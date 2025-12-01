We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A with Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
Rasakan warna yang sesungguhnya, taklukkan permainan!
Monitor gaming kami mendukung rentang warna yang luas, dengan cakupan DCI-P3 95%, menghasilkan warna yang akurat dan detail tinggi untuk reproduksi dengan VESA DisplayHDR™ 400, sehingga memberikan pengalaman bermain game yang realistis.
Pejuang berlapis baja berteknologi canggih bertarung dengan senjata energi di kota yang diterangi lampu neon.
Mode Ganda dengan opsi yang dapat dipilih
berpindah antara 360Hz - 180Hz
Dengan sertifikasi VESA Dual-Mode, beralihlah dengan mulus antara 4K UHD 180Hz untuk game grafis yang kaya dan FHD 360Hz untuk aksi yang cepat. Nikmati Dual-Mode dengan opsi yang dapat dipilih dan pilih ukuran layar favorit Anda di antara dua kecepatan refresh (180Hz, 360Hz) melalui On-Screen Display. Selain itu, Anda dapat dengan mudah beralih antara tombol fisik atau pintasan keyboard melalui LG Switch, mengoptimalkan pengalaman bermain game di semua genre.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Kinerja ‘Dual-Mode’ dapat bervariasi tergantung pada jenis permainan, spesifikasi grafis komputer, dan konfigurasi.
Kecepatan yang luar biasa, terjun ke dunia gaming
Waktu respons ultra-cepat 1ms (GtG), yang mengurangi efek bayangan balik dan memberikan waktu respons yang cepat, memungkinkan Anda menikmati performa gaming yang benar-benar baru.
*Pilih ‘Mode Lebih Cepat’ untuk mencapai ‘Waktu Respons 1ms’. (Pengaturan Game → Waktu Respons → Mode Lebih Cepat).
Disertai sertifikasi dengan teknologi yang telah luas digunakan.
Ditenagai oleh AMD FreeSync™ Premium, kompatibilitas NVIDIA-validated G-SYNC®, dan sertifikasi VESA AdaptiveSync™, monitor ini memastikan tampilan bebas robek, ultra-halus, dan latensi rendah, memberikan presisi dan kelancaran gaming yang tak tertandingi.
Perbandingan gambar game yang lancar - Gambar di sebelah kiri mengalami tearing, sedangkan gambar di sebelah kanan bebas tearing.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
Dynamic Action Sync
Dengan mengurangi lag input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen kritis secara real-time dan merespons dengan cepat.
Black Stabilizer
Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut gelap dan dengan cepat menavigasi melalui ledakan kilat.
Crosshair
Titik sasaran ditempatkan di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.
*Headset dijual terpisah.
Kompak dan elegan
Nikmati pencahayaan heksagonal kami dan desain tanpa batas yang dilengkapi dengan dasar yang sepenuhnya dapat disesuaikan, termasuk putar, miring, dan ketinggian. Stand L yang rapi dan penyesuaian putar berkisar luas dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
27
Tampilan - Resolusi
3840 x 2160
Tampilan - Tipe Panel
IPS
Tampilan - Rasio Aspek
16:9
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
400cd/m²
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
180
Tampilan - Waktu Respons
1ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
613.5x220x534.5(UP) / 613.5x220x404.5(DOWN)
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
613.5 x 51.3x 371.6
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
691 x 523 x 168
Berat dengan Dudukan [kg]
7.4kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
4.9kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
9.9kg
FITUR
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Teknologi Mini-LED
-
Teknologi Nano IPS™
-
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
Hot Key
-
Kalibrasi HW
HW Calibration Ready
Kecerahan Otomatis
-
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
Super Resolution+
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
OverClocking
-
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
PBP
-
PIP
-
Hemat Listrik Cerdas
YES
Kamera
-
Motion Blur Reduction Tech.
-
INFO
Nama Produk
UltraGear
Tahun
Y25
KONEKTIVITAS
D-Sub
-
DVI-D
-
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
1.4 (DSC)
Thunderbolt
-
Thunderbolt (Pengiriman Daya)
-
USB-C
-
USB-C (Pengiriman Daya)
-
Daisy Chain
-
Port USB Upstream
YES(1ea/ver3.0)
Port USB Downstream
YES(2ea/ver3.0)
KVM Bawaan
-
LAN (RJ-45)
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
-
Audio In
-
Mic In
-
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
Line out
-
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
32.83W
AKSESORI
HDMI
YES (ver 2.1)
Thunderbolt
-
USB-C
-
Port Display
YES
USB A to B
Depends on Country
Remote Kontrol
-
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
27
Ukuran (cm)
68.4
Resolusi
3840 x 2160
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:9
Pitch Piksel [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
400cd/m²
Rentang Warna (Min.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Rasio Kontras (Min.)
700:1
Rasio Kontras (Typ.)
1000:1
Waktu Respons
1ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Kurvatur
-
APLIKASI SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
YES
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
SUARA
Pengeras Suara
-
DTS HP:X
YES
Maxx Audio
-
Rich Bass
-
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100
