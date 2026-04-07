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LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS

LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS

32U721SB-W
Front view of LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS 32U721SB-W
Tampak samping kiri
Tampak belakang
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
Front view of LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS 32U721SB-W
Tampak samping kiri
Tampak belakang
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W
LG Smart Monitor AI U7s 31,5 inci, Monitor 4K UHD untuk Streaming dengan webOS, 32U721SB-W

Fitur Utama

  • Layar 4K UHD (3840x2160) 31,5 inci
  • webOS 26,
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • USB-C (PD 65W), 2xHDMI, 2xUSB 2.0
  • Dukungan ThinQ Home Dashboard / Magic Remote
  • Dudukan yang dapat disesuaikan kemiringannya
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Unggul dan memenangkan penghargaan

Gambar logo penghargaan Digital Trends

Tren Digital 2025

Pilihan Pembaca: Deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang mengutamakan performa berkualitas tinggi    

Gambar logo penghargaan CES 2026-putih Penerima Penghargaan

CES Innovation Awards - Penerima Penghargaan

webOS26 LG Shield

dalam Keamanan Siber

Gambar logo penghargaan Honoree CES 2026 berwarna putih

Penghargaan Inovasi CES - Penerima Penghargaan

Arsitektur Multi-AI webOS26

dalam Kecerdasan Buatan

*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diajukan kepada para juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan apa pun atau klaim yang dibuat, dan tidak menguji produk yang menerima penghargaan tersebut.

Logo LG Smart Monitor.

Logo LG Smart Monitor.

Satu layar. Kemungkinan tak terbatas.

Nikmati kualitas gambar 4K yang memukau untuk bekerja dan bersantai, dengan berbagai kemungkinan yang sesuai dengan aktivitas harian Anda. Didukung oleh webOS, kelola tugas-tugas kantor di rumah tanpa perlu PC dan nikmati beragam konten, sehingga Anda dapat menyeimbangkan produktivitas dan hiburan dengan mulus dalam satu layar.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard dan mouse di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).

Video ikhtisar fitur LG Smart Monitor yang menampilkan layar 4K UHD berukuran 31,5 inci, antarmuka webOS untuk bekerja dan bersantai, peningkatan visual AI Picture Pro, audio imersif AI Sound Pro, performa prosesor AI alpha 8 4K Gen3, konektivitas USB-C untuk produktivitas, serta teknologi keamanan LG Shield dalam berbagai skenario penggunaan, baik untuk hiburan maupun keperluan kantor

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahasa.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Layar Bekerja & Bermain dengan webOSAI yang didukung oleh webOSwebOS pemenang penghargaanPusat Produktivitas

Layar 4K UHD 31,5 inci

Layar serbaguna untuk bekerja dan bermain 

Layar 4K UHD (3840x2160) dengan HDR 10 dan cakupan warna DCI-P3 hingga 90% menghadirkan rasio kontras tinggi dan warna yang akurat.

Layar ini memungkinkan Anda merasakan pengalaman visual yang imersif, baik saat bekerja maupun menikmati hiburan.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kecerahan: 250 nits (Tipe), Rentang Warna: DCI-P3 90% (Tipe)

Home Office siap digunakan tanpa PC

webOS menghadirkan aplikasi Office penting langsung ke Kantor di Rumah Anda, sehingga Anda dapat bekerja tanpa PC. Mulai dari pembuatan dokumen hingga pengelolaan file, aplikasi berbasis cloud ini mendukung produktivitas sehari-hari di layar, sementara webOS memungkinkan Anda mengakses PC Anda dari jarak jauh melalui fitur Remote PC saat diperlukan.

Sebuah video yang memperlihatkan fitur-fitur ruang kerja di rumah pada WebOS.

Sebuah video yang memperlihatkan fitur-fitur ruang kerja di rumah pada WebOS.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur yang ada, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard, mouse, headset, pengontrol game, dan webcam (tipe Pogo) di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).

