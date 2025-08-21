LG UltraGear™ 34 inci OLED 240Hz WQHD Monitor Gaming Berlekuk | 0,03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

*Gambar-gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

**Di antara monitor gaming LG OLED dengan MLA+, kecerahan SDR 37,5% lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya (27GR95QE, 34GR95QE) berdasarkan spesifikasi yang dipublikasikan.