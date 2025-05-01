Kulkas 1 Pintu 169L / 164L

Skip to Content Skip to Accessibility Help
GN-Y201CLAR
Front
Front Open with food
Front Open without food
Crisper_Food
An empty crisper
The hand holding the handle
-15 degree Front Open
Left side view
Right side view
Side view
Rear view

Fitur Utama

  • Bio Shield
  • Rak Tempered Glass
  • Moist Balance Crisper
  • Freezer Zone
  • Lampu LED
Lebih banyak
Bio Shield

Bio Shield

Berbentuk lapisan khusus pada karet yang melingkar pada tepian pintu kulkas, mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri. Selain menjaga kesehatan, juga memberikan ketahanan lebih pada usia pakai kulkas.
Rak Tempered Glass

Rak Tempered Glass

Rak tempered glass kuat untuk menahan barang berbobot sampai 150kg.
Moist Balance Crisper

Moist Balance Crisper

Penutup dari Moisture Balance Crisper dilengkapi dengan struktur kisi yang mempertahankan uap air dari sayuran agar tetap segar lebih lama.

Gambar makanan beku dan termometer di zona freezer

Zona Freezer

Penyimpanan yang nyaman untuk camilan beku dan makanan beku Anda

Gambar dengan lampu LED di lemari es

Lampu LED

Lampu LED terang, lebih hemat energi, dan memancarkan lebih sedikit panas daripada bohlam pijar konvensional, serta memiliki masa pakai lebih panjang.

Spesifikasi Utama

  • Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    525 x 1135 x 555

  • Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

    281,7

  • Tipe Kompresor

    Recipro Compressor

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tidak

  • Tampilan Luar (Pintu)

    Dark Graphite Steel

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

  • Tipe Produk

    1 Pintu

KAPASITAS

  • Total Volume Penyimpanan (L)

    164

  • Total Volume Gross (L)

    169

  • Volume Penyimpanan Kulkas (L)

    164

KONTROL & DISPLAY

  • Kontrol Manual

    Knob Putar

DIMENSI & BERAT

  • Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    525 x 1135 x 555

  • Berat Produk (kg)

    29

SISTEM ES & AIR

  • Pembuat Es_Manual

    Tray Es Normal

  • Dispenser Air

    Tidak

MATERIAL & TAMPILAN LUAR

  • Door (Material)

    PCM

  • Tampilan Luar (Pintu)

    Dark Graphite Steel

  • Tipe Handel

    Horizontal Pocket

PERFORMA

  • Tipe Kompresor

    Recipro Compressor

  • Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

    281,7

KOMPARTEMEN KULKAS

  • Rak Pintu_Transparan

    3

  • Lampu Kulkas

    Bulb Light

  • Rak_Tempered Glass

    2

  • Boks Sayuran

    Ya (1)

  • Boks Sayuran (Moist Balance Crisper)

    Ya

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Tidak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tidak

