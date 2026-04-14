Monitor IPS UltraFine™ U7 27 inci, UHD 4K
Detail yang dikuasai
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk mempermudah pemahaman fitur. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
*Jumlah total piksel dihitung dengan mengalikan resolusi horizontal dan vertikal, sehingga menghasilkan 2,07 juta piksel untuk FHD dan 8,29 juta piksel untuk 4K UHD.
Warna yang tampak nyata dengan akurasi warna tingkat lanjut
UltraFine™ kompatibel dengan standar industri HDR10 (High Dynamic Range), yang didasarkan pada cakupan warna DCI-P3 90%, serta mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu yang memungkinkan para kreator menikmati kejernihan visual dengan warna yang akurat serta detail yang halus pada konten.
*Kecerahan: 300 nits (Tipe), Rentang Warna: DCI-P3 90% (Tipe)
*Angka/hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.
Beragam pilihan koneksi
Kompatibilitas HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.4 pada monitor kami memungkinkan koneksi yang lancar ke berbagai perangkat, sehingga mendukung pengaturan meja kerja yang efisien dan rapi.
*Fitur ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan lingkungan tempat pengguna menggunakannya.
Beralih dengan cepat
Aplikasi LG Switch mengoptimalkan monitor Anda untuk kebutuhan kerja dan kehidupan sehari-hari. Sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai keinginan Anda dengan mudah, serta bagi layar menjadi 11 opsi dan luncurkan
platform panggilan video Anda dengan cepat, sehingga semakin praktis.
*Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com.
Desain ultra-tipis. Seolah-olah melayang
Nikmati tampilan layar yang lebih luas dan gangguan yang lebih sedikit berkat bezel ultra-tipis dan alas penyangga yang ramping dan minimalis, dengan desain yang nyaris tanpa bingkai. Alas penyangga yang tampak seolah-olah melayang memperkuat estetika yang bersih dan ringan, sementara tampilan layar yang mulus menghadirkan pengalaman visual yang imersif—sangat cocok untuk pengaturan ganda atau ruang kerja bergaya minimalis.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
27
Tampilan - Resolusi
3840 x 2160
Tampilan - Tipe Panel
IPS
Tampilan - Rasio Aspek
16:9
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
300
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Tampilan - Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Semua Spesifikasi
INFO
Nama Produk
UltraFine
Tahun
Y26
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
36W
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
27
Ukuran (cm)
68.4 cm
Resolusi
3840 x 2160
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:9
Pitch Piksel [mm]
0.0518(H)*0.1554(V)
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
240
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
300
Rentang Warna (Min.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Rasio Kontras (Min.)
700:1
Rasio Kontras (Typ.)
1000:1
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FITUR
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
Super Resolution+
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
APLIKASI SW
Dual Controller
YES
AKSESORI
HDMI
YES
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(1ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
1.4
Headphone out
3-pole (Sound Only)
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Wall Mountable [mm]
100 x 100
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
613.5*220*461.9
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
613.5*45.4*363.5
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
690*142*430
Berat dengan Dudukan [kg]
5.75
Berat tanpa Dudukan [kg]
4.8
Berat dalam Pengiriman [kg]
7.35