*Fitur Remote PC hanya tersedia pada PC dengan sistem operasi Windows 11 Pro atau versi yang lebih baru.

*Diperlukan koneksi internet dan langganan ke layanan streaming terkait. Layanan streaming tertentu mungkin memerlukan pembayaran langganan, dan layanan tersebut tidak disertakan (dibeli terpisah).

*Fungsi Remote PC didukung pada Windows 11 Pro atau versi yang lebih baru dan kompatibel dengan PC pihak ketiga yang mendukung koneksi Remote PC, termasuk gram.

*Layanan yang didukung dapat berbeda-beda di setiap negara.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Hiburan

Menjelajahi saluran tanpa hambatan

Berkat webOS, nikmati akses tanpa hambatan ke beragam konten melalui aplikasi populer seperti Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, dan Apple TV, serta LG Channels.

LG Channels menyatukan konten siaran langsung dan on-demand dalam satu pusat, sehingga memudahkan Anda menemukan konten yang Anda sukai.

Rekomendasi yang dipersonalisasi, aplikasi Olahraga, Game, dan LG Fitness, serta remote control yang intuitif, menciptakan pengalaman menonton yang lancar. Sementara itu, desain putih ramping dengan tiga sisi hampir tanpa bingkai dan speaker terintegrasi meningkatkan imersi visual dan kualitas suara.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur yang ada, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Layanan streaming dan aplikasi bawaan mungkin berbeda-beda di setiap negara.

*Diperlukan koneksi internet dan langganan layanan streaming. Biaya tambahan mungkin berlaku untuk beberapa layanan, karena layanan tersebut tidak termasuk dan memerlukan langganan terpisah.

*Menyediakan berbagai aplikasi dan layanan yang disesuaikan, termasuk musik, olahraga, kantor rumahan, dan cloud gaming untuk setiap akun yang terdaftar.

*Dukungan untuk LG Channels tertentu bervariasi tergantung wilayah.

*Diperlukan Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Portal Gaming kini telah dibuka

Portal Gaming adalah platform ramah game yang menawarkan pengalaman yang disesuaikan, dengan opsi untuk memilih menu untuk gamepad atau remote control serta dukungan untuk gamifikasi yang dipersonalisasi. Anda dapat melacak peringkat dan poin antar pemain, sambil dengan mudah mengakses berbagai judul game, mulai dari game AAA hingga game sosial. Dengan kemitraan bersama layanan cloud gaming terkemuka seperti GeForce NOW, Amazon Luna, dan segera Xbox Cloud, serta game aplikasi webOS asli, platform ini memungkinkan bermain game tanpa perlu konsol atau perangkat eksternal, menghadirkan pengalaman bermain game yang ultimate.

LG Smart Monitor menampilkan antarmuka LG Gaming Portal yang dilengkapi dengan aplikasi game, layanan game berbasis cloud, dan judul-judul populer, serta menawarkan akses “main sekarang”, riwayat game yang baru saja dimainkan, dan pengalaman pusat game bergaya konsol di webOS

LG Smart Monitor menampilkan antarmuka beranda webOS dengan aplikasi LG Channels di antara layanan streaming, menampilkan rekomendasi konten, kategori olahraga, game, musik, dan pusat rumah, yang menonjolkan navigasi bergaya smart TV dan pengalaman streaming bawaan

*Ketersediaan Portal Game dapat berbeda-beda di setiap negara.

*Dukungan untuk layanan game cloud dan game di dalam Portal Game dapat bervariasi tergantung negara.

*Beberapa layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Musik

Disesuaikan dengan selera musik Anda

Nikmati musik yang disesuaikan secara imersif dengan speaker bawaan. Anda dapat mencari musik dengan mudah dan mengakses lagu-lagu yang baru saja diputar dari layanan streaming Anda dengan cepat. Selain itu, layanan ini merekomendasikan lagu-lagu populer berdasarkan preferensi Anda.

