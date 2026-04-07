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LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS
32U721SB-W
()
Unggul dan memenangkan penghargaan
Tren Digital 2025
Pilihan Pembaca: Deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang mengutamakan performa berkualitas tinggi
*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diajukan kepada para juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan apa pun atau klaim yang dibuat, dan tidak menguji produk yang menerima penghargaan tersebut.
Satu layar. Kemungkinan tak terbatas.
Nikmati kualitas gambar 4K yang memukau untuk bekerja dan bersantai, dengan berbagai kemungkinan yang sesuai dengan aktivitas harian Anda. Didukung oleh webOS, kelola tugas-tugas kantor di rumah tanpa perlu PC dan nikmati beragam konten, sehingga Anda dapat menyeimbangkan produktivitas dan hiburan dengan mulus dalam satu layar.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahasa.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Layar 4K UHD 31,5 inci
Layar serbaguna untuk bekerja dan bermain
Layar 4K UHD (3840x2160) dengan HDR 10 dan cakupan warna DCI-P3 hingga 90% menghadirkan rasio kontras tinggi dan warna yang akurat.
Layar ini memungkinkan Anda merasakan pengalaman visual yang imersif, baik saat bekerja maupun menikmati hiburan.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Kecerahan: 250 nits (Tipe), Rentang Warna: DCI-P3 90% (Tipe)
Home Office siap digunakan tanpa PC
webOS menghadirkan aplikasi Office penting langsung ke Kantor di Rumah Anda, sehingga Anda dapat bekerja tanpa PC. Mulai dari pembuatan dokumen hingga pengelolaan file, aplikasi berbasis cloud ini mendukung produktivitas sehari-hari di layar, sementara webOS memungkinkan Anda mengakses PC Anda dari jarak jauh melalui fitur Remote PC saat diperlukan.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur yang ada, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Keyboard, mouse, headset, pengontrol game, dan webcam (tipe Pogo) di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).
*Fitur Remote PC hanya tersedia pada PC dengan sistem operasi Windows 11 Pro atau versi yang lebih baru.
*Diperlukan koneksi internet dan langganan ke layanan streaming terkait. Layanan streaming tertentu mungkin memerlukan pembayaran langganan, dan layanan tersebut tidak disertakan (dibeli terpisah).
*Fungsi Remote PC didukung pada Windows 11 Pro atau versi yang lebih baru dan kompatibel dengan PC pihak ketiga yang mendukung koneksi Remote PC, termasuk gram.
*Layanan yang didukung dapat berbeda-beda di setiap negara.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Hiburan
Menjelajahi saluran tanpa hambatan
Berkat webOS, nikmati akses tanpa hambatan ke beragam konten melalui aplikasi populer seperti Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, dan Apple TV, serta LG Channels.
LG Channels menyatukan konten siaran langsung dan on-demand dalam satu pusat, sehingga memudahkan Anda menemukan konten yang Anda sukai.
Rekomendasi yang dipersonalisasi, aplikasi Olahraga, Game, dan LG Fitness, serta remote control yang intuitif, menciptakan pengalaman menonton yang lancar. Sementara itu, desain putih ramping dengan tiga sisi hampir tanpa bingkai dan speaker terintegrasi meningkatkan imersi visual dan kualitas suara.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur yang ada, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Layanan streaming dan aplikasi bawaan mungkin berbeda-beda di setiap negara.
*Diperlukan koneksi internet dan langganan layanan streaming. Biaya tambahan mungkin berlaku untuk beberapa layanan, karena layanan tersebut tidak termasuk dan memerlukan langganan terpisah.
*Menyediakan berbagai aplikasi dan layanan yang disesuaikan, termasuk musik, olahraga, kantor rumahan, dan cloud gaming untuk setiap akun yang terdaftar.
*Dukungan untuk LG Channels tertentu bervariasi tergantung wilayah.
