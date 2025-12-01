About Cookies on This Site

LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A with Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

27G810A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Fitur Utama

  • Layar IPS 27 inci 4K UHD (3840x2160)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Kecepatan refresh 180Hz
  • Waktu respons 1 milidetik (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Kompatibel / VESA Bersertifikat AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium
Lebih banyak
Gambar depan monitor gaming UltraGear™ 27G810a.

Gambar depan monitor gaming UltraGear™ 27G810a.

Monitor Gaming 27 inci 4K 180Hz IPS
dengan Mode Ganda

Pandang depan monitor gaming LG UltraGear™ 27G810A yang diletakkan di atas dasar berbentuk heksagonal, berada di koridor futuristik yang diterangi lampu neon; layar menampilkan spiral ungu dan merah yang cerah dengan logo UltraGear di tengah.

Pandang depan monitor gaming LG UltraGear™ 27G810A yang diletakkan di atas dasar berbentuk heksagonal, berada di koridor futuristik yang diterangi lampu neon; layar menampilkan spiral ungu dan merah yang cerah dengan logo UltraGear di tengah.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Kolase lima panel fitur yang menonjolkan LG UltraGear™ 27G810A: panel kiri atas menampilkan medan perang fantasi dengan teks “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; panel kanan atas menggambarkan prajurit fiksi ilmiah berlapis baja di atas “DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; Bagian kiri bawah menggabungkan adegan balap dan fantasi di bawah teks “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; bagian tengah bawah menampilkan pesawat ruang angkasa di atas Bumi di samping teks “1 ms (GtG)”; bagian kanan bawah menampilkan close-up kabel HDMI 2.1.

Kolase lima panel fitur yang menonjolkan LG UltraGear™ 27G810A: panel kiri atas menampilkan medan perang fantasi dengan teks “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; panel kanan atas menggambarkan prajurit fiksi ilmiah berlapis baja di atas “DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; Bagian kiri bawah menggabungkan adegan balap dan fantasi di bawah teks “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; bagian tengah bawah menampilkan pesawat ruang angkasa di atas Bumi di samping teks “1 ms (GtG)”; bagian kanan bawah menampilkan close-up kabel HDMI 2.1.

Kata ‘DISPLAY’ ditulis dengan huruf bergradasi besar yang ditempatkan di tengah latar belakang gelap, dengan kotak bergaris tipis yang membentang dari sisi kiri.

Kata ‘DISPLAY’ ditulis dengan huruf bergradasi besar yang ditempatkan di tengah latar belakang gelap, dengan kotak bergaris tipis yang membentang dari sisi kiri.

Banner utama untuk LG UltraGear™ 27G810A: seorang prajurit fantasi berkuda mendekati reruntuhan yang diterangi matahari, dikelilingi oleh hutan gelap. Judul utama berbunyi “Dominasi dengan ukuran ideal,” diikuti oleh teks utama tentang kejernihan 4K dan kecepatan Dual-Mode. Overlay di sudut mencantumkan spesifikasi utama “27″ | 4K UHD | 180 Hz.”

Banner utama untuk LG UltraGear™ 27G810A: seorang prajurit fantasi berkuda mendekati reruntuhan yang diterangi matahari, dikelilingi oleh hutan gelap. Judul utama berbunyi “Dominasi dengan ukuran ideal,” diikuti oleh teks utama tentang kejernihan 4K dan kecepatan Dual-Mode. Overlay di sudut mencantumkan spesifikasi utama “27″ | 4K UHD | 180 Hz.”

Dominasi dengan ukuran yang ideal

Monitor gaming 27 inci kami dengan resolusi 4K menghadirkan kejernihan 4K UHD asli langsung dari kotaknya. Saat Anda menginginkan kecepatan ekstra, aktifkan Dual-Mode: nikmati 4K pada 180 Hz untuk detail seimbang dan kelancaran, atau beralih ke Full HD pada 360 Hz untuk kecepatan bingkai maksimum—semua didukung oleh respons 1ms GtG yang menjaga setiap gerakan tetap tajam seperti pisau.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Rasakan warna yang sesungguhnya, taklukkan permainan!

Monitor gaming kami mendukung rentang warna yang luas, dengan cakupan DCI-P3 95%, menghasilkan warna yang akurat dan detail tinggi untuk reproduksi dengan VESA DisplayHDR™ 400, sehingga memberikan pengalaman bermain game yang realistis.

Pejuang berlapis baja berteknologi canggih bertarung dengan senjata energi di kota yang diterangi lampu neon.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Kata ‘SPEED’ dalam huruf bergradasi besar yang ditempatkan di tengah latar belakang gelap dengan kotak bergaris tipis yang memanjang dari sisi kiri.

Kata ‘SPEED’ dalam huruf bergradasi besar yang ditempatkan di tengah latar belakang gelap dengan kotak bergaris tipis yang memanjang dari sisi kiri.

Mode Ganda dengan opsi yang dapat dipilih
berpindah antara 360Hz - 180Hz

Dengan sertifikasi VESA Dual-Mode, beralihlah dengan mulus antara 4K UHD 180Hz untuk game grafis yang kaya dan FHD 360Hz untuk aksi yang cepat. Nikmati Dual-Mode dengan opsi yang dapat dipilih dan pilih ukuran layar favorit Anda di antara dua kecepatan refresh (180Hz, 360Hz) melalui On-Screen Display. Selain itu, Anda dapat dengan mudah beralih antara tombol fisik atau pintasan keyboard melalui LG Switch, mengoptimalkan pengalaman bermain game di semua genre.

Knight dan mobil balap menampilkan layar 180Hz 4K UHD dan 360Hz FHD.