Olahraga

Ikuti tim olahraga favorit Anda

Dukung tim Anda dengan layanan yang dipersonalisasi. Layanan ini menampilkan informasi terbaru tentang tim olahraga favorit Anda berdasarkan profil Anda.

LG Fitness

Latihan kebugaran di rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Ubah ruang tamu Anda menjadi gym pribadi dengan LG Fitness. Nikmati beragam program latihan, pantau kemajuan Anda, dan raih tujuan Anda, semuanya dari kenyamanan sofa Anda.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur yang ada, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard, mouse, headset, dan pengontrol game di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).

*Diperlukan koneksi internet dan langganan layanan streaming terkait. Layanan streaming tertentu mungkin memerlukan pembayaran langganan, dan layanan tersebut tidak disertakan (dibeli terpisah).

*Ketersediaan Gaming Portal dapat bervariasi tergantung wilayah. Di wilayah yang tidak didukung, pengguna akan diarahkan ke Gaming Hub yang sudah ada.

*Layanan yang didukung dapat berbeda-beda tergantung negara.

*Diperlukan koneksi internet, langganan Xbox Game Pass Ultimate, dan pengontrol game Bluetooth yang kompatibel. Xbox Cloud Gaming (Beta) memerlukan langganan Game Pass Ultimate dan perangkat yang didukung (keduanya dijual terpisah). Wilayah tertentu (xbox.com/regions), perangkat (xbox.com/cloud-devices), dan game (xbox.com/play). Tersedia di monitor pintar LG tertentu yang mendukung webOS 24 dan versi yang lebih baru.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

LG Gallery+ 

Hiasi ruang Anda dengan lebih dari 4.500 karya seni pilihan

Dengan LG Gallery+, jelajahi beragam karya seni pilihan dari mitra seperti The National Gallery, MMCA, Magnum, dan lainnya. Tampilkan karya seni di monitor pintar Anda untuk mempercantik ruang kerja atau ruang pribadi Anda, serta menghadirkan inspirasi visual dalam rutinitas harian Anda. Anda juga dapat dengan mudah mentransfer gambar yang dibuat menggunakan Generative AI di LG Gallery+ ke perangkat seluler atau PC Anda untuk pengalaman konten yang lebih lancar.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Konten aktual di dalam LG Gallery+ mungkin berbeda dari yang ditampilkan. 

*Konten yang tersedia dapat bervariasi tergantung wilayah dan dapat berubah sewaktu-waktu. 

*Berlangganan LG Gallery+ diperlukan untuk mengakses konten dan fitur lengkap.

*Lebih dari 4.500 konten hanya tersedia di negara-negara yang mendukung webOS Pay (Korea, AS, Inggris, dan negara-negara UE tertentu).

*Diperlukan Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Kontrol Kecerahan Otomatis 

Kecerahan optimal dalam segala kondisi pencahayaan

Kontrol Kecerahan Otomatis secara otomatis menyesuaikan kecerahan layar berdasarkan pencahayaan sekitar, sehingga memastikan pengalaman menonton yang nyaman di lingkungan apa pun.  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Konektivitas cerdas untuk berbagi perangkat tanpa hambatan

Bagikan konten ke monitor menggunakan Google Cast*** sebagai cara tercepat dan paling lancar untuk terhubung. AirPlay 2* untuk perangkat Apple dan Screen Share** untuk perangkat Android menawarkan opsi tambahan untuk pencerminan layar dan transfer media yang fleksibel. Nikmati tampilan dan audio yang lancar di layar yang lebih besar dengan langkah-langkah minimal, di semua perangkat favorit Anda.

*Apple serta merek dan logo terkait adalah merek dagang dari Apple Inc. Fitur yang didukung dapat berbeda-beda di setiap negara dan wilayah.

