22kg Top Loading Mesin Cuci Essence Graphite - AI DD™, 6 Motion™, TurboWash™

22kg Top Loading Mesin Cuci Essence Graphite - AI DD™, 6 Motion™, TurboWash™

TX2522ST5G
Front view of 20kg Top Load Washing Machine Essence Graphite - AI DD™, 6 Motion™, TurboWash™ ({Sales Model Code})
Front open view of top load washing machine
Beige blouse with digital overlay on LG washer, representing AI Wash fabric detection.
Water spray and arrows inside washer drum visualizing fast cleaning action of TurboWash™.
Woman unloading laundry from a Top load washing machine, featuring EasyUnload™.
Hand adjusting AI Wash cycle on LG washing machine's control knob.
Detailed view of the dial and panel
Detailed view of the dispenser
Detailed view of the inner drum
Detailed view of the lint filter
Right perspective view of an open door
Right side view of top load washing machine
Back view of top load washing machine
Lifestyle image of top load washing machine
Image for dimension and installation of top load washing machine
Fitur Utama

  • AI Wash
  • TurboWash™
  • EasyUnload™
  • Easy Control
Lebih banyak
Mesin cuci top load dengan panel kontrol yang jelas, dispenser mudah diakses, dan pengaturan dial yang praktis.

Video showing LG Toploader design, dial and panel

Solusi pencucian cerdas

Blus beige, dilapisi teknologi sensor digital, menghadirkan deteksi kain AI Wash

AI Wash

AI Washing dengan Teknologi AI DD™

Semprotan air dan panah di dalam drum mesin, menampilkan aksi pembersihan menyeluruh LG TurboWash™

TurboWash™

Cuci cepat dan kuat hanya dalam 30 menit

Wanita memasukkan dan mengeluarkan pakaian dari mesin cuci top load

EasyUnload™

Mudah dijangkau dan ergonomis

Layar menampilkan perubahan menu dengan dial mesin cuci

Easy Control

Dial LCD cepat dan praktis

AI Wash

Pencucian cerdas dengan AI DD™

AI Wash mengoptimalkan gerakan cuci sesuai jenis cucian. Selain itu, teknologi ini membantu merawat kain dengan lembut sekaligus menghemat energi.

Panel mesin cuci diperbesar saat siklus AI Wash dipilih, diikuti animasi deteksi kain.

*Gambar produk pada gambar dan video hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk asli.

*Sensor AI hanya aktif pada siklus AI Wash dengan beban di bawah 5 kg. AI Wash sebaiknya digunakan untuk jenis kain yang serupa (tidak semua kain terdeteksi) dan deterjen yang sesuai

6 Motion™

Cara mencuci yang optimal

Ditenagai motor LG Inverter Direct Drive™, enam siklus berbeda memastikan cucian bersih maksimal.

  • Drum mesin cuci dengan panah vertikal naik-turun menunjukkan gerakan cuci dasar.

    Gerakan mengaduk

    Gerakan cuci normal

  • Drum dengan panah melengkung lembut bergerak ke samping, menunjukkan gerakan ayun lembut.

    Gerakan Mengayun

     Ayunan lembut untuk merawat kain halus dan mengurangi kerusakan.

  • Panah melingkar di drum menunjukkan gerakan putar penuh kain, untuk pencucian optimal.

    Gerakan Memutar

    Membuka anyaman kain dan membersihkannya secara menyeluruh

  • Panah melengkung berlawanan di dalam drum menunjukkan gerakan gosok sisi-ke-sisi.

    Gerakan menggosok

    Berputar ke kiri dan kanan untuk menggosok kain di permukaan drum.

  • Panah tebal bersilangan di dasar drum menggambarkan gerakan pulsator yang kuat.

    Gerakan Power

    Mencuci dengan gerakan Pulsator yang lebih kuat dan lebih cepat.

  • Panah spiral ke bawah di drum, menampilkan putaran cepat dan aksi kompresi maksimal!

    Gerakan Kompres

     Putaran kecepatan tinggi untuk mengeringkan lebih maksimal.

*Gambar produk pada foto dan video hanya untuk ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk asli.

TurboWash™

Bersih maksimal namun lembut hanya dalam 30 menit.

Exclusive LG TurboWash™ gives a powerful yet gentle clean to help get through more in less time.

Seorang wanita di meja sambil melirik jam tangan saat santap ringan, dengan ikon ‘30 menit’ muncul di layar.

