566L / 509L Kulkas Side by Side

566L / 509L Kulkas Side by Side

566L / 509L Kulkas Side by Side

GCFB507PLAM
Front view
Front all door open with food
Handle
Bottom drawer open with food
Display
Front all door open without food
Right side door open with food
Top view all door open with food
Right perspective view
Left perspective view
Top view without food
Left side view
Right side view
Side view
Back view
Front view
Front all door open with food
Handle
Bottom drawer open with food
Display
Front all door open without food
Right side door open with food
Top view all door open with food
Right perspective view
Left perspective view
Top view without food
Left side view
Right side view
Side view
Back view

Fitur Utama

  • Total No Frost
  • Multi Air Flow
  • Touch LED Display
  • Lampu LED
  • Tempered Glass
Lebih banyak
Kulkas LG dengan pintu terbuka, menunjukkan penyimpanan buah dan minuman, dilengkapi fitur tanpa bunga es.

Total No Frost

Sistem pendingin bebas bunga es dari LG mencegah pembentukan bunga es, sehingga Anda tidak perlu repot mencairkan bunga es secara manual.
Multi Air Flow

Multi Air Flow

Udara mengalir ke segala arah untuk menjaga kesegaran makanan Anda, di mana saja Anda meletakkannya.
Touch LED Display

Touch LED Display

Layar LED menambahkan sentuhan berkelas pada kulkas Anda sekaligus menyediakan cara yang mudah untuk mengubah pengaturan.
Soft LED Panel Lighting

Soft LED Panel Lighting

Lampu LED lebih terang dan lebih nyaman di mata.
Rak Dengan Tempered Glass

Rak Dengan Tempered Glass

Kaca temper cukup kuat untuk menahan makanan atau minuman yang berat.
Smart Inverter Compressor

Smart Inverter Compressor

Hemat energi dan tahan lama

RINGKASAN

Cetak

DIMENSI

GCFB507PLAM.AEPPEIN.EAIN.ID.C

Spesifikasi Utama

  • DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    910 x 1786 x 643

  • PERFORMA - Tipe Kompresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

  • FITUR - InstaView

    Tidak

  • FITUR - Door-in-Door

    Tidak

  • SISTEM ES & AIR - Pemipaan

    Pemipaan tidak diperlukan

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Tidak

  • MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)

    Essence Matte Black

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

  • Tipe Produk

    Side by Side

KAPASITAS

  • Total Volume Penyimpanan (L)

    509

  • Total Volume Gross (L)

    566

  • Volume Penyimpanan Freezer (L)

    174

  • Volume Penyimpanan Kulkas (L)

    335

KONTROL & DISPLAY

  • Alarm Pintu

    Ya

  • Express Freeze

    Ya

  • LED Display Eksternal

    Touch-88-putih

DIMENSI & BERAT

  • Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    910 x 1786 x 643

  • Berat Produk (kg)

    83

FITUR

  • Door Cooling+

    Tidak

  • Door-in-Door

    Tidak

  • LINEAR Cooling

    Tidak

  • InstaView

    Tidak

  • Cleaning Time

    Tidak

SISTEM ES & AIR

  • Pembuat Es_Manual

    Tidak

  • Dispenser Air

    Tidak

  • Pemipaan

    Pemipaan tidak diperlukan

  • Dispenser Es & Air

    Tidak

  • Pembuat Es Otomatis

    Tidak

MATERIAL & TAMPILAN LUAR

  • Door (Material)

    VCM

  • Tampilan Luar (Pintu)

    Essence Matte Black

  • Flat Metal Duct (Metal Fresh)

    Tidak

  • Tipe Handel

    Horizontal Pocket

PERFORMA

  • Tipe Kompresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

  • Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

    N/A

KOMPARTEMEN KULKAS

  • Rak Pintu_Transparan

    4

  • Lampu Kulkas

    LED Atas

  • Rak_Tempered Glass

    4

  • Hygiene Fresh+

    Tidak

  • Rak Pintu_Boks Serbaguna / Tempat Snack

    Tidak

  • Boks Sayuran

    Ya (2)

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Tidak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tidak

KOMPARTEMEN FREEZER

  • Rak Pintu_Transparan

    4

  • Lampu Freezer

    LED Atas

  • Rak_Tempered Glass

    4 Split (2 geser ke luar + 1 Lipat + 1 Fix)

  • Laci_Freezer

    2 Transparan

