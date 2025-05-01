Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ G6 27-inch 300Hz QHD IPS Gaming Monitor | 27G640A with DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)

27G640A-B
Fitur Utama

  • 27-inch QHD (2560x1440) IPS display
  • 1ms (GtG) response time
  • DisplayHDR 400 with DCI-P3 95%
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • 3-Side virtually borderless design
  • Clutter-free L-Stand
Lebih banyak
Gambar depan monitor gaming UltraGear™ 27G640A dalam ruangan yang futuristik dan diterangi lampu neon.

Monitor Gaming 27 inci QHD 300Hz ims (GtG)
Monitor Gaming

*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sesungguhnya.

Ikhtisar fitur monitor gaming yang disorot: Resolusi 16:9 QHD IPS 2560x1440, gamut warna DCI-P3 95%, VESA DisplayHDR 400, kecepatan refresh 300Hz, waktu respons 1ms (GtG), USB-C dengan Pengiriman Daya 15W dan HDMI 2.1, Sinkronisasi Adaptif dengan dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

Tampilan

Tampilan

Kejelasan yang membuat Anda tetap memegang kendali

Dengan layar QHD (2560x1440) 27 inci, monitor ini menghadirkan visual yang nyata dan kualitas gambar yang konsisten, menghadirkan kejernihan dan kedalaman.

 Resolusi 1440p dan rasio aspek 16:9 menawarkan tampilan layar penuh yang seimbang yang meningkatkan kesadaran spasial dalam gameplay-membuat Anda tetap terbenam sekaligus membuat

 elemen visual utama mudah diikuti.

Tampilan close-up monitor UltraGear™ 27G640A yang menampilkan adegan game fiksi ilmiah, menyoroti resolusi QHD 16:9 2560x1440.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan yang sesungguhnya.

Tenggelamkan diri dalam warna yang sesungguhnya, taklukkan permainan

Monitor gaming kami mendukung spektrum warna yang luas, 95% (Typ.) dari gamut warna DCI-P3, mengekspresikan warna dengan ketepatan tinggi untuk direproduksi dengan VESA DisplayHDR 400, memungkinkan pengalaman bermain game yang realistis.

Adegan pertempuran futuristik pada monitor UltraGear™ 27G640A, menampilkan warna-warna yang hidup dengan gamut warna DCI-P3 95% dan sertifikasi VESA DisplayHDR™ 400.

*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sesungguhnya.

KECEPATAN

KECEPATAN

Adegan balap motor yang mengilustrasikan kecepatan refresh rate 300Hz UltraGear™ 27G640A untuk gerakan game yang mulus dan jernih.

Gerakan game yang lancar
dengan kecepatan refresh 300Hz

Untuk menghadirkan kecepatan refresh 300Hz untuk visual yang lancar dan sejernih kristal, sekaligus meminimalkan gerakan kabur.

Selami gameplay yang lebih imersif dengan setiap frame.

*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sesungguhnya.

Kecepatan yang luar biasa, menyelami permainan game dengan 1ms (GtG)

Waktu respons 1ms (GtG) yang sangat cepat,

mengurangi reverse ghosting dan memberikan waktu respons yang cepat,

memungkinkan Anda untuk menikmati performa gaming yang benar-benar baru.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan aktual.

*Pilih ‘Mode Lebih Cepat’ untuk melakukan ‘Waktu Respons 1ms’. (Penyesuaian Game → Waktu Respons → Mode Lebih Cepat).

TEKNOLOGI

TEKNOLOGI

Gerakan halus,
permainan tanpa batas

Meminimalkan robekan dan kelambatan dengan teknologi AMD FreeSync™ Premium dan kompatibilitas G-SYNC®

yang telah divalidasi secara resmi oleh NVDIA pada monitor gaming 4K. Rasakan pengalaman mengurangi robekan dan patah-patah layar secara signifikan untuk gameplay yang mulus dan sejernih kristal.

Adegan balap dari Assetto Corsa Competizione ditampilkan pada monitor UltraGear™ 27G640A, yang menampilkan dukungan untuk NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sesungguhnya.

*Performa fitur dibandingkan dengan model yang tidak menerapkan teknologi sinkronisasi.

*Error atau penundaan dapat terjadi, tergantung pada koneksi jaringan.

Dynamic Action Sync

Mengurangi jeda input dengan Dynamic Action Sync, gamer dapat menangkap momen-momen penting dalam waktu nyata dan merespons dengan cepat.

*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sesungguhnya.

Black Stabilizer

Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang mengintai di sudut-sudut paling gelap dan menavigasi dengan cepat melalui ledakan flash.

*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sesungguhnya.

Garis Bidik

Titik target ditetapkan di bagian tengah untuk meningkatkan akurasi pemotretan.

*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sesungguhnya.

Penghitung FPS

Penghitung FPS akan memungkinkan Anda melihat seberapa baik semuanya dimuat. Baik saat mengedit, bermain game, atau menonton film, setiap frame sangat penting, dan dengan FPS Counter, Anda akan mendapatkan data waktu nyata.

*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sesungguhnya.

Desain yang ramping dan bebas gangguan

Rasakan pencahayaan segi enam dan desain 3-Sisi yang nyaris tanpa batas, dipasangkan dengan alas yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk penyesuaian putar, kemiringan, ketinggian, dan pivot.

Dudukan L yang bebas berantakan dibuat untuk menghemat ruang meja dan menghilangkan zona mati, sehingga pengaturan Anda menjadi bersih dan efisien.

Ikon putar yang dapat disesuaikan.

Putar

' -45° ~ 45°

Ikon penyesuaian kemiringan.

Miringkan (Tilt)

'-5° ~ 21°

Ikon ketinggian yang dapat disesuaikan.

Tinggi

150mm

Ikon yang dapat disesuaikan pivot.

Pivot

'-90° ~ 90°

Tampilan depan dan belakang monitor gaming UltraGear™ 27G640A, menampilkan adegan balap futuristik di layar.

Ikon USB tipe C

USB Type-C™ 

PD 15W

Ikon HDMI

HDMI™ 2.1 x2

HDMI™ 2.1 x2

Ikon DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1 

dengan DSC

*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sesungguhnya.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Ukuran (Inch)

    27"

  • Resolusi

    2560 x 1440

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300

  • Waktu Respons

    1ms Gtg

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    613.68×539.1x239(UP) / 613.68x389.1x239(DOWN)

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    613.68×365.77×57.44mm

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    810×165×465mm

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    5.47kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    3.4kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    7.4kg

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Effect

    YES

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    1000:1

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

INFO

  • Nama Produk

    UlraGear

  • Tahun

    Y25

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

  • USB-C

    YES(1ea)

  • USB-C (Transmisi Data)

    YES

  • USB-C (Pengiriman Daya)

    PD 15W

  • Port USB Upstream

    YES(1ea/ver3.0)

  • Port USB Downstream

    YES(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Typ.)

    45W

  • Konsumsi Daya (Maks.)

    26W

  • Konsumsi Daya (Energy Star)

    33W

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    27"

  • Ukuran (cm)

    68.378

  • Resolusi

    2560 x 1440

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Pitch Piksel [mm]

    232.8 × 232.8 mm

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Rasio Kontras (Min.)

    600:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1300:1

  • Waktu Respons

    1ms Gtg

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SUARA

  • Pengeras Suara

    5W x 2

  • DTS HP:X

    3-Pole HP Out

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