Panah tebal bersilangan di dasar drum menunjukkan gerakan pulsator yang kuat.
Drum mesin cuci dengan panah melengkung besar berputar sisi-ke-sisi dan ke bawah, menunjukkan aliran air TurboDrum™.
Drum mesin cuci dengan semburan air ke bawah menimpa pakaian, menggambarkan pembilasan cepat dengan JetSpray.
Panah tebal bersilangan di dasar drum menunjukkan gerakan pulsator yang kuat.
Drum mesin cuci dengan panah melengkung besar berputar sisi-ke-sisi dan ke bawah, menunjukkan aliran air TurboDrum™.
Drum mesin cuci dengan semburan air ke bawah menimpa pakaian, menggambarkan pembilasan cepat dengan JetSpray.

Gerakan Bertenaga

Mencuci dengan gerakan Pulsator yang lebih kuat dan lebih cepat.

TurboDrum™

Gelombang dinamis dari sisi ke sisi untuk pencucian menyeluruh.

JetSpray

Semburan air untuk pembilasan cepat.

**Gambar produk pada foto dan video hanya untuk ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk asli.

*Diuji oleh Intertek pada November 2024 dengan beban IEC 3 kg. Siklus normal dengan opsi TurboWash. Waktu dan kinerja pencucian sebenarnya dapat berbeda tergantung kondisi lingkungan

PetCare

Solusi Pencucian Efektif untuk Rumah dengan Hewan Peliharaan

PetCare membantu menghilangkan bulu hewan peliharaan dari pakaian dan mainan, sekaligus menjaga kinerja filter agar pencucian tetap bersih dan optimal.

Seekor anjing berbaring di lantai di samping mesin cuci top-load berwarna abu-abu gelap, dalam ruang laundry yang tenang dan minimalis, dengan handuk terlipat rapi di atas bangku.

*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.

*Diuji oleh laboratorium internal LG pada Januari 2025 dengan muatan campuran 3 kg kain lembut. Siklus PetCare diuji dengan wol yang ditempelkan pada muatan, dan menghasilkan pengurangan hingga 70%.

*Hasil dapat berbeda tergantung pada jenis pakaian dan kondisi lingkungan.

Dispenser Otomatis

Cukup satu kali isi untuk pemakaian berkali-kali

Secara otomatis menakar jumlah deterjen dan pelembut pakaian yang tepat, sehingga Anda tidak perlu mengisi ulang hingga 15 kali pencucian. Anda bahkan akan menerima notifikasi di smartphone saat waktunya mengisi ulang, menjadikan aktivitas mencuci lebih cepat, mudah, dan bebas repot.

Video ini menampilkan posisi dispenser otomatis serta proses buka dan tutup pintu dispenser.

*Wi-Fi dan aplikasi ThinQ diperlukan. Fitur dapat berubah sewaktu-waktu.

*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.

*Dapat digunakan hingga 15 kali pencucian dengan mengisi kedua kompartemen deterjen. (Deterjen 700 ml, Pelembut 400 ml).

*Jumlah deterjen default adalah 60 mL.

*Hasil dapat berbeda tergantung pada kondisi lingkungan.

EasyUnload™

Mudah dijangkau secara ergonomis

Mesin cuci dengan bagian depan miring menghadirkan jangkauan yang lebih nyaman dan ergonomis tanpa mengurangi kapasitas.

Seorang wanita sedang mengambil cucian dari mesin cuci top-load dengan struktur drum miring, memudahkan jangkauan dan akses.

*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.

Optimalisasi Siklus dan Pilihan Pencucian

Siklus pencucian yang disesuaikan dengan kebiasaan mencuci Anda

Dengan secara otomatis memilih siklus yang sering digunakan, mesin cuci membantu menghemat waktu mencuci. Cukup aktifkan opsi “Daftar Siklus Pilihan”.

*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.

Video menampilkan detail kain yang diperbesar dan dibersihkan dengan uap.

Menghilangkan noda dan alergen dengan uap

Kenakan pakaian Anda dengan percaya diri karena noda dan alergen berkurang berkat uap.

*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.

*Siklus Allergy Care diuji oleh Intertek (pengujian independen) dan dapat mengurangi 97% alergen tungau debu rumah (Der p1) serta 99,9% tungau hidup (Dermatophagoides pteronyssinus).

*Hasil dapat berbeda tergantung pada jenis pakaian dan kondisi lingkungan.

Drum mesin cuci dikelilingi cipratan air dinamis, menggambarkan pembersihan tabung yang mudah.

