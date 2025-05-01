We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G4 24-inch 144Hz (O/C) FHD IPS Gaming Monitor | 24G411A with NVIDIA G-SYNCR compatible, SRGB 99% (Typ.)
LG UltraGear™ G4 24-inch 144Hz (O/C) FHD IPS Gaming Monitor | 24G411A with NVIDIA G-SYNCR compatible, SRGB 99% (Typ.)
Fitur Utama
- 24-inch FHD IPS (1920x1080) display
- 120Hz refresh rate (O/C 144Hz) / 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
Rasakan pertempuran sesungguhnya dengan warna yang hidup.
Monitor kami mendukung HDR10 dan menawarkan cakupan 99% sRGB, memberikan spektrum warna yang luas untuk reproduksi warna yang akurat dengan layar IPS-nya, sehingga memberikan pengalaman bermain game yang imersif. Hal ini memungkinkan para gamer untuk merasakan medan pertempuran yang dramatis sesuai dengan yang dirancang oleh pengembang game.
Adegan permainan pertempuran luar angkasa yang menampilkan warna-warna yang hidup dengan HDR, sRGB 99%, dan layar IPS pada monitor LG UltraGear.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Pengurangan Kabur Gerak 1ms menyebabkan penurunan kecerahan, dan fitur-fitur berikut tidak dapat digunakan saat fitur ini diaktifkan: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Flicker mungkin terjadi selama operasi Pengurangan Kabur Gerak 1ms.
Disertai sertifikasi dengan teknologi yang telah luas digunakan.
Ditenagai oleh AMD FreeSync™ Premium Pro dan kompatibilitas G-SYNC® yang telah diverifikasi oleh NVIDIA, monitor ini memastikan tampilan bebas robekan, ultra-halus, dan latensi rendah, memberikan presisi dan kelancaran bermain game yang tak tertandingi.
Tampilan layar terbagi dari seorang pilot dalam permainan yang seru dan cepat, menampilkan visual yang lebih halus dan jelas.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan..
Dynamic Action Sync
Dengan mengurangi lag input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen kritis secara real-time dan merespons dengan cepat.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
Black Stabilizer
Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut gelap dan dengan cepat menavigasi melalui ledakan kilat.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
Crosshair
Titik sasaran ditempatkan di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
LG Switch App
Beralih dengan cepat
Anda dapat dengan mudah membagi layar menjadi hingga 6 bagian, mengubah desain tema, atau bahkan meluncurkan platform panggilan video dengan tombol pintas yang telah ditentukan. Perangkat ini juga mendukung mode PBP (Picture-by-Picture) dan PIP (Picture-in-Picture) untuk multitasking yang efisien di antara berbagai sumber input.
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch terbaru, cari di menu Dukungan LG.com.
Desain hampir tanpa batas dan kaki penyangga yang ramping
Desain ultra-tipis. Hampir seperti melayang.
Nikmati layar yang lebih luas dan minim gangguan dengan bezel ultra-tipis dan dudukan kaki yang minimalis, dilengkapi dengan desain hampir tanpa bingkai. Dudukan yang tampak mengambang memperkuat estetika bersih dan ringan, sementara layar yang mulus memberikan pengalaman visual yang imersif—ideal untuk pengaturan dual monitor atau ruang kerja minimalis.
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
*Kemiringan (-5~20°), Dapat dipasang di dinding (100x100).
Spesifikasi Utama
Ukuran (Inch)
23.8
Resolusi
1920x1080
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:9
Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144 (O/C)
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt (-5 ~ 20°),
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
539.4 x 220 x 412mm
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
539.4 x 38.7 x 317.1mm
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
620 x 385mm x 134mm
Berat dengan Dudukan [kg]
3.3kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
2.4kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
4.6kg
FITUR
HDR 10
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
OverClocking
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
Motion Blur Reduction Tech.
YES
INFO
Nama Produk
Ultragear
Tahun
Y25
KONEKTIVITAS
D-Sub
YES
HDMI
YES(1ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
1.4
Headphone out
3-pole (Sound Only)
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
AKSESORI
HDMI
YES
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
23.8
Ukuran (cm)
60.4
Resolusi
1920x1080
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:9
Pitch Piksel [mm]
0.2745 × 0.2745 mm
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
220cd/m²
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250cd/m²
Rentang Warna (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
16.7M
Rasio Kontras (Min.)
1050:1
Rasio Kontras (Typ.)
1500:1
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144 (O/C)
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt (-5 ~ 20°),
Wall Mountable [mm]
100x100
Apa yang orang katakan
Produk Kami
Manual & Perangkat Lunak
Unduh panduan dan perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
Pemecahan masalah
Temukan video petunjuk yang bermanfaat untuk produk Anda.
Garansi
Temukan informasi garansi produk Anda di sini.
Suku Cadang & Aksesori
Temukan aksesori untuk produk Anda.
Pendaftaran Produk
Mendaftarkan produk Anda akan membantu Anda mendapatkan dukungan lebih cepat.
Pencarian Terkait
Temukan manual, pemecahan masalah, dan garansi produk LG Anda.
Dukungan pesanan
Lacak pesanan Anda dan lihat Pertanyaan Umum tentang pesanan.
Permintaan perbaikan
Mintalah layanan perbaikan dengan nyaman secara online.
Livechat
Berbincang dengan Ahli Produk LG untuk bertanya perihal bantuan saat berbelanja, diskon, dan penawaran lain secara real time
Berbincang dengan Dukungan Layanan LG menggunakan aplikasi perpesanan paling populer
Kirim kami email
Kirim Email ke Dukungan Layanan LG
Telepon Kami
Berbicara langsung dengan perwakilan dukungan kami.