*Untuk menggunakan AirPlay dan HomeKit dengan monitor ini, disarankan menggunakan versi terbaru iOS, iPadOS, atau macOS. Apple, AirPlay, dan HomeKit adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara serta wilayah lain. Lambang “Works with Apple Home” adalah merek dagang dari Apple Inc.

**Screen Share: Didukung pada Android atau Windows 10 dan versi di atasnya.

**Hubungkan perangkat Anda ke jaringan yang sama dengan monitor Anda.

***Google Cast: Didukung pada ponsel atau tablet Android dengan Android 9.0 atau versi di atasnya, serta iPhone atau iPad dengan iOS 16.0 atau versi di atasnya.

***Google Cast adalah merek dagang milik Google LLC. Fitur yang didukung dapat bervariasi tergantung pada negara.

Visualisasi kinerja Prosesor AI alpha 8 4K Gen3 dengan chip yang bercahaya dan efek cahaya, yang menonjolkan kemampuan pemrosesan berkinerja tinggi, optimalisasi gambar dan suara berbasis AI, serta teknologi layar pintar yang canggih

Prosesor AI alpha 8 4K Gen3 

Pemrosesan berkinerja tinggi yang dirancang untuk mesin AI canggih

Prosesor generasi terbaru ini secara otomatis mengoptimalkan kualitas gambar dan audio, memastikan kejernihan dan stabilitas yang konsisten pada berbagai jenis konten dan lingkungan kerja.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

AI Picture Pro 

Tingkatkan resolusi setiap bingkai ke 4K dengan presisi piksel melalui AI Picture Pro

Nikmati LG Smart Monitor Anda tanpa mengorbankan kualitas visual. AI Super Upscaling meningkatkan kualitas gambar mendekati resolusi 4K, sementara Dynamic Tone Mapping Pro memastikan kecerahan dan detail yang seimbang untuk setiap objek di setiap adegan. AI Picture Pro menghadirkan visual yang dioptimalkan untuk pengalaman menonton yang lebih jernih dan imersif di webOS.

*AI Picture Pro dapat digunakan pada semua konten yang dilindungi hak cipta di layanan OTT.

*Kualitas gambar dari konten yang ditingkatkan resolusinya akan bervariasi tergantung pada resolusi sumber.

*Fitur AI Super Upscaling dan Dynamic Tone Mapping Pro hanya tersedia pada Smart Monitor yang dilengkapi dengan prosesor α8.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu penerapan dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahasa.

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

AI Sound Pro

AI Sound Pro menyempurnakan suara Anda untuk efek yang lebih memukau 

AI Surround Sound menghadirkan audio yang imersif dan memenuhi ruangan dengan Virtual 11.1.2 Ch, menciptakan pengalaman suara multidimensi. AI Object Remastering secara otomatis mengekstrak dan memisahkan dialog, musik, dan efek, lalu mengolahnya kembali untuk kejernihan suara yang lebih baik dan ekspresi musik yang lebih kaya—sehingga setiap kata terdengar jelas dan setiap genre tetap sesuai dengan niat aslinya. Di dalam webOS, AI Sound Pro secara cerdas menyeimbangkan suara untuk mendukung pengalaman mendengarkan yang jernih dan imersif.

LG Smart Monitor memperagakan fitur AI Sound Pro dengan menampilkan adegan konser sinematik di layar, yang menonjolkan optimalisasi audio yang imersif, dialog yang jernih, serta performa suara yang seimbang untuk pengalaman hiburan di rumah yang lebih baik

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahasa.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

AI Magic Remote

Nikmati semua fitur AI hanya dengan satu tombol AI

Kendalikan Smart Monitor dengan mudah menggunakan AI Magic Remote. Sensor gerak, roda gulir, dan perintah suara instan yang dimilikinya memungkinkan pengendalian yang lancar dan intuitif untuk berbagai fitur.

