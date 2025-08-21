We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 34 inci OLED 240Hz WQHD Monitor Gaming Berlekuk | 0,03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
Fitur Utama
- Layar OLED berukuran 34 inci dengan resolusi WQHD (3440x1440)
- Rasio aspek 21:9 UltraWide yang ideal untuk gaming
- Kecepatan refresh 240Hz / Waktu respons 0,03ms (GtG)
- DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5%
- NVIDIA® G-SYNC® Kompatibel / VESA Bersertifikat AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Desain ramping tanpa gangguan, dengan kaki berbentuk L.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
TAMPILAN
34 inci WQHD OLED
21:9 UltraWide 800R
DisplayHDR True Black 400
& DCI-P3 98,5%
KECEPATAN
0.03ms (GtG) Response Time
& 240Hz Refresh Rate
USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
TEKNOLOGI
DTS HeadPhone:X
LG Switch
OnScreen Display
Layar UltraWide dengan warna hitam pekat OLED
Layar WQHD 34 inci (3440x1440) menawarkan sudut pandang 34% lebih luas dibandingkan layar standar 16:9, memberikan visual yang tajam dan jelas di seluruh layar yang luas. Layar OLED WQHD ini menampilkan bayangan yang lebih gelap, cahaya yang lebih terang, dan warna yang lebih hidup untuk pengalaman bermain game di lingkungan apa pun.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
**Di antara monitor gaming LG OLED dengan MLA+, kecerahan SDR 37,5% lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya (27GR95QE, 34GR95QE) berdasarkan spesifikasi yang dipublikasikan.
Perluas layar. Tidak sempit.Rasio aspek 21:9 UltraWide yang ideal untuk gaming
Monitor OLED melengkung dengan rasio aspek 21:9 ini menawarkan pengalaman yang imersif dan memikat untuk bermain game maupun berbagai konten hiburan, berkat rasio aspek yang seimbang dan dioptimalkan.
Monitor OLED melengkung dengan rasio aspek 21:9 menawarkan pengalaman yang imersif dan memikat dengan rasio aspek yang seimbang dan dioptimalkan.
Kurvatur ideal 800R
Rasakan kurva 800R untuk sudut pandang (Field of View) yang konsisten pada meja yang dirancang untuk menyesuaikan dengan penglihatan alami, menempatkan Anda di pusat kurvanya. Dengan sudut pandang 90 derajat yang konsisten di seluruh layar, ia menyajikan grafis yang hidup dan bebas distorsi saat Anda menjelajahi dunia gaming.
*Pengalaman menonton dapat bervariasi tergantung pada jarak dari layar dan postur pengguna.
Hitam yang lebih pekat,
warna yang realistis
Nikmati kedalaman yang tak tertandingi dan realisme yang hidup dengan VESA DisplayHDR true black 400, yang menghadirkan ekspresi hitam yang detail bahkan dalam adegan tergelap. Dengan rasio kontras 1.5M dan rentang warna DCI-P3 98.5% (tipikal), warna ditampilkan dengan detail realistis, sesuai dengan yang dimaksudkan secara asli.
*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.
*1.5M:1 adalah rasio kontras pada nilai APL (Average Picture Level) 25%, yang dinyatakan dalam persentase dan merujuk pada nilai antara tingkat hitam dan tingkat referensi untuk putih.
Teknologi kenyamanan mata canggih
dengan tiga verifikasi UL
Dilengkapi dengan lapisan anti-silau, teknologi kenyamanan mata canggih LG WOLED meminimalkan pantulan yang mengganggu dan menjaga kenyamanan mata Anda, memberikan performa gaming yang jernih dan konsisten. Dengan sertifikasi UL di area kunci—membatasi paparan cahaya biru berbahaya dan mencegah gangguan dari cahaya berkedip—teknologi ini meningkatkan kenyamanan visual dan berkontribusi pada pengalaman gaming yang lebih lancar, baik saat bermain di lingkungan terang maupun ruangan yang diterangi LED.
Monitor gaming melengkung menampilkan karakter robot dalam setting futuristik, dengan sertifikasi UL di bawahnya.
*LG WOLED telah diverifikasi sebagai bebas kedipan, bebas silau yang mengganggu, dan rendah cahaya biru oleh UL.
*Nomor Sertifikat: Layar Tanpa Kedipan (OLED) - A196009, Tanpa Silau yang Mengganggu - V563481 (syarat UGR kurang dari 22), Solusi Hardware Cahaya Biru Rendah Platinum - V734051.
*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada lingkungan atau kondisi penggunaan pengguna.
USB-C All-in-One untuk gaming responsif
Hubungkan laptop Anda ke monitor menggunakan kabel USB-C untuk pengiriman daya hingga 65W, sehingga tidak perlu menggunakan adaptor terpisah. Nikmati resolusi WQHD dan kecepatan refresh 240Hz melalui DP 1.4 atau HDMI 2.1, memastikan pengalaman gaming Anda tetap lancar tanpa gangguan.
"Monitor gaming berukuran 34 inci ditempatkan di tengah meja, dengan berbagai perangkat IT ditempatkan di sekitarnya.. "
*Untuk berfungsi dengan baik, kabel USB-C diperlukan untuk menghubungkan port USB-C ke monitor.
*Dukungan hingga QHD@240Hz refresh rate. Untuk berfungsi dengan baik, diperlukan kartu grafis yang mendukung kabel DP 1.4 atau HDMI 2.1.