*Diperlukan Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Portal Gaming kini telah dibuka
Portal Gaming adalah platform ramah game yang menawarkan pengalaman yang disesuaikan, dengan opsi untuk memilih menu untuk gamepad atau remote control serta dukungan untuk gamifikasi yang dipersonalisasi. Anda dapat melacak peringkat dan poin antar pemain, sambil dengan mudah mengakses berbagai judul game, mulai dari game AAA hingga game sosial. Dengan kemitraan bersama layanan cloud gaming terkemuka seperti GeForce NOW, Amazon Luna, dan segera Xbox Cloud, serta game aplikasi webOS asli, platform ini memungkinkan bermain game tanpa perlu konsol atau perangkat eksternal, menghadirkan pengalaman bermain game yang ultimate.
*Ketersediaan Portal Game dapat berbeda-beda di setiap negara.
*Dukungan untuk layanan game cloud dan game di dalam Portal Game dapat bervariasi tergantung negara.
*Beberapa layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Musik
Disesuaikan dengan selera musik Anda
Nikmati musik yang disesuaikan secara imersif dengan speaker bawaan. Anda dapat mencari musik dengan mudah dan mengakses lagu-lagu yang baru saja diputar dari layanan streaming Anda dengan cepat. Selain itu, layanan ini merekomendasikan lagu-lagu populer berdasarkan preferensi Anda.
Olahraga
Ikuti tim olahraga favorit Anda
Dukung tim Anda dengan layanan yang dipersonalisasi. Layanan ini menampilkan informasi terbaru tentang tim olahraga favorit Anda berdasarkan profil Anda.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur yang ada, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Keyboard, mouse, headset, dan pengontrol game di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).
*Diperlukan koneksi internet dan langganan layanan streaming terkait. Layanan streaming tertentu mungkin memerlukan pembayaran langganan, dan layanan tersebut tidak disertakan (dibeli terpisah).
*Ketersediaan Gaming Portal dapat bervariasi tergantung wilayah. Di wilayah yang tidak didukung, pengguna akan diarahkan ke Gaming Hub yang sudah ada.
*Layanan yang didukung dapat berbeda-beda tergantung negara.
*Diperlukan koneksi internet, langganan Xbox Game Pass Ultimate, dan pengontrol game Bluetooth yang kompatibel. Xbox Cloud Gaming (Beta) memerlukan langganan Game Pass Ultimate dan perangkat yang didukung (keduanya dijual terpisah). Wilayah tertentu (xbox.com/regions), perangkat (xbox.com/cloud-devices), dan game (xbox.com/play). Tersedia di monitor pintar LG tertentu yang mendukung webOS 24 dan versi yang lebih baru.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
LG Gallery+
Hiasi ruang Anda dengan lebih dari 4.500 karya seni pilihan
Dengan LG Gallery+, jelajahi beragam karya seni pilihan dari mitra seperti The National Gallery, MMCA, Magnum, dan lainnya. Tampilkan karya seni di monitor pintar Anda untuk mempercantik ruang kerja atau ruang pribadi Anda, serta menghadirkan inspirasi visual dalam rutinitas harian Anda. Anda juga dapat dengan mudah mentransfer gambar yang dibuat menggunakan Generative AI di LG Gallery+ ke perangkat seluler atau PC Anda untuk pengalaman konten yang lebih lancar.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Konten aktual di dalam LG Gallery+ mungkin berbeda dari yang ditampilkan.
*Konten yang tersedia dapat bervariasi tergantung wilayah dan dapat berubah sewaktu-waktu.
*Berlangganan LG Gallery+ diperlukan untuk mengakses konten dan fitur lengkap.
*Lebih dari 4.500 konten hanya tersedia di negara-negara yang mendukung webOS Pay (Korea, AS, Inggris, dan negara-negara UE tertentu).
