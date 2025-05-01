About Cookies on This Site

LG UltraGear™ GX7 27 inci Monitor Gaming OLED QHD 240Hz |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03ms (GtG), Panel Berkilau

LG UltraGear™ GX7 27 inci Monitor Gaming OLED QHD 240Hz |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03ms (GtG), Panel Berkilau

LG UltraGear™ GX7 27 inci Monitor Gaming OLED QHD 240Hz |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03ms (GtG), Panel Berkilau

27GX704A-B
front view with spec
-15 degree side view
+15 degree side view
Front view with lowered stand height
+15 degree upward view
Front view with lowered stand height
front view
rear view
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
perspective view
+15 degree perspective view
Rear perspective view
Back panel connectivity view
Fitur Utama

  • Layar OLED 27 inci dengan resolusi QHD (2560 x 1440)
  • DisplayHDR True Black 400
  • Panel silau
  • OLED with a refresh rate of 240Hz
  • 0.03ms (GtG)
  • Rasio kontras 1,5 juta:1
Lebih banyak
UltraGear™ OLED gaming monitor.

Keunggulan gaming yang terungkap

Tampilan

27 inci QHD (2560 x 1440) OLED

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 Typical 98,5%**

Panel berkilau

Speed

Kecepatan refresh 240Hz

Waktu respons 0,03ms (GtG)

QHD@240Hz melalui HDMI 2.1

Technology

NVIDIA® G-SYNC® Kompatibel

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA bersertifikat AdaptiveSync

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*Kecerahan monitor dibandingkan dengan model sebelumnya, LG UltraGear 27GR95QE.

**DCI-P3 Tipikal 98,5%, Minimum 90%.

Tap anchor-display

OLED dengan MLA+

Keindahan yang
luar biasa

Layar OLED yang canggih ini menghadirkan warna dengan tingkat kecerahan yang luar biasa. Dengan kecerahan standar 275 nits dan kecerahan puncak 1300 nits, monitor ini memastikan tampilan visual Anda tetap cerah dan hidup, sehingga Anda tidak akan pernah bermain dalam kegelapan.

Panel OLED cerah dengan MLA+

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Arrays Lensa Mikro+

Evolusi OLED

Layar UltraGear™ OLED kami yang dilengkapi dengan teknologi Micro Lens Array+ (MLA+), menawarkan kecerahan 37,5% lebih tinggi (SDR) dibandingkan dengan MLA.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5%

Ledakan warna

VESA DisplayHDR True Black 400 menghadirkan setiap adegan, baik yang terang maupun gelap, dengan detail realistis berkat rasio kontras 1,5 juta. Nikmati pengalaman bermain yang lebih imersif dalam dunia yang lebih hidup yang diciptakan oleh DCI-P3 98,5% (Typ).

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*True Black 400 berada pada tingkat gambar rata-rata 10% dan rasio kontras 1,5:1 pada tingkat gambar rata-rata 25%.

Sinar Biru Rendah

Perlindungan yang kuat
dari cahaya biru

Nikmati pengalaman bermain game dengan bebas dan mengurangi paparan cahaya biru yang berbahaya. LG WOLED

menggunakan teknologi canggih yang mengurangi tingkat cahaya biru sambil

mempertahankan warna yang cerah dan realistis, yang telah disertifikasi oleh UL untuk cahaya biru rendah

platinum, memungkinkan warna game yang cerah untuk pengalaman menonton yang lebih nyaman.

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.  

*Panel OLED LG telah disertifikasi sebagai Flicker-Free, Discomfort Glare Free, dan Low Blue Light oleh UL.

*Nomor Sertifikat: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (syarat UGR kurang dari 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada lingkungan komputasi atau kondisi pengguna.

[Opsi 1] Matikan mode Penghematan Energi Cerdas.

[Opsi 1] Matikan mode Penghematan Energi Cerdas.

[Opsi 2] Atur Mode Game sebagai Gamer 1.

[Opsi 2] Atur Mode Game sebagai Gamer 1.

[Opsi 3] Atur Kecerahan ke 100.

