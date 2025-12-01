We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
StanbyMe 2 27" Portable Touch Screen FREE 32" Smart TV HD LR60
Fitur Utama
- Detachable, Super Portable Screen with USB-C and built-in battery with 4 hours of playback
- Express your style with different themes from Mood Maker
- Use as a digital canvas with Let's Draw
- Layar HD
- Pengalaman menonton yang lebih pintar dengan Prosesor AI α5 Gen6
- Fungsi Pintar, termasuk ThinQ AI dan WebOS
Layar Super Portable
Putar, Gantung, Lepas
Temukan berbagai cara baru untuk menikmati konten dan mengekspresikan gaya kamu. Putar layarnya sesuka hati dengan stand yang bisa disesuaikan. Lepas dan gantungkan untuk tampilan berbeda, atau gunakan seperti tablet dengan folio cover.
*Layar akan terisi daya secara otomatis saat kamu menghubungkan kabel listrik ke docking stand dan memasangkan layar pada stand-nya.
*Mobilitas dapat berbeda-beda tergantung pada jenis lantai yang digunakan.
*Jangan menggulung atau menyeret produk di area luar ruangan, karena dapat menyebabkan kerusakan pada bagian bawah produk.
*Rentang penyesuaian sudut layar: Rotasi (±90°), Kemiringan (±25°), Putaran (±90°).
*Gunakan hanya dudukan dinding bawaan dari LG. Saat pemasangan, pastikan memperhatikan jenis material dinding. Jika tidak, produk dapat miring atau terjatuh. Silakan lihat panduan yang disertakan untuk informasi lebih lanjut.
*Berhati-hatilah saat memasang di dinding. Jangan gunakan untuk tujuan selain yang telah ditentuka
Nikmati baterai bawaan yang lebih tahan lama
Lepas layar sentuh portabel LG StanbyME 2 dan nonton konten lebih lama.
Bawa layarnya ke mana pun kamu mau. Kini dengan daya baterai yang lebih kuat, satu kali pengisian mampu bertahan hingga 4 jam pemutaran nirkabel.
*Dapat digunakan hingga 4 jam secara nirkabel dalam Mode Eco atau Low Power dengan baterai bawaan. Daya tahan baterai bisa berbeda tergantung cara penggunaan. Untuk pengisian daya, dibutuhkan adaptor dengan output minimal 65W dan dukungan USB PD.
*Gunakan folio cover agar layar tidak mudah tergores saat dibawa. Hindari benturan atau jatuh karena dapat merusak produk. Perangkat ini tidak tahan air maupun debu, dan paparan sinar matahari terlalu lama dapat menyebabkan perubahan warna atau gangguan pada layar.
*Mendukung USB 2.0, USB-C DP, dan DP ALT.
*Untuk menghubungkan perangkat lain, port USB-C pada perangkat tersebut harus mendukung DP ALT.
*MacOS dan iOS hanya mendukung fitur mirroring dan pengisian daya.
Earphone dan headphone USB-C tidak didukung.
SNI: 824 240081
NPB Number: 1-118-002-240891-5
*Gambar yang digunakan dalam gambaran sekilas produk di bawah ini ditujukan sebagai representasi.
*Lihat galeri gambar di bagian atas halaman untuk representasi akurat.
Tingkatkan Pengalaman Menonton Anda
Sebuah layar, yang menggambarkan gambar hutan, yang kecerahannya disesuaikan tergantung lingkungan sekitarnya.
*Fitur ini hanya didukung pada model TV tahun 2023. Dukungan berbeda-beda tergantung model.
*Dukungan fitur berbeda-beda tergantung model LG Soundbar.
Disesuaikan dengan keinginan Anda
*Memerlukan berlangganan terpisah untuk layanan OTT.
Profil Saya
*Jumlah profil yang tidak terbatas dapat dibuat tetapi layar depan hanya akan menampilkan maksimal 10 profil.
Kartu Cepat
- 32" Smart TV LG HD LR60, 2023
- 27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
Spesifikasi Utama
PICTURE (DISPLAY) - Display Type
HD
PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate
60Hz Native
PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor
α5 AI Processor Gen6
PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
AUDIO - Audio Output
10W
AUDIO - Speaker System
2.0 channel
Semua Spesifikasi
PICTURE (DISPLAY)
Display Type
HD
Display Resolution
HD (1,366 x 768)
Backlight Type
Direct
Refresh Rate
60Hz Native
PICTURE (PROCESSING)
Picture Processor
α5 AI Processor Gen6
AI Upscaling
Resolution Upscaler
Dynamic Tone Mapping
Ya
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Picture Mode
8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
GAMING
HGIG Mode
Ya
Game Optimizer
Ya (Dasbor Game)
SMART TV
Works with Apple Airplay2
Ya
Operating System (OS)
webOS 23
Family Settings
Ya
ThinQ
Ya
USB Camera Compatible
Ya
Full Web Browser
Ya
Home Hub
Ya
Intelligent Voice Recognition
Ya
Magic Remote Control
Built-In
Smartphone Remote App
Ya (LG ThinQ)
Works with Apple Home
Ya
ACCESSIBILITY
High Contrast
Ya
Gray Scale
Ya
Invert Colors
Ya
AUDIO
AI Sound
AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ya (Level Volume Otomatis)
LG Sound Sync
Ya
Sound Mode Share
Ya
Simultaneous Audio Output
Ya
Bluetooth Surround Ready
Ya (Pemutaran 2 Arah)
Audio Output
10W
AI Acoustic Tuning
Ya
Audio Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)
Speaker Direction
Down Firing
Speaker System
2.0 channel
CONNECTIVITY
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Support
Ya (v 5.0)
Ethernet Input
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Ya
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
HDMI Input
2ea (mendukung eARC)
RF Input (Antenna/Cable)
2ea
USB Input
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Ya (Wi-Fi 5)
POWER
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Standby Power Consumption
Dibawah 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remote
Magic Remote MR24
Power Cable
Ya (Terlampir)
BROADCASTING
Penerima Sinyal TV analog
Ya
Penerima sinyal TV digital
DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable)
Semua Spesifikasi
