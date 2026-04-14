Monitor IPS UltraFine™ U7 27 inci, UHD 4K

27U711B-B
Front view of Monitor IPS UltraFine™ U7 27 inci, UHD 4K 27U711B-B
Tampak samping
Tampak belakang
Monitor LG UltraFine pada pengaturan meja menyoroti visual yang detail dan integrasi ruang kerja
Layar LG UltraFine UHD 4K menampilkan kejernihan yang ditingkatkan dan ruang layar yang lebih luas
Layar LG UltraFine menampilkan reproduksi warna yang akurat dan hidup
Monitor LG UltraFine terhubung ke beberapa perangkat untuk pengaturan workstation yang serbaguna
Antarmuka fitur LG Switch memungkinkan perpindahan mulus antara beberapa input
Tampilan dekat port monitor LG UltraFine termasuk berbagai opsi konektivitas
Monitor LG UltraFine dengan desain bersih tanpa kekacauan dan profil ramping
Tampilan dekat kaki monitor LG UltraFine menampilkan struktur yang stabil dan minimal
Tampilan atas monitor LG UltraFine menyoroti bentuk rampingnya
Fitur Utama

  • IPS 27 inci UHD 4K (3840x2160)
  • DCI-P3 90% (Tipe) dengan HDR10
  • Tiga sisi hampir tanpa bingkai
  • LG Switch
Lebih banyak
Logo LG UltraFine Monitor .

Detail yang dikuasai

Ruang kerja studio yang rapi, dilengkapi dengan monitor LG UltraFine 27U711B yang menampilkan grafis gerak 3D yang hidup, dengan lampu meja dan peralatan pengeditan audio/video profesional di kedua sisinya.

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk mempermudah pemahaman fitur. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

Fitur unggulan monitor LG UHD 4K mencakup resolusi layar 3840x2160, beragam pilihan koneksi, serta pengaturan ketinggian dan kemiringan yang dapat disesuaikan.

Fitur unggulan monitor LG UHD 4K meliputi resolusi layar 3840x2160, yang memberikan ruang layar lebih luas dan detail yang lebih tajam untuk meningkatkan produktivitas.

UHD 4K untuk ruang layar yang lebih luas,
detail yang lebih tajam

Dengan layar IPS 4K UHD (3840x2160) dan desain tanpa bingkai di tiga sisi, monitor ini memungkinkan Anda 

menikmati ruang kerja dengan resolusi empat kali lipat dari layar Full HD saat mengedit 

beberapa trek tanpa perlu memperbesar atau memperkecil timeline.  

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

*Jumlah total piksel dihitung dengan mengalikan resolusi horizontal dan vertikal, sehingga menghasilkan 2,07 juta piksel untuk FHD dan 8,29 juta piksel untuk 4K UHD.

Warna yang tampak nyata dengan akurasi warna tingkat lanjut    

UltraFine™ kompatibel dengan standar industri HDR10 (High Dynamic Range), yang didasarkan pada cakupan warna DCI-P3 90%, serta mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu yang memungkinkan para kreator menikmati kejernihan visual dengan warna yang akurat serta detail yang halus pada konten.

Fitur unggulan monitor LG UHD 4K meliputi dukungan HDR dan akurasi warna 90% DCI-P3, yang menampilkan warna-warna cerah untuk kualitas visual yang lebih baik.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kecerahan: 300 nits (Tipe), Rentang Warna: DCI-P3 90% (Tipe)

*Angka/hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.

Beragam pilihan koneksi    

Kompatibilitas HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.4 pada monitor kami memungkinkan koneksi yang lancar ke berbagai perangkat, sehingga mendukung pengaturan meja kerja yang efisien dan rapi.

DisplayPort1.4 icon.
HDMI 2.0 icon.
HP/MIC icon.
Fitur unggulan monitor LG UHD 4K menampilkan ruang kerja dinamis yang dilengkapi laptop dan monitor, sangat cocok untuk pengeditan video dan proyek kreatif dengan visual yang memukau.

*Fitur ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan lingkungan tempat pengguna menggunakannya.

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk mempermudah pemahaman tentang fitur tersebut. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

Beralih dengan cepat    

Aplikasi LG Switch mengoptimalkan monitor Anda untuk kebutuhan kerja dan kehidupan sehari-hari. Sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai keinginan Anda dengan mudah, serta bagi layar menjadi 11 opsi dan luncurkan 

platform panggilan video Anda dengan cepat, sehingga semakin praktis.  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com.

Desain ultra-tipis. Seolah-olah melayang    

Nikmati tampilan layar yang lebih luas dan gangguan yang lebih sedikit berkat bezel ultra-tipis dan alas penyangga yang ramping dan minimalis, dengan desain yang nyaris tanpa bingkai. Alas penyangga yang tampak seolah-olah melayang memperkuat estetika yang bersih dan ringan, sementara tampilan layar yang mulus menghadirkan pengalaman visual yang imersif—sangat cocok untuk pengaturan ganda atau ruang kerja bergaya minimalis.

Ikon desain hampir tanpa bingkai di 3 sisi.

Desain hampir tanpa bingkai di 3 sisi
Desain tanpa bingkai    

Ikon kemiringan yang dapat disesuaikan.

Kemiringan

-5° ~ 15°

Ikon pemasangan di dinding.

Pemasangan di Dinding

100*100  

Fitur unggulan monitor LG menampilkan tampilan monitor dari sudut pandang depan dan samping, yang memperlihatkan ketinggian yang dapat disesuaikan serta desain minimalis yang cocok untuk ruang kerja modern.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    27

  • Tampilan - Resolusi

    3840 x 2160

  • Tampilan - Tipe Panel

    IPS

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:9

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    300

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Tampilan - Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

Semua Spesifikasi

INFO

  • Nama Produk

    UltraFine

  • Tahun

    Y26

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    36W

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    27

  • Ukuran (cm)

    68.4 cm

  • Resolusi

    3840 x 2160

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Pitch Piksel [mm]

    0.0518(H)*0.1554(V)

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    240

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    300

  • Rentang Warna (Min.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.07B

  • Rasio Kontras (Min.)

    700:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1000:1

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

APLIKASI SW

  • Dual Controller

    YES

AKSESORI

  • HDMI

    YES

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(1ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    613.5*220*461.9

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    613.5*45.4*363.5

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    690*142*430

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    5.75

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    4.8

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    7.35

