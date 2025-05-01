About Cookies on This Site

235L / 217L Kulkas 2 Pintu Inverter Compressor

GN-B212PLNF
LG 235L / 217L Kulkas 2 Pintu Inverter Compressor, GN-B212PLNF
Fitur Utama

  • Inverter Compressor
  • Multi Air Flow
  • Total No Frost
  • Rak Tempered Glass
  • Kontrol Suhu Terpisah
  • Fresh Zone
Lebih banyak

Multi air flow

Ventilasi di dalam lemari es menyebarkan udara dingin untuk menjaga tingkat suhu yang tepat, memastikan makanan tetap segar dan tahan lama, di mana pun makanan disimpan.

Total no frost

Udara dingin mengalir secara merata melalui ventilasi di lemari es, memastikan lemari es tetap bebas bunga es dan makanan tetap segar.

Tidak perlu mencairkan es secara manual, lemari es Anda selalu siap digunakan.

Gambar menunjukkan blueberry dan raspberry dalam kotak plastik, separuhnya beku, separuhnya lagi tidak.

LED lighting

Lampu LED memancarkan lebih sedikit panas dan menerangi setiap sudut lemari es secara merata untuk membantu Anda menemukan minuman atau makanan dengan cepat dan mudah.

Gambar menunjukkan tampilan yang diperbesar dari bagian pencahayaan LED pada lemari es.

Rak tempered glass

Mampu menahan wadah dengan beban berat

Kontrol suhu terpisah

Kontrol suhu terpisah untuk bagian pendingin dan bagian pembeku. Penggeser dan kenop putar mudah digunakan untuk mengatur suhu agar makanan tetap segar.

*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

RINGKASAN

Cetak

DIMENSI

GN-B212PLNF

Spesifikasi Utama

  • DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    555 x 1445 x 637

  • PERFORMA - Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

    333,2

  • PERFORMA - Tipe Kompresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Tidak

  • MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)

    Dark Graphite Steel

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

  • Tipe Produk

    Top Freezer

KAPASITAS

  • Total Volume Penyimpanan (L)

    217

  • Total Volume Gross (L)

    235

  • Volume Penyimpanan Freezer (L)

    56

  • Volume Penyimpanan Kulkas (L)

    161

KONTROL & DISPLAY

  • Alarm Pintu

    Tidak

  • Express Freeze

    Ya

  • Express Cool

    Tidak

  • Kontrol Manual

    Knob Putar

DIMENSI & BERAT

  • Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    555 x 1445 x 637

  • Berat Produk (kg)

    43

FITUR

  • Door Cooling+

    Tidak

  • Door-in-Door

    Tidak

  • LINEAR Cooling

    Ya

  • Cleaning Time

    Tidak

SISTEM ES & AIR

  • Pembuat Es_Manual

    Cetakan Es & Wadah

  • Dispenser Air

    Tidak

  • Pembuat Es Otomatis

    Tidak

MATERIAL & TAMPILAN LUAR

  • Door (Material)

    PCM

  • Tampilan Luar (Pintu)

    Dark Graphite Steel

  • Tipe Handel

    Horizontal Pocket

PERFORMA

  • Tipe Kompresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

  • Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

    333,2

KOMPARTEMEN KULKAS

  • Rak Pintu_Transparan

    1 Full + 1 Besar

  • Lampu Kulkas

    LED Atas

  • Rak_Tempered Glass

    2

  • Hygiene Fresh+

    Tidak

  • Boks Sayuran

    Ya (1)

  • Fresh 0 zone

    Tidak

  • Hygiene Fresh

    Tidak

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Tidak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tidak

KOMPARTEMEN FREEZER

  • Rak Pintu_Transparan

    2

  • Rak_Tempered Glass

    1

Apa yang orang katakan

FAQ

Q.

Apa keuntungan dari kulkas dua pintu?

A.

Kulkas dua pintu menyediakan kenyamanan dengan bagian freezer terpisah untuk makanan beku. Dengan desain kulkas LG dua pintu yang memiliki 70% ruang kulkas dan 30% ruang freezer, Anda dapat dengan mudah mengakses kulkas yang sering dipakai.

Q.

Apa artinya kulkas freezer bebas bunga es?

A.

Es terbentuk ketika uap air mengenai kumparan pendingin yang sangat dingin, mengembun menjadi air, dan kemudian langsung membeku. Kulkas yang bebas es menggunakan timer untuk secara berkala mengaktifkan kumparan pemanas di sekitar kumparan pendingin untuk mencairkan es, sehingga secara otomatis mencegah penumpukan es.

Q.

Bagaimana cara mengubah pengaturan suhu pada kulkas freezer LG?

A.

Gunakan Panel Kontrol di pintu atau di dalam kulkas untuk mengatur suhu yang diinginkan untuk kulkas atau freezer Anda. Pada model yang didukung, Anda juga dapat menggunakan Aplikasi LG ThinQ™ di ponsel Anda untuk mengubah pengaturan suhu dari jarak jauh..

Q.

Apa yang perlu dipertimbangkan saat membeli kulkas freezer?

A.

Pertama-tama, pastikan mereknya LG. Setelah memilih tipe yang paling sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan rumah Anda (American style, multi-door, atau dua pintu), carilah teknologi pendinginan inovatif yang menjaga makanan tetap segar lebih lama. Pilih fitur-fitur praktis seperti Total No Frost, dispenser air dan es (sebaiknya dengan UVnano™ untuk pembersihan otomatis) atau rak lipat. Jangan lupa untuk memeriksa efisiensi energi dan garansi produk.

