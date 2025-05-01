634L / 575L Kulkas Multi Door

*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

¹⁾ LinearCooling™

-Berdasarkan hasil pengujian TÜV Rheinland menggunakan metode pengujian internal LG untuk mengukur fluktuasi suhu puncak ke puncak rata-rata di kompartemen makanan segar LGE model LFB61BLGAI. Tanpa beban dan pengaturan suhu normal. Hasil dapat bervariasi dalam penggunaan sebenarnya.

-Berdasarkan hasil pengujian TÜV Rheinland menggunakan metode pengujian internal LG yang mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pengurangan berat 5% pak choi di rak kompartemen makanan segar LGE LinearCooling™ model LFB61BLGAI. Hasil dapat bervariasi dalam penggunaan sebenarnya.

-Hanya berlaku untuk model tertentu.

²⁾ DoorCooling⁺™

-Berdasarkan hasil pengujian TÜV Rheinland menggunakan metode pengujian internal LG. Membandingkan waktu penurunan suhu wadah air yang ditempatkan di keranjang atas antara lubang DoorCooling⁺™ tertutup dan lubang DoorCooling⁺™ terbuka pada model LGE LFB61BLGAI.

- DoorCooling⁺™ seharusnya berhenti saat pintu dibuka.

- Hanya berlaku untuk model tertentu.

³⁾ Bakteri

- Bakteri yang digunakan dalam pengujian: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumonia

⁴⁾ Hygiene Fresh⁺™

- Jumlah bakteri³⁾ dihitung sebelum dan setelah reaksi selama empat jam yang dilakukan dengan menyuntikkan larutan bakteri 0,2 ml ke dalam filter antibakteri.

Kinerja penghilangan bakteri³⁾ adalah hasil uji laboratorium tempat interaksi langsung diamati.

- Angka ini menunjukkan kinerja penghilangan bakteri³⁾ pada filter. -Diuji oleh TÜV Rheinland, metode pengujian mengacu pada protokol pengujian ISO27447.

-Hasil dapat bervariasi dalam kondisi penggunaan sebenarnya.

⁵⁾Pembelajar Cerdas

-Jika suhu pengaturan ruang kulkas adalah 1℃ atau 2℃, fungsi ini tidak akan diaktifkan.

-Untuk menggunakan fitur ThinQ, Anda perlu menginstal aplikasi 'LG ThinQ' dari Google Play Store atau Apple App Store di ponsel cerdas Anda dan terhubung ke Wi-Fi Aplikasi LG ThinQ® tersedia di ponsel cerdas Android 7.0 atau yang lebih tinggi, iOS 14.0 atau yang lebih tinggi yang kompatibel.

-Diperlukan koneksi Data Wi-Fi Rumah dan Telepon serta registrasi produk dengan LG ThinQ®. Ketersediaan layanan dapat bervariasi menurut negara dan model.