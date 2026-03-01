We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
434L / 400L Kulkas Multi Door Inverter
Total No Frost
Pendinginan menyeluruh tanpa bunga es sama sekali
Udara dingin bersirkulasi secara merata sehingga lemari es dan makanan Anda tetap bebas bunga es dan segar. Tanpa perlu mencairkan bunga es secara manual, lemari es selalu siap digunakan.
Multi Air Flow
Suhu ideal yang merata
Ventilasi di dalam lemari es menyebarkan udara dingin untuk menjaga tingkat kelembapan dan suhu yang konsisten, makanan tetap segar lebih lama di mana pun makanan tersebut disimpan.
Ruang Luas
Cukup luas untuk pecinta kuliner dan keluarga
Kapasitas internal yang besar agar Anda dapat menyimpan banyak makanan berbeda sekaligus, membantu Anda mengurangi kekhawatiran kehabisan ruang di lemari es.
Lemari es LG dengan pintu terbuka penuh makanan, minuman, dan sayuran di dapur modern.
Fresh Switch
Simpan berbagai makanan pada suhu yang sesuai
Dengan menggunakan fungsi kontrol sederhana, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan pengaturan suhu untuk buah, sayuran, daging, dan ikan, agar kesegaran makanan Anda terjaga.
Rak Tempered Glass
Tahan lama untuk menahan peralatan dapur berat tanpa risiko pecah, rak ini juga mudah dibersihkan dan dirawat tanpa noda atau bau yang tertinggal.
*Gambar yang ditampilkan di atas hanya untuk ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
RINGKASAN
DIMENSI
Spesifikasi Utama
DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)
755 x 1835 x 620
PERFORMA - Tipe Kompresor
Inverter Compressor
FITUR - InstaView
Tidak
FITUR - Door-in-Door
Tidak
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)
Hitam
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Tipe Produk
Multi Door
KAPASITAS
Total Volume Penyimpanan (L)
400
Total Volume Gross (L)
434
Volume Penyimpanan Freezer (L)
148
Volume Penyimpanan Kulkas (L)
252
KONTROL & DISPLAY
Alarm Pintu
Ya
Express Freeze
Ya
LED Display Eksternal
Touch Display
DIMENSI & BERAT
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
755 x 1835 x 620
Berat Produk (kg)
77
FITUR
Door Cooling+
Tidak
Door-in-Door
Tidak
LINEAR Cooling
Tidak
InstaView
Tidak
Cleaning Time
Tidak
SISTEM ES & AIR
Pembuat Es_Manual
Tidak
Dispenser Es & Air
Tidak
Pembuat Es Otomatis
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR
Door (Material)
Glass
Tampilan Luar (Pintu)
Hitam
Flat Metal Duct (Metal Fresh)
Tidak
Tipe Handel
Tipe Handel Pocket
PERFORMA
Tipe Kompresor
Inverter Compressor
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
N/A
KOMPARTEMEN KULKAS
Rak Pintu_Transparan
4
Lampu Kulkas
LED Atas
Rak_Tempered Glass
2
Hygiene Fresh+
Tidak
Boks Sayuran
Ya (2)
Rak_Lipat
Tidak
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Tidak
ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
KOMPARTEMEN FREEZER
Rak Pintu_Transparan
Tidak
Rak_Tempered Glass
Tidak
Laci_Freezer
6 Transparent
Apa yang orang katakan
FAQ
Kenapa pilih kulkas Multi Door LG?
Kulkas Multi Door LG dirancang untuk kapasitas besar dengan ruang penyimpanan yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Dengan pembagian ruang yang terorganisir, Anda dapat menyimpan lebih banyak bahan makanan tanpa saling menumpuk. Teknologi seperti Smart Inverter Compressor, Multi Air Flow, dan fitur pengatur kelembapan membantu menjaga kesegaran lebih lama. Beberapa model juga dilengkapi fitur Door-in-Door untuk akses cepat ke item yang sering digunakan sambil mengurangi pemborosan energi. Desain premium membuatnya cocok untuk dapur modern dan kebutuhan keluarga besar.
Apa artinya kulkas freezer bebas bunga es?
Es terbentuk ketika uap air mengenai kumparan pendingin yang sangat dingin, mengembun menjadi air, dan kemudian langsung membeku. Kulkas yang bebas es menggunakan timer untuk secara berkala mengaktifkan kumparan pemanas di sekitar kumparan pendingin untuk mencairkan es, sehingga secara otomatis mencegah penumpukan es.
Bagaimana cara mengubah pengaturan suhu pada kulkas freezer LG?
Gunakan Panel Kontrol di pintu atau di dalam kulkas untuk mengatur suhu yang diinginkan untuk kulkas atau freezer Anda. Pada model yang didukung, Anda juga dapat menggunakan Aplikasi LG ThinQ™ di ponsel Anda untuk mengubah pengaturan suhu dari jarak jauh..
Apa yang perlu dipertimbangkan saat membeli kulkas freezer?
Pertama-tama, pastikan mereknya LG. Setelah memilih tipe yang paling sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan rumah Anda (American style, multi-door, atau dua pintu), carilah teknologi pendinginan inovatif yang menjaga makanan tetap segar lebih lama. Pilih fitur-fitur praktis seperti Total No Frost, dispenser air dan es (sebaiknya dengan UVnano™ untuk pembersihan otomatis) atau rak lipat. Jangan lupa untuk memeriksa efisiensi energi dan garansi produk.
