Monitor Gaming UltraGear™ G5 25 inci, FHD 200Hz

Monitor Gaming UltraGear™ G5 25 inci, FHD 200Hz

Front view of Monitor Gaming UltraGear™ G5 25 inci, FHD 200Hz 25G523B
Tampak samping
Tampak belakang
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dan neon.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menampilkan warna-warna cerah dengan cakupan warna sRGB 99%, IPS, dan sertifikasi HDR.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 200Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Gambar perbandingan yang menunjukkan transisi layar yang cepat berkat waktu respons 1ms (GtG), menghadirkan visual gameplay yang lebih halus dan responsif pada monitor gaming.
Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk gameplay yang halus dan bebas tearing.
Gambar ini menampilkan monitor gaming UltraGear™ dalam pengaturan meja yang menampilkan adegan game, dengan ikon yang menunjukkan desain tanpa bingkai di tiga sisi, penyesuaian ketinggian, dukungan kemiringan, dan kompatibilitas pemasangan dinding.
Gambar ringkasan fitur yang menampilkan antarmuka monitor gaming dengan penyesuaian tampilan Dual Mode, Smart Screen Split untuk tata letak multitasking, peluncuran panggilan video dengan satu klik, dan Personalized Picture Wizard untuk pengaturan layar yang disesuaikan.
Tampilan belakang monitor gaming yang menunjukkan port konektivitasnya, termasuk dua input HDMI™ 2.0, satu port DisplayPort 1.4 dengan dukungan DSC, dan output H/P 3-pol.
Tampilan depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
Tampilan belakang monitor yang menunjukkan area pemasangan dudukan dan port belakang
Tampilan atas
Tampilan depan dudukan dan alas monitor
Fitur Utama

  • Layar IPS FHD (1920x1080) 25 inci
  • Kecepatan Refresh 200Hz, Waktu Respons 1ms (GtG)
  • HDR 10 dengan cakupan sRGB 99% (Tipe), Mendukung 16,7 Juta Warna
  • Kompatibel dengan NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Desain hampir tanpa bingkai di 3 sisi
  • L-Stand yang rapi dan bebas kabel
Logo UltraGear™ G5 di ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Monitor Gaming FHD 25 inci 200Hz    

Gambar bagian depan monitor gaming UltraGear™ 25G523B di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Gambar ini menampilkan fitur-fitur utama monitor gaming LG, termasuk kecepatan refresh 200Hz untuk gerakan yang lancar, layar IPS dengan HDR dan cakupan warna sRGB 99% untuk tampilan yang hidup, pengalaman bermain game yang mulus berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium, waktu respons 1ms (GtG) untuk permainan berkecepatan tinggi, serta desain yang hampir tanpa bingkai untuk pengalaman bermain yang imersif.

Kecepatan Warna Kemudahan Penggunaan

Gerakan permainan yang lancar dengan  
kecepatan refresh 200Hz    

Menyajikan kecepatan refresh 200Hz untuk visual yang lancar dan jernih, sekaligus meminimalkan blur gerakan.

Nikmati pengalaman bermain yang lebih imersif di setiap bingkai.

Adegan balap motor yang menggambarkan kecepatan refresh 200Hz pada UltraGear™ 25G523B untuk gerakan dalam permainan yang lancar dan jernih.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

1 ms (GtG). Respon cepat
untuk pengalaman bermain game.    

Waktu respons 1 ms (GtG) dirancang untuk mengurangi efek bayangan terbalik, sehingga transisi di layar tetap jelas dan pengalaman bermain game menjadi lebih lancar serta responsif.

Gambar perbandingan yang menunjukkan pengurangan blur gerakan pada UltraGear™ 25G523B dengan waktu respons 1 ms (GtG) untuk tampilan game yang lebih halus.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Gerakan yang halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam pengalaman

Kurangi efek tearing dan lag dengan teknologi NVIDIA® G-SYNC® compatible dan AMD FreeSync™ Premium. Nikmati pengalaman visual yang lebih halus berkat berkurangnya efek tearing dan stuttering secara signifikan, serta minimnya blur gerakan dan ghosting.

