2016.

KR National Customer Satisfaction No.1

Ranking 1 di NCSI 2016

Performa yang Kuat

Kekuatan menyerap kelembapan berlebih dengan cepat

Dengan cepat memeriksa tangki air ketika dehumidifier berhasil menyerap 30 liter air dari udara

Ketika tangki air dehumidifier terisi penuh, botol air dengan kapasitas 19L akan muncul, menunjukan kemungkinan penyerapan dalam kapasitas besar.

Menampilkan operasi Kompresor DUAL Inverter di dalam dehumidifier yang ditampilkan dalam ukuran besar.

Penyerapan Lebih Cepat, Energi Lebih Sedikit

Dibandingkan dengan kompresor inverter konvensional, Kompresor DUAL Inverter memerlukan waktu operasi yang lebih sedikit, meningkatkan efisiensi energi.

Menampilkan operasi Kompresor DUAL Inverter di dalam dehumidifier yang ditampilkan dalam ukuran besar.

*Perbandingan antara model LG (LD136FGD0, LD156QSD0)

Cetak

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

Area yang direkomendasikan (㎡)

52,8

Volume Udara (Tinggi/Rendah, CFM)

No

CADR (CMH)

411

CADR (CMM)

6,86

Warna

Putih Susu

Layar (Metode)

LED + Tombol Sentuh

Tingkat Energi

Model Tidak Perlu Standar Energi

Desain Eksterior

Tidak

Jenis Motor Kipas

Motor BLDC

Kebisingan (Tinggi / Rendah, dB)

52 / 21

Daya input (W)

55

Sumber Daya (V/Hz)

220V / 50Hz

Tegangan Terukur

DC 24 V

KEPATUHAN

Negara Asal

Korea

Tanggal Launching (YYYY-MM)

2025-04

Diproduksi Oleh (Pengimpor)

SEIL Co.,Ltd.

Tipe Produk (Nama Model)

AS55GGWX0.ABAE

DIMENSI & BERAT

Berat Produk (kg)

9,3

Dimensi Produk -PxTxL (mm)

240 x 997 x 240

Dimensi Kemasan -PxTxL (mm)

335 x 1063 x 330

Berat_Pengiriman (kg)

12,2

Berat_Bersih (g)

12200

FITUR

Child Lock

Ya

Bersih 360˚

Ya

Baterai

Tidak

Waktu Pengisian Daya Baterai

Tidak

Deteksi CO₂

Tidak

Mode Kipas / Langkah Peningkat Kebersihan

5 langkah (Otomatis/ Rendah/ Tengah/ Tinggi/ Turbo)

Mode Kipas / Langkah pemurnian

5 langkah (Otomatis/ Rendah/ Tengah/ Tinggi/ Turbo)

Alarm Penggantian Filter

Ya

Pengion

Ya

Pencahayan Suasana

Ya

Nyamuk Menjauh

Tidak

Layar Bau

Ya

Tampilan Kepadatan Partikel

Tidak

Pet Mode

Tidak

Mode Pemurnian/Mode Otomatis

Ya

Mode Pemurnian/Peningkat Kebersihan

Ya

Mode Pemurnian/Mode Ganda

Tidak

Mode Pemurnian/Mode Tunggal

Tidak

Mode Pemurnian/Mode Cerdas

Ya

Pengendali jarak jauh

Tidak

SENSOR

Debu (PM1.0) / Gas

Mode Tidur

Ya

Timer Tidur

Tidak

Indikator Cerdas (Kualitas Udara)

4 Langkah (Sangat Buruk → Baik) Merah/Oranye/Kuning/Hijau

Indikator Cerdas (Materi Partikulat)

Tidak

Daya Siaga (Di Bawah 1W)

Tidak

Waktu Penggunaan (Terisi Penuh Dayanya)

Tidak

UVnano

Ya

Sensor UWB

Tidak

Panduan Suara

Tidak

Nirkabel

Tidak

Fungsi Pengisian Daya Nirkabel

Tidak

FILTER

Kelas Filter

H13

Filter Pemurni Udara

Filter Aero Series V x2EA

FITUR CERDAS

Diagnosis Pintar

Ya

Otomatis Menyala/Mati

Ya

Status / Laporan AQI

Ya

Pemantauan Umur Filter

Ya

ThinQ(Wi-Fi)

Ya

Tipe USB

Tidak

AKSESORI

Roda Bergerak

Ya

SERTIFIKAT/PENGHARGAAN

Sertifikasi AAFA

Tidak

Sertifikasi BAF

Ya

Cetak

Semua Spesifikasi

AKSESORI

Aksesori Selang 5m

Tidak

Filter Kit Pembersih Udara

Jual Terpisah

Pengering Baju (Selang Gap)

Termasuk

Selang Pembuangan Berkelanjutan

Tidak

Pengering Sepatu (Selang Y)

Termasuk

SPESIFIKASI DASAR

Volume Udara (Tinggi/Rendah, CFM)

No

Tangki (Ukuran / Penuh, Liter)

5,0

Warna

Gold

Tipe Kompresor

Putaran Ganda

Area yang direkomendasikan (㎡)

No

Kapasitas Dehumidifikasi (Liter/hari)

19

Layar (Metode)

LED + Tombol Sentuh

Tingkat Energi

Grade 1

Jenis Motor Kipas

Motor BLDC

Kebisingan (Tinggi / Rendah, dB)

39 / 34

Daya input (W)

295

Sumber Daya (V/Hz)

220~240V / 50Hz

Tipe Refrigeran

R-134a

Muatan Refrigeran (g)

195

KEPATUHAN

Negara Asal

Cina

Tanggal Launching (YYYY-MM)

2024-11

Diproduksi Oleh (Pengimpor)

LG Electronics

Tipe Produk (Nama Model)

MD19GQGE0.AIN

DIMENSI & BERAT

Dimensi Produk -PxTxL (mm)

415 x 715 x 296

Dimensi Kemasan -PxTxL (mm)

481 x 785 x 362

Berat Produk (kg)

16,7

Berat_Pengiriman (kg)

19,2

FITUR

Sistem Pencairan Es Otomatis

Ya

Pembersihan Otomatis

Ya

Dehumidifikasi Otomatis

Ya

Hidupkan Ulang Otomatis

Ya

Dimatikan otomatis

Ya

Indikator Tangki Penuh

Ya

Lampu LED Tangki

Ya

Arah Penampungan Tangki

Samping

Child Lock

Ya

Pembuangan Berkelanjutan

Ya

Roda yang Mudah Bergerak

Ya

Konektor Pembuangan Eksternal

Ya

Penyesuaian Kecepatan Kipas

Ya

Pegangan

Ya

Kontrol Kelembaban

Ya

Tampilan Kelembaban

Ya

Pompa Dalam

Tidak

Pengion

Ya

Jet Dry

Ya

Mode Laundry

Ya

Operasi di Suhu Rendah

5℃

Sistem Proteksi Overheat

Ya

Gantungan Kabel Listrik

Ya

Pre-Filter

Ya (Dapat dicuci)

Pengamanan Siaga

Ya

SENSOR

Kelembaban / Suhu

Tipe Muatan Tangki Samping

Ya

Mode Senyap

Ya

Smart Dry

Ya

Mode Spot

Ya

Timer

1 - 8 jam

Tangki Transparan

Ya

UVnano

Ya

FITUR CERDAS

Pengatur Kelembaban

Ya

Penjadwal

Ya

Diagnosis Pintar

Ya

ThinQ(Wi-Fi)

Ya

