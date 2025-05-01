We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G6 27-inch 300Hz QHD IPS Gaming Monitor | 27G640A with DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)
LG UltraGear™ G6 27-inch 300Hz QHD IPS Gaming Monitor | 27G640A with DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sesungguhnya.
Kejelasan yang membuat Anda tetap memegang kendali
Dengan layar QHD (2560x1440) 27 inci, monitor ini menghadirkan visual yang nyata dan kualitas gambar yang konsisten, menghadirkan kejernihan dan kedalaman.
Resolusi 1440p dan rasio aspek 16:9 menawarkan tampilan layar penuh yang seimbang yang meningkatkan kesadaran spasial dalam gameplay-membuat Anda tetap terbenam sekaligus membuat
elemen visual utama mudah diikuti.
Tenggelamkan diri dalam warna yang sesungguhnya, taklukkan permainan
Monitor gaming kami mendukung spektrum warna yang luas, 95% (Typ.) dari gamut warna DCI-P3, mengekspresikan warna dengan ketepatan tinggi untuk direproduksi dengan VESA DisplayHDR 400, memungkinkan pengalaman bermain game yang realistis.
Kecepatan yang luar biasa, menyelami permainan game dengan 1ms (GtG)
Waktu respons 1ms (GtG) yang sangat cepat,
mengurangi reverse ghosting dan memberikan waktu respons yang cepat,
memungkinkan Anda untuk menikmati performa gaming yang benar-benar baru.
*Pilih ‘Mode Lebih Cepat’ untuk melakukan ‘Waktu Respons 1ms’. (Penyesuaian Game → Waktu Respons → Mode Lebih Cepat).
Gerakan halus,
permainan tanpa batas
Meminimalkan robekan dan kelambatan dengan teknologi AMD FreeSync™ Premium dan kompatibilitas G-SYNC®
yang telah divalidasi secara resmi oleh NVDIA pada monitor gaming 4K. Rasakan pengalaman mengurangi robekan dan patah-patah layar secara signifikan untuk gameplay yang mulus dan sejernih kristal.
*Performa fitur dibandingkan dengan model yang tidak menerapkan teknologi sinkronisasi.
*Error atau penundaan dapat terjadi, tergantung pada koneksi jaringan.
Dynamic Action Sync
Mengurangi jeda input dengan Dynamic Action Sync, gamer dapat menangkap momen-momen penting dalam waktu nyata dan merespons dengan cepat.
Black Stabilizer
Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang mengintai di sudut-sudut paling gelap dan menavigasi dengan cepat melalui ledakan flash.
Garis Bidik
Titik target ditetapkan di bagian tengah untuk meningkatkan akurasi pemotretan.
Penghitung FPS
Penghitung FPS akan memungkinkan Anda melihat seberapa baik semuanya dimuat. Baik saat mengedit, bermain game, atau menonton film, setiap frame sangat penting, dan dengan FPS Counter, Anda akan mendapatkan data waktu nyata.
Desain yang ramping dan bebas gangguan
Rasakan pencahayaan segi enam dan desain 3-Sisi yang nyaris tanpa batas, dipasangkan dengan alas yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk penyesuaian putar, kemiringan, ketinggian, dan pivot.
Dudukan L yang bebas berantakan dibuat untuk menghemat ruang meja dan menghilangkan zona mati, sehingga pengaturan Anda menjadi bersih dan efisien.
Spesifikasi Utama
Ukuran (Inch)
27"
Resolusi
2560 x 1440
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:9
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 95%
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
400cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
300
Waktu Respons
1ms Gtg
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
613.68×539.1x239(UP) / 613.68x389.1x239(DOWN)
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
613.68×365.77×57.44mm
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
810×165×465mm
Berat dengan Dudukan [kg]
5.47kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
3.4kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
7.4kg
FITUR
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
HDR Effect
YES
Warna Terkalibrasi di Pabrik
1000:1
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
NVIDIA G-Sync™
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
INFO
Nama Produk
UlraGear
Tahun
Y25
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
1.4
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Transmisi Data)
YES
USB-C (Pengiriman Daya)
PD 15W
Port USB Upstream
YES(1ea/ver3.0)
Port USB Downstream
YES(2ea/ver3.0)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Typ.)
45W
Konsumsi Daya (Maks.)
26W
Konsumsi Daya (Energy Star)
33W
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
27"
Ukuran (cm)
68.378
Resolusi
2560 x 1440
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:9
Pitch Piksel [mm]
232.8 × 232.8 mm
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
400cd/m²
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 95%
Rasio Kontras (Min.)
600:1
Rasio Kontras (Typ.)
1300:1
Waktu Respons
1ms Gtg
Refresh Rate (Max.) [Hz]
300
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SUARA
Pengeras Suara
5W x 2
DTS HP:X
3-Pole HP Out
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100
