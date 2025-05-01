About Cookies on This Site

634L / 575L Kulkas Multi Door

GV-B23FFQPB
Kulkas Multi Door 677L / 617L Terbaru dengan Auto Ice Maker, GV-B25FFGPB tampak depan
Kulkas Multi Door 677L / 617L Terbaru dengan Auto Ice Maker, GV-B25FFGPB tampak depan
Fitur Utama

  • Smart Inverter Compressor
  • Peningkatan kapasitas pendingin
  • DoorCooling+
  • Auto Ice Maker
  • Fresh Converter
Lebih banyak
Dapur modern tercermin dalam desain ramping kulkas multi door LG dengan pintu cermin hitam.

Dapur modern tercermin dalam desain ramping kulkas multi door LG dengan pintu cermin hitam.

Mencerminkan gaya Anda

Lampu pada bagian luar instaview kulkas pintu Prancis LG dinyalakan.

LinearCooling™

Menjaga kesegaran lebih lama

Tampilan dekat saluran udara pendingin pintu di kulkas multi door LG.

DoorCooling⁺™

Mendinginkan dengan cepat dan merata

Tampilan dekat fitur konverter segar dalam kulkas multi door LG dengan instaview.

FRESHConverter⁺™

Suhu diatur berdasarkan jenis makanan

Ruang Pendingin Lebih Besar

Penyimpanan kulkas diperluas, volume ditingkatkan

Nikmati penyimpanan yang luas, menyediakan banyak ruang untuk bahan makanan tanpa memenuhi dapur.

Kulkas multi door LG dengan volume total yang ditingkatkan dan rak-rak yang tertata rapi diisi dengan berbagai makanan dan minuman.

LinearCooling™

Menjaga kesegaran lebih lama

LinearCooling™ mengurangi fluktuasi suhu, mengunci rasa dan menjaga makanan tetap segar hingga 7 hari¹⁾.

Teknologi linear cooling kulkas lg instaview menjaga makanan tetap segar hingga 7 hari dengan kontrol suhu plus atau minus 0,5 celcius.

Smart Inverter Compressor™

Makanan segar dengan penyimpanan segar

LG Smart Inverter Compressor™ menghemat energi dengan menyesuaikan kecepatan motor.

*Garansi 10 tahun hanya untuk komponen kompresor. Biaya tambahan selain kompresor mungkin dikenakan (Biaya Tenaga Kerja, Komponen Lain, dll.).

DoorCooling⁺™

Mendinginkan dengan cepat dan merata

Minuman menjadi lebih dingin²⁾ dengan teknologi DoorCooling⁺™ yang andal.

Teknologi pendingin pintu kulkas lg instaview membantu makanan dan minuman mempertahankan suhu yang konsisten.

Teknologi pendingin pintu kulkas lg instaview membantu makanan dan minuman mempertahankan suhu yang konsisten.

Keluarga bahagia menikmati memasak dengan bahan-bahan segar yang disimpan dalam kulkas multi door LG dengan instaview

Ikon yang menunjukkan lokasi konverter baru di dalam lemari es multi door LG

Ikon yang menunjukkan lokasi konverter baru di dalam lemari es multi door LG

FRESHConverter⁺™

Suhu diatur berdasarkan jenis makanan

Simpan makanan pada pengaturan suhu yang sesuai untuk daging, ikan, dan sayuran.

*Pengaturan suhu dapat diubah dengan menekan tombol pilih. Ada tiga mode berbeda: Daging, Ikan, dan Sayuran.

Ikon yang mengilustrasikan tiga cara berbeda untuk menggunakan baki segar di lemari es multi door LG

Ikon yang mengilustrasikan tiga cara berbeda untuk menggunakan baki segar di lemari es multi door LG

Fresh Tray

Simpan bermacam-macam item secara terpisah

Jaga sayuran, rempah-rempah dan saus tetap segar dengan tiga cara berbeda yang tersedia.

Fitur fresh tray pada kulkas multi door LG menunjukkan penggunaannya dengan cara digantung di bawah rak, ditaruh di atas rak, atau diletakkan di dalam laci.

Hygiene Fresh⁺™

Mengurangi bakteri³⁾ dan bau, meningkatkan kesegaran

Menjaga udara di lemari es Anda tetap segar dengan Hygiene Fresh⁺™, yang dapat menghilangkan bau dan mengurangi bakteri³⁾ hingga 99,999%⁴⁾

Auto Ice Maker

Banyak es batu tanpa plumbing

Hemat waktu dan tenaga dengan pembekuan mudah dan penyimpanan es otomatis.

Fitur pembuat es otomatis kulkas multi door LG, membuat dan menyimpan es.

*Jika Anda memasukkan air secara manual ke dalam tangki air, es akan terbentuk secara otomatis.

Cleaning Time

Membersihkan kulkas tanpa harus mencabut kabel dan tanpa alarm

Membersihkan dengan mudah tanpa perlu mencabut kabel atau mematikan alarm kulkas.

Teknologi waktu pembersihan kulkas multi door LG membantu pengguna membersihkan freezer tanpa membunyikan alarm kulkas.

