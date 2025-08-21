Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ GX8 Monitor Gaming OLED 4K UHD 32 inci | 32GX850A dengan Mode Ganda (Dual Mode), 0,03ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Panel Anti-Silau

LG UltraGear™ GX8 Monitor Gaming OLED 4K UHD 32 inci | 32GX850A dengan Mode Ganda (Dual Mode), 0,03ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Panel Anti-Silau

LG UltraGear™ GX8 Monitor Gaming OLED 4K UHD 32 inci | 32GX850A dengan Mode Ganda (Dual Mode), 0,03ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Panel Anti-Silau

32GX850A-B
Fitur Utama

  • 32-inch 4K UHD OLED (3840x2160)
  • 0,03 ms (GtG) waktu respons
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400
  • Dual-Mode (UHD 165Hz-FHD 330Hz)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Desain tanpa batas
Lebih banyak
Logo LG UltraGear™ GX8.


32-inch OLED 4K Gaming Monitor with Dual-Mode

Gambar depan monitor gaming UltraGear™ OLED 32GX850A.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Ringkasan fitur monitor gaming yang menonjolkan: 32 inci OLED 4K, OLED dengan MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 003ms GtG, Panel Anti-Silau.
Tampilan
Adegan permainan fantasi yang dramatis menampilkan seorang prajurit berkerudung berdiri di depan pegunungan bersalju, dengan teks OLED 4K berukuran 32 inci di pojok kanan bawah.

Lapangan pertempuran Anda, dikuasai
pada layar OLED 4K 32 inci

Dengan layar OLED 4K (3840x2160) berukuran 32 inci yang menakjubkan, UltraGear GX8 dapat membantu meningkatkan kejernihan dan detail visual. Layar OLED 4K ini menghasilkan gambar yang lebih tajam, memberikan pengalaman yang lebih menarik.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Gambar planet terlihat lebih cerah dan jelas di monitor LG OLED.

OLED dengan MLA+

Layar OLED canggih ini dilengkapi dengan teknologi Micro Lens Array+ (MLA+), yang meningkatkan kecerahan dan performa dengan mengoptimalkan efisiensi cahaya dan meminimalkan kehilangan cahaya. Hal ini menghasilkan gambar yang cerah dan hidup dengan kecerahan hingga 37,5% lebih tinggi (SDR) dibandingkan dengan model sebelumnya yang menggunakan MLA..

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Hitam yang lebih pekat, warna yang realistis

VESA DisplayHDR™ True Black 400 menghadirkan tingkat hitam yang dalam dan konsisten yang tetap stabil di berbagai lingkungan. Dengan rentang warna DCI-P3 98,5% (tipikal) dan akurasi warna Delta E≤2, warna ditampilkan dengan detail realistis sesuai dengan yang dimaksudkan secara asli.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Perlindungan kuat terhadap sinar biru

Nikmati pengalaman bermain game dengan bebas dari cahaya biru berbahaya. LG WOLED menggunakan teknologi canggih yang mengurangi tingkat cahaya biru sambil tetap mempertahankan warna yang cerah dan realistis, yang telah disertifikasi oleh UL untuk kategori Platinum Cahaya Biru Rendah, sehingga memberikan warna game yang cerah untuk pengalaman menonton yang lebih nyaman.

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.  

*Panel OLED LG telah disertifikasi sebagai Flicker-Free, Discomfort Glare Free, dan Low Blue Light oleh UL.

*Nomor Sertifikat: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (syarat UGR kurang dari 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.  

*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada lingkungan komputasi atau kondisi pengguna.

kecepatan
Sebuah monitor menampilkan balapan motor balap berkecepatan tinggi di jalan-jalan kota yang diterangi lampu neon, menonjolkan gerakan halus pada kecepatan refresh 165Hz.

Gerakan gaming yang lancar dengankecepatan refresh 165Hz

Untuk menghadirkan kecepatan refresh 165Hz yang menghasilkan visual yang halus dan jernih,
sambil meminimalkan blur gerakan.

Nikmati pengalaman bermain game yang lebih imersif dengan setiap frame.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Kecepatan yang luar biasa, terjun ke dunia gaming

Waktu respons ultra-cepat 0,03ms (GtG), 

mengurangi efek bayangan balik dan memberikan waktu respons yang cepat, 

membuat Anda dapat menikmati performa gaming yang benar-benar baru.

*Gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*Pilih ‘Mode Lebih Cepat’ untuk mencapai ‘Waktu Respons 0,03ms’. (Pengaturan Game → Waktu Respons → Mode Lebih Cepat).