*Kartu grafis TIDAK termasuk dalam paket.
*Kabel USB-C, DP, dan HDMI termasuk dalam paket.
Gerakan halus,
bermain tanpa batas
Monitor kami yang bersertifikat ClearMR 13000, melampaui standar pengujian VESA dengan rasio gerakan jernih (Clear Motion Ratio) lebih dari 12.500. Monitor ini mampu menangkap kabur halus yang terjadi di sekitar tepi objek bergerak, serta menampilkan aksi cepat dengan detail yang halus.
Gambar mobil hijau yang sedang balapan di lintasan.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Monitor kami adalah monitor yang telah diuji dan disertifikasi secara resmi oleh NVIDIA sebagai monitor yang kompatibel dengan G-SYNC®, yang dapat memberikan pengalaman bermain game yang baik dengan pengurangan signifikan pada tearing atau stuttering.
VESA bersertifikat AdaptiveSync
Dilengkapi dengan sertifikasi VESA AdaptiveSync Display, dirancang khusus untuk gaming dengan kecepatan refresh yang jauh lebih tinggi dan latensi rendah. Nikmati visual gaming yang lebih halus dan bebas tearing, serta pemutaran video yang bebas getaran.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Dengan teknologi FreeSync™ Premium Pro, para gamer dapat menikmati gerakan yang mulus dan lancar dalam permainan beresolusi tinggi dan berkecepatan tinggi. Teknologi ini secara signifikan mengurangi screen tearing dan stuttering.
Fitur permainan canggih
•Low Latency mengurangi lag input untuk respons real-time.
•Black Stabilizer mencerahkan adegan gelap, membantu gamer mendeteksi musuh dan detail.
•Crosshair meningkatkan presisi untuk akurasi mematikan.
•FPS Counter menampilkan kecepatan bingkai real-time Anda.
*Fitur Crosshair tidak tersedia saat FPS Counter diaktifkan.
*FPS Counter mungkin menampilkan nilai yang melebihi batas refresh rate maksimum monitor.
*FPS (Frame Per Second) Counter: Pengukuran jumlah frame per detik.
Rasakan sensasi dunia game PC dan konsol!
Monitor LG UltraGear™ menawarkan pengalaman bermain game yang lancar dan responsif untuk PC dan konsol, baik saat Anda terjun ke aksi yang seru maupun menjelajahi dunia terbuka yang luas. Dengan dukungan HDMI 2.1, monitor ini menawarkan kompatibilitas yang fleksibel—dari keyboard dan mouse hingga joystick—serta gerakan yang halus, latensi rendah, dan detail yang hidup untuk pengalaman bermain game yang optimal di berbagai genre dan platform.
**Dukungan rasio aspek dapat bervariasi tergantung pada konsol. Silakan sesuaikan pengaturan tampilan Anda untuk memastikan kinerja permainan yang optimal.
*Headset dijual terpisah.
*Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com.
Tutorial Aplikasi LG Switch
Atur pengaturan monitor Anda dengan mudah menggunakan aplikasi LG Switch.
*Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com.
Melindungi OLED melalui Tampilan Layar
Melalui On-Screen Display, Anda dapat mengatur kecerahan OLED dan mengaktifkan pengaturan perlindungan untuk mencegah bayangan sisa atau burn-in, sehingga Anda dapat menikmati kualitas gambar OLED yang superior lebih lama. Selain itu, para gamer juga dapat dengan mudah menyesuaikan pengaturan gaming mereka untuk performa optimal.
Desain yang rapi dan elegan, Bebas Hambatan
Desain L-stand yang rapi dan elegan dirancang untuk menghemat ruang meja dan meminimalkan area yang tidak terpakai, sehingga setup Anda menjadi bersih dan efisien. Nikmati pencahayaan heksagonal dan desain 4 sisi yang hampir tanpa bingkai, dilengkapi dengan dasar yang sepenuhnya dapat disesuaikan untuk putaran, kemiringan, dan penyesuaian ketinggian.
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
784.1x580.4x291.8mm(UP)/ 784.1x470.4x291.8mm(Down)
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
784.1x358.3x167.1mm
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
927 x 295 x 550mm
Berat dengan Dudukan [kg]
10.4kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
6.2kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
15.1kg
FITUR
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 400
HDR Effect
YES
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
Kalibrasi HW
HW Calibration Ready
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting
PBP
2PBP
PIP
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
INFO
Nama Produk
Ultra Gear
Tahun
2025
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
1.4 (DSC)
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Transmisi Data)
YES
USB-C (Pengiriman Daya)
65W
Port USB Downstream
YES(2ea/ver3.0)
Headphone out
4-Pole(Sound+Mic)
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
AKSESORI
HDMI
YES (ver 2.1)
USB-C
YES
Port Display
YES
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
33.9
Ukuran (cm)
86.2
Resolusi
3440 x 1440
Tipe Panel
OLED
Rasio Aspek
21:9
Pitch Piksel [mm]
0.231 × 0.231 mm
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
250cd/㎡
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
275cd/m²
Rentang Warna (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Rasio Kontras (Min.)
1200000:1
Rasio Kontras (Typ.)
1500000:1
Waktu Respons
0.03ms (GTG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Kurvatur
800R
APLIKASI SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
Dual Controller YES
SUARA
Pengeras Suara
7W x 2
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100mm
