StanbyMe 2 27" Portable Touch Screen FREE 32" Smart TV HD LR60

27LX632LR
Fitur Utama

  • Detachable, Super Portable Screen with USB-C and built-in battery with 4 hours of playback
  • Express your style with different themes from Mood Maker
  • Use as a digital canvas with Let's Draw
  • Layar HD
  • Pengalaman menonton yang lebih pintar dengan Prosesor AI α5 Gen6
  • Fungsi Pintar, termasuk ThinQ AI dan WebOS
Lebih banyak
IF Design Award logo.

Pemenang If Design Award

StanbyME 2

LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.

LG StanbyME 2, Bebaskan Duniamu Tanpa Batas

Layar Super Portable

Putar, Gantung, Lepas

Temukan berbagai cara baru untuk menikmati konten dan mengekspresikan gaya kamu. Putar layarnya sesuka hati dengan stand yang bisa disesuaikan. Lepas dan gantungkan untuk tampilan berbeda, atau gunakan seperti tablet dengan folio cover.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.
Different living spaces showing the different ways to use and enjoy the LG StanbyME 2 screen. Some spaces show it propped up like a tablet using the folio cover. Other spaces show it hung on the wall as a stylish addition to the interior design. Other spaces are showing how the screen can be easily mounted on the rollable, adjustable TV stand.

*Layar akan terisi daya secara otomatis saat kamu menghubungkan kabel listrik ke docking stand dan memasangkan layar pada stand-nya.

*Mobilitas dapat berbeda-beda tergantung pada jenis lantai yang digunakan.

*Jangan menggulung atau menyeret produk di area luar ruangan, karena dapat menyebabkan kerusakan pada bagian bawah produk.

*Rentang penyesuaian sudut layar: Rotasi (±90°), Kemiringan (±25°), Putaran (±90°).

*Gunakan hanya dudukan dinding bawaan dari LG. Saat pemasangan, pastikan memperhatikan jenis material dinding. Jika tidak, produk dapat miring atau terjatuh. Silakan lihat panduan yang disertakan untuk informasi lebih lanjut.

*Berhati-hatilah saat memasang di dinding. Jangan gunakan untuk tujuan selain yang telah ditentuka

Nikmati baterai bawaan yang lebih tahan lama

Lepas layar sentuh portabel LG StanbyME 2 dan nonton konten lebih lama.

Bawa layarnya ke mana pun kamu mau. Kini dengan daya baterai yang lebih kuat, satu kali pengisian mampu bertahan hingga 4 jam pemutaran nirkabel.

Close-up of StanbyME 2 screen being detached, transitioning to a model carrying it with the folio cover and strap.

*Dapat digunakan hingga 4 jam secara nirkabel dalam Mode Eco atau Low Power dengan baterai bawaan. Daya tahan baterai bisa berbeda tergantung cara penggunaan. Untuk pengisian daya, dibutuhkan adaptor dengan output minimal 65W dan dukungan USB PD.

*Gunakan folio cover agar layar tidak mudah tergores saat dibawa. Hindari benturan atau jatuh karena dapat merusak produk. Perangkat ini tidak tahan air maupun debu, dan paparan sinar matahari terlalu lama dapat menyebabkan perubahan warna atau gangguan pada layar.

Close-up shot of USB-C Cable attached to StanbyME 2.

Kini dilengkapi port USB-C untuk konektivitas yang lebih baik.

Kini lebih praktis. Isi daya dan sambungkan layar dengan mudah melalui port USB-C terbaru.

*Mendukung USB 2.0, USB-C DP, dan DP ALT.

*Untuk menghubungkan perangkat lain, port USB-C pada perangkat tersebut harus mendukung DP ALT.

*MacOS dan iOS hanya mendukung fitur mirroring dan pengisian daya.

Earphone dan headphone USB-C tidak didukung.

SNI: 824 240081
NPB Number: 1-118-002-240891-5

*Gambar yang digunakan dalam gambaran sekilas produk di bawah ini ditujukan sebagai representasi.
*Lihat galeri gambar di bagian atas halaman untuk representasi akurat.

Tingkat HD yang Baru

Tingkat HD yang Baru

LG HD TV menampilkan warna yang lebih kaya, yang menyajikan konten favorit Anda secara lebih jelas dan alami.
Prosesor AI α5 Gen6

Tingkatkan Pengalaman Menonton Anda

Prosesor AI α5 Gen6 menyempurnakan LG HD TV untuk memberi Anda pengalaman yang imersif.

