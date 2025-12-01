About Cookies on This Site

27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen

27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen

27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen

27LX6TDGA
Fitur Utama

  • Detachable, Super Portable Screen with USB-C and built-in battery with 4 hours of playback
  • Express your style with different themes from Mood Maker
  • Use as a digital canvas with Let's Draw
  • Play board games directly on the touch screen
  • With HDMI and USB for Dual Monitor Setups
  • 2025 iF Design Award Winner
Lebih banyak
IF Design Award logo.

Pemenang If Design Award

StanbyME 2

LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.

LG StanbyME 2, Bebaskan Duniamu Tanpa Batas

Layar Super Portable Layar Seni BergerakLayar Tablet Besar

Layar Super Portable

Putar, Gantung, Lepas

Temukan berbagai cara baru untuk menikmati konten dan mengekspresikan gaya kamu. Putar layarnya sesuka hati dengan stand yang bisa disesuaikan. Lepas dan gantungkan untuk tampilan berbeda, atau gunakan seperti tablet dengan folio cover.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.
Different living spaces showing the different ways to use and enjoy the LG StanbyME 2 screen. Some spaces show it propped up like a tablet using the folio cover. Other spaces show it hung on the wall as a stylish addition to the interior design. Other spaces are showing how the screen can be easily mounted on the rollable, adjustable TV stand.

*Layar akan terisi daya secara otomatis saat kamu menghubungkan kabel listrik ke docking stand dan memasangkan layar pada stand-nya.

*Mobilitas dapat berbeda-beda tergantung pada jenis lantai yang digunakan.

*Jangan menggulung atau menyeret produk di area luar ruangan, karena dapat menyebabkan kerusakan pada bagian bawah produk.

*Rentang penyesuaian sudut layar: Rotasi (±90°), Kemiringan (±25°), Putaran (±90°).

*Gunakan hanya dudukan dinding bawaan dari LG. Saat pemasangan, pastikan memperhatikan jenis material dinding. Jika tidak, produk dapat miring atau terjatuh. Silakan lihat panduan yang disertakan untuk informasi lebih lanjut.

*Berhati-hatilah saat memasang di dinding. Jangan gunakan untuk tujuan selain yang telah ditentuka

Nikmati baterai bawaan yang lebih tahan lama

Lepas layar sentuh portabel LG StanbyME 2 dan nonton konten lebih lama.

Bawa layarnya ke mana pun kamu mau. Kini dengan daya baterai yang lebih kuat, satu kali pengisian mampu bertahan hingga 4 jam pemutaran nirkabel.

Close-up of StanbyME 2 screen being detached, transitioning to a model carrying it with the folio cover and strap.

*Dapat digunakan hingga 4 jam secara nirkabel dalam Mode Eco atau Low Power dengan baterai bawaan. Daya tahan baterai bisa berbeda tergantung cara penggunaan. Untuk pengisian daya, dibutuhkan adaptor dengan output minimal 65W dan dukungan USB PD.

*Gunakan folio cover agar layar tidak mudah tergores saat dibawa. Hindari benturan atau jatuh karena dapat merusak produk. Perangkat ini tidak tahan air maupun debu, dan paparan sinar matahari terlalu lama dapat menyebabkan perubahan warna atau gangguan pada layar.

Close-up shot of USB-C Cable attached to StanbyME 2.

Kini dilengkapi port USB-C untuk konektivitas yang lebih baik.

Kini lebih praktis. Isi daya dan sambungkan layar dengan mudah melalui port USB-C terbaru.

*Mendukung USB 2.0, USB-C DP, dan DP ALT.

*Untuk menghubungkan perangkat lain, port USB-C pada perangkat tersebut harus mendukung DP ALT.

*MacOS dan iOS hanya mendukung fitur mirroring dan pengisian daya.

Earphone dan headphone USB-C tidak didukung.