*Diperlukan Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Kontrol Kecerahan Otomatis
Kecerahan optimal dalam segala kondisi pencahayaan
Kontrol Kecerahan Otomatis secara otomatis menyesuaikan kecerahan layar berdasarkan pencahayaan sekitar, sehingga memastikan pengalaman menonton yang nyaman di lingkungan apa pun.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Konektivitas cerdas untuk berbagi perangkat tanpa hambatan
Bagikan konten ke monitor menggunakan Google Cast*** sebagai cara tercepat dan paling lancar untuk terhubung. AirPlay 2* untuk perangkat Apple dan Screen Share** untuk perangkat Android menawarkan opsi tambahan untuk pencerminan layar dan transfer media yang fleksibel. Nikmati tampilan dan audio yang lancar di layar yang lebih besar dengan langkah-langkah minimal, di semua perangkat favorit Anda.
*Apple serta merek dan logo terkait adalah merek dagang dari Apple Inc. Fitur yang didukung dapat berbeda-beda di setiap negara dan wilayah.
*Untuk menggunakan AirPlay dan HomeKit dengan monitor ini, disarankan menggunakan versi terbaru iOS, iPadOS, atau macOS. Apple, AirPlay, dan HomeKit adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara serta wilayah lain. Lambang “Works with Apple Home” adalah merek dagang dari Apple Inc.
**Screen Share: Didukung pada Android atau Windows 10 dan versi di atasnya.
**Hubungkan perangkat Anda ke jaringan yang sama dengan monitor Anda.
***Google Cast: Didukung pada ponsel atau tablet Android dengan Android 9.0 atau versi di atasnya, serta iPhone atau iPad dengan iOS 16.0 atau versi di atasnya.
***Google Cast adalah merek dagang milik Google LLC. Fitur yang didukung dapat bervariasi tergantung pada negara.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
AI Picture Pro
Tingkatkan resolusi setiap bingkai ke 4K dengan presisi piksel melalui AI Picture Pro
Nikmati LG Smart Monitor Anda tanpa mengorbankan kualitas visual. AI Super Upscaling meningkatkan kualitas gambar mendekati resolusi 4K, sementara Dynamic Tone Mapping Pro memastikan kecerahan dan detail yang seimbang untuk setiap objek di setiap adegan. AI Picture Pro menghadirkan visual yang dioptimalkan untuk pengalaman menonton yang lebih jernih dan imersif di webOS.
*AI Picture Pro dapat digunakan pada semua konten yang dilindungi hak cipta di layanan OTT.
*Kualitas gambar dari konten yang ditingkatkan resolusinya akan bervariasi tergantung pada resolusi sumber.
*Fitur AI Super Upscaling dan Dynamic Tone Mapping Pro hanya tersedia pada Smart Monitor yang dilengkapi dengan prosesor α8.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu penerapan dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahasa.
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
AI Sound Pro
AI Sound Pro menyempurnakan suara Anda untuk efek yang lebih memukau
AI Surround Sound menghadirkan audio yang imersif dan memenuhi ruangan dengan Virtual 11.1.2 Ch, menciptakan pengalaman suara multidimensi. AI Object Remastering secara otomatis mengekstrak dan memisahkan dialog, musik, dan efek, lalu mengolahnya kembali untuk kejernihan suara yang lebih baik dan ekspresi musik yang lebih kaya—sehingga setiap kata terdengar jelas dan setiap genre tetap sesuai dengan niat aslinya. Di dalam webOS, AI Sound Pro secara cerdas menyeimbangkan suara untuk mendukung pengalaman mendengarkan yang jernih dan imersif.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahasa.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
AI Magic Remote
Nikmati semua fitur AI hanya dengan satu tombol AI
Kendalikan Smart Monitor dengan mudah menggunakan AI Magic Remote. Sensor gerak, roda gulir, dan perintah suara instan yang dimilikinya memungkinkan pengendalian yang lancar dan intuitif untuk berbagai fitur.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
*Magic Remote menyediakan akses cepat ke fitur-fitur AI Smart Monitor, tetapi tidak dilengkapi dengan pemrosesan AI bawaan.
*Menu dan aplikasi yang didukung oleh AI Concierge dapat bervariasi tergantung negara.
*Tampilan menu AI Concierge mungkin berbeda pada saat peluncuran.
*Rekomendasi kata kunci AI Concierge dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan waktu hari.
