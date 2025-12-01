We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
Fitur Utama
- Detachable, Super Portable Screen with USB-C and built-in battery with 4 hours of playback
- Express your style with different themes from Mood Maker
- Use as a digital canvas with Let's Draw
- Play board games directly on the touch screen
- With HDMI and USB for Dual Monitor Setups
- 2025 iF Design Award Winner
Layar Super Portable
Putar, Gantung, Lepas
Temukan berbagai cara baru untuk menikmati konten dan mengekspresikan gaya kamu. Putar layarnya sesuka hati dengan stand yang bisa disesuaikan. Lepas dan gantungkan untuk tampilan berbeda, atau gunakan seperti tablet dengan folio cover.
*Layar akan terisi daya secara otomatis saat kamu menghubungkan kabel listrik ke docking stand dan memasangkan layar pada stand-nya.
*Mobilitas dapat berbeda-beda tergantung pada jenis lantai yang digunakan.
*Jangan menggulung atau menyeret produk di area luar ruangan, karena dapat menyebabkan kerusakan pada bagian bawah produk.
*Rentang penyesuaian sudut layar: Rotasi (±90°), Kemiringan (±25°), Putaran (±90°).
*Gunakan hanya dudukan dinding bawaan dari LG. Saat pemasangan, pastikan memperhatikan jenis material dinding. Jika tidak, produk dapat miring atau terjatuh. Silakan lihat panduan yang disertakan untuk informasi lebih lanjut.
*Berhati-hatilah saat memasang di dinding. Jangan gunakan untuk tujuan selain yang telah ditentuka
Nikmati baterai bawaan yang lebih tahan lama
Lepas layar sentuh portabel LG StanbyME 2 dan nonton konten lebih lama.
Bawa layarnya ke mana pun kamu mau. Kini dengan daya baterai yang lebih kuat, satu kali pengisian mampu bertahan hingga 4 jam pemutaran nirkabel.
*Dapat digunakan hingga 4 jam secara nirkabel dalam Mode Eco atau Low Power dengan baterai bawaan. Daya tahan baterai bisa berbeda tergantung cara penggunaan. Untuk pengisian daya, dibutuhkan adaptor dengan output minimal 65W dan dukungan USB PD.
*Gunakan folio cover agar layar tidak mudah tergores saat dibawa. Hindari benturan atau jatuh karena dapat merusak produk. Perangkat ini tidak tahan air maupun debu, dan paparan sinar matahari terlalu lama dapat menyebabkan perubahan warna atau gangguan pada layar.
*Mendukung USB 2.0, USB-C DP, dan DP ALT.
*Untuk menghubungkan perangkat lain, port USB-C pada perangkat tersebut harus mendukung DP ALT.
*MacOS dan iOS hanya mendukung fitur mirroring dan pengisian daya.
Earphone dan headphone USB-C tidak didukung.
Layar Seni Bergerak
Mood Maker menciptakan suasana melalui seni yang bergerak
Ekspresikan gaya dan selera Anda melalui karya seni dengan beragam konten dan tema seperti jam, cuaca, turntable, dan lainnya. Tampilkan visual favorit dengan layar yang bisa berfungsi seperti bingkai foto digital
*Disarankan untuk menggunakan dudukan dinding yang disediakan oleh LG. Perhatikan berat produk saat pemasangan; jika tidak, dapat terjadi masalah seperti miring atau jatuh
Layar Tablet Besar
Dengan Let's Draw, ubah ide Anda menjadi karya seni
Ciptakan karya seni menggunakan layar sentuh penuh dan tampilkan hasil masterpiece Anda melalui Always On Display
*Pena sentuh tidak termasuk. StanbyME 2 tidak memiliki pena sentuh khusus.
*Pastikan kompatibilitas dengan pena sentuh pihak ketiga sebelum membeli.
*Ketersediaan aplikasi dapat berbeda di setiap wilayah. Beberapa aplikasi mungkin memerlukan langganan terpisah
Nikmati board games bersama-sama
Nikmati permainan seperti Memory Game, Million Marble, Spot the Difference, Catur, dan lainnya bahkan tanpa smartphone. Mainkan langsung di layar sentuh dan rasakan keseruan santai bersama keluarga dan teman
*Ketersediaan aplikasi dapat berbeda di setiap wilayah. Beberapa aplikasi mungkin memerlukan langganan
Mudah terhubung ke perangkat lain melalui HDMI dan USB
Hubungkan layar sentuh portabel Anda ke berbagai perangkat lain. Mulai dari monitor, laptop, set-top box IPTV, perangkat mobile, konsol game, dan lainnya melalui port USB dan HDMI bawaan.
