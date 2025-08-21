We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX8 Monitor Gaming OLED 4K UHD 32 inci | 32GX850A dengan Mode Ganda (Dual Mode), 0,03ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Panel Anti-Silau
LG UltraGear™ GX8 Monitor Gaming OLED 4K UHD 32 inci | 32GX850A dengan Mode Ganda (Dual Mode), 0,03ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Panel Anti-Silau
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
Hitam yang lebih pekat, warna yang realistis
VESA DisplayHDR™ True Black 400 menghadirkan tingkat hitam yang dalam dan konsisten yang tetap stabil di berbagai lingkungan. Dengan rentang warna DCI-P3 98,5% (tipikal) dan akurasi warna Delta E≤2, warna ditampilkan dengan detail realistis sesuai dengan yang dimaksudkan secara asli.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
Perlindungan kuat terhadap sinar biru
Nikmati pengalaman bermain game dengan bebas dari cahaya biru berbahaya. LG WOLED menggunakan teknologi canggih yang mengurangi tingkat cahaya biru sambil tetap mempertahankan warna yang cerah dan realistis, yang telah disertifikasi oleh UL untuk kategori Platinum Cahaya Biru Rendah, sehingga memberikan warna game yang cerah untuk pengalaman menonton yang lebih nyaman.
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Panel OLED LG telah disertifikasi sebagai Flicker-Free, Discomfort Glare Free, dan Low Blue Light oleh UL.
*Nomor Sertifikat: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (syarat UGR kurang dari 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada lingkungan komputasi atau kondisi pengguna.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
Kecepatan yang luar biasa, terjun ke dunia gaming
Waktu respons ultra-cepat 0,03ms (GtG),
mengurangi efek bayangan balik dan memberikan waktu respons yang cepat,
membuat Anda dapat menikmati performa gaming yang benar-benar baru.
*Gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
*Pilih ‘Mode Lebih Cepat’ untuk mencapai ‘Waktu Respons 0,03ms’. (Pengaturan Game → Waktu Respons → Mode Lebih Cepat).
Mode Ganda dengan opsi yang dapat dipilihberpindah antara 330Hz - 165Hz
Dengan sertifikasi VESA Dual-Mode, Anda dapat beralih dengan mulus antara UHD 165Hz untuk game grafis yang kaya dan FHD 330Hz untuk aksi yang cepat. Nikmati Dual-Mode dengan opsi yang dapat dipilih dan pilih ukuran layar favorit Anda di antara dua kecepatan refresh (165Hz, 330Hz) melalui On-Screen Display. Selain itu, Anda dapat dengan mudah beralih antara tombol fisik atau pintasan keyboard melalui LG Switch, mengoptimalkan pengalaman bermain game di semua genre.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Kinerja ‘Dual-Mode’ dapat bervariasi tergantung pada jenis permainan, spesifikasi grafis komputer, dan konfigurasi.
Gerakan halus,
permainan tak terbatas
Minimalkan robekan layar dan lag dengan teknologi AMD FreeSync™ Premium dan kompatibilitas G-SYNC® yang telah diuji dan disertifikasi secara resmi oleh NVIDIA pada monitor gaming 4K. Nikmati pengurangan signifikan pada robekan layar dan stuttering untuk gameplay yang lancar dan jernih.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model-model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
Dynamic Action Sync
Dengan mengurangi lag input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen kritis secara real-time dan merespons dengan cepat.
Black Stabilizer
Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut gelap dan dengan cepat menavigasi melalui ledakan kilat.
Crosshair
Titik sasaran ditempatkan di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.
Penghitung FPS
Penghitung FPS akan memungkinkan Anda melihat seberapa baik semua hal dimuat. Baik Anda sedang mengedit, bermain game, atau menonton film, setiap frame penting, dan dengan Penghitung FPS, Anda akan mendapatkan data real-time.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus dengan LG Switch
Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor Anda untuk gaming dan penggunaan sehari-hari. Atur pengaturan monitor Anda dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai preferensi Anda,
lalu terapkan pengaturan Anda secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda beralih antara 330Hz dan 165Hz dengan mode ganda, membagi layar menjadi 11 tata letak,
dan membuka platform panggilan video Anda dengan satu klik—menambah kenyamanan lebih pada pengaturan Anda.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
Kompak dan elegan
Nikmati pencahayaan heksagonal kami dan desain bersih 4 sisi tanpa batas yang dilengkapi dengan dasar yang sepenuhnya dapat disesuaikan, termasuk putar, miring, ketinggian, dan pivot.
Stand L yang rapi dan penyesuaian putar berkisar luas dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
714.1 x 249.8 x 620.9 (UP) / 714.1 x 249.8 x 510.9(DOWN)
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
714.1x65.0x411.8
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
973 x544 x183
Berat dengan Dudukan [kg]
9.1㎏
Berat tanpa Dudukan [kg]
4.9㎏
Berat dalam Pengiriman [kg]
13.2㎏
FITUR
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
Kalibrasi HW
HW Calibration Ready
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
INFO
Nama Produk
UltraGear
Tahun
Y25
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
1.4 (DSC)
Port USB Upstream
YES(1ea/ver3.0)
Port USB Downstream
YES(2ea/ver3.0)
Headphone out
3-pole
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
31.5
Ukuran (cm)
79.9
Resolusi
3840 x 2160
Tipe Panel
OLED
Rasio Aspek
16:9
Pitch Piksel [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
250cd/㎡
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
275cd/m²
Rentang Warna (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Rasio Kontras (Min.)
1200000:1
Rasio Kontras (Typ.)
1500000:1
Waktu Respons
0.03ms (GTG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
APLIKASI SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
YES
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100
Apa yang orang katakan
Produk Kami
Manual & Perangkat Lunak
Unduh panduan dan perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
Pemecahan masalah
Temukan video petunjuk yang bermanfaat untuk produk Anda.
Garansi
Temukan informasi garansi produk Anda di sini.
Suku Cadang & Aksesori
Temukan aksesori untuk produk Anda.
Pendaftaran Produk
Mendaftarkan produk Anda akan membantu Anda mendapatkan dukungan lebih cepat.
Pencarian Terkait
Temukan manual, pemecahan masalah, dan garansi produk LG Anda.
Dukungan pesanan
Lacak pesanan Anda dan lihat Pertanyaan Umum tentang pesanan.
Permintaan perbaikan
Mintalah layanan perbaikan dengan nyaman secara online.
Livechat
Berbincang dengan Ahli Produk LG untuk bertanya perihal bantuan saat berbelanja, diskon, dan penawaran lain secara real time
Berbincang dengan Dukungan Layanan LG menggunakan aplikasi perpesanan paling populer
Kirim kami email
Kirim Email ke Dukungan Layanan LG
Telepon Kami
Berbicara langsung dengan perwakilan dukungan kami.