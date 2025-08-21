Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ 34 inci OLED 240Hz WQHD Monitor Gaming Berlekuk | 0,03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

34GX900A-B
Fitur Utama

  • Layar OLED berukuran 34 inci dengan resolusi WQHD (3440x1440)
  • Rasio aspek 21:9 UltraWide yang ideal untuk gaming
  • Kecepatan refresh 240Hz / Waktu respons 0,03ms (GtG)
  • DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5%
  • NVIDIA® G-SYNC® Kompatibel / VESA Bersertifikat AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Desain ramping tanpa gangguan, dengan kaki berbentuk L.
Lebih banyak
TAMPILANKECEPATAN TEKNOLOGI
Gambar logo UltraGear™ OLED GX9.

Monitor Gaming OLED 34 inci dengan refresh rate 240Hz dan resolusi WQHD yang melengkung.

"Gambar depan monitor gaming UltraGear™ OLED 34GX900A. "

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

'Ringkasan fitur monitor LG UltraGear yang menampilkan layar OLED WQHD 21:9 dengan resolusi 3440x1440, sertifikasi VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400, waktu respons ultra-cepat 0,03ms (GtG), dan kecepatan refresh 240Hz, DTS HeadPhone: X speaker stereo dengan output 7W per kanal, serta konektivitas yang fleksibel dengan HDMI 2.1 dan USB-C yang mendukung pengiriman daya 65W..

TAMPILAN

34 inci WQHD OLED

21:9 UltraWide 800R

DisplayHDR True Black 400

& DCI-P3 98,5%

KECEPATAN

0.03ms (GtG) Response Time

& 240Hz Refresh Rate

USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

TEKNOLOGI

DTS HeadPhone:X

LG Switch

OnScreen Display

Tap anchor-display

Layar UltraWide dengan warna hitam pekat OLED

Layar WQHD 34 inci (3440x1440) menawarkan sudut pandang 34% lebih luas dibandingkan layar standar 16:9, memberikan visual yang tajam dan jelas di seluruh layar yang luas. Layar OLED WQHD ini menampilkan bayangan yang lebih gelap, cahaya yang lebih terang, dan warna yang lebih hidup untuk pengalaman bermain game di lingkungan apa pun.

Monitor animasi ini menampilkan tampilan yang berkembang dari QHD menjadi WQHD.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Gambar planet pada monitor LG OLED terlihat lebih cerah dan tajam.

OLED Tercerah**

Nikmati visual yang menakjubkan dengan LG WOLED. Dibangun berdasarkan keunggulan OLED LG dan dilengkapi dengan teknologi Micro Lens Array+ (MLA+), layar ini menawarkan kecerahan SDR hingga 37,5% lebih terang, mengoptimalkan efisiensi cahaya, dan meminimalkan kehilangan cahaya. Produk ini memiliki kecerahan standar 275 nits (APL 100%) dan kecerahan puncak 1300 nits (APL 1,5%), memastikan warna yang hidup dan realistis untuk pengalaman gaming yang imersif dan presisi, bahkan di lingkungan yang terang.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

**Di antara monitor gaming LG OLED dengan MLA+, kecerahan SDR 37,5% lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya (27GR95QE, 34GR95QE) berdasarkan spesifikasi yang dipublikasikan.

Perluas layar. Tidak sempit.Rasio aspek 21:9 UltraWide yang ideal untuk gaming

Monitor OLED melengkung dengan rasio aspek 21:9 ini menawarkan pengalaman yang imersif dan memikat untuk bermain game maupun berbagai konten hiburan, berkat rasio aspek yang seimbang dan dioptimalkan.

Monitor OLED melengkung dengan rasio aspek 21:9 menawarkan pengalaman yang imersif dan memikat dengan rasio aspek yang seimbang dan dioptimalkan.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Kurvatur ideal 800R

Rasakan kurva 800R untuk sudut pandang (Field of View) yang konsisten pada meja yang dirancang untuk menyesuaikan dengan penglihatan alami, menempatkan Anda di pusat kurvanya. Dengan sudut pandang 90 derajat yang konsisten di seluruh layar, ia menyajikan grafis yang hidup dan bebas distorsi saat Anda menjelajahi dunia gaming.

Sebuah video animasi yang beralih dari tampilan depan ke tampilan atas dari monitor melengkung.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Pengalaman menonton dapat bervariasi tergantung pada jarak dari layar dan postur pengguna.