Knight dan mobil balap menampilkan layar 180Hz 4K UHD dan 360Hz FHD.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Kinerja ‘Dual-Mode’ dapat bervariasi tergantung pada jenis permainan, spesifikasi grafis komputer, dan konfigurasi.

Kecepatan yang luar biasa, terjun ke dunia gaming

Waktu respons ultra-cepat 1ms (GtG), yang mengurangi efek bayangan balik dan memberikan waktu respons yang cepat, memungkinkan Anda menikmati performa gaming yang benar-benar baru.

*Gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*Pilih ‘Mode Lebih Cepat’ untuk mencapai ‘Waktu Respons 1ms’. (Pengaturan Game → Waktu Respons → Mode Lebih Cepat).

Kata ‘TECHNOLOGY’ ditulis dengan huruf besar bergradasi, ditempatkan di tengah latar belakang gelap, dengan kotak bergaris tipis yang memanjang dari sisi kiri.

Kata ‘TECHNOLOGY’ ditulis dengan huruf besar bergradasi, ditempatkan di tengah latar belakang gelap, dengan kotak bergaris tipis yang memanjang dari sisi kiri.

Disertai sertifikasi dengan teknologi yang telah luas digunakan.

Ditenagai oleh AMD FreeSync™ Premium, kompatibilitas NVIDIA-validated G-SYNC®, dan sertifikasi VESA AdaptiveSync™, monitor ini memastikan tampilan bebas robek, ultra-halus, dan latensi rendah, memberikan presisi dan kelancaran gaming yang tak tertandingi.

Perbandingan gambar game yang lancar - Gambar di sebelah kiri mengalami tearing, sedangkan gambar di sebelah kanan bebas tearing.

Logo NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, dan AMD FreeSync Premium.

Logo NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, dan AMD FreeSync Premium.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Menampilkan fungsi Dynamic Action Sync dalam aksi melalui monitor UltraGear.

Dynamic Action Sync

Dengan mengurangi lag input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen kritis secara real-time dan merespons dengan cepat.

Menampilkan fungsi Stabilizer Hitam dalam aksi melalui monitor UltraGear.

Black Stabilizer

Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut gelap dan dengan cepat menavigasi melalui ledakan kilat.

Menampilkan fungsi Crosshair dalam aksi melalui monitor UltraGear.

Crosshair

Titik sasaran ditempatkan di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Kabel headphone 4-pol terhubung ke monitor.

Output headphone 4-pol

Plugin untuk efek suara imersif

Nikmati permainan Anda sambil melakukan obrolan suara dengan mudah terhubung melalui output headphone 4-pol. Selain itu, Anda dapat merasakan pengalaman yang lebih imersif dengan suara 3D virtual menggunakan DTS Headphone:X.

*Headset dijual terpisah.

Kompak dan elegan

Nikmati pencahayaan heksagonal kami dan desain tanpa batas yang dilengkapi dengan dasar yang sepenuhnya dapat disesuaikan, termasuk putar, miring, dan ketinggian. Stand L yang rapi dan penyesuaian putar berkisar luas dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien.

Ikon putar yang dapat disesuaikan.

Putar

-30° ~ 30°

Ikon yang dapat disesuaikan kemiringannya.

Miring

'-5° ~ 21°

Ikon ketinggian yang dapat disesuaikan.

Tinggi

130mm

Ikon putar dua arah yang dapat disesuaikan.

Pivot

'Dua arah

Pandangan depan dan belakang monitor gaming UltraGear™ 27G810A, menampilkan adegan balap futuristik di layar.

Pandangan depan dan belakang monitor gaming UltraGear™ 27G810A, menampilkan adegan balap futuristik di layar.

HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort icon.

DisplayPort1.4 x1 

with DSC

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    27

  • Tampilan - Resolusi

    3840 x 2160

  • Tampilan - Tipe Panel

    IPS

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:9

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180

  • Tampilan - Waktu Respons

    1ms (GtG at Faster)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    613.5x220x534.5(UP) / 613.5x220x404.5(DOWN)

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    613.5 x 51.3x 371.6

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    691 x 523 x 168

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    7.4kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    4.9kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    9.9kg

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Teknologi Mini-LED

    -

  • Teknologi Nano IPS™

    -

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    YES

  • Hot Key

    -

  • Kalibrasi HW

    HW Calibration Ready

  • Kecerahan Otomatis

    -

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • OverClocking

    -

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • PBP

    -

  • PIP

    -

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

  • Kamera

    -

  • Motion Blur Reduction Tech.

    -

INFO

  • Nama Produk

    UltraGear

  • Tahun

    Y25

KONEKTIVITAS

  • D-Sub

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4 (DSC)

  • Thunderbolt

    -

  • Thunderbolt (Pengiriman Daya)

    -

  • USB-C

    -

  • USB-C (Pengiriman Daya)

    -

  • Daisy Chain

    -

  • Port USB Upstream

    YES(1ea/ver3.0)

  • Port USB Downstream

    YES(2ea/ver3.0)

  • KVM Bawaan

    -

  • LAN (RJ-45)

    -

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    -

  • Audio In

    -

  • Mic In

    -

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

  • Line out

    -

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    32.83W

AKSESORI

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Port Display

    YES

  • USB A to B

    Depends on Country

  • Remote Kontrol

    -

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    27

  • Ukuran (cm)

    68.4

  • Resolusi

    3840 x 2160

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Pitch Piksel [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Rentang Warna (Min.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.07B

  • Rasio Kontras (Min.)

    700:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1000:1

  • Waktu Respons

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Kurvatur

    -

APLIKASI SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

SUARA

  • Pengeras Suara

    -

  • DTS HP:X

    YES

  • Maxx Audio

    -

  • Rich Bass

    -

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

