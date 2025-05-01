We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Freezer 1 Pintu 171L gross / 165L nett Smart Inverter Compressor dengan Direct Shelf Cooling - Platinum
RINGKASAN
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI
Tipe
Freezer 1 Pintu Direct Shelf Cooling - Smart Inverter Compressor
Kapasitas
171L / 165L
Warna
Platinum Silver
Dimensi
530 x 1300 x 600
Rate Input
80W
FITUR
Direct Cooling
Yes
Bio Shield
Yes
Door Shelf
Yes