LG Smart Monitor Magic Remote menonjolkan fitur-fitur AI melalui antarmuka AI di layar, yang menampilkan kontrol cerdas atas fungsi-fungsi berbasis AI, interaksi suara, dan navigasi intuitif untuk pengalaman menggunakan smart monitor yang lebih baik

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

*Magic Remote menyediakan akses cepat ke fitur-fitur AI Smart Monitor, tetapi tidak dilengkapi dengan pemrosesan AI bawaan.

*Menu dan aplikasi yang didukung oleh AI Concierge dapat bervariasi tergantung negara. 

*Tampilan menu AI Concierge mungkin berbeda pada saat peluncuran. 

*Rekomendasi kata kunci AI Concierge dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan waktu hari.

**Ketersediaan Magic Remote dapat bervariasi tergantung negara. Mulai tahun 2026, penyertan sebagai aksesori standar dapat bervariasi tergantung wilayah.

**Fungsi dan fitur di Magic Remote dapat bervariasi tergantung wilayah dan bahasa.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Pencarian Multi-AI 

Pencarian Multi-AI canggih dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot 

Cukup sebutkan apa yang Anda cari, lalu pilih agen AI yang paling sesuai untuk Anda. Sistem ini menghubungkan beberapa AI untuk memberikan hasil yang lebih luas dan relevan.

LG Smart Monitor menampilkan antarmuka Multi AI Search yang dilengkapi dengan Microsoft Copilot dan Google Gemini, yang menonjolkan fitur pencarian berbasis AI, bantuan cerdas, serta alat AI generatif terintegrasi dalam pengalaman menggunakan LG Smart Monitor

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

**Ketersediaan Magic Remote dapat berbeda-beda di setiap negara. Mulai tahun 2026, penyertan Magic Remote sebagai aksesori standar dapat berbeda-beda di setiap wilayah.

**Fungsi dan fitur dalam Magic Remote dapat berbeda-beda di setiap wilayah dan bahasa.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu penerapan dapat bervariasi tergantung negara, wilayah, dan bahasa.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

AI Concierge

Dapatkan rekomendasi konten dan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Generative AI memberikan rekomendasi berdasarkan konteks seperti jenis konten, waktu, dan preferensi. AI Concierge memberikan saran konten dan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda, sementara Generative AI mendukung pembuatan gambar dan musik, sehingga Anda dapat mencari, menemukan, dan membuat konten secara langsung di Smart Monitor menggunakan AI Magic Remote.

LG Smart Monitor menampilkan antarmuka AI Concierge dengan rekomendasi AI Generatif dan saran kata kunci AI, yang dikendalikan oleh Magic Remote, serta menonjolkan fitur pencarian kontekstual, interaksi suara, dan penemuan konten yang dipersonalisasi pada smart monitor

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

**Ketersediaan Magic Remote dapat bervariasi tergantung negara. Mulai tahun 2026, penyertan sebagai aksesori standar dapat bervariasi tergantung wilayah.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran dapat bervariasi tergantung negara, wilayah, dan bahasa.

AI Picture Wizard 

Algoritme canggih mempelajari preferensi Anda dengan menganalisis 1,6 miliar kemungkinan gambar. Berdasarkan pilihan Anda, Smart Monitor Anda akan membuat gambar yang dipersonalisasi khusus untuk Anda.

AI Voice ID

LG AI Voice ID mengenali ciri khas suara unik setiap pengguna dan menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi begitu Anda berbicara.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur-fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model LG Smart Monitor yang menjalankan webOS 26 atau versi yang lebih baru. Fitur-fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor versi sebelumnya.

*AI Voice ID hanya berfungsi dengan aplikasi yang kompatibel, dan rekomendasi kata kunci dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan waktu hari.

*Ketersediaan fitur, konten yang didukung, menu, dan aplikasi dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan koneksi jaringan.

*Koneksi internet diperlukan untuk fitur-fitur di atas.

*Magic Remote memberikan akses cepat ke fitur AI Smart Monitor tetapi tidak melakukan pemrosesan AI bawaan.