Layar Seni Bergerak

Mood Maker menciptakan suasana melalui seni yang bergerak

Ekspresikan gaya dan selera Anda melalui karya seni dengan beragam konten dan tema seperti jam, cuaca, turntable, dan lainnya. Tampilkan visual favorit dengan layar yang bisa berfungsi seperti bingkai foto digital

Different living spaces with LG StanbyME 2 screens on the wall. Art Poster content are on the screens.

*Disarankan untuk menggunakan dudukan dinding yang disediakan oleh LG. Perhatikan berat produk saat pemasangan; jika tidak, dapat terjadi masalah seperti miring atau jatuh

iF Design Award 2025 logo. Design Award Winner.

Desain inovatif yang memenangkan penghargaan

Temukan StanbyME 2 yang memenangkan penghargaan, layar art frame kami yang diakui karena desain dan fungsinya

Layar Tablet Besar

Dengan Let's Draw, ubah ide Anda menjadi karya seni

Ciptakan karya seni menggunakan layar sentuh penuh dan tampilkan hasil masterpiece Anda melalui Always On Display

Model drawing on the screen of StanbyME 2.

Model drawing on the screen of StanbyME 2.

*Pena sentuh tidak termasuk. StanbyME 2 tidak memiliki pena sentuh khusus.

*Pastikan kompatibilitas dengan pena sentuh pihak ketiga sebelum membeli.

StanbyME 2 with touchscreen in use by a person.

Full Touch Screen

Layar sentuh bawaan 27 inci memudahkan dan membuat penggunaan lebih nyaman, memberikan lebih banyak cara untuk menikmati layar Anda. Menggambar, mengeksplorasi konten edukatif, bermain game, dan mewujudkan semua ide Anda hanya dengan sentuhan.

*Ketersediaan aplikasi dapat berbeda di setiap wilayah. Beberapa aplikasi mungkin memerlukan langganan terpisah

Nikmati board games bersama-sama

Nikmati permainan seperti Memory Game, Million Marble, Spot the Difference, Catur, dan lainnya bahkan tanpa smartphone. Mainkan langsung di layar sentuh dan rasakan keseruan santai bersama keluarga dan teman

Three images showing StanbyME 2 used for different board games in a modern living space by three different parties.

Three images showing StanbyME 2 used for different board games in a modern living space by three different parties.

*Ketersediaan aplikasi dapat berbeda di setiap wilayah. Beberapa aplikasi mungkin memerlukan langganan

Mudah terhubung ke perangkat lain melalui HDMI dan USB

Hubungkan layar sentuh portabel Anda ke berbagai perangkat lain. Mulai dari monitor, laptop, set-top box IPTV, perangkat mobile, konsol game, dan lainnya melalui port USB dan HDMI bawaan.

StanbyME 2 connected to another device displaying meeting materials.

StanbyME 2 connected to another device displaying meeting materials.

*Kabel HDMI dan aksesori lainnya harus dibeli terpisah

A woman in a yoga pose reflected on the screen of StanbyME 2.

Smart Cam untuk olahraga, panggilan video, dan lainnya

Hubungkan Smart Cam ke layar sentuh portabel dan nikmati fitur video tambahan. Gunakan kamera untuk panggilan video atau saat berolahraga untuk membandingkan gerakan Anda dengan video latihan

*Smart Cam dijual terpisah

Mirroring dan OTT untuk pengalaman hiburan yang lebih menyenangkan

Akses konten dan layanan streaming favorit Anda bahkan tanpa smartphone. Gunakan aplikasi OTT bawaan atau lakukan mirroring dan streaming dari iOS dan Android dengan dukungan AirPlay dan Google Cast.

StanbyME 2 in the center with multiple OTT programs arranged in a web formation around it.

StanbyME 2 in the center with multiple OTT programs arranged in a web formation around it.

*Memerlukan koneksi jaringan (Wi-Fi) yang sama.

*Layanan OTT mungkin memerlukan langganan atau pembelian terpisah.

