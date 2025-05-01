We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G6 27-inch 200Hz QHD Gaming Monitor│27G610A with sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
Kejelasan yang membuat Anda tetap mengendalikan situasi.
Dengan layar QHD (2560x1440) berukuran 27 inci yang luas, UltraGear menawarkan kanvas yang dapat membantu meningkatkan kejernihan dan detail visual. Kepadatan piksel yang tinggi berkontribusi pada tampilan gambar yang lebih tajam dan presisi gambar yang lebih halus, memberikan pengalaman yang lebih menarik.
Rasakan warna yang sesungguhnya, taklukkan permainan!
Monitor gaming kami mendukung rentang warna yang luas, dengan cakupan 99% sRGB (Typ.), menghasilkan warna yang akurat dan detail tinggi untuk reproduksi dengan VESA DisplayHDR™ 400, sehingga memberikan pengalaman bermain game yang realistis.
Pejuang berlapis baja berteknologi canggih bertarung dengan senjata energi di kota yang diterangi lampu neon.
*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan sebenarnya yang digunakan oleh pengguna.
Kecepatan yang luar biasa, terjun ke dunia gaming
Waktu respons ultra-cepat 1ms (GtG), yang mengurangi efek bayangan balik dan memberikan waktu respons yang cepat, memungkinkan Anda menikmati performa gaming yang benar-benar baru.
*Pilih ‘Mode Lebih Cepat’ untuk mencapai ‘Waktu Respons 1ms’. (Pengaturan Game → Waktu Respons → Mode Lebih Cepat).
Disertai sertifikasi dengan teknologi yang telah luas digunakan.
Ditenagai oleh AMD FreeSync™ Premium, monitor ini memastikan tampilan bebas robek, ultra-halus, dan latensi rendah, memberikan presisi dan kelancaran gaming yang tak tertandingi.
Gambar menunjukkan perbandingan layar terbagi antara visual permainan dengan teknologi sinkronisasi dinonaktifkan di sebelah kiri dan diaktifkan di sebelah kanan. Di sebelah kiri, tampilan pilot dari jet futuristik terlihat terdistorsi dengan efek tearing dan stutter, sementara di sebelah kanan, adegan yang sama terlihat halus dan lancar dengan jejak gerakan yang cerah. Judul di atas gambar berbunyi “Disertai sertifikasi teknologi yang luas digunakan,” menyoroti sertifikasi AMD FreeSync™ Premium dan NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
Dynamic Action Sync
Dengan mengurangi lag input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen kritis secara real-time dan merespons dengan cepat.
Black Stabilizer
Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut gelap dan dengan cepat menavigasi melalui ledakan kilat.
Kompak dan elegan
Nikmati desain kami yang hampir tanpa batas, dilengkapi dengan dasar yang sepenuhnya dapat disesuaikan, termasuk putar, miring, dan ketinggian. Desain L stand yang rapi dan penyesuaian putar dengan jangkauan luas dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
27
Tampilan - Resolusi
2560 x 1440
Tampilan - Tipe Panel
IPS
Tampilan - Rasio Aspek
16:9
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
400cd/m²
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Tampilan - Waktu Respons
1ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Swivel/Height/Pivot
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
613.2 x 224.5 x 544.2(UP) / 613.2 x 224.5x 434.1(DOWN)
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
613.2 x 49.2x 364.5
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
865.0 x 140.0x 435.0
Berat dengan Dudukan [kg]
5.3
Berat tanpa Dudukan [kg]
3.5
Berat dalam Pengiriman [kg]
7.1
FITUR
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
INFO
Nama Produk
UltraGear
Tahun
Y25
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
1.4
Headphone out
3-pole (Sound Only)
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
22
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
27
Ukuran (cm)
68.4
Resolusi
2560 x 1440
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:9
Pitch Piksel [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
400cd/m²
Rentang Warna (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
16.7M
Rasio Kontras (Min.)
1000:1
Waktu Respons
1ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Swivel/Height/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
