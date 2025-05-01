About Cookies on This Site

Freezer 1 Pintu 171L gross / 165L nett Smart Inverter Compressor dengan Direct Shelf Cooling - Platinum

Fitur Utama

  • Direct Cooling
  • Smart Storage dengan banyak rak
  • Bio Shield
  • Handle pintu pocket modern
  • Smart Inverter Compressor
Lebih banyak

Bio Shield

Berbentuk lapisan khusus pada karet yang melingkar pada tepian pintu kulkas, mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri. Selain menjaga kesehatan, juga memberikan ketahanan lebih pada usia pakai kulkas.

Desain

Desain kulkas baru yang mewah dan ergonomis! Pengguna dapat memegang handel saku dengan nyaman.

Smart Inverter Compressor

Kompresor Smart Inverter memiliki teknologi canggih yang membawa penghematan listrik pada tingkat lebih tinggi. Lebih istimewa lagi, kompresor ini memiliki masa garansi 10 tahun dan pengoperasian senyap.

Direct Shelf Cooling

Pendinginan langsung dari tiap rak yang menawarkan kecepatan dan performa pendinginan lebih baik.

Smart Storage

Simpan dengan penataan lebih baik. 6 rak dan 1 laci ditambah rak pada pintu memberi keleluasaan lebih dalam menata.
Moist Balance Crisper™

Tingkat Kelembapan Optimal

Menguapkan sisa air dari makanan dan membentuk embun pada molekul-molekul yang berembun di makanan Anda, sehingga menjaga keseimbangan embun di dalam kotak.

Convertible Box Lebih Besar

Kotak sayuran besar memberikan ruang penyimpanan sekitar 15,9L.

Semi Auto Defrost

Cukup tekan tombol defrost maka pencairan akan dimulai. Kulkas akan bersih setelah 2 jam. Bersihkan es dengan mudah dari dalam lemari es Anda.

Tempered Glass Shelves

Rak tempered glass kuat untuk menahan barang berbobot sampai 150kg.

RINGKASAN

Cetak
KAPASITAS
171L Gross / 165L Nett
DIMENSI (WXHXD)
530 x 1300 x 600 mm
WARNA
Platinum Silver
TIPE
Freezer 1 Pintu Direct Shelf Cooling - Smart Inverter Compressor

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI

  • Tipe

    Freezer 1 Pintu Direct Shelf Cooling - Smart Inverter Compressor

  • Kapasitas

    171L / 165L

  • Warna

    Platinum Silver

  • Dimensi

    530 x 1300 x 600

  • Rate Input

    80W

FITUR

  • Direct Cooling

    Yes

  • Bio Shield

    Yes

  • Door Shelf

    Yes