*Kabel HDMI dan aksesori lainnya harus dibeli terpisah
*Smart Cam dijual terpisah
Mirroring dan OTT untuk pengalaman hiburan yang lebih menyenangkan
Akses konten dan layanan streaming favorit Anda bahkan tanpa smartphone. Gunakan aplikasi OTT bawaan atau lakukan mirroring dan streaming dari iOS dan Android dengan dukungan AirPlay dan Google Cast.
*Memerlukan koneksi jaringan (Wi-Fi) yang sama.
*Layanan OTT mungkin memerlukan langganan atau pembelian terpisah.
*LG StanbyME 2 adalah layar yang menggunakan LG webOS. Meskipun menawarkan portabilitas seperti tablet, produk ini menggunakan sistem operasi berbasis TV
Pengenalan Suara Jarak Jauh
StanbyME 2 dapat mengenali suara Anda bahkan dari jarak jauh. Cukup ucapkan “Hi LG” dan perangkat akan mulai mendengarkan perintah Anda dari kejauhan.
*Fitur ini tersedia setelah mengaktifkan fungsi pengenalan suara langsung pada produk dan menyetujui pemberian informasi pribadi.
*Performa pengenalan suara dapat berbeda tergantung lingkungan sekitar. Jarak efektif pengenalan dapat bervariasi berdasarkan faktor seperti jarak, kebisingan latar, dan kondisi penggunaan.
Remote klip magnetik
Kontrol layar sentuh portabel Anda dengan remote yang praktis. Magnetnya menempel pada sisi layar dan penutup folio, sehingga mudah dijangkau dan disimpan
Pembaruan baru hingga 5 tahun dengan Program webOS Re:New yang memenangkan penghargaan
Pastikan sistem operasi perangkat Anda selalu baru. Dapatkan pembaruan penuh dan nikmati fitur serta software terbaru untuk StanbyME 2 Anda.
*Program webOS Re:New berlaku untuk LG StanbyME 2 2025.
*Program webOS Re:New mendukung hingga lima tahun, mengacu pada versi webOS yang terpasang sebelumnya, dan jadwal pembaruan dapat berbeda menurut model dan wilayah.
*Pembaruan dan jadwal untuk beberapa fitur, aplikasi, dan layanan dapat berbeda menurut model dan wilayah.
*Dibandingkan dengan Smart TV level pemula tahun yang sama dengan Prosesor AI Alpha 7 Gen8, berdasarkan perbandingan spesifikasi internal.
AI Brightness Control menyesuaikan kecerahan layar dengan kondisi cahaya apapun
Dapatkan pengaturan kecerahan yang paling optimal. AI menyesuaikan layar secara otomatis sesuai dengan cahaya di sekitar ruangan Anda.
*Semua TV LG webOS 25 dilengkapi AI Brightness Control, kecuali yang tidak memiliki sensor cahaya
AI Sound Pro menghadirkan suara sinematik yang disesuaikan dengan detail
*AI Clear Sound harus diaktifkan melalui menu Sound Mode.
*Suara dapat berbeda tergantung lingkungan mendengarkan.
*Aksesori yang disertakan dalam paket dapat berbeda di setiap wilayah. Smart Cam dan speaker dijual terpisah. Periksa barang yang disertakan dalam paket produk sebelum membeli.
*Gambar-gambar di atas pada laman detail produk ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.
*Semua gambar di atas adalah simulasi.
*Ketersediaan layanan bervariasi tergantung wilayah dan negara.
*Layanan personalisasi dapat berbeda tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ketiga.
Semua Spesifikasi
Apa yang orang katakan
Produk Kami
Manual & Perangkat Lunak
Unduh panduan dan perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
Pemecahan masalah
Temukan video petunjuk yang bermanfaat untuk produk Anda.
Garansi
Temukan informasi garansi produk Anda di sini.
Suku Cadang & Aksesori
Temukan aksesori untuk produk Anda.
Pendaftaran Produk
Mendaftarkan produk Anda akan membantu Anda mendapatkan dukungan lebih cepat.
Pencarian Terkait
Temukan manual, pemecahan masalah, dan garansi produk LG Anda.
Dukungan pesanan
Lacak pesanan Anda dan lihat Pertanyaan Umum tentang pesanan.
Permintaan perbaikan
Mintalah layanan perbaikan dengan nyaman secara online.
Livechat
Berbincang dengan Ahli Produk LG untuk bertanya perihal bantuan saat berbelanja, diskon, dan penawaran lain secara real time
Berbincang dengan Dukungan Layanan LG menggunakan aplikasi perpesanan paling populer
Kirim kami email
Kirim Email ke Dukungan Layanan LG
Telepon Kami
Berbicara langsung dengan perwakilan dukungan kami.