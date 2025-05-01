We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX7 27 inci Monitor Gaming OLED QHD 240Hz |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03ms (GtG), Panel Berkilau
Tampilan
27 inci QHD (2560 x 1440) OLED
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 Typical 98,5%**
Panel berkilau
Speed
Kecepatan refresh 240Hz
Waktu respons 0,03ms (GtG)
QHD@240Hz melalui HDMI 2.1
Technology
NVIDIA® G-SYNC® Kompatibel
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA bersertifikat AdaptiveSync
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
*Kecerahan monitor dibandingkan dengan model sebelumnya, LG UltraGear 27GR95QE.
**DCI-P3 Tipikal 98,5%, Minimum 90%.
OLED dengan MLA+
Keindahan yang
luar biasa
Layar OLED yang canggih ini menghadirkan warna dengan tingkat kecerahan yang luar biasa. Dengan kecerahan standar 275 nits dan kecerahan puncak 1300 nits, monitor ini memastikan tampilan visual Anda tetap cerah dan hidup, sehingga Anda tidak akan pernah bermain dalam kegelapan.
Panel OLED cerah dengan MLA+
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
Arrays Lensa Mikro+
Evolusi OLED
Layar UltraGear™ OLED kami yang dilengkapi dengan teknologi Micro Lens Array+ (MLA+), menawarkan kecerahan 37,5% lebih tinggi (SDR) dibandingkan dengan MLA.
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5%
Ledakan warna
VESA DisplayHDR True Black 400 menghadirkan setiap adegan, baik yang terang maupun gelap, dengan detail realistis berkat rasio kontras 1,5 juta. Nikmati pengalaman bermain yang lebih imersif dalam dunia yang lebih hidup yang diciptakan oleh DCI-P3 98,5% (Typ).
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
*True Black 400 berada pada tingkat gambar rata-rata 10% dan rasio kontras 1,5:1 pada tingkat gambar rata-rata 25%.
Sinar Biru Rendah
Perlindungan yang kuat
dari cahaya biru
Nikmati pengalaman bermain game dengan bebas dan mengurangi paparan cahaya biru yang berbahaya. LG WOLED
menggunakan teknologi canggih yang mengurangi tingkat cahaya biru sambil
mempertahankan warna yang cerah dan realistis, yang telah disertifikasi oleh UL untuk cahaya biru rendah
platinum, memungkinkan warna game yang cerah untuk pengalaman menonton yang lebih nyaman.
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Panel OLED LG telah disertifikasi sebagai Flicker-Free, Discomfort Glare Free, dan Low Blue Light oleh UL.
*Nomor Sertifikat: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (syarat UGR kurang dari 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada lingkungan komputasi atau kondisi pengguna.
Pengaturan cepat untuk OLED yang lebih cerah
*Gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar tersebut mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
*Penggunaan daya mungkin meningkat saat opsi di atas dipilih.
*Layar mungkin mengalami burn-in pada mode yang lebih terang.
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
Kecepatan luar biasa,
OLED dengan kecepatan refresh 240Hz
Kecepatan tinggi 240Hz memungkinkan para gamer melihat frame berikutnya dengan cepat dan membuat gambar tampil secara halus. Para gamer dapat merespons dengan cepat terhadap lawan dan menargetkan sasaran dengan mudah.
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
Sangat cepat
Waktu respons 0,03 milidetik
Dengan waktu respons 0,03ms (GtG), mengurangi efek bayangan balik dan membantu objek ditampilkan dengan jelas, memungkinkan Anda menikmati permainan dengan gerakan yang lebih halus dan kelancaran visual yang luar biasa.
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
*Dukungan kecepatan refresh hingga 240Hz. Kartu grafis yang mendukung HDMI 2.1 dan kabel HDMI 2.1 (termasuk dalam paket) diperlukan untuk berfungsi dengan baik.
*Kartu grafis dijual terpisah.
Teknologi yang berfokus pada pengalaman bermain game yang lancar.
TTeknologi yang berfokus pada pengalaman bermain game yang lancar.