Hitam yang lebih pekat,
warna yang realistis

Nikmati kedalaman yang tak tertandingi dan realisme yang hidup dengan VESA DisplayHDR true black 400, yang menghadirkan ekspresi hitam yang detail bahkan dalam adegan tergelap. Dengan rasio kontras 1.5M dan rentang warna DCI-P3 98.5% (tipikal), warna ditampilkan dengan detail realistis, sesuai dengan yang dimaksudkan secara asli.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*1.5M:1 adalah rasio kontras pada nilai APL (Average Picture Level) 25%, yang dinyatakan dalam persentase dan merujuk pada nilai antara tingkat hitam dan tingkat referensi untuk putih.

Teknologi kenyamanan mata canggih
dengan tiga verifikasi UL

Dilengkapi dengan lapisan anti-silau, teknologi kenyamanan mata canggih LG WOLED meminimalkan pantulan yang mengganggu dan menjaga kenyamanan mata Anda, memberikan performa gaming yang jernih dan konsisten. Dengan sertifikasi UL di area kunci—membatasi paparan cahaya biru berbahaya dan mencegah gangguan dari cahaya berkedip—teknologi ini meningkatkan kenyamanan visual dan berkontribusi pada pengalaman gaming yang lebih lancar, baik saat bermain di lingkungan terang maupun ruangan yang diterangi LED.

Monitor gaming melengkung menampilkan karakter robot dalam setting futuristik, dengan sertifikasi UL di bawahnya.

*Semua gambar yang ditampilkan hanyalah simulasi untuk tujuan ilustrasi.  

*LG WOLED telah diverifikasi sebagai bebas kedipan, bebas silau yang mengganggu, dan rendah cahaya biru oleh UL.

*Nomor Sertifikat: Layar Tanpa Kedipan (OLED) - A196009, Tanpa Silau yang Mengganggu - V563481 (syarat UGR kurang dari 22), Solusi Hardware Cahaya Biru Rendah Platinum - V734051.  

*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada lingkungan atau kondisi penggunaan pengguna.

Ketuk kecepatan jangkar..

Ketuk kecepatan jangkar..

Adegan permainan balap dengan respons ultra cepat 0,03ms (GtG) dan kecepatan refresh 240Hz yang sangat cepat.

Kecepatan 0,03 ms (GtG),Permainan yang lancar dengan kecepatan 240 Hz

Untuk memberikan respons cepat 0,03ms (GtG) dan kecepatan refresh 240Hz

yang tinggi, mengurangi efek bayangan balik untuk visual yang

jernih dan halus. Nikmati pengalaman bermain

yang lebih imersif dengan setiap frame.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

USB-C All-in-One untuk gaming responsif

Hubungkan laptop Anda ke monitor menggunakan kabel USB-C untuk pengiriman daya hingga 65W, sehingga tidak perlu menggunakan adaptor terpisah. Nikmati resolusi WQHD dan kecepatan refresh 240Hz melalui DP 1.4 atau HDMI 2.1, memastikan pengalaman gaming Anda tetap lancar tanpa gangguan.

"Monitor gaming berukuran 34 inci ditempatkan di tengah meja, dengan berbagai perangkat IT ditempatkan di sekitarnya.. "

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Untuk berfungsi dengan baik, kabel USB-C diperlukan untuk menghubungkan port USB-C ke monitor.  

*Dukungan hingga QHD@240Hz refresh rate. Untuk berfungsi dengan baik, diperlukan kartu grafis yang mendukung kabel DP 1.4 atau HDMI 2.1.  

*Kartu grafis TIDAK termasuk dalam paket.  

*Kabel USB-C, DP, dan HDMI termasuk dalam paket.

Gerakan halus,
bermain tanpa batas

Monitor kami yang bersertifikat ClearMR 13000, melampaui standar pengujian VESA dengan rasio gerakan jernih (Clear Motion Ratio) lebih dari 12.500. Monitor ini mampu menangkap kabur halus yang terjadi di sekitar tepi objek bergerak, serta menampilkan aksi cepat dengan detail yang halus.

Gambar mobil hijau yang sedang balapan di lintasan.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Fitur permainan canggih

•Low Latency mengurangi lag input untuk respons real-time.

•Black Stabilizer mencerahkan adegan gelap, membantu gamer mendeteksi musuh dan detail.

•Crosshair meningkatkan presisi untuk akurasi mematikan.

•FPS Counter menampilkan kecepatan bingkai real-time Anda.

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Fitur Crosshair tidak tersedia saat FPS Counter diaktifkan.

*FPS Counter mungkin menampilkan nilai yang melebihi batas refresh rate maksimum monitor.

*FPS (Frame Per Second) Counter: Pengukuran jumlah frame per detik.

Rasakan sensasi dunia game PC dan konsol!