*Menekan tombol Waktu Pembersihan selama 3 detik akan mengaktifkan Waktu Pembersihan. Waktu Pembersihan akan diaktifkan selama 15 menit.

*Saat Waktu Pembersihan diaktifkan, alarm udara dingin dan bel akan mati, tetapi LED akan tetap menyala.

Smart Learner

Pendinginan cerdas dengan analisis data

Teknologi Smart Fresh Air menganalisis pola penggunaan untuk menyesuaikan penggunaan energi⁵⁾ dan mencegah kenaikan suhu secara tiba-tiba saat pintu kulkas dibuka.

Kulkas LG menganalisis pola penggunaan untuk mengurangi konsumsi daya yang tidak perlu selama malam-malam dengan penggunaan rendah.

Malam

Kulkas multi door LG menganalisis pola penggunaan dengan mempelajari waktu pembukaan yang sering untuk mencegah peningkatan suhu yang tiba-tiba.

Siang

LG ThinQ®

Tetap tenang dari mana saja dengan LG ThinQ®

Asisten rumah LG ThinQ® menyediakan solusi cerdas untuk peralatan, menghadirkan kenyamanan dan kemudahan di rumah.

*LG SmartThinQ kini berganti nama menjadi LG ThinQ®.

*Fungsi ThinQ® dapat berbeda-beda, tergantung pada produk dan negara. Hubungi pengecer setempat atau LG untuk ketersediaan layanan.

Desain segar, inovasi baru

Dapur klasik modern tercermin dalam desain ramping kulkas multi door LG dengan pintu cermin hitam.
Ruang tamu dan dapur yang nyaman tercermin dalam desain ramping kulkas multi door LG dengan pintu cermin.
Melengkapi ruang dapur yang bergaya, kulkas multi door LG dengan pintu cermin hitam.

*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

 

¹⁾ LinearCooling™

-Berdasarkan hasil pengujian TÜV Rheinland menggunakan metode pengujian internal LG untuk mengukur fluktuasi suhu puncak ke puncak rata-rata di kompartemen makanan segar LGE model LFB61BLGAI. Tanpa beban dan pengaturan suhu normal. Hasil dapat bervariasi dalam penggunaan sebenarnya.

-Berdasarkan hasil pengujian TÜV Rheinland menggunakan metode pengujian internal LG yang mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pengurangan berat 5% pak choi di rak kompartemen makanan segar LGE LinearCooling™ model LFB61BLGAI. Hasil dapat bervariasi dalam penggunaan sebenarnya.

-Hanya berlaku untuk model tertentu.

 

²⁾ DoorCooling⁺™

-Berdasarkan hasil pengujian TÜV Rheinland menggunakan metode pengujian internal LG. Membandingkan waktu penurunan suhu wadah air yang ditempatkan di keranjang atas antara lubang DoorCooling⁺™ tertutup dan lubang DoorCooling⁺™ terbuka pada model LGE LFB61BLGAI.

- DoorCooling⁺™ seharusnya berhenti saat pintu dibuka.

- Hanya berlaku untuk model tertentu.

 

³⁾ Bakteri

- Bakteri yang digunakan dalam pengujian: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumonia

 

⁴⁾ Hygiene Fresh⁺™

- Jumlah bakteri³⁾ dihitung sebelum dan setelah reaksi selama empat jam yang dilakukan dengan menyuntikkan larutan bakteri 0,2 ml ke dalam filter antibakteri.

 

Kinerja penghilangan bakteri³⁾ adalah hasil uji laboratorium tempat interaksi langsung diamati.

- Angka ini menunjukkan kinerja penghilangan bakteri³⁾ pada filter. -Diuji oleh TÜV Rheinland, metode pengujian mengacu pada protokol pengujian ISO27447.

 

-Hasil dapat bervariasi dalam kondisi penggunaan sebenarnya.

 

⁵⁾Pembelajar Cerdas

-Jika suhu pengaturan ruang kulkas adalah 1℃ atau 2℃, fungsi ini tidak akan diaktifkan.

 

-Untuk menggunakan fitur ThinQ, Anda perlu menginstal aplikasi 'LG ThinQ' dari Google Play Store atau Apple App Store di ponsel cerdas Anda dan terhubung ke Wi-Fi Aplikasi LG ThinQ® tersedia di ponsel cerdas Android 7.0 atau yang lebih tinggi, iOS 14.0 atau yang lebih tinggi yang kompatibel.

 

-Diperlukan koneksi Data Wi-Fi Rumah dan Telepon serta registrasi produk dengan LG ThinQ®. Ketersediaan layanan dapat bervariasi menurut negara dan model.

FAQ

Q.

Apa keuntungan dari kulkas InstaView™?

A.