Kompatibel dengan NVIDIA® G-SYNC®
27GX704A adalah monitor yang telah diuji dan disertifikasi secara resmi oleh NVIDIA sebagai monitor yang kompatibel dengan G-SYNC®, yang dapat memberikan pengalaman bermain game yang baik dengan pengurangan signifikan pada tearing atau stuttering.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Dengan teknologi FreeSync™ Premium Pro, para gamer dapat menikmati gerakan yang mulus dan lancar dalam permainan beresolusi tinggi dan berkecepatan tinggi. Teknologi ini secara signifikan mengurangi layar yang terputus-putus dan lag.
VESA bersertifikat AdaptiveSync
Dilengkapi dengan sertifikasi VESA AdaptiveSync Display, dirancang khusus untuk gaming dengan kecepatan refresh yang jauh lebih tinggi dan latensi rendah. Nikmati visual gaming yang lebih halus dan bebas tearing, serta pemutaran video yang bebas getaran.
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model-model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
Desain yang berfokus pada gamer
Tingkatkan pengalaman bermain game Anda dengan pencahayaan Hexagon baru dan desain 4 sisi yang hampir tanpa bingkai. Dasar yang dapat disesuaikan mendukung putaran, kemiringan, ketinggian, dan pivot, membantu Anda bermain game dengan lebih nyaman.
Desain yang berfokus pada gamer.
*Headset dijual terpisah.
Antarmuka Pengguna Grafis (GUI) untuk Permainan
Antarmuka Pengguna Grafis (GUI) Permainan yang Mendapat Penghargaan
Para gamer dapat menggunakan On-Screen Display dan OnScreen Control untuk dengan mudah menyesuaikan pengaturan, mulai dari mengatur opsi monitor dasar hingga mendaftarkan ‘User Defined Key’ yang dapat digunakan pengguna untuk menetapkan pintasan.
*Untuk mengunduh versi terbaru OnScreen Control, kunjungi LG.COM.
*Gambar-gambar yang ditampilkan hanyalah simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur. Tampilan sebenarnya mungkin berbeda.
OLED Care
Lindungi layar Anda dengan OLED Care
OLED Care membantu mencegah efek bayangan dan kerusakan layar (burn-in) yang terjadi saat mengganti gambar baru setelah gambar statis berkontras tinggi ditampilkan dalam waktu lama.
*Fitur ini hanya tersedia sebagai remote controller yang termasuk dalam paket.
Dynamic Action Sync
Dengan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen kritis secara real-time, mengurangi keterlambatan input, dan merespons dengan cepat terhadap lawan mereka.
Black Stabilizer
Black Stabilizer membantu para gamer untuk menghindari penembak jitu yang bersembunyi di tempat-tempat gelap dan dengan cepat melarikan diri dari situasi ketika flash meledak.
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
*Fitur Crosshair tidak tersedia saat FPS Counter diaktifkan.
*FPS Counter mungkin menampilkan nilai yang melebihi batas refresh rate maksimum monitor.
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk mempermudah pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
*Perangkat lunak dan Sensor Kalibrasi TIDAK termasuk dalam paket. Untuk mengunduh perangkat lunak LG Calibration Studio terbaru, kunjungi LG.COM.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
26.5
Tampilan - Resolusi
2560 x 1440
Tampilan - Tipe Panel
OLED
Tampilan - Rasio Aspek
16:9
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
275cd/m²
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Tampilan - Waktu Respons
0.03ms (GTG)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
605.2x220x532.6(Up) / 605.2x220x402.6(Down)
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
605.2x45.3x351.0
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
673x529x168
Berat dengan Dudukan [kg]
7.2kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
4.8kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
9.9kg
FITUR
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
Kalibrasi HW
HW Calibration Ready
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
INFO
Nama Produk
UltraGear
Tahun
Y25
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
1.4
Port USB Upstream
YES(1ea/ver3.2 Gen1)
Port USB Downstream
YES(2ea/ver3.2 Gen1)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
31.52W
AKSESORI
Kabel Daya
YES
Adapter
YES
D-Sub
YES
HDMI
YES (ver 2.1)
Port Display
YES
USB A to B
YES
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
26.5
Ukuran (cm)
67.32
Resolusi
2560 x 1440
Tipe Panel
OLED
Rasio Aspek
16:9
Pitch Piksel [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
275cd/m²
Rentang Warna (Min.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Rasio Kontras (Min.)
1200000:1
Rasio Kontras (Typ.)
1500000:1
Waktu Respons
0.03ms (GTG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
APLIKASI SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
YES
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