*LG StanbyME 2 adalah layar yang menggunakan LG webOS. Meskipun menawarkan portabilitas seperti tablet, produk ini menggunakan sistem operasi berbasis TV

Pengenalan Suara Jarak Jauh

StanbyME 2 dapat mengenali suara Anda bahkan dari jarak jauh. Cukup ucapkan “Hi LG” dan perangkat akan mulai mendengarkan perintah Anda dari kejauhan.

*Fitur ini tersedia setelah mengaktifkan fungsi pengenalan suara langsung pada produk dan menyetujui pemberian informasi pribadi.

*Performa pengenalan suara dapat berbeda tergantung lingkungan sekitar. Jarak efektif pengenalan dapat bervariasi berdasarkan faktor seperti jarak, kebisingan latar, dan kondisi penggunaan.

Remote klip magnetik

Kontrol layar sentuh portabel Anda dengan remote yang praktis. Magnetnya menempel pada sisi layar dan penutup folio, sehingga mudah dijangkau dan disimpan

Pembaruan baru hingga 5 tahun dengan Program webOS Re:New yang memenangkan penghargaan

Pastikan sistem operasi perangkat Anda selalu baru. Dapatkan pembaruan penuh dan nikmati fitur serta software terbaru untuk StanbyME 2 Anda.

*Program webOS Re:New berlaku untuk LG StanbyME 2 2025.

*Program webOS Re:New mendukung hingga lima tahun, mengacu pada versi webOS yang terpasang sebelumnya, dan jadwal pembaruan dapat berbeda menurut model dan wilayah.

*Pembaruan dan jadwal untuk beberapa fitur, aplikasi, dan layanan dapat berbeda menurut model dan wilayah.

alpha 8 AI Processor chip visible with LG logo on an orange-lit mechanical plate.

Sekarang dengan Prosesor AI Alpha 8 dan QHD untuk layar Anda

Rasakan kualitas QHD yang melampaui Full HD pada layar sentuh portabel 27 inci dengan prosesor AI Alpha 8. Nikmati visual dan audio yang menakjubkan pada layar yang nyaman dan mudah dibawa.

*Dibandingkan dengan Smart TV level pemula tahun yang sama dengan Prosesor AI Alpha 7 Gen8, berdasarkan perbandingan spesifikasi internal.

AI Brightness Control menyesuaikan kecerahan layar dengan kondisi cahaya apapun

Dapatkan pengaturan kecerahan yang paling optimal. AI menyesuaikan layar secara otomatis sesuai dengan cahaya di sekitar ruangan Anda.

StanbyME 2 mounted on a wall in a modern living space split between daytime and nighttime settings.

StanbyME 2 mounted on a wall in a modern living space split between daytime and nighttime settings.

*Semua TV LG webOS 25 dilengkapi AI Brightness Control, kecuali yang tidak memiliki sensor cahaya

AI Sound Pro menghadirkan suara sinematik yang disesuaikan dengan detail

*AI Clear Sound harus diaktifkan melalui menu Sound Mode.

*Suara dapat berbeda tergantung lingkungan mendengarkan.

Soundwaves emanating from StanbyME 2 with Dolby Vision and Dolby Atmos logos displayed.

Dolby Vision & Dolby Atmos untuk suara dan gambar yang imersif

Nikmati gambar dan suara yang memukau dengan Dolby Vision dan Dolby Atmos. Dengan speaker samping layar, Anda bisa merasakan pengalaman teater Dolby di rumah dengan nyaman.

*Aksesori yang disertakan dalam paket dapat berbeda di setiap wilayah. Smart Cam dan speaker dijual terpisah. Periksa barang yang disertakan dalam paket produk sebelum membeli.

*Gambar-gambar di atas pada laman detail produk ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.

*Semua gambar di atas adalah simulasi.

*Ketersediaan layanan bervariasi tergantung wilayah dan negara.

*Layanan personalisasi dapat berbeda tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ketiga.

