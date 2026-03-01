We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
22kg Top Loading Mesin Cuci Essence Graphite - AI DD™, 6 Motion™, TurboWash™
Solusi pencucian cerdas
AI Wash
AI Washing dengan Teknologi AI DD™
TurboWash™
Cuci cepat dan kuat hanya dalam 30 menit
EasyUnload™
Mudah dijangkau dan ergonomis
Easy Control
Dial LCD cepat dan praktis
AI Wash
Pencucian cerdas dengan AI DD™
AI Wash mengoptimalkan gerakan cuci sesuai jenis cucian. Selain itu, teknologi ini membantu merawat kain dengan lembut sekaligus menghemat energi.
*Gambar produk pada gambar dan video hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk asli.
*Sensor AI hanya aktif pada siklus AI Wash dengan beban di bawah 5 kg. AI Wash sebaiknya digunakan untuk jenis kain yang serupa (tidak semua kain terdeteksi) dan deterjen yang sesuai
6 Motion™
Cara mencuci yang optimal
Ditenagai motor LG Inverter Direct Drive™, enam siklus berbeda memastikan cucian bersih maksimal.
Gerakan mengaduk
Gerakan cuci normal
Gerakan Mengayun
Ayunan lembut untuk merawat kain halus dan mengurangi kerusakan.
Gerakan Memutar
Membuka anyaman kain dan membersihkannya secara menyeluruh
Gerakan menggosok
Berputar ke kiri dan kanan untuk menggosok kain di permukaan drum.
Gerakan Power
Mencuci dengan gerakan Pulsator yang lebih kuat dan lebih cepat.
Gerakan Kompres
Putaran kecepatan tinggi untuk mengeringkan lebih maksimal.
*Gambar produk pada foto dan video hanya untuk ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk asli.
TurboWash™
Bersih maksimal namun lembut hanya dalam 30 menit.
Exclusive LG TurboWash™ gives a powerful yet gentle clean to help get through more in less time.
**Gambar produk pada foto dan video hanya untuk ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk asli.
*Diuji oleh Intertek pada November 2024 dengan beban IEC 3 kg. Siklus normal dengan opsi TurboWash. Waktu dan kinerja pencucian sebenarnya dapat berbeda tergantung kondisi lingkungan
PetCare
Solusi Pencucian Efektif untuk Rumah dengan Hewan Peliharaan
PetCare membantu menghilangkan bulu hewan peliharaan dari pakaian dan mainan, sekaligus menjaga kinerja filter agar pencucian tetap bersih dan optimal.
*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.
*Diuji oleh laboratorium internal LG pada Januari 2025 dengan muatan campuran 3 kg kain lembut. Siklus PetCare diuji dengan wol yang ditempelkan pada muatan, dan menghasilkan pengurangan hingga 70%.
*Hasil dapat berbeda tergantung pada jenis pakaian dan kondisi lingkungan.
Dispenser Otomatis
Cukup satu kali isi untuk pemakaian berkali-kali
Secara otomatis menakar jumlah deterjen dan pelembut pakaian yang tepat, sehingga Anda tidak perlu mengisi ulang hingga 15 kali pencucian. Anda bahkan akan menerima notifikasi di smartphone saat waktunya mengisi ulang, menjadikan aktivitas mencuci lebih cepat, mudah, dan bebas repot.
*Wi-Fi dan aplikasi ThinQ diperlukan. Fitur dapat berubah sewaktu-waktu.
*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.
*Dapat digunakan hingga 15 kali pencucian dengan mengisi kedua kompartemen deterjen. (Deterjen 700 ml, Pelembut 400 ml).
*Jumlah deterjen default adalah 60 mL.
*Hasil dapat berbeda tergantung pada kondisi lingkungan.
EasyUnload™
Mudah dijangkau secara ergonomis
Mesin cuci dengan bagian depan miring menghadirkan jangkauan yang lebih nyaman dan ergonomis tanpa mengurangi kapasitas.
*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.
Optimalisasi Siklus dan Pilihan Pencucian
Siklus pencucian yang disesuaikan dengan kebiasaan mencuci Anda
Dengan secara otomatis memilih siklus yang sering digunakan, mesin cuci membantu menghemat waktu mencuci. Cukup aktifkan opsi “Daftar Siklus Pilihan”.
*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.
*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.
*Siklus Allergy Care diuji oleh Intertek (pengujian independen) dan dapat mengurangi 97% alergen tungau debu rumah (Der p1) serta 99,9% tungau hidup (Dermatophagoides pteronyssinus).
