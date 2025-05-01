We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
634L / 575L Kulkas Multi Door
Mencerminkan gaya Anda
LinearCooling™
Menjaga kesegaran lebih lama
DoorCooling⁺™
Mendinginkan dengan cepat dan merata
FRESHConverter⁺™
Suhu diatur berdasarkan jenis makanan
Ruang Pendingin Lebih Besar
Penyimpanan kulkas diperluas, volume ditingkatkan
Nikmati penyimpanan yang luas, menyediakan banyak ruang untuk bahan makanan tanpa memenuhi dapur.
LinearCooling™
Menjaga kesegaran lebih lama
LinearCooling™ mengurangi fluktuasi suhu, mengunci rasa dan menjaga makanan tetap segar hingga 7 hari¹⁾.
Smart Inverter Compressor™
Makanan segar dengan penyimpanan segar
LG Smart Inverter Compressor™ menghemat energi dengan menyesuaikan kecepatan motor.
*Garansi 10 tahun hanya untuk komponen kompresor. Biaya tambahan selain kompresor mungkin dikenakan (Biaya Tenaga Kerja, Komponen Lain, dll.).
DoorCooling⁺™
Mendinginkan dengan cepat dan merata
Minuman menjadi lebih dingin²⁾ dengan teknologi DoorCooling⁺™ yang andal.
FRESHConverter⁺™
Suhu diatur berdasarkan jenis makanan
Simpan makanan pada pengaturan suhu yang sesuai untuk daging, ikan, dan sayuran.
*Pengaturan suhu dapat diubah dengan menekan tombol pilih. Ada tiga mode berbeda: Daging, Ikan, dan Sayuran.
Fresh Tray
Simpan bermacam-macam item secara terpisah
Jaga sayuran, rempah-rempah dan saus tetap segar dengan tiga cara berbeda yang tersedia.
Hygiene Fresh⁺™
Mengurangi bakteri³⁾ dan bau, meningkatkan kesegaran
Menjaga udara di lemari es Anda tetap segar dengan Hygiene Fresh⁺™, yang dapat menghilangkan bau dan mengurangi bakteri³⁾ hingga 99,999%⁴⁾
Auto Ice Maker
Banyak es batu tanpa plumbing
Hemat waktu dan tenaga dengan pembekuan mudah dan penyimpanan es otomatis.
*Jika Anda memasukkan air secara manual ke dalam tangki air, es akan terbentuk secara otomatis.
Cleaning Time
Membersihkan kulkas tanpa harus mencabut kabel dan tanpa alarm
Membersihkan dengan mudah tanpa perlu mencabut kabel atau mematikan alarm kulkas.
*Menekan tombol Waktu Pembersihan selama 3 detik akan mengaktifkan Waktu Pembersihan. Waktu Pembersihan akan diaktifkan selama 15 menit.
*Saat Waktu Pembersihan diaktifkan, alarm udara dingin dan bel akan mati, tetapi LED akan tetap menyala.
Smart Learner
Pendinginan cerdas dengan analisis data
Teknologi Smart Fresh Air menganalisis pola penggunaan untuk menyesuaikan penggunaan energi⁵⁾ dan mencegah kenaikan suhu secara tiba-tiba saat pintu kulkas dibuka.
Malam
Siang
LG ThinQ®
Tetap tenang dari mana saja dengan LG ThinQ®
Asisten rumah LG ThinQ® menyediakan solusi cerdas untuk peralatan, menghadirkan kenyamanan dan kemudahan di rumah.
*LG SmartThinQ kini berganti nama menjadi LG ThinQ®.
*Fungsi ThinQ® dapat berbeda-beda, tergantung pada produk dan negara. Hubungi pengecer setempat atau LG untuk ketersediaan layanan.