Adegan balapan yang ditampilkan pada monitor UltraGear™ 25G523B dengan membandingkan mode Dinonaktifkan dan Diaktifkan, memperlihatkan gerakan yang lebih halus dan pengurangan tearing berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kompatibilitas dengan NVIDIA® G-SYNC® hanya didukung melalui DisplayPort.

*Kesalahan atau penundaan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Rasakan sensasi pertempuran yang sesungguhnya dengan
warna yang hidup    

Monitor kami menawarkan cakupan sRGB sebesar 99%, yang menghadirkan spektrum warna luas sehingga memungkinkan penampilan warna yang sangat akurat berkat layar IPS-nya, untuk pengalaman bermain game yang imersif. Hal ini memungkinkan para gamer merasakan suasana medan pertempuran yang dramatis sebagaimana yang diinginkan oleh pengembang game.

Logo layar IPS.

Monitor LG IPS™ menampilkan akurasi warna yang luar biasa dengan sudut pandang yang luas.  

Logo HDR 10.

HDR 10 (rentang dinamis tinggi) mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu.  

Logo sRGB 99%.

Dengan cakupan 99% spektrum sRGB, monitor ini merupakan solusi yang tepat untuk tampilan warna yang akurat.

Adegan pertempuran luar angkasa futuristik di monitor UltraGear™, menampilkan warna-warna cerah dan kontras yang kaya dengan ledakan yang terang, planet yang bersinar, dan pesawat luar angkasa yang detail di latar belakang kosmik yang berwarna-warni.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus dengan LG Switch    

Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari. Atur pengaturan monitor dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai keinginan Anda, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagi layar menjadi 11 tata letak dan membuka platform panggilan video hanya dengan satu klik—sehingga pengaturan Anda menjadi semakin praktis.

Unduh
Video ini menunjukkan cara mengatur monitor Anda menggunakan aplikasi LG Switch.

*Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk yang sebenarnya.

*LG Switch memerlukan pengunduhan perangkat lunak dan panduan pengguna dari LG.com agar dapat digunakan dengan benar.

Dynamic Action Sync    

Dengan mengurangi latensi input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.  

Black Stabilizer    

Black Stabilizer meningkatkan visibilitas dalam adegan gelap, mengungkap detail tersembunyi, dan meningkatkan kejernihan untuk navigasi yang lebih lancar melalui lingkungan berbayang atau perubahan cahaya mendadak.  

Crosshair    

Titik bidik ditempatkan di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.  

FPS Counter    

FPS Counter memungkinkan Anda melihat seberapa baik semua konten dimuat. Baik saat mengedit, bermain game, atau menonton film, setiap frame penting, dan dengan FPS Counter, Anda akan mendapatkan data real-time.  

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

Hampir tanpa batas, tampilan yang lebih elegan    

Nikmati desain hemat ruang kami yang dilengkapi dengan alas yang dapat disesuaikan kemiringannya. Dudukan ramping yang rapi ini dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien, sekaligus memberikan tampilan yang lebih ramping dan elegan pada pengaturan Anda.

Ikon desain tanpa batas.

Desain

hampir tanpa bingkai di tiga sisi

Ikon kemiringan.

Kemiringan

Ikon pemasangan dinding berukuran 100x100.

Pemasangan di dinding

Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ yang diletakkan di atas meja, menampilkan adegan permainan, dengan sorotan yang diperbesar untuk menonjolkan desain layar tanpa bingkai dan dudukan yang ramping dan tampak mengambang.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Cetak

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    557.6 x 220 x 427.2

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    557.6 x 46.9x 324.3

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    655 x 385x 134

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    3.5

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    2.4

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    4.9

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible (DP only)

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

INFO

  • Nama Produk

    UltraGear

  • Tahun

    Y26

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    16.48W

AKSESORI

  • Port Display

    YES

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    24.4

  • Ukuran (cm)

    62.2

  • Resolusi

    1920 x 1080

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    16.7M

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1000:1

  • Waktu Respons

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