Dengan teknologi InstaView™ yang canggih dari LG, Anda tidak perlu membuka pintu Kulkas LG untuk melihat isinya. Cukup ketuk dua kali pada panel kaca berwarna dan panel akan menyala untuk memeriksa isinya. Mengapa? Jadi Anda tidak perlu membuka pintu yang dapat menyebabkan hilangnya udara dingin; cara ini membantu menjaga suhu kulkas tetap stabil yang membantu menjaga makanan tetap segar lebih lama dan membantu membatasi penggunaan energi yang diperlukan untuk menurunkan suhu setelah kehilangan udara dingin. Ini adalah cara yang mudah dan efisien untuk memeriksa isi Kulkas LG Anda tanpa membuka pintu.

Q.

Bagaimana cara mengubah pengaturan suhu pada Kulkas Freezer LG saya?

A.

Gunakan Panel Kontrol di pintu atau di dalam lemari es untuk mengatur atau menyesuaikan suhu lemari es atau freezer Anda. Atau, gunakan Aplikasi LG ThinQ® untuk mengubah pengaturan suhu dari jarak jauh melalui ponsel pintar Anda untuk model yang didukung.

Q.

Apa yang perlu dipertimbangkan saat membeli lemari es dan freezer?

A.

LG menawarkan berbagai macam Kulkas Freezer yang bergaya dan efisien dengan berbagai fitur inovatif. Dari gaya ,Multi Door yang lapang dan Multi-Door yang praktis, hingga teknologi InstaView Door-in-Door®, model Combi dan Slim, LG menawarkan pilihan Kulkas Freezer untuk setiap rumah tangga. Jika Anda mendesain dapur dari awal, mudah untuk mengintegrasikan peralatan impian Anda; jika Anda memiliki celah yang sudah ada untuk diisi, Anda mungkin menemukan pilihan Anda ditentukan oleh ruang. Setelah Anda memutuskan Kulkas Freezer yang paling sesuai dengan gaya hidup Anda, lihat ruang penyimpanan, teknologi pendinginan inovatif yang membantu menjaga makanan Anda tetap segar lebih lama, fitur-fitur praktis seperti dispenser air plumbed atau non-plumbed, dispenser air UVnano®, rak lipat, dan Craft Ice™ Maker. Jangan lupa untuk memeriksa peringkat efisiensi energi dan garansi produk peralatan tersebut.

Q.

Kulkas-freezer ukuran apa yang saya butuhkan?

A.

Tergantung pada ukuran rumah tangga Anda, sebagai aturan praktis yang baik: Kapasitas: 340-400L biasanya cukup untuk rumah tangga kecil dengan 1-2 orang; 400-600L cocok untuk keluarga dengan 3-4 orang; untuk keluarga yang lebih besar, kami sarankan 600L+. Model Multi Door menyediakan ruang ekstra lebar untuk penyimpanan barang-barang seperti baki atau piring. Di LG, kami ingin setiap pelanggan mendapatkan Kulkas Freezer yang paling sesuai untuk mereka, jadi kami menawarkan pilihan ukuran dalam setiap rentang.

RINGKASAN

Cetak

DIMENSI

GV-B23FFQPB.AEPPEIN.EAIN.C

Spesifikasi Utama

  • DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    835 x 1777 x 736

  • PERFORMA - Tipe Kompresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

  • FITUR - InstaView

    Tidak

  • FITUR - Door-in-Door

    Tidak

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Ya

  • MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)

    Essence Black Steel

Semua Spesifikasi

KONTROL & DISPLAY

  • LED Display Internal

    LED Display

  • Express Freeze

    Ya

  • Alarm Pintu

    Ya

MATERIAL & TAMPILAN LUAR

  • Tampilan Luar (Pintu)

    Essence Black Steel

  • Tipe Handel

    Tidak

  • Door (Material)

    VCM

  • Flat Metal Duct (Metal Fresh)

    White (In Cabinet)

SISTEM ES & AIR

  • Pembuat Es Otomatis

    Ya

  • Dispenser Es & Air

    Tidak

  • Pembuat Es_Manual

    Tidak

FITUR

  • Door Cooling+

    Ya

  • Door-in-Door

    Tidak

  • InstaView

    Tidak

  • LINEAR Cooling

    Ya

  • Cleaning Time

    Ya

PERFORMA

  • Tipe Kompresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

  • Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

    N/A

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Ya

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ya

KOMPARTEMEN KULKAS

  • Hygiene Fresh+

    Ya

  • Rak Pintu_Transparan

    6

  • Rak_Lipat

    Tidak

  • Lampu Kulkas

    LED Atas

  • Rak_Tempered Glass

    2

  • Boks Sayuran

    Ya (2)

KOMPARTEMEN FREEZER

  • Rak Pintu_Transparan

    Tidak

  • Laci_Freezer

    4 Transparan

  • Lampu Freezer

    LED Atas

  • Rak_Tempered Glass

    Tidak

SPESIFIKASI DASAR

  • Tipe Produk

    Multi Door

KAPASITAS

  • Total Volume Penyimpanan (L)

    575

  • Total Volume Gross (L)

    634

  • Volume Penyimpanan Freezer (L)

    176

  • Volume Penyimpanan Kulkas (L)

    399

DIMENSI & BERAT

  • Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    835 x 1777 x 736

  • Berat Produk (kg)

    102