AI Brightness Control
AI Brightness Control memastikan tingkat kecerahan yang sempurna untuk segala lingkungan, yang beradaptasi terhadap kecerahan dengan pencahayaan sekitar.

Sebuah layar, yang menggambarkan gambar hutan, yang kecerahannya disesuaikan tergantung lingkungan sekitarnya.

*LR65 dilengkapi Prosesor AI α5 Gen6.
Antarmuka untuk mengubah pengaturan ditayangkan di layar TV.

Antarmuka untuk mengubah pengaturan ditayangkan di layar TV.

Antarmuka WOW

Pengaturan yang Beragam

Saat disambungkan dengan LG TV, Sound Bar Anda beralih ke mode suara Sound Bar secara otomatis. Selain itu, nikmati 3 mode tambahan untuk pengalaman suara terbaik.

*Fitur ini hanya didukung pada model TV tahun 2023. Dukungan berbeda-beda tergantung model.
*Dukungan fitur berbeda-beda tergantung model LG Soundbar.

Beranda Baru webOS 23

Disesuaikan dengan keinginan Anda

Mulai dari konten favorit sampai cara menonton pilihan Anda, Beranda baru webOS 23 baru menjadi pusat yang berputar di sekeliling Anda.
*Ketersediaan layanan dapat berbeda-beda berdasarkan wilayah atau negara.
*Memerlukan berlangganan terpisah untuk layanan OTT.

Profil Saya

Dapatkan rekomendasi film yang disesuaikan, gambaran sekilas pertandingan tim Anda berikutnya, dan notifikasi Anda sendiri, semuanya dari satu tempat yang khusus untuk Anda.
*Konten yang dikurangi atau dibatasi dapat ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.
*Jumlah profil yang tidak terbatas dapat dibuat tetapi layar depan hanya akan menampilkan maksimal 10 profil.

Kartu Cepat

Buat kartu khusus untuk aplikasi dan layanan favorit Anda. Atur sesuka Anda, tukar, dan beralih dengan cepat ke konten Anda.
Cetak

Spesifikasi Utama

PICTURE (DISPLAY) - Display Type

HD

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

60Hz Native

PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

α5 AI Processor Gen6

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

AUDIO - Audio Output

10W

AUDIO - Speaker System

2.0 channel

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

Display Type

HD

Display Resolution

HD (1,366 x 768)

Backlight Type

Direct

Refresh Rate

60Hz Native

PICTURE (PROCESSING)

Picture Processor

α5 AI Processor Gen6

AI Upscaling

Resolution Upscaler

Dynamic Tone Mapping

Ya

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Picture Mode

8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))

GAMING

HGIG Mode

Ya

Game Optimizer

Ya (Dasbor Game)

SMART TV

Works with Apple Airplay2

Ya

Operating System (OS)

webOS 23

Family Settings

Ya

ThinQ

Ya

USB Camera Compatible

Ya

Full Web Browser

Ya

Home Hub

Ya

Intelligent Voice Recognition

Ya

Magic Remote Control

Built-In

Smartphone Remote App

Ya (LG ThinQ)

Works with Apple Home

Ya

ACCESSIBILITY

High Contrast

Ya

Gray Scale

Ya

Invert Colors

Ya

AUDIO

AI Sound

AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ya (Level Volume Otomatis)

LG Sound Sync

Ya

Sound Mode Share

Ya

Simultaneous Audio Output

Ya

Bluetooth Surround Ready

Ya (Pemutaran 2 Arah)

Audio Output

10W

AI Acoustic Tuning

Ya

Audio Codec

AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)

Speaker Direction

Down Firing

Speaker System

2.0 channel

CONNECTIVITY

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Ya (v 5.0)

Ethernet Input

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Ya

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

HDMI Input

2ea (mendukung eARC)

RF Input (Antenna/Cable)

2ea

USB Input

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Ya (Wi-Fi 5)

POWER

Power Supply (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Standby Power Consumption

Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remote

Magic Remote MR24

Power Cable

Ya (Terlampir)

BROADCASTING

Penerima Sinyal TV analog

Ya

Penerima sinyal TV digital

DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable)

