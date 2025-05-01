We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Kulkas 1 Pintu 169L / 164L
Spesifikasi Utama
-
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
525 x 1135 x 555
-
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
281,7
-
Tipe Kompresor
Recipro Compressor
-
ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
-
Tampilan Luar (Pintu)
Dark Graphite Steel
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
-
Tipe Produk
1 Pintu
KAPASITAS
-
Total Volume Penyimpanan (L)
164
-
Total Volume Gross (L)
169
-
Volume Penyimpanan Kulkas (L)
164
KONTROL & DISPLAY
-
Kontrol Manual
Knob Putar
DIMENSI & BERAT
-
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
525 x 1135 x 555
-
Berat Produk (kg)
29
SISTEM ES & AIR
-
Pembuat Es_Manual
Tray Es Normal
-
Dispenser Air
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR
-
Door (Material)
PCM
-
Tampilan Luar (Pintu)
Dark Graphite Steel
-
Tipe Handel
Horizontal Pocket
PERFORMA
-
Tipe Kompresor
Recipro Compressor
-
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
281,7
KOMPARTEMEN KULKAS
-
Rak Pintu_Transparan
3
-
Lampu Kulkas
Bulb Light
-
Rak_Tempered Glass
2
-
Boks Sayuran
Ya (1)
-
Boks Sayuran (Moist Balance Crisper)
Ya
SMART TECHNOLOGY
-
Smart Diagnosis
Tidak
-
ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
Apa yang orang katakan
Temukan Secara Lokal
Produk Kami
-
Manual & Perangkat Lunak
Unduh panduan dan perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
-
Pemecahan masalah
Temukan video petunjuk yang bermanfaat untuk produk Anda.
-
Garansi
Temukan informasi garansi produk Anda di sini.
-
Suku Cadang & Aksesori
Temukan aksesori untuk produk Anda.
-
Pendaftaran Produk
Mendaftarkan produk Anda akan membantu Anda mendapatkan dukungan lebih cepat.
-
Pencarian Terkait
Temukan manual, pemecahan masalah, dan garansi produk LG Anda.
-
Dukungan pesanan
Lacak pesanan Anda dan lihat Pertanyaan Umum tentang pesanan.
-
Permintaan perbaikan
Mintalah layanan perbaikan dengan nyaman secara online.
-
Livechat
Berbincang dengan Ahli Produk LG untuk bertanya perihal bantuan saat berbelanja, diskon, dan penawaran lain secara real time
-
Berbincang dengan Dukungan Layanan LG menggunakan aplikasi perpesanan paling populer
-
Kirim kami email
Kirim Email ke Dukungan Layanan LG
-
Telepon Kami
Berbicara langsung dengan perwakilan dukungan kami.