[Opsi 3] Atur Kecerahan ke 100.

[Opsi 4] Atur Kecerahan Maksimum ke Tinggi.

[Opsi 4] Atur Kecerahan Maksimum ke Tinggi.

Pengaturan antarmuka pengguna (GUI) untuk gambar penghematan energi pintar.

[Opsi 1] Matikan mode Penghematan Energi Cerdas.

[Opsi 1] Matikan mode Penghematan Energi Cerdas.

Pengaturan antarmuka pengguna (GUI) untuk Mode Gamer.

[Opsi 2] Atur Mode Game sebagai Gamer 1.

[Opsi 2] Atur Mode Game sebagai Gamer 1.

Pengaturan gambar kecerahan pada antarmuka pengguna grafis (GUI).

[Opsi 3] Atur Kecerahan ke 100.

[Opsi 3] Atur Kecerahan ke 100.

Pengaturan gambar kecerahan puncak pada antarmuka pengguna grafis (GUI).

[Opsi 4] Atur Kecerahan Maksimum ke Tinggi.

[Opsi 4] Atur Kecerahan Maksimum ke Tinggi.

*Gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar tersebut mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*Penggunaan daya mungkin meningkat saat opsi di atas dipilih.

*Layar mungkin mengalami burn-in pada mode yang lebih terang.

Tap anchor-speed..
Layar OLED dengan kecepatan refresh 240Hz dan waktu respons 0,03ms (GtG).

Layar OLED dengan kecepatan refresh 240Hz dan waktu respons 0,03ms (GtG)

Kecepatan kilat OLED

Monitor UltraGear™ terbaru dari LG menawarkan kecepatan ultra-tinggi dengan kecepatan refresh 240Hz dan waktu respons 0,03ms (GtG) pada layar OLED.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Kecepatan luar biasa,
OLED dengan kecepatan refresh 240Hz

Kecepatan tinggi 240Hz memungkinkan para gamer melihat frame berikutnya dengan cepat dan membuat gambar tampil secara halus. Para gamer dapat merespons dengan cepat terhadap lawan dan menargetkan sasaran dengan mudah.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Sangat cepat
Waktu respons 0,03 milidetik

Dengan waktu respons 0,03ms (GtG), mengurangi efek bayangan balik dan membantu objek ditampilkan dengan jelas, memungkinkan Anda menikmati permainan dengan gerakan yang lebih halus dan kelancaran visual yang luar biasa.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

QHD OLED pada 240Hz melalui HDMI 2.1.

QHD OLED@240Hz melalui HDMI 2.1

Tingkatkan kualitas tampilan gaming Anda dengan layar OLED.

27GX704A mampu mencapai kecepatan refresh hingga 240Hz melalui HDMI 2.1. Artinya, para gamer dapat menikmati resolusi QHD dan kecepatan refresh 240Hz baik melalui DisplayPort maupun HDMI.

*Dukungan kecepatan refresh hingga 240Hz. Kartu grafis yang mendukung HDMI 2.1 dan kabel HDMI 2.1 (termasuk dalam paket) diperlukan untuk berfungsi dengan baik.

*Kartu grafis dijual terpisah.

Tap anchor-technology

Teknologi yang berfokus pada pengalaman bermain game yang lancar.

TTeknologi yang berfokus pada pengalaman bermain game yang lancar.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model-model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Desain yang berfokus pada gamer

Tingkatkan pengalaman bermain game Anda dengan pencahayaan Hexagon baru dan desain 4 sisi yang hampir tanpa bingkai. Dasar yang dapat disesuaikan mendukung putaran, kemiringan, ketinggian, dan pivot, membantu Anda bermain game dengan lebih nyaman.

Desain yang berfokus pada gamer.

Monitor yang dapat diputar dan disesuaikan.

Putar

Monitor dengan pengaturan kemiringan dan ketinggian yang dapat disesuaikan.

Kemiringan / Ketinggian

Monitor yang dapat disesuaikan sudutnya.

Pivot

Monitor dengan desain tanpa bingkai.