Monitor LG UltraGear™ menawarkan pengalaman bermain game yang lancar dan responsif untuk PC dan konsol, baik saat Anda terjun ke aksi yang seru maupun menjelajahi dunia terbuka yang luas. Dengan dukungan HDMI 2.1, monitor ini menawarkan kompatibilitas yang fleksibel—dari keyboard dan mouse hingga joystick—serta gerakan yang halus, latensi rendah, dan detail yang hidup untuk pengalaman bermain game yang optimal di berbagai genre dan platform.

Monitor gaming melengkung menampilkan permainan balap dengan mobil super merah di kota yang diterangi lampu neon. Adegan-adegan permainan lain mengambang di sekitar layar. Kontroler konsol berwarna putih diletakkan di depan, menonjolkan permainan konsol.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

**Dukungan rasio aspek dapat bervariasi tergantung pada konsol. Silakan sesuaikan pengaturan tampilan Anda untuk memastikan kinerja permainan yang optimal.

Tap anchor-technology

Tap anchor-technology

Pemandangan dekat dari dudukan monitor dengan kabel headphone yang terhubung dan logo DTS Headphone X yang ditampilkan.

Output headphone 4-pol

Plugin untuk efek suara imersif

Nikmati bermain game dengan obrolan suara yang lancar melalui output headphone 4-pol. Rasakan pengalaman imersif dengan suara 3D virtual yang didukung oleh DTS Headphone:X, sementara speaker bawaan 7W x2 dengan teknologi Depth-Sound menghadirkan pengalaman audio yang kuat dan dinamis.

*Headset dijual terpisah.

Kontrol kecerahan berbasis blok yang presisi membuat area gelap terlihat lebih gelap dan area terang terlihat lebih terang, menghasilkan detail yang luar biasa.

Pengalaman bermain yang lancar didukung oleh LG Switch

Aplikasi LG Switch mengoptimalkan monitor Anda untuk gaming dan aktivitas sehari-hari. Sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai preferensi Anda dengan mudah, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Selain itu, Anda dapat membagi layar menjadi 11 opsi dan dengan cepat membuka platform panggilan video Anda, sehingga semakin praktis.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com.

Tutorial Aplikasi LG Switch

Atur pengaturan monitor Anda dengan mudah menggunakan aplikasi LG Switch.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com.

Melindungi OLED melalui Tampilan Layar

Melalui On-Screen Display, Anda dapat mengatur kecerahan OLED dan mengaktifkan pengaturan perlindungan untuk mencegah bayangan sisa atau burn-in, sehingga Anda dapat menikmati kualitas gambar OLED yang superior lebih lama. Selain itu, para gamer juga dapat dengan mudah menyesuaikan pengaturan gaming mereka untuk performa optimal.

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Desain yang rapi dan elegan, Bebas Hambatan

Desain L-stand yang rapi dan elegan dirancang untuk menghemat ruang meja dan meminimalkan area yang tidak terpakai, sehingga setup Anda menjadi bersih dan efisien. Nikmati pencahayaan heksagonal dan desain 4 sisi yang hampir tanpa bingkai, dilengkapi dengan dasar yang sepenuhnya dapat disesuaikan untuk putaran, kemiringan, dan penyesuaian ketinggian.

Swivel adjustable icon.

Putar

Tilt adjustable icon.

Miring

Height adjustable icon.

Tinggi

Borderless design icon.

Desain tanpa batas

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dengan pengalaman penggunaan sebenarnya.

Cetak

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    784.1x580.4x291.8mm(UP)/ 784.1x470.4x291.8mm(Down)

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    784.1x358.3x167.1mm

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    927 x 295 x 550mm

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    10.4kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    6.2kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    15.1kg

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Black 400

  • HDR Effect

    YES

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    YES

  • Kalibrasi HW

    HW Calibration Ready

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

INFO

  • Nama Produk

    Ultra Gear

  • Tahun

    2025

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4 (DSC)

  • USB-C

    YES(1ea)

  • USB-C (Transmisi Data)

    YES

  • USB-C (Pengiriman Daya)

    65W

  • Port USB Downstream

    YES(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    4-Pole(Sound+Mic)

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

AKSESORI

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • USB-C

    YES

  • Port Display

    YES

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    33.9

  • Ukuran (cm)

    86.2

  • Resolusi

    3440 x 1440

  • Tipe Panel

    OLED

  • Rasio Aspek

    21:9

  • Pitch Piksel [mm]

    0.231 × 0.231 mm

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    250cd/㎡

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Rentang Warna (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.07B

  • Rasio Kontras (Min.)

    1200000:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1500000:1

  • Waktu Respons

    0.03ms (GTG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Kurvatur

    800R

APLIKASI SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    Dual Controller YES

SUARA

  • Pengeras Suara

    7W x 2

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100mm