Desain segar, inovasi baru
*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
¹⁾ LinearCooling™
-Berdasarkan hasil pengujian TÜV Rheinland menggunakan metode pengujian internal LG untuk mengukur fluktuasi suhu puncak ke puncak rata-rata di kompartemen makanan segar LGE model LFB61BLGAI. Tanpa beban dan pengaturan suhu normal. Hasil dapat bervariasi dalam penggunaan sebenarnya.
-Berdasarkan hasil pengujian TÜV Rheinland menggunakan metode pengujian internal LG yang mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pengurangan berat 5% pak choi di rak kompartemen makanan segar LGE LinearCooling™ model LFB61BLGAI. Hasil dapat bervariasi dalam penggunaan sebenarnya.
-Hanya berlaku untuk model tertentu.
²⁾ DoorCooling⁺™
-Berdasarkan hasil pengujian TÜV Rheinland menggunakan metode pengujian internal LG. Membandingkan waktu penurunan suhu wadah air yang ditempatkan di keranjang atas antara lubang DoorCooling⁺™ tertutup dan lubang DoorCooling⁺™ terbuka pada model LGE LFB61BLGAI.
- DoorCooling⁺™ seharusnya berhenti saat pintu dibuka.
- Hanya berlaku untuk model tertentu.
³⁾ Bakteri
- Bakteri yang digunakan dalam pengujian: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumonia
⁴⁾ Hygiene Fresh⁺™
- Jumlah bakteri³⁾ dihitung sebelum dan setelah reaksi selama empat jam yang dilakukan dengan menyuntikkan larutan bakteri 0,2 ml ke dalam filter antibakteri.
Kinerja penghilangan bakteri³⁾ adalah hasil uji laboratorium tempat interaksi langsung diamati.
- Angka ini menunjukkan kinerja penghilangan bakteri³⁾ pada filter. -Diuji oleh TÜV Rheinland, metode pengujian mengacu pada protokol pengujian ISO27447.
-Hasil dapat bervariasi dalam kondisi penggunaan sebenarnya.
⁵⁾Pembelajar Cerdas
-Jika suhu pengaturan ruang kulkas adalah 1℃ atau 2℃, fungsi ini tidak akan diaktifkan.
-Untuk menggunakan fitur ThinQ, Anda perlu menginstal aplikasi 'LG ThinQ' dari Google Play Store atau Apple App Store di ponsel cerdas Anda dan terhubung ke Wi-Fi Aplikasi LG ThinQ® tersedia di ponsel cerdas Android 7.0 atau yang lebih tinggi, iOS 14.0 atau yang lebih tinggi yang kompatibel.
-Diperlukan koneksi Data Wi-Fi Rumah dan Telepon serta registrasi produk dengan LG ThinQ®. Ketersediaan layanan dapat bervariasi menurut negara dan model.
FAQ
Q.
Apa keuntungan dari kulkas InstaView™?
A.
Dengan teknologi InstaView™ yang canggih dari LG, Anda tidak perlu membuka pintu Kulkas LG untuk melihat isinya. Cukup ketuk dua kali pada panel kaca berwarna dan panel akan menyala untuk memeriksa isinya. Mengapa? Jadi Anda tidak perlu membuka pintu yang dapat menyebabkan hilangnya udara dingin; cara ini membantu menjaga suhu kulkas tetap stabil yang membantu menjaga makanan tetap segar lebih lama dan membantu membatasi penggunaan energi yang diperlukan untuk menurunkan suhu setelah kehilangan udara dingin. Ini adalah cara yang mudah dan efisien untuk memeriksa isi Kulkas LG Anda tanpa membuka pintu.
Q.
Bagaimana cara mengubah pengaturan suhu pada Kulkas Freezer LG saya?
A.
Gunakan Panel Kontrol di pintu atau di dalam lemari es untuk mengatur atau menyesuaikan suhu lemari es atau freezer Anda. Atau, gunakan Aplikasi LG ThinQ® untuk mengubah pengaturan suhu dari jarak jauh melalui ponsel pintar Anda untuk model yang didukung.
