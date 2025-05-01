We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
566L / 509L Kulkas Side by Side
RINGKASAN
DIMENSI
Spesifikasi Utama
DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)
910 x 1786 x 643
PERFORMA - Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
FITUR - InstaView
Tidak
FITUR - Door-in-Door
Tidak
SISTEM ES & AIR - Pemipaan
Pemipaan tidak diperlukan
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)
Essence Matte Black
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Tipe Produk
Side by Side
KAPASITAS
Total Volume Penyimpanan (L)
509
Total Volume Gross (L)
566
Volume Penyimpanan Freezer (L)
174
Volume Penyimpanan Kulkas (L)
335
KONTROL & DISPLAY
Alarm Pintu
Ya
Express Freeze
Ya
LED Display Eksternal
Touch-88-putih
DIMENSI & BERAT
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
910 x 1786 x 643
Berat Produk (kg)
83
FITUR
Door Cooling+
Tidak
Door-in-Door
Tidak
LINEAR Cooling
Tidak
InstaView
Tidak
Cleaning Time
Tidak
SISTEM ES & AIR
Pembuat Es_Manual
Tidak
Dispenser Air
Tidak
Pemipaan
Pemipaan tidak diperlukan
Dispenser Es & Air
Tidak
Pembuat Es Otomatis
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR
Door (Material)
VCM
Tampilan Luar (Pintu)
Essence Matte Black
Flat Metal Duct (Metal Fresh)
Tidak
Tipe Handel
Horizontal Pocket
PERFORMA
Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
N/A
KOMPARTEMEN KULKAS
Rak Pintu_Transparan
4
Lampu Kulkas
LED Atas
Rak_Tempered Glass
4
Hygiene Fresh+
Tidak
Rak Pintu_Boks Serbaguna / Tempat Snack
Tidak
Boks Sayuran
Ya (2)
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Tidak
ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
KOMPARTEMEN FREEZER
Rak Pintu_Transparan
4
Lampu Freezer
LED Atas
Rak_Tempered Glass
4 Split (2 geser ke luar + 1 Lipat + 1 Fix)
Laci_Freezer
2 Transparan