Mode Ganda dengan opsi yang dapat dipilihberpindah antara 330Hz - 165Hz

Dengan sertifikasi VESA Dual-Mode, Anda dapat beralih dengan mulus antara UHD 165Hz untuk game grafis yang kaya dan FHD 330Hz untuk aksi yang cepat. Nikmati Dual-Mode dengan opsi yang dapat dipilih dan pilih ukuran layar favorit Anda di antara dua kecepatan refresh (165Hz, 330Hz) melalui On-Screen Display. Selain itu, Anda dapat dengan mudah beralih antara tombol fisik atau pintasan keyboard melalui LG Switch, mengoptimalkan pengalaman bermain game di semua genre.

Knight dan mobil balap menampilkan layar 165Hz WQHD dan 330Hz WFHD.

Born to Game

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Kinerja ‘Dual-Mode’ dapat bervariasi tergantung pada jenis permainan, spesifikasi grafis komputer, dan konfigurasi.

Teknologi

Gerakan halus,
permainan tak terbatas

Minimalkan robekan layar dan lag dengan teknologi AMD FreeSync™ Premium dan kompatibilitas G-SYNC® yang telah diuji dan disertifikasi secara resmi oleh NVIDIA pada monitor gaming 4K. Nikmati pengurangan signifikan pada robekan layar dan stuttering untuk gameplay yang lancar dan jernih.

Adegan permainan balap yang menampilkan mobil sport berwarna hijau cerah memimpin di lintasan, dengan beberapa mobil mengikuti di belakangnya di bawah fitur AMD FreeSync Premium.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model-model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

  1. Dynamic Action Sync

    Dengan mengurangi lag input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen kritis secara real-time dan merespons dengan cepat.

  2. Black Stabilizer

    Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut gelap dan dengan cepat menavigasi melalui ledakan kilat.

  1. Crosshair

     

    Titik sasaran ditempatkan di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.

  2. Penghitung FPS

     

    Penghitung FPS akan memungkinkan Anda melihat seberapa baik semua hal dimuat. Baik Anda sedang mengedit, bermain game, atau menonton film, setiap frame penting, dan dengan Penghitung FPS, Anda akan mendapatkan data real-time.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus dengan LG Switch

Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor Anda untuk gaming dan penggunaan sehari-hari. Atur pengaturan monitor Anda dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai preferensi Anda,

lalu terapkan pengaturan Anda secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda beralih antara 330Hz dan 165Hz dengan mode ganda, membagi layar menjadi 11 tata letak,

dan membuka platform panggilan video Anda dengan satu klik—menambah kenyamanan lebih pada pengaturan Anda.

Video fitur singkat yang memperlihatkan fungsi LG Switch pada LG UltraGear, menampilkan peralihan sumber input yang mulus dan kontrol pengguna yang ditingkatkan untuk pengalaman gaming yang optimal pada jajaran monitor UltraGear 2025.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Kompak dan elegan

Nikmati pencahayaan heksagonal kami dan desain bersih 4 sisi tanpa batas yang dilengkapi dengan dasar yang sepenuhnya dapat disesuaikan, termasuk putar, miring, ketinggian, dan pivot.

Stand L yang rapi dan penyesuaian putar berkisar luas dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien.

Pandangan depan dan belakang monitor gaming UltraGear™ 32GX850A, menampilkan adegan balap futuristik di layar.
Ikon untuk Kemiringan, Ketinggian, Poros, Putar, dan pemasangan dinding.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Cetak

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    714.1 x 249.8 x 620.9 (UP) / 714.1 x 249.8 x 510.9(DOWN)

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    714.1x65.0x411.8

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    973 x544 x183

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    9.1㎏

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    4.9㎏

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    13.2㎏

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    YES

  • Kalibrasi HW

    HW Calibration Ready

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

INFO

  • Nama Produk

    UltraGear

  • Tahun

    Y25

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4 (DSC)

  • Port USB Upstream

    YES(1ea/ver3.0)

  • Port USB Downstream

    YES(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    3-pole

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    31.5

  • Ukuran (cm)

    79.9

  • Resolusi

    3840 x 2160

  • Tipe Panel

    OLED

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Pitch Piksel [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    250cd/㎡

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Rentang Warna (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.07B

  • Rasio Kontras (Min.)

    1200000:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1500000:1

  • Waktu Respons

    0.03ms (GTG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

APLIKASI SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