*Hasil dapat berbeda tergantung pada jenis pakaian dan kondisi lingkungan.
Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.
ThinQ™
Hidup lebih mudah dengan kontrol yang simpel
Kontrol cucian Anda kapan saja, di mana saja
Aplikasi ThinQ memungkinkan Anda terhubung dengan mesin cuci dari jarak jauh. Mulai pencucian cukup dengan ketukan tombol.
Perawatan dan pemantauan yang mudah
Baik untuk perawatan sehari-hari maupun tugas besar, pantau penggunaan energi mesin cuci Anda dengan mudah melalui aplikasi ThinQ.
Cuci pakaian tanpa sentuhan dengan Asisten Suara
Cukup beri tahu speaker pintar atau asisten AI Anda, dan biarkan mesin cuci menangani sisanya.
*Dukungan untuk perangkat rumah pintar yang kompatibel dapat berbeda tergantung negara dan pengaturan rumah pintar Anda.
*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.
*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.
FAQ
Q.
Di mana dan bagaimana sebaiknya saya memasang produk ini?
A.
Produk harus dipasang di lantai yang kokoh dan rata. Jika produk tidak rata, getaran dan kebisingan dapat terjadi. Jika produk tidak rata, silakan sesuaikan kaki penyeimbang di bagian bawah produk untuk meratakannya. (Jangan terlalu longgarkan sekrup. Maksimal 10 mm.)
Hindari memasang produk di tempat dengan kelembapan tinggi sebisa mungkin, karena dapat menyebabkan korosi dan kerusakan pada produk. Diperlukan jarak minimal 10 cm di bagian belakang dan 2 cm di kiri serta kanan (tidak termasuk area pemasangan selang pembuangan) dari dinding tempat produk akan dipasang.
Konten ini dibuat untuk penggunaan publik dan mungkin berisi gambar atau konten yang berbeda dari produk yang dibeli.
Q.
Bagaimana cara memilih siklus pencucian?
A.
Cara menavigasi dan memilih siklus pencucian:
1) Tekan tombol Power untuk menyalakan mesin cuci.
2) Putar dial LCD di tengah panel kontrol untuk memilih siklus (Siklus default: Normal).
3) Setelah memilih siklus, atur opsi yang diinginkan (suhu, putaran, level busa, dll.).
4) Setelah semua disetel, tekan tombol Start untuk memulai pencucian.
Q.
Bagaimana cara merawat mesin cuci agar tetap dalam kondisi baik?
A.
Cara merawat kompartemen deterjen dan filter:
Bersihkan bagian dalam kompartemen deterjen secara menyeluruh menggunakan sikat lembut, sikat gigi, atau alat sejenis. Jika saluran masuk tersumbat oleh sisa atau deterjen yang mengeras, deterjen mungkin tidak akan keluar dengan baik.
Bersihkan kompartemen deterjen sekitar sekali sebulan agar tetap bersih dan siap digunakan.
Selain itu, bersihkan filter setelah setiap kali pencucian agar tetap optimal dan higienis.
Q.
Bagaimana cara memilih siklus pencucian yang tepat?
A.
Secara umum, Anda sebaiknya memeriksa label perawatan pada pakaian dan memilih siklus pencucian yang sesuai pada mesin cuci Anda.
Jika Anda memilih siklus AI Wash, mesin cuci LG dengan fungsi AI DD™ akan secara otomatis menimbang cucian dan mendeteksi kelembutan kain untuk menentukan pola pencucian yang tepat serta menyesuaikan gerakan cuci—untuk muatan di bawah 5 kg.
AI Wash dirancang untuk muatan dengan jenis kain yang serupa dan mungkin tidak mendeteksi semua variasi kain.
Q.
Bagaimana AI DD™ bermanfaat untuk cucian saya?
A.
Mesin cuci LG dengan AI DD™ menggunakan teknologi cerdas untuk mendeteksi berat dan kelembutan kain pada muatan—untuk muatan di bawah 5 kg. Hasilnya? Optimasi gerakan cuci otomatis membantu menjaga pakaian Anda tetap terlihat bagus.
Motor DirectDrive™ menghadirkan teknologi 6-motion untuk pencucian pakaian yang menyeluruh dan efisien.
Q.
Apa itu fitur TurboWash™?
A.
Teknologi TurboWash™ dari LG menghadirkan pakaian yang bersih menyeluruh hanya dalam 30 menit untuk muatan 3 kg.
Semprotan air yang kuat, ditambah drum dan motor yang berputar secara independen dan berlawanan arah, menciptakan aliran air yang kuat sehingga pakaian saling bergesekan selama siklus pencucian, meningkatkan performa pencucian secara optimal.
