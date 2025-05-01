Mesin Cuci Top Loading 7Kg, Non Inverter

1. Debu yang dihasilkan selama pencucian disaring melalui filter pembersih. Jika filter pembersih penuh, debu mungkin tidak tersaring dengan baik. Filter pembersih dapat dibersihkan secara manual sebelum setiap pencucian untuk mencegah mesin meninggalkan debu dan serat pada pakaian.

2. Pisahkan pakaian berwarna dan putih dari pakaian hitam yang menghasilkan serat. Cucilah pakaian dalam muatan yang berbeda untuk mencegah debu dan serat yang tidak diinginkan pada cucian Anda.