*Ketersediaan Magic Remote dapat bervariasi tergantung negara. Mulai tahun 2026, penyertan sebagai aksesori standar dapat bervariasi tergantung wilayah.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Nikmati webOS kami yang telah meraih berbagai penghargaan

LG Smart Monitor menonjolkan sistem keamanan LG Shield yang dilengkapi dengan enkripsi jaringan, perlindungan data, dan visualisasi keamanan berlapis, dengan menekankan penyimpanan data yang aman, transmisi yang aman, serta teknologi keamanan perangkat pintar yang telah meraih penghargaan

Keamanan berprestasi dengan LG Shield 

Penyimpanan dan pengelolaan data yang aman, teknologi kunci yang ditingkatkan, 

serta algoritma kriptografi yang aman melindungi data selama transmisi, 

sementara otentikasi berbasis kredensial membantu memastikan integritas perangkat lunak

dan mencegah akses yang tidak sah.

*Sertifikasi LG Shield dapat bervariasi tergantung pada modelnya.

*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diajukan kepada para juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan atau klaim apa pun yang diajukan, dan tidak menguji produk yang menerima penghargaan tersebut.

USB Type-C® dengan Power Delivery 65W  

Hub produktivitas dengan konektivitas yang mudah

Port USB-C® mendukung tampilan, transfer data, dan pengisian daya perangkat (hingga 65W), memungkinkan konektivitas laptop yang lancar—semuanya secara bersamaan melalui satu kabel. Dengan berbagai port termasuk 2× HDMI, 2× USB, dan USB-C®, monitor pintar ini kompatibel dengan berbagai perangkat, memastikan konektivitas yang lancar sekaligus menjaga meja Anda tetap rapi untuk pemanfaatan ruang yang optimal.

LG Smart Monitor yang terhubung ke laptop melalui USB-C dengan pengisian daya 65W, menampilkan ruang kerja untuk pengeditan foto, berbagai port termasuk USB-C, USB, dan HDMI, serta menonjolkan konektivitas satu kabel, pengisian daya perangkat, dan pengaturan workstation yang berfokus pada produktivitas

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Aplikasi LG Switch

Optimalkan dengan mudah menggunakan LG Switch 

Aplikasi LG Switch membantu mengoptimalkan monitor Anda untuk bekerja dan penggunaan sehari-hari di PC. Kelola jendela dan fungsi pintar dengan keyboard dan mouse, beralih antara PC dan webOS menggunakan tombol pintas, serta atur aplikasi dalam satu input menggunakan tombol pintas yang telah dipetakan.  

Unduh

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Aplikasi LG Switch hanya dapat digunakan di PC.

*Pengaturan jendela dan fitur multi-jendela tersedia dalam satu input melalui aplikasi LG Switch.

*Monitor ini tidak mendukung Picture by Picture (PBP) atau Picture in Picture (PIP) dengan beberapa input.

Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Didukung oleh WebOS

LG Smart Monitor menggunakan LG Link untuk sinkronisasi perangkat nirkabel di antara iOS, Android, dan webOS, yang memungkinkan transfer gambar dan file secara mulus antara monitor, tablet, ponsel cerdas, dan laptop, serta menonjolkan konektivitas lintas perangkat dan alur kerja multi-layar.

LG Link: sinkronisasi perangkatyang mudah di antara iOS,Android, dan webOS  

LG Link pada Smart Monitor Anda memungkinkan transfer gambar dan file secara nirkabel dengan

berkolaborasi bersama aplikasi LG gram Link di LG gram atau perangkat seluler Anda.

Dengan LG Link, Anda dapat dengan mudah mengirim foto, gambar generatif, dan file dari

LG gram atau perangkat seluler Anda ke LG Smart Monitor, atau mentransfernya kembali ke

perangkat Anda, sehingga berbagi antarperangkat menjadi mudah di berbagai sistem operasi.

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Agar berfungsi dengan baik, instal aplikasi LG gram Link di perangkat seluler Anda. Diperlukan iOS 16.4 atau yang lebih baru dan Android 9 atau yang lebih baru.

