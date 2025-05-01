About Cookies on This Site

LG UltraGear™ G6 27-inch 200Hz QHD Gaming Monitor│27G610A with sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0

27G610A-B
front view
Rear view
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree swivel monitor rear view
-30 degree swivel monitor rear view
rear perspective view
rear perspective view
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of the rear emblem
front view
front view of the monitor with the stand down
front view
Rear view
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree swivel monitor rear view
-30 degree swivel monitor rear view
rear perspective view
rear perspective view
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of the rear emblem
front view
front view of the monitor with the stand down

Fitur Utama

  • 27-inch QHD (2560x1440) Gaming Monitor
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 200Hz refresh rate
  • 1ms (GtG) response time
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Virtually borderless design
Lebih banyak
Gambar depan monitor gaming UltraGear™ 27g610a.

Gambar depan monitor gaming UltraGear™ 27g610a.

Monitor Gaming IPS 27 inci QHD 200Hz

Pandang depan monitor gaming LG UltraGear™ 27G610A yang diletakkan di atas dasar berbentuk heksagonal, berada di koridor futuristik yang diterangi lampu neon; layar menampilkan spiral ungu dan merah yang cerah dengan logo UltraGear di tengah.

Pandang depan monitor gaming LG UltraGear™ 27G610A yang diletakkan di atas dasar berbentuk heksagonal, berada di koridor futuristik yang diterangi lampu neon; layar menampilkan spiral ungu dan merah yang cerah dengan logo UltraGear di tengah.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Koleksi lima panel fitur yang menonjolkan LG UltraGear™ 27G610A: bingkai monitor dengan teks “27″ QHD 2560×1440”; adegan pertempuran fiksi ilmiah berlabel “sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; gambar motor dengan efek blur gerakan berlabel “200Hz”; gambar pesawat ruang angkasa bertuliskan “1ms (GtG)”; dan gambar kabel HDMI close-up bertuliskan “HDMI 2.0.”

Koleksi lima panel fitur yang menonjolkan LG UltraGear™ 27G610A: bingkai monitor dengan teks “27″ QHD 2560×1440”; adegan pertempuran fiksi ilmiah berlabel “sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; gambar motor dengan efek blur gerakan berlabel “200Hz”; gambar pesawat ruang angkasa bertuliskan “1ms (GtG)”; dan gambar kabel HDMI close-up bertuliskan “HDMI 2.0.”

Kata ‘DISPLAY’ ditulis dengan huruf bergradasi besar yang ditempatkan di tengah latar belakang gelap, dengan kotak bergaris tipis yang membentang dari sisi kiri.

Kejelasan yang membuat Anda tetap mengendalikan situasi.

Dengan layar QHD (2560x1440) berukuran 27 inci yang luas, UltraGear menawarkan kanvas yang dapat membantu meningkatkan kejernihan dan detail visual. Kepadatan piksel yang tinggi berkontribusi pada tampilan gambar yang lebih tajam dan presisi gambar yang lebih halus, memberikan pengalaman yang lebih menarik.

Pemandangan close-up monitor LG UltraGear™ 27G610A di layar, menampilkan adegan pertempuran dalam game fiksi ilmiah dengan kapal luar angkasa dan mechs futuristik. Teks overlay menyoroti resolusi dan rasio aspek: “16:9 QHD 2560×1440.”

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Rasakan warna yang sesungguhnya, taklukkan permainan!

Monitor gaming kami mendukung rentang warna yang luas, dengan cakupan 99% sRGB (Typ.), menghasilkan warna yang akurat dan detail tinggi untuk reproduksi dengan VESA DisplayHDR™ 400, sehingga memberikan pengalaman bermain game yang realistis.

Pejuang berlapis baja berteknologi canggih bertarung dengan senjata energi di kota yang diterangi lampu neon.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan sebenarnya yang digunakan oleh pengguna.