Desain tanpa batas

Output headphone 4-pol.

Output headphone 4-pol

Plugin untuk efek suara imersif

Nikmati permainan Anda sambil melakukan obrolan suara dengan mudah terhubung melalui output headphone 4-pol. Selain itu, Anda dapat merasakan pengalaman yang lebih imersif dengan suara 3D virtual menggunakan DTS Headphone :X.

*Headset dijual terpisah.

Antarmuka Pengguna Grafis (GUI) untuk Permainan

Antarmuka Pengguna Grafis (GUI) Permainan yang Mendapat Penghargaan

Para gamer dapat menggunakan On-Screen Display dan OnScreen Control untuk dengan mudah menyesuaikan pengaturan, mulai dari mengatur opsi monitor dasar hingga mendaftarkan ‘User Defined Key’ yang dapat digunakan pengguna untuk menetapkan pintasan.

*Untuk mengunduh versi terbaru OnScreen Control, kunjungi LG.COM.

*Gambar-gambar yang ditampilkan hanyalah simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur. Tampilan sebenarnya mungkin berbeda.

OLED Care

Lindungi layar Anda dengan OLED Care

OLED Care membantu mencegah efek bayangan dan kerusakan layar (burn-in) yang terjadi saat mengganti gambar baru setelah gambar statis berkontras tinggi ditampilkan dalam waktu lama.

*Fitur ini hanya tersedia sebagai remote controller yang termasuk dalam paket.

Dynamic Action Sync

Dengan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen kritis secara real-time, mengurangi keterlambatan input, dan merespons dengan cepat terhadap lawan mereka.

Black Stabilizer

Black Stabilizer membantu para gamer untuk menghindari penembak jitu yang bersembunyi di tempat-tempat gelap dan dengan cepat melarikan diri dari situasi ketika flash meledak.

Crosshair

Titik bidik ditempatkan di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.

FPS Counter

Penghitung FPS akan memungkinkan Anda melihat seberapa baik semua hal dimuat. Baik Anda sedang mengedit, bermain game, atau menonton film, setiap frame penting, dan dengan Penghitung FPS, Anda akan mendapatkan data real-time.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*Fitur Crosshair tidak tersedia saat FPS Counter diaktifkan.

*FPS Counter mungkin menampilkan nilai yang melebihi batas refresh rate maksimum monitor.

LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Warna yang akurat telah diperbarui

Optimalkan performa warna dengan menggunakan kalibrasi hardware melalui LG Calibration Studio, memanfaatkan sepenuhnya rentang warna yang luas dan konsistensi layar LG QHD OLED.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk mempermudah pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya. 

*Perangkat lunak dan Sensor Kalibrasi TIDAK termasuk dalam paket. Untuk mengunduh perangkat lunak LG Calibration Studio terbaru, kunjungi LG.COM.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    26.5

  • Tampilan - Resolusi

    2560 x 1440

  • Tampilan - Tipe Panel

    OLED

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:9

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Tampilan - Waktu Respons

    0.03ms (GTG)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    605.2x220x532.6(Up) / 605.2x220x402.6(Down)

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    605.2x45.3x351.0

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    673x529x168

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    7.2kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    4.8kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    9.9kg

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    YES

  • Kalibrasi HW

    HW Calibration Ready

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

INFO

  • Nama Produk

    UltraGear

  • Tahun

    Y25

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

  • Port USB Upstream

    YES(1ea/ver3.2 Gen1)

  • Port USB Downstream

    YES(2ea/ver3.2 Gen1)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    31.52W

AKSESORI

  • Kabel Daya

    YES

  • Adapter

    YES

  • D-Sub

    YES

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • Port Display

    YES

  • USB A to B

    YES

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    26.5

  • Ukuran (cm)

    67.32

  • Resolusi

    2560 x 1440

  • Tipe Panel

    OLED

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Pitch Piksel [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Rentang Warna (Min.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.07B

  • Rasio Kontras (Min.)

    1200000:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1500000:1

  • Waktu Respons

    0.03ms (GTG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

APLIKASI SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

