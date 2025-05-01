Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ G4 24-inch 144Hz (O/C) FHD IPS Gaming Monitor | 24G411A with NVIDIA G-SYNCR compatible, SRGB 99% (Typ.)

24G411A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
side view
side view of a tilted monitor
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view with lights off

Fitur Utama

  • 24-inch FHD IPS (1920x1080) display
  • 120Hz refresh rate (O/C 144Hz) / 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
Gambar depan monitor gaming UltraGear™ 24g411a.

24 inci 144Hz (Overclocking) FHD IPS
Monitor Gaming

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Layar 24 inci FHD IPS dengan resolusi 1920x1080, cakupan warna sRGB 99%, HDR 10, kecepatan refresh 120Hz, waktu respons 1ms, dan desain ultra tipis.
Teks ditampilkan dengan huruf kapital.

Rasakan pertempuran sesungguhnya dengan warna yang hidup.

Monitor kami mendukung HDR10 dan menawarkan cakupan 99% sRGB, memberikan spektrum warna yang luas untuk reproduksi warna yang akurat dengan layar IPS-nya, sehingga memberikan pengalaman bermain game yang imersif. Hal ini memungkinkan para gamer untuk merasakan medan pertempuran yang dramatis sesuai dengan yang dirancang oleh pengembang game.

Adegan permainan pertempuran luar angkasa yang menampilkan warna-warna yang hidup dengan HDR, sRGB 99%, dan layar IPS pada monitor LG UltraGear.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Layar IPS™

Monitor LG IPS™ menampilkan akurasi warna yang luar biasa dengan sudut pandang yang luas.

HDR 10

HDR 10 (rentang dinamis tinggi) mendukung tingkat warna dan kecerahan yang spesifik.

sRGB 99% (Tipe)

Dengan cakupan 99% dari spektrum DCI-P3, ini merupakan solusi yang sangat baik untuk tampilan warna yang akurat.

Kecepatan ditulis dengan huruf kapital.
Adegan balapan dengan respons yang sangat cepat dan kecepatan refresh 120Hz yang tinggi.

Gerakan gaming yang lancar
dengan kecepatan
refresh 120Hz (O/C 144Hz)

Untuk menghadirkan kecepatan refresh 120Hz (144Hz Overclock)

untuk tampilan yang halus dan jernih, sambil meminimalkan blur gerakan.

Nikmati pengalaman bermain game yang lebih imersif dengan setiap frame.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Sebuah mobil balap kuning ditampilkan melaju kencang di layar, dengan bagian dalam kotak persegi putih terlihat jelas dan bagian luarnya kabur.

Kecepatan tinggi
menuju kemenangan

Pengurangan Kabur Gerak 1ms* memberikan pengalaman bermain yang halus, mengurangi kabur dan bayangan. Objek dinamis dan bergerak cepat di tengah aksi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi para gamer.

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Pengurangan Kabur Gerak 1ms menyebabkan penurunan kecerahan, dan fitur-fitur berikut tidak dapat digunakan saat fitur ini diaktifkan: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Flicker mungkin terjadi selama operasi Pengurangan Kabur Gerak 1ms.

Disertai sertifikasi dengan teknologi yang telah luas digunakan.

Ditenagai oleh AMD FreeSync™ Premium Pro dan kompatibilitas G-SYNC® yang telah diverifikasi oleh NVIDIA, monitor ini memastikan tampilan bebas robekan, ultra-halus, dan latensi rendah, memberikan presisi dan kelancaran bermain game yang tak tertandingi.

Tampilan layar terbagi dari seorang pilot dalam permainan yang seru dan cepat, menampilkan visual yang lebih halus dan jelas.

Logo NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan..

Dynamic Action Sync

Dengan mengurangi lag input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen kritis secara real-time dan merespons dengan cepat.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Black Stabilizer

Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut gelap dan dengan cepat menavigasi melalui ledakan kilat.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Crosshair

Titik sasaran ditempatkan di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Kemudahan penggunaan ditulis dengan huruf kapital.

LG Switch App

Beralih dengan cepat

Anda dapat dengan mudah membagi layar menjadi hingga 6 bagian, mengubah desain tema, atau bahkan meluncurkan platform panggilan video dengan tombol pintas yang telah ditentukan. Perangkat ini juga mendukung mode PBP (Picture-by-Picture) dan PIP (Picture-in-Picture) untuk multitasking yang efisien di antara berbagai sumber input.

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch terbaru, cari di menu Dukungan LG.com.

Desain hampir tanpa batas dan kaki penyangga yang ramping

Desain ultra-tipis. Hampir seperti melayang.

Nikmati layar yang lebih luas dan minim gangguan dengan bezel ultra-tipis dan dudukan kaki yang minimalis, dilengkapi dengan desain hampir tanpa bingkai. Dudukan yang tampak mengambang memperkuat estetika bersih dan ringan, sementara layar yang mulus memberikan pengalaman visual yang imersif—ideal untuk pengaturan dual monitor atau ruang kerja minimalis.

Borderless design icon.

Desain tanpa batas

dengan dasar dudukan yang ramping

Tilt adjustable icon.

Tilt

'-5~20º

Wall Mount icon.

Wall Mount

100 x 100

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

*Kemiringan (-5~20°), Dapat dipasang di dinding (100x100).

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Ukuran (Inch)

    23.8

  • Resolusi

    1920x1080

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt (-5 ~ 20°),

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    539.4 x 220 x 412mm

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    539.4 x 38.7 x 317.1mm

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    620 x 385mm x 134mm

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    3.3kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    2.4kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    4.6kg

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • OverClocking

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

  • Motion Blur Reduction Tech.

    YES

INFO

  • Nama Produk

    Ultragear

  • Tahun

    Y25

KONEKTIVITAS

  • D-Sub

    YES

  • HDMI

    YES(1ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

AKSESORI

  • HDMI

    YES

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    23.8

  • Ukuran (cm)

    60.4

  • Resolusi

    1920x1080

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Pitch Piksel [mm]

    0.2745 × 0.2745 mm

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    220cd/m²

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Rentang Warna (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    16.7M

  • Rasio Kontras (Min.)

    1050:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1500:1

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt (-5 ~ 20°),

  • Wall Mountable [mm]

    100x100