Q.
Apa yang perlu dipertimbangkan saat membeli lemari es dan freezer?
A.
LG menawarkan berbagai macam Kulkas Freezer yang bergaya dan efisien dengan berbagai fitur inovatif. Dari gaya ,Multi Door yang lapang dan Multi-Door yang praktis, hingga teknologi InstaView Door-in-Door®, model Combi dan Slim, LG menawarkan pilihan Kulkas Freezer untuk setiap rumah tangga. Jika Anda mendesain dapur dari awal, mudah untuk mengintegrasikan peralatan impian Anda; jika Anda memiliki celah yang sudah ada untuk diisi, Anda mungkin menemukan pilihan Anda ditentukan oleh ruang. Setelah Anda memutuskan Kulkas Freezer yang paling sesuai dengan gaya hidup Anda, lihat ruang penyimpanan, teknologi pendinginan inovatif yang membantu menjaga makanan Anda tetap segar lebih lama, fitur-fitur praktis seperti dispenser air plumbed atau non-plumbed, dispenser air UVnano®, rak lipat, dan Craft Ice™ Maker. Jangan lupa untuk memeriksa peringkat efisiensi energi dan garansi produk peralatan tersebut.
Q.
Kulkas-freezer ukuran apa yang saya butuhkan?
A.
Tergantung pada ukuran rumah tangga Anda, sebagai aturan praktis yang baik: Kapasitas: 340-400L biasanya cukup untuk rumah tangga kecil dengan 1-2 orang; 400-600L cocok untuk keluarga dengan 3-4 orang; untuk keluarga yang lebih besar, kami sarankan 600L+. Model Multi Door menyediakan ruang ekstra lebar untuk penyimpanan barang-barang seperti baki atau piring. Di LG, kami ingin setiap pelanggan mendapatkan Kulkas Freezer yang paling sesuai untuk mereka, jadi kami menawarkan pilihan ukuran dalam setiap rentang.
RINGKASAN
DIMENSI
Spesifikasi Utama
DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)
835 x 1777 x 736
PERFORMA - Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
FITUR - InstaView
Tidak
FITUR - Door-in-Door
Tidak
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ya
MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)
Essence Black Steel
Semua Spesifikasi
KONTROL & DISPLAY
LED Display Internal
LED Display
Express Freeze
Ya
Alarm Pintu
Ya
MATERIAL & TAMPILAN LUAR
Tampilan Luar (Pintu)
Essence Black Steel
Tipe Handel
Tidak
Door (Material)
VCM
Flat Metal Duct (Metal Fresh)
White (In Cabinet)
SISTEM ES & AIR
Pembuat Es Otomatis
Ya
Dispenser Es & Air
Tidak
Pembuat Es_Manual
Tidak
FITUR
Door Cooling+
Ya
Door-in-Door
Tidak
InstaView
Tidak
LINEAR Cooling
Ya
Cleaning Time
Ya
PERFORMA
Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
N/A
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ya
ThinQ (Wi-Fi)
Ya
KOMPARTEMEN KULKAS
Hygiene Fresh+
Ya
Rak Pintu_Transparan
6
Rak_Lipat
Tidak
Lampu Kulkas
LED Atas
Rak_Tempered Glass
2
Boks Sayuran
Ya (2)
KOMPARTEMEN FREEZER
Rak Pintu_Transparan
Tidak
Laci_Freezer
4 Transparan
Lampu Freezer
LED Atas
Rak_Tempered Glass
Tidak
SPESIFIKASI DASAR
Tipe Produk
Multi Door
KAPASITAS
Total Volume Penyimpanan (L)
575
Total Volume Gross (L)
634
Volume Penyimpanan Freezer (L)
176
Volume Penyimpanan Kulkas (L)
399
DIMENSI & BERAT
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
835 x 1777 x 736
Berat Produk (kg)
102