**Ketersediaan Magic Remote dapat bervariasi tergantung negara. Mulai tahun 2026, penyertan sebagai aksesori standar dapat bervariasi tergantung wilayah.
**Fungsi dan fitur di Magic Remote dapat bervariasi tergantung wilayah dan bahasa.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Pencarian Multi-AI
Pencarian Multi-AI canggih dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot
Cukup sebutkan apa yang Anda cari, lalu pilih agen AI yang paling sesuai untuk Anda. Sistem ini menghubungkan beberapa AI untuk memberikan hasil yang lebih luas dan relevan.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
**Ketersediaan Magic Remote dapat berbeda-beda di setiap negara. Mulai tahun 2026, penyertan Magic Remote sebagai aksesori standar dapat berbeda-beda di setiap wilayah.
**Fungsi dan fitur dalam Magic Remote dapat berbeda-beda di setiap wilayah dan bahasa.
*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu penerapan dapat bervariasi tergantung negara, wilayah, dan bahasa.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
AI Concierge
Dapatkan rekomendasi konten dan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda
Generative AI memberikan rekomendasi berdasarkan konteks seperti jenis konten, waktu, dan preferensi. AI Concierge memberikan saran konten dan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda, sementara Generative AI mendukung pembuatan gambar dan musik, sehingga Anda dapat mencari, menemukan, dan membuat konten secara langsung di Smart Monitor menggunakan AI Magic Remote.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
**Ketersediaan Magic Remote dapat bervariasi tergantung negara. Mulai tahun 2026, penyertan sebagai aksesori standar dapat bervariasi tergantung wilayah.
*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran dapat bervariasi tergantung negara, wilayah, dan bahasa.
AI Picture Wizard
Algoritme canggih mempelajari preferensi Anda dengan menganalisis 1,6 miliar kemungkinan gambar. Berdasarkan pilihan Anda, Smart Monitor Anda akan membuat gambar yang dipersonalisasi khusus untuk Anda.
AI Voice ID
LG AI Voice ID mengenali ciri khas suara unik setiap pengguna dan menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi begitu Anda berbicara.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur-fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model LG Smart Monitor yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur-fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.
*AI Voice ID hanya berfungsi dengan aplikasi yang kompatibel, dan rekomendasi kata kunci dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan waktu hari.
*Ketersediaan fitur, konten yang didukung, menu, dan aplikasi dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan koneksi jaringan.
*Koneksi internet diperlukan untuk fitur-fitur di atas.
*Magic Remote memberikan akses cepat ke fitur AI Smart Monitor tetapi tidak melakukan pemrosesan AI bawaan.
*Ketersediaan Magic Remote dapat bervariasi tergantung negara. Mulai tahun 2026, penyertan sebagai aksesori standar dapat bervariasi tergantung wilayah.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Nikmati webOS kami yang telah meraih berbagai penghargaan
*Sertifikasi LG Shield dapat bervariasi tergantung pada modelnya.
*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diajukan kepada para juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan atau klaim apa pun yang diajukan, dan tidak menguji produk yang menerima penghargaan tersebut.
USB Type-C® dengan Power Delivery 65W
Hub produktivitas dengan konektivitas yang mudah
Port USB-C® mendukung tampilan, transfer data, dan pengisian daya perangkat (hingga 65W), memungkinkan konektivitas laptop yang lancar—semuanya secara bersamaan melalui satu kabel. Dengan berbagai port termasuk 2× HDMI, 2× USB, dan USB-C®, monitor pintar ini kompatibel dengan berbagai perangkat, memastikan konektivitas yang lancar sekaligus menjaga meja Anda tetap rapi untuk pemanfaatan ruang yang optimal.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Aplikasi LG Switch
Optimalkan dengan mudah menggunakan LG Switch
Aplikasi LG Switch membantu mengoptimalkan monitor Anda untuk bekerja dan penggunaan sehari-hari di PC. Kelola jendela dan fungsi pintar dengan keyboard dan mouse, beralih antara PC dan webOS menggunakan tombol pintas, serta atur aplikasi dalam satu input menggunakan tombol pintas yang telah dipetakan.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Aplikasi LG Switch hanya dapat digunakan di PC.