Solusi pembersihan tabung yang mudah

Membersihkan tabung dalam dan luar untuk mencegah bau tidak sedap.

Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.

ThinQ™

Hidup lebih mudah dengan kontrol yang simpel

Kontrol cucian Anda kapan saja, di mana saja

Aplikasi ThinQ memungkinkan Anda terhubung dengan mesin cuci dari jarak jauh. Mulai pencucian cukup dengan ketukan tombol.

Perawatan dan pemantauan yang mudah

Baik untuk perawatan sehari-hari maupun tugas besar, pantau penggunaan energi mesin cuci Anda dengan mudah melalui aplikasi ThinQ.

Cuci pakaian tanpa sentuhan dengan Asisten Suara

Cukup beri tahu speaker pintar atau asisten AI Anda, dan biarkan mesin cuci menangani sisanya.

*Dukungan untuk perangkat rumah pintar yang kompatibel dapat berbeda tergantung negara dan pengaturan rumah pintar Anda.

*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.

Mesin cuci top-load LG warna abu-abu gelap dengan desain ramping dan modern, ditempatkan di ruang laundry minimalis.

Desain yang ramping dan modern

Kontrol dial digital intuitif pada mesin cuci LG

Kontrol dial digital yang intuitif

Tutup mesin cuci ditampilkan saat bergerak untuk menunjukkan fitur pintu soft closing yang halus.

Pintu dengan penutup lembut

Tabung dalam yang luas dan berkilau dengan permukaan bertekstur timbul.

Tabung dalam yang tahan lama

*Gambar dan video produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.

Menampilkan mesin cuci top-load LG dengan teknologi pencucian AI dalam visual modern berlatar ungu bercahaya.

Menampilkan mesin cuci top-load LG dengan teknologi pencucian AI dalam visual modern berlatar ungu bercahaya.

Teknologi AI di inti performa untuk pengalaman mencuci yang lebih mudah

AI Wash yang didukung AI DD™ memberikan pencucian optimal berdasarkan jenis cucian, membantu menjaga kualitas kain sekaligus mengurangi penggunaan energi untuk bahan lembut. Mesin cuci LG ditenagai oleh Inverter Direct Drive Motor yang andal dan senyap. Selain itu, mesin cuci kami dirancang dengan efisiensi energi yang unggul.

FAQ

Q.

Di mana dan bagaimana sebaiknya saya memasang produk ini?

A.

Produk harus dipasang di lantai yang kokoh dan rata. Jika produk tidak rata, getaran dan kebisingan dapat terjadi. Jika produk tidak rata, silakan sesuaikan kaki penyeimbang di bagian bawah produk untuk meratakannya. (Jangan terlalu longgarkan sekrup. Maksimal 10 mm.)

Hindari memasang produk di tempat dengan kelembapan tinggi sebisa mungkin, karena dapat menyebabkan korosi dan kerusakan pada produk. Diperlukan jarak minimal 10 cm di bagian belakang dan 2 cm di kiri serta kanan (tidak termasuk area pemasangan selang pembuangan) dari dinding tempat produk akan dipasang.

Konten ini dibuat untuk penggunaan publik dan mungkin berisi gambar atau konten yang berbeda dari produk yang dibeli.

Q.

Bagaimana cara memilih siklus pencucian?

A.

Cara menavigasi dan memilih siklus pencucian:

 

1) Tekan tombol Power untuk menyalakan mesin cuci.

2) Putar dial LCD di tengah panel kontrol untuk memilih siklus (Siklus default: Normal).

3) Setelah memilih siklus, atur opsi yang diinginkan (suhu, putaran, level busa, dll.).

4) Setelah semua disetel, tekan tombol Start untuk memulai pencucian.

Q.

Bagaimana cara merawat mesin cuci agar tetap dalam kondisi baik?

A.

Cara merawat kompartemen deterjen dan filter:

 

Bersihkan bagian dalam kompartemen deterjen secara menyeluruh menggunakan sikat lembut, sikat gigi, atau alat sejenis. Jika saluran masuk tersumbat oleh sisa atau deterjen yang mengeras, deterjen mungkin tidak akan keluar dengan baik.

Bersihkan kompartemen deterjen sekitar sekali sebulan agar tetap bersih dan siap digunakan.

Selain itu, bersihkan filter setelah setiap kali pencucian agar tetap optimal dan higienis.

Q.

Bagaimana cara memilih siklus pencucian yang tepat?

A.

Secara umum, Anda sebaiknya memeriksa label perawatan pada pakaian dan memilih siklus pencucian yang sesuai pada mesin cuci Anda.

