434L / 400L Kulkas Multi Door Inverter

434L / 400L Kulkas Multi Door Inverter

GCFB41FPGAM
Tampak depan - GCFB41FPGAM
front view with open
dispaly view
dispaly view
bottom view
close view
right view
side view

Fitur Utama

  • Inverter Compressor
  • Total No Frost
  • Multi Air Flow
  • Fresh Switch
  • Rak Tempered Glass
  • LED Lighting
Lebih banyak
Seorang pria sedang berjalan ke arah kulkas
Efisien dan modern

Desain ramping dan performa optimal

Total No Frost

Pendinginan menyeluruh tanpa bunga es sama sekali

Udara dingin bersirkulasi secara merata sehingga lemari es dan makanan Anda tetap bebas bunga es dan segar. Tanpa perlu mencairkan bunga es secara manual, lemari es selalu siap digunakan.

Total No Frost

Multi Air Flow

Suhu ideal yang merata

Ventilasi di dalam lemari es menyebarkan udara dingin untuk menjaga tingkat kelembapan dan suhu yang konsisten, makanan tetap segar lebih lama di mana pun makanan tersebut disimpan.

Suhu ideal yang merata

Ruang Luas

Cukup luas untuk pecinta kuliner dan keluarga

Kapasitas internal yang besar agar Anda dapat menyimpan banyak makanan berbeda sekaligus, membantu Anda mengurangi kekhawatiran kehabisan ruang di lemari es.

Lemari es LG dengan pintu terbuka penuh makanan, minuman, dan sayuran di dapur modern.

Fresh Switch

Simpan berbagai makanan pada suhu yang sesuai

Dengan menggunakan fungsi kontrol sederhana, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan pengaturan suhu untuk buah, sayuran, daging, dan ikan, agar kesegaran makanan Anda terjaga.

LED Lighting

Cerah dan nyaman bagi mata

Panel LED dengan Lembut menerangi seluruh lemari es secara merata untuk membantu Anda menemukan barang dengan cepat dan mudah.

Rak Tempered Glass

Tahan lama untuk menahan peralatan dapur berat tanpa risiko pecah, rak ini juga mudah dibersihkan dan dirawat tanpa noda atau bau yang tertinggal.

*Gambar yang ditampilkan di atas hanya untuk ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

RINGKASAN

Cetak

DIMENSI

Spesifikasi Utama

  • DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    755 x 1835 x 620

  • PERFORMA - Tipe Kompresor

    Inverter Compressor

  • FITUR - InstaView

    Tidak

  • FITUR - Door-in-Door

    Tidak

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Tidak

  • MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)

    Hitam

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

  • Tipe Produk

    Multi Door

KAPASITAS

  • Total Volume Penyimpanan (L)

    400

  • Total Volume Gross (L)

    434

  • Volume Penyimpanan Freezer (L)

    148

  • Volume Penyimpanan Kulkas (L)

    252

KONTROL & DISPLAY

  • Alarm Pintu

    Ya

  • Express Freeze

    Ya

  • LED Display Eksternal

    Touch Display

DIMENSI & BERAT

  • Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    755 x 1835 x 620

  • Berat Produk (kg)

    77

FITUR

  • Door Cooling+

    Tidak

  • Door-in-Door

    Tidak

  • LINEAR Cooling

    Tidak

  • InstaView

    Tidak

  • Cleaning Time

    Tidak

SISTEM ES & AIR

  • Pembuat Es_Manual

    Tidak

  • Dispenser Es & Air

    Tidak

  • Pembuat Es Otomatis

    Tidak

MATERIAL & TAMPILAN LUAR

  • Door (Material)

    Glass

  • Tampilan Luar (Pintu)

    Hitam

  • Flat Metal Duct (Metal Fresh)

    Tidak

  • Tipe Handel

    Tipe Handel Pocket

PERFORMA

  • Tipe Kompresor

    Inverter Compressor

  • Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

    N/A

KOMPARTEMEN KULKAS

  • Rak Pintu_Transparan

    4

  • Lampu Kulkas

    LED Atas

  • Rak_Tempered Glass

    2

  • Hygiene Fresh+

    Tidak

  • Boks Sayuran

    Ya (2)

  • Rak_Lipat

    Tidak

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Tidak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tidak

KOMPARTEMEN FREEZER

  • Rak Pintu_Transparan

    Tidak

  • Rak_Tempered Glass

    Tidak

  • Laci_Freezer

    6 Transparent

Apa yang orang katakan

FAQ

Q.

Kenapa pilih kulkas Multi Door LG?

A.

Kulkas Multi Door LG dirancang untuk kapasitas besar dengan ruang penyimpanan yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Dengan pembagian ruang yang terorganisir, Anda dapat menyimpan lebih banyak bahan makanan tanpa saling menumpuk. Teknologi seperti Smart Inverter Compressor, Multi Air Flow, dan fitur pengatur kelembapan membantu menjaga kesegaran lebih lama. Beberapa model juga dilengkapi fitur Door-in-Door untuk akses cepat ke item yang sering digunakan sambil mengurangi pemborosan energi. Desain premium membuatnya cocok untuk dapur modern dan kebutuhan keluarga besar.

Q.

Apa artinya kulkas freezer bebas bunga es?

A.

Es terbentuk ketika uap air mengenai kumparan pendingin yang sangat dingin, mengembun menjadi air, dan kemudian langsung membeku. Kulkas yang bebas es menggunakan timer untuk secara berkala mengaktifkan kumparan pemanas di sekitar kumparan pendingin untuk mencairkan es, sehingga secara otomatis mencegah penumpukan es.

Q.

Bagaimana cara mengubah pengaturan suhu pada kulkas freezer LG?

A.

Gunakan Panel Kontrol di pintu atau di dalam kulkas untuk mengatur suhu yang diinginkan untuk kulkas atau freezer Anda. Pada model yang didukung, Anda juga dapat menggunakan Aplikasi LG ThinQ™ di ponsel Anda untuk mengubah pengaturan suhu dari jarak jauh..

Q.

Apa yang perlu dipertimbangkan saat membeli kulkas freezer?

A.

Pertama-tama, pastikan mereknya LG. Setelah memilih tipe yang paling sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan rumah Anda (American style, multi-door, atau dua pintu), carilah teknologi pendinginan inovatif yang menjaga makanan tetap segar lebih lama. Pilih fitur-fitur praktis seperti Total No Frost, dispenser air dan es (sebaiknya dengan UVnano™ untuk pembersihan otomatis) atau rak lipat. Jangan lupa untuk memeriksa efisiensi energi dan garansi produk.

