235L / 217L Kulkas 2 Pintu Inverter Compressor
Multi air flow
Ventilasi di dalam lemari es menyebarkan udara dingin untuk menjaga tingkat suhu yang tepat, memastikan makanan tetap segar dan tahan lama, di mana pun makanan disimpan.
Total no frost
Udara dingin mengalir secara merata melalui ventilasi di lemari es, memastikan lemari es tetap bebas bunga es dan makanan tetap segar.
Tidak perlu mencairkan es secara manual, lemari es Anda selalu siap digunakan.
Gambar menunjukkan blueberry dan raspberry dalam kotak plastik, separuhnya beku, separuhnya lagi tidak.
LED lighting
Lampu LED memancarkan lebih sedikit panas dan menerangi setiap sudut lemari es secara merata untuk membantu Anda menemukan minuman atau makanan dengan cepat dan mudah.
Gambar menunjukkan tampilan yang diperbesar dari bagian pencahayaan LED pada lemari es.
Rak tempered glass
Mampu menahan wadah dengan beban berat
Kontrol suhu terpisah
Kontrol suhu terpisah untuk bagian pendingin dan bagian pembeku. Penggeser dan kenop putar mudah digunakan untuk mengatur suhu agar makanan tetap segar.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Spesifikasi Utama
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
555 x 1445 x 637
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
333,2
Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
Tampilan Luar (Pintu)
Prime Silver
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Tipe Produk
Top Freezer
KAPASITAS
Total Volume Penyimpanan (L)
217
Total Volume Gross (L)
235
Volume Penyimpanan Freezer (L)
56
Volume Penyimpanan Kulkas (L)
161
KONTROL & DISPLAY
Alarm Pintu
Tidak
Express Freeze
Ya
Express Cool
Tidak
Kontrol Manual
Knob Putar
DIMENSI & BERAT
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
555 x 1445 x 637
Berat Produk (kg)
43
FITUR
Door Cooling+
Tidak
Door-in-Door
Tidak
LINEAR Cooling
Ya
Cleaning Time
Tidak
SISTEM ES & AIR
Pembuat Es_Manual
Tray Es Normal
Dispenser Air
Tidak
Pembuat Es Otomatis
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR
Door (Material)
PET
Tampilan Luar (Pintu)
Prime Silver
Tipe Handel
Horizontal Pocket
PERFORMA
Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
333,2
KOMPARTEMEN KULKAS
Rak Pintu_Transparan
1 Full + 1 Besar
Lampu Kulkas
LED Atas
Rak_Tempered Glass
2
Hygiene Fresh+
Tidak
Boks Sayuran
Ya (1)
Fresh 0 zone
Tidak
Hygiene Fresh
Tidak
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Tidak
ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
KOMPARTEMEN FREEZER
Rak Pintu_Transparan
2
Rak_Tempered Glass
1