Jika Anda memilih siklus AI Wash, mesin cuci LG dengan fungsi AI DD™ akan secara otomatis menimbang cucian dan mendeteksi kelembutan kain untuk menentukan pola pencucian yang tepat serta menyesuaikan gerakan cuci—untuk muatan di bawah 5 kg.

AI Wash dirancang untuk muatan dengan jenis kain yang serupa dan mungkin tidak mendeteksi semua variasi kain.

Q.

Bagaimana AI DD™ bermanfaat untuk cucian saya?

A.

Mesin cuci LG dengan AI DD™ menggunakan teknologi cerdas untuk mendeteksi berat dan kelembutan kain pada muatan—untuk muatan di bawah 5 kg. Hasilnya? Optimasi gerakan cuci otomatis membantu menjaga pakaian Anda tetap terlihat bagus.

Motor DirectDrive™ menghadirkan teknologi 6-motion untuk pencucian pakaian yang menyeluruh dan efisien.

Q.

Apa itu fitur TurboWash™?

A.

Teknologi TurboWash™ dari LG menghadirkan pakaian yang bersih menyeluruh hanya dalam 30 menit untuk muatan 3 kg.

Semprotan air yang kuat, ditambah drum dan motor yang berputar secara independen dan berlawanan arah, menciptakan aliran air yang kuat sehingga pakaian saling bergesekan selama siklus pencucian, meningkatkan performa pencucian secara optimal.

Q.

Bagaimana cara kerja fungsi Auto-dosing?

A.

Dispenser Otomatis LG memungkinkan Anda mengisi kompartemen deterjen sebelumnya dan membiarkan mesin cuci melakukan sisanya. Teknologi di dalam mesin akan mendeteksi berat muatan cucian dan secara otomatis menambahkan jumlah deterjen yang tepat setiap kali.

Fungsi ini mengurangi risiko overdosis deterjen dan membantu menghemat waktu Anda. Dosis deterjen yang tepat juga membantu menjaga mesin cuci top-load tetap dalam kondisi optimal.

Kompartemen deterjen dan pelembut dapat digunakan secara bersama-sama.

Q.

Apa fungsi uap (steam) pada mesin cuci LG?

A.

Teknologi Steam™ dari LG (pada model tertentu) secara efektif mengurangi paparan alergen.

Fungsi Allergy Care menguapkan pakaian pada awal siklus pencucian untuk melonggarkan serat kain dan mengurangi paparan alergen, termasuk serbuk sari dan tungau debu rumah.*

 

Pengujian siklus Allergy Care oleh Intertek (pengujian independen) menunjukkan pengurangan 97% alergen tungau debu rumah (Der p1) dan 99,9% tungau hidup (Dermatophagoides pteronyssinus). Hasil dapat berbeda tergantung pada jenis pakaian dan kondisi lingkungan.

Q.

Bagaimana cara menggunakan siklus Tub Clean pada mesin cuci saya?

A.

Jika terdapat penumpukan serat kain (lint) di tabung atau tabung berbau apek, gunakan pembersih mesin cuci untuk membersihkannya secara teratur.

Disarankan untuk menjalankan siklus Tub Clean sekali sebulan agar tabung tetap bersih dan higienis.

Q.

Mengapa cucian saya tertutup debu dan serat kain (lint)?

A.

1. Debu yang dihasilkan selama pencucian disaring melalui cleaning filter. Jika filter pembersih penuh, debu mungkin tidak tersaring dengan baik. Filter dapat dibersihkan secara manual sebelum setiap pencucian untuk membantu mesin menangkap debu dan serat kain, sehingga mencegah debu dan lint menempel pada pakaian.

2. Pisahkan pakaian berwarna dan putih dari pakaian hitam atau yang mudah menghasilkan lint. Cucilah dalam muatan terpisah untuk mencegah debu dan lint yang tidak diinginkan menempel pada cucian.

Q.

Bagaimana cara mendaftarkan produk saya di ThinQ™?

A.

1. Pastikan produk dan router internet Anda dalam keadaan menyala.

2. Jika jarak antara produk dan router terlalu jauh, kekuatan sinyal bisa lemah dan mungkin membutuhkan waktu lama untuk mendaftarkan produk Anda.

3. Instal aplikasi ThinQ. Silakan lihat halaman yang sesuai dengan negara Anda untuk petunjuk lebih lanjut tentang cara menginstal aplikasi ThinQ dan mendaftarkan produk Anda.

Semua Spesifikasi