Kata ‘DISPLAY’ ditulis dengan huruf bergradasi besar yang ditempatkan di tengah latar belakang gelap, dengan kotak bergaris tipis yang memanjang dari sisi kiri.
Pandangan samping monitor dengan karakter pemanah game di layar.

Gerakan permainan yang lancar

Untuk menghadirkan kecepatan refresh 200Hz yang menghasilkan visual yang halus dan jernih, sambil meminimalkan blur gerakan. Nikmati pengalaman bermain game yang lebih imersif dengan setiap frame.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Kecepatan yang luar biasa, terjun ke dunia gaming

Waktu respons ultra-cepat 1ms (GtG), yang mengurangi efek bayangan balik dan memberikan waktu respons yang cepat, memungkinkan Anda menikmati performa gaming yang benar-benar baru.

*Gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*Pilih ‘Mode Lebih Cepat’ untuk mencapai ‘Waktu Respons 1ms’. (Pengaturan Game → Waktu Respons → Mode Lebih Cepat).

Kata ‘TECHNOLOGY’ ditulis dengan huruf besar bergradasi, ditempatkan di tengah latar belakang gelap, dengan kotak bergaris tipis yang memanjang dari sisi kiri.

Disertai sertifikasi dengan teknologi yang telah luas digunakan.

Ditenagai oleh AMD FreeSync™ Premium, monitor ini memastikan tampilan bebas robek, ultra-halus, dan latensi rendah, memberikan presisi dan kelancaran gaming yang tak tertandingi.

Gambar menunjukkan perbandingan layar terbagi antara visual permainan dengan teknologi sinkronisasi dinonaktifkan di sebelah kiri dan diaktifkan di sebelah kanan. Di sebelah kiri, tampilan pilot dari jet futuristik terlihat terdistorsi dengan efek tearing dan stutter, sementara di sebelah kanan, adegan yang sama terlihat halus dan lancar dengan jejak gerakan yang cerah. Judul di atas gambar berbunyi “Disertai sertifikasi teknologi yang luas digunakan,” menyoroti sertifikasi AMD FreeSync™ Premium dan NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Gambar yang menampilkan logo sertifikasi AMD FreeSync™ Premium berwarna hitam, ditempatkan di tengah latar belakang berwarna krem muda.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Dynamic Action Sync

Dengan mengurangi lag input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen kritis secara real-time dan merespons dengan cepat.

Black Stabilizer

Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut gelap dan dengan cepat menavigasi melalui ledakan kilat.

Crosshair

Titik sasaran ditempatkan di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya..

Kompak dan elegan

Nikmati desain kami yang hampir tanpa batas, dilengkapi dengan dasar yang sepenuhnya dapat disesuaikan, termasuk putar, miring, dan ketinggian. Desain L stand yang rapi dan penyesuaian putar dengan jangkauan luas dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien.

Swivel adjustable icon.

Putar

-30° ~ 30°

Tilt adjustable icon.

Miring

-5° ~ 20°

Height adjustable icon.

Tinggi

110mm

Pivot icon.

Pivot

Searah jarum jam

Front and rear view of the UltraGear™ 27g610a gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.
HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

Displayport icon.

DisplayPort 1.4 x1 

dengan DSC

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya..

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    27

  • Tampilan - Resolusi

    2560 x 1440

  • Tampilan - Tipe Panel

    IPS

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:9

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Tampilan - Waktu Respons

    1ms (GtG at Faster)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Swivel/Height/Pivot

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    613.2 x 224.5 x 544.2(UP) / 613.2 x 224.5x 434.1(DOWN)

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    613.2 x 49.2x 364.5

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    865.0 x 140.0x 435.0

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    5.3

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    3.5

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    7.1

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

INFO

  • Nama Produk

    UltraGear

  • Tahun

    Y25

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    22

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    27

  • Ukuran (cm)

    68.4

  • Resolusi

    2560 x 1440

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Pitch Piksel [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Rentang Warna (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    16.7M

  • Rasio Kontras (Min.)

    1000:1

  • Waktu Respons

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Swivel/Height/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

