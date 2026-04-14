Monitor Gaming UltraGear™ G5 27 inci, FHD 200Hz
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Gerakan permainan yang lancar dengan
kecepatan refresh 200Hz
Menyajikan kecepatan refresh 200Hz untuk tampilan yang lancar dan jernih, sekaligus meminimalkan blur gerakan.

1 ms (GtG). Respon cepat
untuk pengalaman bermain game.
Waktu respons 1 ms (GtG) dirancang untuk mengurangi efek bayangan terbalik, sehingga transisi di layar tetap jelas dan pengalaman bermain game menjadi lebih lancar serta responsif.

Gerakan halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam pengalaman bermain
Kurangi tearing dan lag dengan teknologi NVIDIA® G-SYNC® compatible dan AMD FreeSync™ Premium. Rasakan pengurangan yang signifikan pada tearing dan stuttering layar untuk visual yang halus dengan blur gerakan dan ghosting yang diminimalkan.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Kompatibilitas dengan NVIDIA® G-SYNC® hanya didukung melalui DisplayPort.
*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
Rasakan sensasi pertempuran yang sesungguhnya dengan
warna yang hidup
Monitor kami menawarkan cakupan sRGB sebesar 99%, yang menghadirkan spektrum warna luas sehingga memungkinkan penampilan warna yang sangat akurat berkat layar IPS-nya, untuk pengalaman bermain game yang imersif. Hal ini memungkinkan para gamer merasakan suasana medan pertempuran yang dramatis sebagaimana yang diinginkan oleh pengembang game.

Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus dengan LG Switch
Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari. Atur pengaturan monitor dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai keinginan Anda, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagi layar menjadi 11 tata letak dan membuka platform panggilan video hanya dengan satu klik—sehingga pengaturan Anda menjadi semakin praktis.

*LG Switch memerlukan pengunduhan perangkat lunak dan panduan pengguna dari LG.com agar dapat digunakan dengan benar.
Dynamic Action Sync
Dengan mengurangi latensi input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.

Hampir tanpa batas, tampilan yang lebih elegan
Nikmati desain hemat ruang kami yang dilengkapi dengan alas yang dapat disesuaikan kemiringannya. Dudukan ramping yang rapi ini dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien, sekaligus memberikan tampilan yang lebih ramping dan elegan pada pengaturan Anda.

Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
27
Tampilan - Resolusi
1920 x 1080
Tampilan - Tipe Panel
IPS
Tampilan - Rasio Aspek
16:9
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
300
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Tampilan - Waktu Respons
1ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
614.1x 220 x 461.8
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
614.1 x 49.1 x 358.8
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
700 x 430x 141
Berat dengan Dudukan [kg]
4.2
Berat tanpa Dudukan [kg]
3.1
Berat dalam Pengiriman [kg]
5.5
FITUR
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible (DP only)
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
Auto Input Switch
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
INFO
Nama Produk
UltraGear
Tahun
Y26
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
1.4
Headphone out
3-pole (Sound Only)
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
25W
AKSESORI
Port Display
YES
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
27
Ukuran (cm)
68.4
Resolusi
1920 x 1080
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:9
Pitch Piksel [mm]
0.3108(H) x 0.3108(V)
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
240
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
300
Rentang Warna (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
16.7M
Rasio Kontras (Min.)
700:1
Rasio Kontras (Typ.)
1000:1
Waktu Respons
1ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Wall Mountable [mm]
100 x 100