*Kecepatan dan kualitas transfer file dapat bervariasi tergantung pada kinerja perangkat, ukuran file, dan kondisi jaringan.

*Ketersediaan fitur, fungsi, dan waktu peluncuran aplikasi dapat bervariasi menurut negara, wilayah, dan bahasa.

*Fitur-fitur ini hanya tersedia di webOS dan didukung pada model LG Smart Monitor yang menjalankan webOS 26 atau yang lebih baru. Fitur-fitur ini tidak didukung pada model LG Smart Monitor sebelumnya.

*Untuk menginstal aplikasi LG gram Link, gunakan program LG Update untuk secara otomatis menemukan dan menginstal versi yang sesuai dengan sistem Anda (berlaku untuk model yang dirilis pada tahun 2024 dan seterusnya).

*Fitur berbagi file dapat digunakan tanpa koneksi jaringan melalui Bluetooth. Semua fitur lainnya memerlukan laptop dan perangkat seluler terhubung ke jaringan yang sama.

*Dukungan untuk Smart Monitor akan diperluas seiring waktu. Beberapa model Smart TV dan monitor mungkin tidak didukung.

*Logo iOS dan Android adalah merek dagang terdaftar milik Apple Inc., Google LLC, dan LG Electronics Inc., masing-masing.

*Akun LG dan persetujuan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Home Hub yang didukung oleh ThinQ  

Kendalikan berbagai perangkat pintar dengan mudah menggunakan ThinQ Home Hub 

ThinQ menyatukan semua perangkat pintar Anda melalui Home Hub dalam satu platform yang intuitif.

Kendalikan dan pantau perangkat dengan mudah berkat integrasi ThinQ, sambil menikmati kompatibilitas dengan Apple Home, Apple AirPlay, dan Google Cast untuk pengalaman menonton dan pengendalian yang mulus dalam satu tempat.  

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur yang ada, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Anda harus memiliki Akun LG dan menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming dan fitur webOS. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui USB-C atau HDMI) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    31.5

  • Tampilan - Resolusi

    3840 x 2160

  • Tampilan - Tipe Panel

    VA

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:9

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    250

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Tampilan - Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

Semua Spesifikasi

INFO

  • Nama Produk

    LG Smart Monitor

  • Tahun

    2026

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    34

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    31.5

  • Ukuran (cm)

    80.0cm

  • Resolusi

    3840 x 2160

  • Tipe Panel

    VA

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Pitch Piksel [mm]

    0.18159 x 0.18159 mm

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    200

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    250

  • Rentang Warna (Min.)

    N/A

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.07B

  • Rasio Kontras (Min.)

    2100:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    3000:1

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Kurvatur

    NO

FITUR PINTAR

  • Saluran LG

    YES

  • Home Dashboard

    YES

  • LG ThinQ®

    YES

  • Remote Control Ajaib

    YES

  • Wi-Fi

    YES

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • Kecerahan Otomatis

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

  • Kamera

    YES

APLIKASI SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    YES

  • LG UltraGear™ Control Center

    YES (via Magic Remote)

  • LG UltraGear™ Studio

    YES

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    NO

  • USB-C

    YES(1ea)

  • USB-C (Transmisi Data)

    YES

  • USB-C (Pengiriman Daya)

    65W

  • Port USB Upstream

    YES(via USB-C)

  • Port USB Downstream

    YES(2ea/ver2.0)

  • Audio In

    NO

  • Headphone out

    NO

AKSESORI

  • HDMI

    YES

  • USB-C

    Depend on Country

  • Remote Kontrol

    YES

SUARA

  • Pengeras Suara

    5W x 2

  • Konektivitas Bluetooth

    YES

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    714.2 x 209.9 x 509.8

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    714.2 x 45.8x 429.4

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    877 x 502x 131

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    6.2kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    5.1kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    8.8kg

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