*Pengaturan jendela dan fitur multi-jendela tersedia dalam satu input melalui aplikasi LG Switch.
*Monitor ini tidak mendukung Picture by Picture (PBP) atau Picture in Picture (PIP) dengan beberapa input.
Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Didukung oleh WebOS
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Agar berfungsi dengan baik, instal aplikasi LG gram Link di perangkat seluler Anda. Diperlukan iOS 16.4 atau yang lebih baru dan Android 9 atau yang lebih baru.
*Kecepatan dan kualitas transfer file dapat bervariasi tergantung pada kinerja perangkat, ukuran file, dan kondisi jaringan.
*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi menurut negara, wilayah, dan bahasa.
*Fitur-fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model LG Smart Monitor yang menjalankan webOS 26 atau yang lebih baru. Fitur-fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor sebelumnya.
*Untuk menginstal aplikasi LG gram Link, gunakan program LG Update untuk secara otomatis menemukan dan menginstal versi yang sesuai dengan sistem Anda (berlaku untuk model yang dirilis pada tahun 2024 dan seterusnya).
*Fitur berbagi file dapat digunakan tanpa koneksi jaringan melalui Bluetooth. Semua fitur lainnya memerlukan laptop dan perangkat seluler terhubung ke jaringan yang sama.
*Dukungan untuk Smart Monitor akan diperluas seiring waktu. Beberapa model Smart TV dan monitor mungkin tidak didukung.
*Logo iOS dan Android adalah merek dagang terdaftar milik Apple Inc., Google LLC, dan LG Electronics Inc., masing-masing.
*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Home Hub yang didukung oleh ThinQ
Kendalikan berbagai perangkat pintar dengan mudah menggunakan ThinQ Home Hub
ThinQ menyatukan semua perangkat pintar Anda melalui Home Hub dalam satu platform yang intuitif.
Kendalikan dan pantau perangkat dengan mudah berkat integrasi ThinQ, sambil menikmati kompatibilitas dengan Apple Home, Apple AirPlay, dan Google Cast untuk pengalaman menonton dan pengendalian yang mulus dalam satu tempat.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur yang ada, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Anda harus memiliki Akun LG dan menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
31.5
Tampilan - Resolusi
3840 x 2160
Tampilan - Tipe Panel
VA
Tampilan - Rasio Aspek
16:9
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Tampilan - Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Semua Spesifikasi
INFO
Nama Produk
LG Smart Monitor
Tahun
2026
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
34
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
31.5
Ukuran (cm)
80.0cm
Resolusi
3840 x 2160
Tipe Panel
VA
Rasio Aspek
16:9
Pitch Piksel [mm]
0.18159 x 0.18159 mm
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
200
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250
Rentang Warna (Min.)
N/A
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Rasio Kontras (Min.)
2100:1
Rasio Kontras (Typ.)
3000:1
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Kurvatur
NO
FITUR PINTAR
Saluran LG
YES
Home Dashboard
YES
LG ThinQ®
YES
Remote Control Ajaib
YES
Wi-Fi
YES
FITUR
HDR 10
YES
Kecerahan Otomatis
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
Kamera
YES
APLIKASI SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
YES
OnScreen Control (LG Screen Manager)
YES
LG UltraGear™ Control Center
YES (via Magic Remote)
LG UltraGear™ Studio
YES
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
NO
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Transmisi Data)
YES
USB-C (Pengiriman Daya)
65W
Port USB Upstream
YES(via USB-C)
Port USB Downstream
YES(2ea/ver2.0)
Audio In
NO
Headphone out
NO
AKSESORI
HDMI
YES
USB-C
Depend on Country
Remote Kontrol
YES
SUARA
Pengeras Suara
5W x 2
Konektivitas Bluetooth
YES
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
714.2 x 209.9 x 509.8
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
714.2 x 45.8x 429.4
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
877 x 502x 131
Berat dengan Dudukan [kg]
6.2kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
5.1kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
8.8kg
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