Q.
Bagaimana cara kerja fungsi Auto-dosing?
A.
Dispenser Otomatis LG memungkinkan Anda mengisi kompartemen deterjen sebelumnya dan membiarkan mesin cuci melakukan sisanya. Teknologi di dalam mesin akan mendeteksi berat muatan cucian dan secara otomatis menambahkan jumlah deterjen yang tepat setiap kali.
Fungsi ini mengurangi risiko overdosis deterjen dan membantu menghemat waktu Anda. Dosis deterjen yang tepat juga membantu menjaga mesin cuci top-load tetap dalam kondisi optimal.
Kompartemen deterjen dan pelembut dapat digunakan secara bersama-sama.
Q.
Apa fungsi uap (steam) pada mesin cuci LG?
A.
Teknologi Steam™ dari LG (pada model tertentu) secara efektif mengurangi paparan alergen.
Fungsi Allergy Care menguapkan pakaian pada awal siklus pencucian untuk melonggarkan serat kain dan mengurangi paparan alergen, termasuk serbuk sari dan tungau debu rumah.*
Pengujian siklus Allergy Care oleh Intertek (pengujian independen) menunjukkan pengurangan 97% alergen tungau debu rumah (Der p1) dan 99,9% tungau hidup (Dermatophagoides pteronyssinus). Hasil dapat berbeda tergantung pada jenis pakaian dan kondisi lingkungan.
Q.
Bagaimana cara menggunakan siklus Tub Clean pada mesin cuci saya?
A.
Jika terdapat penumpukan serat kain (lint) di tabung atau tabung berbau apek, gunakan pembersih mesin cuci untuk membersihkannya secara teratur.
Disarankan untuk menjalankan siklus Tub Clean sekali sebulan agar tabung tetap bersih dan higienis.
Q.
Mengapa cucian saya tertutup debu dan serat kain (lint)?
A.
1. Debu yang dihasilkan selama pencucian disaring melalui cleaning filter. Jika filter pembersih penuh, debu mungkin tidak tersaring dengan baik. Filter dapat dibersihkan secara manual sebelum setiap pencucian untuk membantu mesin menangkap debu dan serat kain, sehingga mencegah debu dan lint menempel pada pakaian.
2. Pisahkan pakaian berwarna dan putih dari pakaian hitam atau yang mudah menghasilkan lint. Cucilah dalam muatan terpisah untuk mencegah debu dan lint yang tidak diinginkan menempel pada cucian.
Q.
Bagaimana cara mendaftarkan produk saya di ThinQ™?
A.
1. Pastikan produk dan router internet Anda dalam keadaan menyala.
2. Jika jarak antara produk dan router terlalu jauh, kekuatan sinyal bisa lemah dan mungkin membutuhkan waktu lama untuk mendaftarkan produk Anda.
3. Instal aplikasi ThinQ. Silakan lihat halaman yang sesuai dengan negara Anda untuk petunjuk lebih lanjut tentang cara menginstal aplikasi ThinQ dan mendaftarkan produk Anda.
Semua Spesifikasi
Apa yang orang katakan
Produk Kami
Manual & Perangkat Lunak
Unduh panduan dan perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
Pemecahan masalah
Temukan video petunjuk yang bermanfaat untuk produk Anda.
Garansi
Temukan informasi garansi produk Anda di sini.
Suku Cadang & Aksesori
Temukan aksesori untuk produk Anda.
Pendaftaran Produk
Mendaftarkan produk Anda akan membantu Anda mendapatkan dukungan lebih cepat.
Pencarian Terkait
Temukan manual, pemecahan masalah, dan garansi produk LG Anda.
Dukungan pesanan
Lacak pesanan Anda dan lihat Pertanyaan Umum tentang pesanan.
Permintaan perbaikan
Mintalah layanan perbaikan dengan nyaman secara online.
Livechat
Berbincang dengan Ahli Produk LG untuk bertanya perihal bantuan saat berbelanja, diskon, dan penawaran lain secara real time
Berbincang dengan Dukungan Layanan LG menggunakan aplikasi perpesanan paling populer
Kirim kami email
Kirim Email ke Dukungan Layanan LG
Telepon Kami
Berbicara langsung dengan perwakilan dukungan kami.
Dapatkan penawaran terbaik saat chekcout ─ voucher diterapkan secara otomatis !
Nikmati Gratis Pengiriman untuk berbagai produk pilihan!* Pengiriman hanya tersedia di area JABODETABEK & Bandung